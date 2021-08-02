Наука
Никита Логинов

Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха — он никак не влияет на карьеру и доход Статьи редакции

Но возможна обратная связь — жизненное благополучие повышает уровень тестостерона у мужчин.

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Английские и норвежские учёные пришли к выводу, что высокий уровень тестостерона не может быть причиной жизненных успехов, изучив данные 306 248 человек из британского биобанка. Об этом сообщает журнал Science.

Исследователи проанализировали генетические факторы, определяющие уровень выработки тестостерона, его фактический уровень в организме, а также социально-экономические показатели: наличие и тип работы (без учёта пенсионеров), уровень образования и дохода, место проживания, общее состояние здоровья, самооценку риска.

Тестостерон — основной половой гормон, необходимый для производства сперматозоидов, роста костей и мышц. Также он регулирует сексуальное поведение, усиливает агрессию и стремление к доминированию.

Учёные исходили из гипотезы, что повышенная выработка тестостерона делает мужчину более агрессивным и рисковым, что приводит к успеху в получении образования и строительстве карьеры. В пользу этой гипотезы говорили некоторые научные работы: высокий уровень тестостерона фиксировали у более образованных мужчин, победителей спортивных состязаний, руководителей с большим числом подчинённых и наиболее успешных трейдеров.

Анализ показал, что у мужчин с высокими доходами и хорошим образованием, которые живут в благополучных районах, фактический уровень тестостерона действительно выше, чем у менее успешных людей. Но когда учёные добавили в анализ генетические факторы — связь исчезла. Уровень выработки гормона, «запрограммированный» в ДНК, никак не повлиял на жизненное благополучие человека.

Скорее всего, между этими явлениями существует причинно-следственная связь, но не прямая, а обратная — у мужчин, которые имеют хорошую работу и высокий доход, вырабатывается больше тестостерона, чем у менее удачливых людей. Косвенно это подтверждают данные о том, что долгий стресс снижает выработку этого гормона, а социальное неблагополучие часто вызывает стрессовые состояния.

Также высокий уровень тестостерона — признак (но не причина) хорошего здоровья мужчины, а хорошее здоровье может помочь в достижении успеха. У женщин же, напротив, усиленная выработка тестостерона связана с ухудшением здоровья — и данное исследование показало, что у женщин более высокий уровень «мужского гормона» связан с более низким социально-экономическим положением.

#новости #биология #здоровье #медицина

63 63 комментария
24
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Миша Копейкин

31

 Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха — он никак не влияет на карьеру и доход

Только если ты не продавец тестостерона

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Максим Елисеев

Миша
3

Вы продоёте тестостеронов?

Ответить

Тупой спрей

Максим
0

Нет, только прокалываю

Ответить

Bibba La Bibba

10

Нужно пояснение: могут ли на эту новость обижаться люди?

Ответить

Резиновый Данила

Bibba
15

качки ебучку могут разнести

Ответить

Bibba La Bibba

Резиновый
5

Ясно. Тогда буду разносить вам ебучку. Спасибо что прояснил, как мне действовать

Ответить

Резиновый Данила

Bibba
5

го на шприцах с сустаноном выйдем да

Ответить

Опасный

Резинов…
2

Вам с таким фехтованием на олимпиаду надо

Ответить

Резиновый Данила

Опасный
1

грешно-с, батенька, с допингом выступать

Ответить

Опасный

Резинов…
2

Давно пора уже соревнование по допингу устроить. Типа, у кого команда пит-стоп-химиков быстрее сделает серию уколов в перерыве, у кого формула эффективнее. Я бы посмотрел на этих бычков

Ответить

Ann

Опасный
0

так они все вымрут за пару лет от сердечных приступов

Ответить

Опасный

Ann
0

Зато в лучах славы

Ответить

Ann

Опасный
1

гробы заказывать не будем тогда, они ж все огромные, дорого, как решать вопрос?

Ответить

Опасный

Ann
0

Кремация, воздушное погребение, на съедение собакам. Да много способов

Ответить

Ann

Опасный
1
Ответить

Опасный

Ann
0

Ты меня понял

Ответить

Алиса Барышман

Резинов…
0

пошли лучше на шприцах с фентанилом

Ответить

van der Pusch

Резиновый
0

качки слишком заняты дрочкой на свое отражение в зеркале

Ответить

Резиновый Данила

van
2

вообще-то это тренировка

Ответить

van der Pusch

Резинов…
0

оправдывайся грязный качок

Ответить

Резиновый Данила

van
2

я мылся

Ответить

Английский велосипед

Резиновый
0

Какие-то агрессивные. Это все из-за мяса.

Ответить

Резиновый Данила

Английс…
1

Чё ты щас сказал?

Ответить

Английский

Резинов…
1

💚♀️💪PRO-FEMINIST VEGAN FORCE 💪♀️💚

Ответить

Резиновый Данила

Английс…
6
Ответить

Doktor

Английс…
0

Ну т.е. отсутствие какой-либо форс.
Понятно.

Ответить

Алиса Барышман

Резиновый
0

так не работает, их надо перед этим накормить кортизолом

Ответить

Английский велосипед

6

Да, я слышал, что высокий тестостерон бесполезен для успеха. Выходит, не стоило есть по десять яиц в день?

Ответить

Резиновый Данила

Английский
4

не стоило есть тесто

Ответить

Английский велосипед

Резиновый
1

Там была отсылка к холестерину, но твой вариант смешнее

Ответить

Yaroslaff Chekunov

Английский
2

если это только не яйца твоих врагов

Ответить

Вася Пражкин

Yaroslaff
1

А зачем с курицами воевать-то?

