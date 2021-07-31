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Наука
Артём Мазанов

«Роскосмос» объявил о планах построить новую орбитальную космическую станцию Статьи редакции

Эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году.

72 72 комментария
1551 просмотров

Совет главных конструкторов Роскосмоса считает, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года «несёт риск из-за старения оборудования». Об этом сообщается на сайте корпорации.

Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) предложили создать «с целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры».

Создаваемая с использованием новых технологий РОСС должна стать эволюционным шагом при разработке программы по изучению и освоению Луны, полётов к Марсу и реализации инновационных научно-технических программ в космосе.

Роскосмос

Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу — 2025.

18 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнёров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

#новости #роскосмос

72 72 комментария
5
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Южный химик

25

Сразу после лунной базы 

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Михаил Фанк

Южный
5
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Илья Гераськин

Южный
0

Так её же в 2015 уже построили!

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Жилой Денис

5

Талос -1?

Ответить

FUNGAME

Жилой
10

Фаллос-1

Ответить

Джон Кроули

FUNGAME
5

За щекой всех россиян.

Ответить

лала лало

Жилой
2

Геенна-1

Ответить

Darth Felus

5

Вы что тут КРИТИКУЕТЕ РОСКОСМОС в комментариях? Кто в очередь на иноагента?

Ответить

Феминизм здорового человека

Darth
1

Если я стану инагентом, то уплаченные мной налоги будут считаться как иностранное финансирование?? Получается путин будет проспонсирован западом?????

Ответить

Bad Mother Fucker

Феминизм
2

"Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться"

Ответить

Жилой Денис

Darth
1

Если мы не будем критиковать Роскосмос , то о нем вообще не будут никак говорить. Будем обсуждать достижения китайской , американской , индийской, японской или хот бы оаэшной космонавтики. Я не виноват что репутация Роскосмоса такая, что только критиковать , а не хвалить. Не я ее такой сделал

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Суровый бокал

Жилой
0

Почему мы не критикуем НАСА? ведь они просрали вообще всё что могли, последние пару десятилетий были жёстко зависимы от России в плане запусков и если бы не появился сейчас частник-гений Маск вообще бы летали в космос только во сне. Или дальше бы платили Роскосмосу.

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Жилой Денис

Суровый
0

Может потому что не позиционировали себя как "ухъ разъебем всех мы лучшие а эти там с батута пусть летают" ? В том то и прикол что пока Рогозин выебывался и выжимал соки из совковых разработок, у них появился способный частник

Ответить

Gedevan

5

Роскосмос» объявил о планах построить новую орбитальную космическую станцию

Когда-нибудь потом. 

Ответить

andrej

Gedevan
0

В СССР тоже любили сравнивать наши планы с их достижениями. И наши планы всегда были круче.

Ответить

Алексей Иванов

5

Да да да да да да да да да да да, конечно, конечно

Ответить

Жилой Денис

4

Если без шуток, я сомневаюсь что у нынешних менеджеров Роскосмоса найдется достаточно мотивации и технологий довести задуманное до конца и не распилить бюджет на постройку этой станции.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Жилой
3

Распил вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

Ответить

Всевозможный татарин

Жилой
1

купят у китайцев готовое и соберут по пазлам

Ответить

Жилой Денис

Всевозможный
4

Твой гениальный план содержит две уязвимости :
-купить
-правильно собрать

Ответить

Всевозможный

Жилой
0

верю разберутся, если сложно будет просто наклейку свою наклеют и все

Ответить

Антон Лисин

Всевозможный
0

Без чертежей 

Ответить

Всевозможный

Антон
0

и переходников

Ответить

Антон Лисин

Всевозм…
0

Изолента и скрутки 

Ответить

Dr Serj

Жилой
0

Там один модуль (основной) уже практически готовый. Его для МКС сначала делали.

Ответить

Andy Bezbozhny

Dr
0

НЭМ не готовый. Его ещё переделывать под базовый модуль

Ответить

Dr Serj

Andy
0

Почти готовый

Ответить

Жилой Денис

Dr
2

Отсек для содержания инопланетян?

Ответить

Всевозможный татарин

Dr
0

типо недавней Науки?

Ответить

Dr Serj

Всевозм…
0

Наука долгострой, этот новый.
Науку делали в 90х.

Ответить

Всевозможный

Dr
0

ясненько 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

4

Планы у нас в РФ всегда ахуенные!

Ответить

Ertha

3

Без Китая только хуй сосать как и освоение луны, там же. Никто в кредиты не даст построить вундервафлю.
Как с МКС больше не получится подсосать бюджетик.

