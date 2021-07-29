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Наука
Никита Логинов

Трансляция: К МКС пристыковывается «Наука» — первый российский модуль за 11 лет Статьи редакции

Многоцелевой лабораторный модуль должен соединиться с российским сегментом станции в 16:30 по московскому времени.

64 64 комментария
2173 просмотров
Модуль «Наука» в Центре имени Хруничева Фото Роскомоса

Роскосмос ведёт прямую трансляцию стыковки модуля «Наука» с МКС на ютубе и в социальной сети «Вконтакте». Модуль запустили на околоземную орбиту 21 июля 2021 года — это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. «Наука» займёт место стыковочного модуля «Пирс», который отсоединили от станции и утопили в Тихом океане 26 июля.

Модуль «Наука» планировали запустить ещё в 2007 году, но запуск постоянно откладывали из-за технических и организационных проблем. В состав модуля входит управляющее и научное оборудование, которое улучшит управляемость МКС и обеспечит базу для научных исследований в области космической биологии, физиологии, материаловедения, физики космических лучей и изучения Земли.

Внешнее устройство модуля «Наука» Изображение Роскосмоса

Модуль также расширит жизненное пространство российского сегмента станции и повысит уровень комфорта для экипажа. На его борту расположены 30 универсальных рабочих мест (14 внутренних и 16 внешних), дополнительный санузел, прибор регенерации воды из урины, комплекс обеспечения кислородом до шести человек, каюта для третьего члена экипажа.

Внутреннее устройство модуля «Наука», правая сторона Изображение Роскосмоса
Внутреннее устройство модуля «Наука», левая сторона Изображение Роскосмоса

#космос #россия #мкс #роскосмос #трансляция

Статья дополняется
64 64 комментария
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19
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64 комментария
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Чеченский магнит

–3

вот бы всё нахуй ебнулось

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Doktor Streyndzhlav

Чеченский
14

И прямо тебе на голову.

Ответить

Примитивный Влад

Doktor
0

в задницу..

Ответить

thekitakun

Примити…
0

Прямо в задницу.мп4

Ответить

thekitakun

Чеченский
–2

На Киев

Ответить

Собачий историк

thekitakun
3

не пизди 

Ответить

Интеллектуальный

Собачий
0

Обычно падает все на Семипалатинск в Казахстане

Ответить

Никита Бабич

Интелле…
0

Это при неудачном старте. С орбиты в тихий океан направляется.

Ответить

Задний огонь

thekitakun
0

На Воронеж 

Ответить

Потенциальный калькулятор

Чеченский
1

там же цивилизованные люди на мкс! не только православные обезьяны

Ответить

Чеченский магнит

Потенциальный
0

ну ладно, люди пусть эвакуируются, а станция нехай падает

Ответить

Крипто Кун

Чеченский
–2

Откуда вы мрази берётесь?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Чеченский
–3

А, ты меня заблочил, оказывается.
Какой ты нежный.

Ответить

Нравственный волк

3

Где те мрази, которые шутили на тему крушения??

Ответить

Ключевой шмель

Нравственный
6

Ебаные либералы опять вбросы делали, чтобы опорочить русский космос

Ответить

Нравственный волк

Ключевой
2

Да

Ответить

Таблетка Галоперидола

Ключевой
0

Это были не либералы

Ответить

Ключевой шмель

Таблетка
–1

либеральные украинцы

Ответить

Распространенный супер_стар

Нравственный
2

где?

Ответить

Собачий историк

Нравственный
2

так оно и упало с земли на мкс 

Ответить

Ваша Закладко

Собачий
0

с непервого витка

Ответить

Задний огонь

Нравственный
0

Заплачь 

Ответить

Zero-one-one

5

РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! РОССИЯ! 

Ответить

Грустная Псина

Zero-one-one
2

хуйсосия.

Ответить

Zero-one-one

Грустная
–1

Ты

Ответить

Задний огонь

Zero-on…
0

Заплачь

Ответить

Грустная Псина

Zero-on…
0

это всё на что ты способен? Выдавить из себя жалкое "ты"..

