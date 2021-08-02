 Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха — он никак не влияет на карьеру и доход

Но возможна обратная связь — жизненное благополучие повышает уровень тестостерона у мужчин.

2435 просмотров Слушать

Английские и норвежские учёные пришли к выводу, что высокий уровень тестостерона не может быть причиной жизненных успехов, изучив данные 306 248 человек из британского биобанка. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи проанализировали генетические факторы, определяющие уровень выработки тестостерона, его фактический уровень в организме, а также социально-экономические показатели: наличие и тип работы (без учёта пенсионеров), уровень образования и дохода, место проживания, общее состояние здоровья, самооценку риска.

Тестостерон — основной половой гормон, необходимый для производства сперматозоидов, роста костей и мышц. Также он регулирует сексуальное поведение, усиливает агрессию и стремление к доминированию.

Учёные исходили из гипотезы, что повышенная выработка тестостерона делает мужчину более агрессивным и рисковым, что приводит к успеху в получении образования и строительстве карьеры. В пользу этой гипотезы говорили некоторые научные работы: высокий уровень тестостерона фиксировали у более образованных мужчин, победителей спортивных состязаний, руководителей с большим числом подчинённых и наиболее успешных трейдеров.

Анализ показал, что у мужчин с высокими доходами и хорошим образованием, которые живут в благополучных районах, фактический уровень тестостерона действительно выше, чем у менее успешных людей. Но когда учёные добавили в анализ генетические факторы — связь исчезла. Уровень выработки гормона, «запрограммированный» в ДНК, никак не повлиял на жизненное благополучие человека.

Скорее всего, между этими явлениями существует причинно-следственная связь, но не прямая, а обратная — у мужчин, которые имеют хорошую работу и высокий доход, вырабатывается больше тестостерона, чем у менее удачливых людей. Косвенно это подтверждают данные о том, что долгий стресс снижает выработку этого гормона, а социальное неблагополучие часто вызывает стрессовые состояния.