Ответить

Dr Serj

Ertha
0

Как с МКС больше не получится подсосать бюджетик.

как раз получится )
поддержание орбиты МКС – целиком на российском сегменте и логистике

если МКС захочет летать и после 2025, то придется платить Роскосмосу за полеты и поддержание сегмента, и ценник подозреваю будет немаленький

Ответить

Дмитрий Unknown

3
Ответить

Приятный меч

Дмитрий
0

На такую станцию я бы скинулся

Ответить

ouxen

3

блять какие же пидарасы, а

Ответить

Всевозможный татарин

ouxen
0

верю сделают, но с большой  помощью китайцев

Ответить

кварк

2

Надеюсь модуль храм с иконами будет?

Ответить

Р О Б А Т

2

С блэкджеком и батутами

Ответить

Luchano Spaguetti

2

Здание Роскосмоса в виде ракеты уже построили что ли? 

Ответить

Михаил Зинчук

2

объявить о планах не значит построить, будьте внимательны

Ответить

Отличный шмель

0

погодите, они ж месяц назад объявляли, что запустят новую станцию к 25-26 году

Ответить

Всевозможный татарин

Отличный
3

ой, не начинай 

Ответить

Феминизм здорового человека

Всевозможный
1

когда украина запустит свою космическую программу?

Ответить

Всевозможный

Феминизм
1

Через 1-2 политических цикла. Сначала надо достроить все в Украине, а потом уже можно лететь в космос. 

Амбиции есть
https://hromadske.ua/ru/posts/nasa-vybralo-kompaniyu-ukrainca-maksa-polyakova-firefly-aerospace-dlya-razrabotki-kosmicheskogo-tyagacha

https://hromadske.ua/ru/posts/kompaniya-ukrainca-firefly-aerospace-prisoedinitsya-eshe-k-odnoj-programme-nasa

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Ответить

Владимир Климов

Феминизм
0

А она им зачем? Они вроде не кидаются обещаниями.

Ответить

Всевозможный

Владимир
0

Космос это будущее, любая современная страна должна иметь амбиции по космической тематике 

Ответить

Жилой Денис

Всевозм…
1

Знаменитая португальская космическая программа

Ответить

Специальный

Жилой
1

Голландцы раньше всех до Марса доберутся.

Ответить

Всевозможн

Специал…
0

не обязательно покорять всем Марс, но участвовать в освоение космоса в силу своих возможностей – да. 

Ответить

Специальны

Всевозм…
0

Готов участвовать в освоении бюджетов на освоение космоса! 

Ответить

Всевозможн

Специал…
0

Та понятно, абы до кормушки долезть 

Ответить

Специальны

Всевозм…
0

И в чем я не прав?

Ответить

Всевозможн

Специал…
0

я этого не говорил. Желаю тебе успехов в этом деле 

Ответить

Феминизм

Владимир
0

как жеж, сверхдержава

Ответить

Smaug The Terrible

Отличный
2

Они несколько лет назад обещали лунную базу в 20м начать строить

Ответить

Акционерный браслет

1

черт, опять налоги увеличивать?

Ответить

Руденко Сергей

1

А комната грязи там будет?

Ответить

Джон Кроули

1

Главное чтоб наковален и молотов хватило для ковки новой космической станции. Ну и новой станции- новое топливо, будем заправлять святой водой.

Ответить

Михаил Фанк

1
Ответить

Предельный парфюмер

1

Пиздеть, как говорится - не мешки ворочать.

Ответить

лала лало

1

Окей, кто оплатит этот банкет?

Ответить

Владимир Климов

0

Как с модулем Наука будет? Тогда прикольно будет наблюдать.

Ответить

Феминизм здорового человека

Владимир
2

да нихуя прикольного будет фиксировать потом дохлых космонавтов.

Ответить

Smaug The Terrible

Феминизм
2

Расскажут, что разбились о небесную твердь

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Тссс-ссс!

Ответить

Ден

0

Что-то мне подсказывает - не взлетит. А если взлетит, то ненадолго. Теперь точно пиздец Воронежу.

Ответить

Антон Лисин

0

И убрать финансирование здравоохранения и социалки. Зато освоим космос 

Ответить

Всевозможный татарин

Антон
0

социалка нахуй не нужна

Ответить

Жилой Денис

Всевозможный
0

Кто то скажет что и космос нахуй не нужон

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Всевозможный

Жилой
0

очень жаль таких людей, наверное про автомобилестроение в начале 20 века они бы говорили также 

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