Ответить

Yaroslaff

Вася
0

кто говорил про кур?

Ответить

Tauraloke Esteru

Yarosla…
0

Действительно.

Война с эму
«Война с эму» (англ. Emu war) — операция по истреблению эму, осуществлённая в ноябре-декабре 1932…
ru.wikipedia.org
Ответить

Antony Divnich

Английский
0

Куриных - да

Ответить

Ann Partovi

5

Я не понял, там этим учёным кабину разнести? Вы че ээээ ежжи чооо? Тестостерон решаэ ежжи, масса решает ежжи. Двоечку в челюсть и ты поник. Правый коронный, левый похоронный. Уж замуж невтерпеж. 

Ээээ вай, зачем так говоритэ, учоные? Ваааай, мы чоткие поцаны знаем толк в иерархии ежжи, доминируй ежжи или умри, дон. 

Извинитес, дон, перед нами всеми ежжи, дон. Мы пацаны не принимаем ваши исследования, дон. Они против Кришны, дон. Кришна дон и его пророк Арджуна, дон, завещали дон бить в кабину дон пока не пробьёшь себе счастье в миру дон. Мы дон не согласны дон. Извинитес дон шакалы дон

Ответить

Eugene

Ann
0

Вспомнился древний пранк Вольнова с кавказцем, который говорил, что ученые нужны лишь для того, чтобы они работали на тех, кто их приручил. 

Ответить

Ann Partovi

Eugene
2

э слэш эмчокопанамэ <pop-it ка перевода>

» эээблять чека конкретно нахуй Кузьма нахуй не дай нахуй еще раз нахуй такая хуйня получится МЕНЕ МЕ МЭ! кузьминапинай щсукка! спортпина май шух! «

Ответить

AttentiveMilk

2

Это они ещё не смотрели РУССКИХ пацанов 💪💪🇷🇺🇷🇺

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
3

РО-СИ-Я

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
3

РО-СИ-Я

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
4

@Олег Ивахнов
@Сын Ивахнова
УВЕДОМЛЕНИЕ

Ответить

Резиновый Данила

AttentiveMilk
1

русских пацанов на ПКТ
вот где мощь!!!

Ответить

Роман Стиханов

3

Доказано олимпийским трансгендером. Или опровергнуто? Блин, совсем запутался :D Но добро победило бобров в Японии и эт радует )

Ответить

Yaroslaff Chekunov

2

А то я думал отчего у меня стояк, когда на дошик скидка

Ответить

Программный велосипед

1

 Mendelian randomization is a method of using measured variation in genes of known function to examine the causal effect of a modifiable exposure on disease in observational studies. The design was first proposed in 1986 ... as a method for obtaining unbiased estimates of the effects of a putative causal variable without conducting a traditional randomised trial.

Капец матан какой-то. Слышал что это круто когда умеют устанавливать причинно-следственные связи чисто по наблюдениям

Ответить

van der Pusch

Программный
2

когда статистику называют матаном в мире плачет один маленький статист

Ответить

Ivan Boldyrev

van
1

Да ладно, вся теория вероятностей — это просто приложение теории меры.

Ответить

van der Pusch

Ivan
1

код красный код красный математики в треде спасайся кто может

Ответить

Никита Логинов

Программный
0

Да :)

Ответить

Алиса Барышман

Программный
0

Капец матан какой-то

Даа матан
https://www.r-project.org/about.html

Ответить

Ivan Boldyrev

Алиса
0

https://youtu.be/iQiZrFPPN-I

Ответить

Алиса Барышман

1
Ответить

Ann Partovi

Алиса
1
Ответить

Имя Фамилия

1

у мужчин, которые имеют хорошую работу и высокий доход, вырабатывается больше тестостерона, чем у менее удачливых людей

а также учёные заметили, что у таких мужчин ежегодно увеличивается половой член на 1-2 см.

Ответить

Антон Лисин

Имя
0

На 5см

Ответить

Опасный томагавк_два

Антон
0

В минуту

Ответить

Алиса Барышман

1

и данное исследование показало, что у женщин более высокий уровень «мужского гормона» связан с более низким социально-экономическим положением.

International journal of impotence research

НИХУЯСЕБЕx2

Также он регулирует сексуальное поведение, усиливает агрессию и стремление к доминированию.

1996
НИХУЯСЕБЕНАУКАx3
Сам папер хоть прочитал? (по секрету;  "усиливает агрессию" уже давно обоссали по неск раз)

Ответить

Опасный томагавк_два

Алиса
0

Да, вот, кстати, сам лично не луркал, но кореш вникал во всю эту химию в свое время, говорил, что наоборот, если уровень теста в пределах нормы, то будешь спокоен, как удав

Ответить

Алиса Барышман

Опасный
0

Ну там социоблядство бустит высокий уровень Т, а не агрессию. Корелляция с агрессией есть только при повышенном уровне кортизола(тут думаю всё понятно поч человек агрессивный и насколько тут незначительную роль играет тестостерон).
А вот с эстрогеном(на мышах) у самок наоборот агрессивность повышалась, а самцы потише ставали. Но это мыши, на людях прочекать сложно будет из-за побочек и прочего(+ этичность под вопросом).

Ответить

Dobrosvet

1

Нет, ну "Карамель" - охрененная песня.

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Robutt

0

Однажды у Достоевского засоpилась ноздpя. Стал пpодувать — лопнула пеpепонка в ухе. Заткнул пpобкой — оказалась велика, чеpеп тpеснул. Связал веpевочкой — смотpит, pот не pаскpывается. Тут он пpоснулся в недоумении, цаpство ему небесное.

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Ivan Boldyrev

Robutt
0

... от того, что ему вкололи тестостерон?

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