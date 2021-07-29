Трансляция: К МКС пристыковывается «Наука» — первый российский модуль за 11 лет Статьи редакции
Многоцелевой лабораторный модуль должен соединиться с российским сегментом станции в 16:30 по московскому времени.
Роскосмос ведёт прямую трансляцию стыковки модуля «Наука» с МКС на ютубе и в социальной сети «Вконтакте». Модуль запустили на околоземную орбиту 21 июля 2021 года — это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. «Наука» займёт место стыковочного модуля «Пирс», который отсоединили от станции и утопили в Тихом океане 26 июля.
Модуль «Наука» планировали запустить ещё в 2007 году, но запуск постоянно откладывали из-за технических и организационных проблем. В состав модуля входит управляющее и научное оборудование, которое улучшит управляемость МКС и обеспечит базу для научных исследований в области космической биологии, физиологии, материаловедения, физики космических лучей и изучения Земли.
Модуль также расширит жизненное пространство российского сегмента станции и повысит уровень комфорта для экипажа. На его борту расположены 30 универсальных рабочих мест (14 внутренних и 16 внешних), дополнительный санузел, прибор регенерации воды из урины, комплекс обеспечения кислородом до шести человек, каюта для третьего члена экипажа.
И прямо тебе на голову.
На Киев
Собачий историк
не пизди
Интеллектуальный
Обычно падает все на Семипалатинск в Казахстане
Потенциальный калькулятор
там же цивилизованные люди на мкс! не только православные обезьяны
Ключевой шмель
Ебаные либералы опять вбросы делали, чтобы опорочить русский космос
Это были не либералы
Собачий историк
так оно и упало с земли на мкс
РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ!
хуйсосия.
Ты
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9A%D0%A1
вот например. то что конкретно сейчас проводится наверно тоже можно где-нибудь найти
Верный коктейль
В английской версии есть и другие (включая те, что в статье на русском), можно по ссылкам походить, посмотреть
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_research_on_the_International_Space_Station
Душевный Влад
если я правильно понял, космонавты это не в прямом смысле прям изобретатели ученые, а они просто исполнители, отрабатывают программы ученых с Земли, короче выполняют эксперименты непосредственно. иначе бы просто космонавты еще и нобелевки брали. но так как их работа сопряжена с риском и сверхсложностью, то поэтому они такие молодцы и герои. конкрентно они, а не всякие Рогозины
Верный коктейль
Зачастую у них все же есть ученая степень в той или иной сфере, так что чисто «исполнителями» их назвать сложно. Я не шарю за все это особо, но, по идее, определенные эксперименты подстраивают под ротацию космонавтов, чтобы их проводил знакомый с этой сферой человек.
Душевный Влад
спасибо. интересно не только российские , но и мировые, за глобализацией будущее, там по ссылке можно дальше по другим найти
С трендами опоздал, сейчас будущее за деглобализацией
На МКС проводится множество научных экспериментов в невесомости.
На спичку уже пердели?
Про показатели на экране есть статья на n+1
Ничего не понятно, но очень интересно!
Они трансляцией называют трансляцию картинки с техническими данными под галдеж ведущих? Очень интересно
Во сколько примерно крушения ожидать то? То есть успешной завершении миссии?
Напрашивается сравнение.
«прямо», блин
Роскосмос не умеет в маркетинг (а картинка с трансляций SpaceX именно про это), в отличии от Маска и Ко. Просто отдают служебную телеметрию.
вот вам честная трансляция - https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg
Что это, трансляция в Ютуб?
Иностранная организация
- получает сведения о целевых программах «Роскосмоса», их материально-техническом обеспечении, а также сроки их выполнения,
- получает данные о техническом состоянии ... объектов космической инфраструктуры
Где ФСБ? Где Посадки?
Набеги украинцев начались!!! Дадим отпор, диванные воины!!!!
Задний огонь
Твоя борьба