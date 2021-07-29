Многоцелевой лабораторный модуль должен соединиться с российским сегментом станции в 16:30 по московскому времени.

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Модуль «Наука» в Центре имени Хруничева Фото Роскомоса

Роскосмос ведёт прямую трансляцию стыковки модуля «Наука» с МКС на ютубе и в социальной сети «Вконтакте». Модуль запустили на околоземную орбиту 21 июля 2021 года — это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. «Наука» займёт место стыковочного модуля «Пирс», который отсоединили от станции и утопили в Тихом океане 26 июля.

Модуль «Наука» планировали запустить ещё в 2007 году, но запуск постоянно откладывали из-за технических и организационных проблем. В состав модуля входит управляющее и научное оборудование, которое улучшит управляемость МКС и обеспечит базу для научных исследований в области космической биологии, физиологии, материаловедения, физики космических лучей и изучения Земли.

Внешнее устройство модуля «Наука» Изображение Роскосмоса

Модуль также расширит жизненное пространство российского сегмента станции и повысит уровень комфорта для экипажа. На его борту расположены 30 универсальных рабочих мест (14 внутренних и 16 внешних), дополнительный санузел, прибор регенерации воды из урины, комплекс обеспечения кислородом до шести человек, каюта для третьего члена экипажа.

Внутреннее устройство модуля «Наука», правая сторона Изображение Роскосмоса

Внутреннее устройство модуля «Наука», левая сторона Изображение Роскосмоса