Ответить

Душевный Влад

2

где можно почитать для чего он предназначен и что он делает ? я просто хочу понять зачем вообще летают на мкс и что там делают. мне как рядовому обывателю кажется что туда летают просто ради процесса.
шутники и армия фанов набросов имени орлова сразу нахуй

Ответить

Rezerfordium Tantalus

Душевный
3

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%9A%D0%A1
вот например. то что конкретно сейчас проводится наверно тоже можно где-нибудь найти

Список российских научных исследований на МКС
Список российских научных исследований на МКС. В настоящее время российский сегмент МКС является…
ru.wikipedia.org
Ответить

Верный коктейль

Rezerfordium
2

В английской версии есть и другие (включая те, что в статье на русском), можно по ссылкам походить, посмотреть
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_research_on_the_International_Space_Station

Ответить

Душевный Влад

Верный
2

если я правильно понял, космонавты это не в прямом смысле прям изобретатели ученые, а они просто исполнители, отрабатывают программы ученых с Земли, короче выполняют эксперименты непосредственно. иначе бы просто космонавты еще и нобелевки брали. но так как их работа сопряжена с риском и сверхсложностью, то поэтому они такие молодцы и герои. конкрентно они, а не всякие Рогозины

Ответить

Верный коктейль

Душевный
4

Зачастую у них все же есть ученая степень в той или иной сфере, так что чисто «исполнителями» их назвать сложно. Я не шарю за все это особо, но, по идее, определенные эксперименты подстраивают под ротацию космонавтов, чтобы их проводил знакомый с этой сферой человек.  

Ответить

Душевный Влад

Rezerfordium
1

спасибо. интересно не только российские , но и мировые, за глобализацией будущее, там по ссылке можно дальше по другим найти

Ответить

thekitakun

Душевный
0

С трендами опоздал, сейчас будущее за деглобализацией

Ответить

Душевный Влад

thekita…
0

мэйк раша грейт эгейн?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Душевный
2

На МКС проводится множество научных экспериментов в невесомости.

Ответить

Кирилл Вселенский

Doktor
0

На спичку уже пердели?

Ответить

Georgy Kapustin

Кирилл
1

пока тока на таких как ты

Ответить

Vadim Nemnasev

Душевный
1

вот в лайве как раз сейчас начали рассказывать о модуле

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Душевный
0

Митя, а чего ты в Альфа-банке перестал работать?

Ответить

Gravitas

2

Про показатели на экране есть статья на n+1

https://nplus1.ru/blog/2021/07/28/docking

Ответить

Дмитрий Григорьев

Gravitas
0

Ничего не понятно, но очень интересно!

Ответить

Gravitas

Дмитрий
0

Да, про телеметрию непонятно слишком было, подумал

Iss mimic на GitHub можно поискать, та ссылка на этот проект была)

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Они трансляцией называют трансляцию картинки с техническими данными под галдеж ведущих? Очень интересно

Ответить

Some Dude

Кирилл
0

ты еще презентацию ракет путиным вспомни. там тоже были картинки и галдеж ведущего. только ТТХ не было

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Во сколько примерно крушения ожидать то? То есть успешной завершении миссии? 

Ответить

Some Dude

Кирилл
0

в 16:30 вроде.

Ответить

Dmitry Sursin

1

Безумно можно быть первым...

Ответить

wmhy

0

Напрашивается сравнение.
«прямо», блин

Ответить

Dmitrii Tyrylgin

wmhy
1

Роскосмос не умеет в маркетинг (а картинка с трансляций SpaceX именно про это), в отличии от Маска и Ко. Просто отдают служебную телеметрию.

Ответить

wmhy

Dmitrii
0

Да.

Ответить

Мирный шмель

Dmitrii
0

наоборот на канале роскосмоса какая то музыка, приходится на канале Nasa смотреть сухую телеметрию

Ответить

Влад Мурыгин

0

Класс…. МКС скоро собираются утилизировать, а они модуль прислали 😄

Ответить

Dmitry Vakhnin

0

Наука *покинула землю*

Ответить

Nurbolat Yerdikul

0

Удачи!

Ответить

Интеллектуальный космос

0

Трансляция в koi8-r?

Ответить

Alien Alien

0

Да кому это интересно, там Спанч Боб и Патрик на дне океана ! 

Ответить

Николай Колесников

0

вот вам честная трансляция - https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg

Ответить

Распространенный супер_стар

0

Что это, трансляция в Ютуб?

Иностранная организация
- получает сведения о целевых программах «Роскосмоса», их материально-техническом обеспечении, а также сроки их выполнения,
- получает данные о техническом состоянии ... объектов космической инфраструктуры

 Где ФСБ? Где Посадки?

Ответить

Zero-one-one

–2
Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
–2

Набеги украинцев начались!!! Дадим отпор, диванные воины!!!! 

Ответить

Задний огонь

Zero-one-one
0

Твоя борьба 

Ответить

Zero-one-one

Задний
–1

Заплачь

Ответить

Задний огонь

Zero-on…
0

Жаль

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