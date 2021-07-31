«Роскосмос» объявил о планах построить новую орбитальную космическую станцию Статьи редакции
Эксплуатацию МКС планируется завершить к 2028 году.
Совет главных конструкторов Роскосмоса считает, что эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года «несёт риск из-за старения оборудования». Об этом сообщается на сайте корпорации.
Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС) предложили создать «с целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры».
Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу — 2025.
18 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнёров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.
Вы что тут КРИТИКУЕТЕ РОСКОСМОС в комментариях? Кто в очередь на иноагента?
Если я стану инагентом, то уплаченные мной налоги будут считаться как иностранное финансирование?? Получается путин будет проспонсирован западом?????
"Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мною на них ссылаться или ими оправдываться"
Жилой Денис
Если мы не будем критиковать Роскосмос , то о нем вообще не будут никак говорить. Будем обсуждать достижения китайской , американской , индийской, японской или хот бы оаэшной космонавтики. Я не виноват что репутация Роскосмоса такая, что только критиковать , а не хвалить. Не я ее такой сделал
Суровый бокал
Почему мы не критикуем НАСА? ведь они просрали вообще всё что могли, последние пару десятилетий были жёстко зависимы от России в плане запусков и если бы не появился сейчас частник-гений Маск вообще бы летали в космос только во сне. Или дальше бы платили Роскосмосу.
Жилой Денис
Может потому что не позиционировали себя как "ухъ разъебем всех мы лучшие а эти там с батута пусть летают" ? В том то и прикол что пока Рогозин выебывался и выжимал соки из совковых разработок, у них появился способный частник
Роскосмос» объявил о планах построить новую орбитальную космическую станцию
Когда-нибудь потом.
Всевозможный татарин
купят у китайцев готовое и соберут по пазлам
Твой гениальный план содержит две уязвимости :
-купить
-правильно собрать
Без чертежей
НЭМ не готовый. Его ещё переделывать под базовый модуль
Без Китая только хуй сосать как и освоение луны, там же. Никто в кредиты не даст построить вундервафлю.
Как с МКС больше не получится подсосать бюджетик.
Как с МКС больше не получится подсосать бюджетик.
как раз получится )
поддержание орбиты МКС – целиком на российском сегменте и логистике
если МКС захочет летать и после 2025, то придется платить Роскосмосу за полеты и поддержание сегмента, и ценник подозреваю будет немаленький
блять какие же пидарасы, а
Всевозможный татарин
ой, не начинай
когда украина запустит свою космическую программу?
Всевозможный
Через 1-2 политических цикла. Сначала надо достроить все в Украине, а потом уже можно лететь в космос.
Амбиции есть
https://hromadske.ua/ru/posts/nasa-vybralo-kompaniyu-ukrainca-maksa-polyakova-firefly-aerospace-dlya-razrabotki-kosmicheskogo-tyagacha
https://hromadske.ua/ru/posts/kompaniya-ukrainca-firefly-aerospace-prisoedinitsya-eshe-k-odnoj-programme-nasa
А она им зачем? Они вроде не кидаются обещаниями.
Всевозможный
Космос это будущее, любая современная страна должна иметь амбиции по космической тематике
Жилой Денис
Знаменитая португальская космическая программа
Специальный
Голландцы раньше всех до Марса доберутся.
не обязательно покорять всем Марс, но участвовать в освоение космоса в силу своих возможностей – да.
Они несколько лет назад обещали лунную базу в 20м начать строить
Главное чтоб наковален и молотов хватило для ковки новой космической станции. Ну и новой станции- новое топливо, будем заправлять святой водой.
Как с модулем Наука будет? Тогда прикольно будет наблюдать.
да нихуя прикольного будет фиксировать потом дохлых космонавтов.
Что-то мне подсказывает - не взлетит. А если взлетит, то ненадолго. Теперь точно пиздец Воронежу.
И убрать финансирование здравоохранения и социалки. Зато освоим космос
Всевозможный татарин
социалка нахуй не нужна
Кто то скажет что и космос нахуй не нужон
очень жаль таких людей, наверное про автомобилестроение в начале 20 века они бы говорили также