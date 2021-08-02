Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха — он никак не влияет на карьеру и доход Статьи редакции
Но возможна обратная связь — жизненное благополучие повышает уровень тестостерона у мужчин.
Английские и норвежские учёные пришли к выводу, что высокий уровень тестостерона не может быть причиной жизненных успехов, изучив данные 306 248 человек из британского биобанка. Об этом сообщает журнал Science.
Исследователи проанализировали генетические факторы, определяющие уровень выработки тестостерона, его фактический уровень в организме, а также социально-экономические показатели: наличие и тип работы (без учёта пенсионеров), уровень образования и дохода, место проживания, общее состояние здоровья, самооценку риска.
Учёные исходили из гипотезы, что повышенная выработка тестостерона делает мужчину более агрессивным и рисковым, что приводит к успеху в получении образования и строительстве карьеры. В пользу этой гипотезы говорили некоторые научные работы: высокий уровень тестостерона фиксировали у более образованных мужчин, победителей спортивных состязаний, руководителей с большим числом подчинённых и наиболее успешных трейдеров.
Анализ показал, что у мужчин с высокими доходами и хорошим образованием, которые живут в благополучных районах, фактический уровень тестостерона действительно выше, чем у менее успешных людей. Но когда учёные добавили в анализ генетические факторы — связь исчезла. Уровень выработки гормона, «запрограммированный» в ДНК, никак не повлиял на жизненное благополучие человека.
Скорее всего, между этими явлениями существует причинно-следственная связь, но не прямая, а обратная — у мужчин, которые имеют хорошую работу и высокий доход, вырабатывается больше тестостерона, чем у менее удачливых людей. Косвенно это подтверждают данные о том, что долгий стресс снижает выработку этого гормона, а социальное неблагополучие часто вызывает стрессовые состояния.
Также высокий уровень тестостерона — признак (но не причина) хорошего здоровья мужчины, а хорошее здоровье может помочь в достижении успеха. У женщин же, напротив, усиленная выработка тестостерона связана с ухудшением здоровья — и данное исследование показало, что у женщин более высокий уровень «мужского гормона» связан с более низким социально-экономическим положением.
Высокий уровень тестостерона оказался бесполезен для достижения успеха — он никак не влияет на карьеру и доход
Только если ты не продавец тестостерона
Вы продоёте тестостеронов?
Нужно пояснение: могут ли на эту новость обижаться люди?
качки ебучку могут разнести
Ясно. Тогда буду разносить вам ебучку. Спасибо что прояснил, как мне действовать
го на шприцах с сустаноном выйдем да
Вам с таким фехтованием на олимпиаду надо
Резиновый Данила
грешно-с, батенька, с допингом выступать
Давно пора уже соревнование по допингу устроить. Типа, у кого команда пит-стоп-химиков быстрее сделает серию уколов в перерыве, у кого формула эффективнее. Я бы посмотрел на этих бычков
качки слишком заняты дрочкой на свое отражение в зеркале
вообще-то это тренировка
оправдывайся грязный качок
Какие-то агрессивные. Это все из-за мяса.
Резиновый Данила
не стоило есть тесто
если это только не яйца твоих врагов
А зачем с курицами воевать-то?
Я не понял, там этим учёным кабину разнести? Вы че ээээ ежжи чооо? Тестостерон решаэ ежжи, масса решает ежжи. Двоечку в челюсть и ты поник. Правый коронный, левый похоронный. Уж замуж невтерпеж.
Ээээ вай, зачем так говоритэ, учоные? Ваааай, мы чоткие поцаны знаем толк в иерархии ежжи, доминируй ежжи или умри, дон.
Извинитес, дон, перед нами всеми ежжи, дон. Мы пацаны не принимаем ваши исследования, дон. Они против Кришны, дон. Кришна дон и его пророк Арджуна, дон, завещали дон бить в кабину дон пока не пробьёшь себе счастье в миру дон. Мы дон не согласны дон. Извинитес дон шакалы дон
э слэш эмчокопанамэ <pop-it ка перевода>
» эээблять чека конкретно нахуй Кузьма нахуй не дай нахуй еще раз нахуй такая хуйня получится МЕНЕ МЕ МЭ! кузьминапинай щсукка! спортпина май шух! «
Это они ещё не смотрели РУССКИХ пацанов 💪💪🇷🇺🇷🇺
Доказано олимпийским трансгендером. Или опровергнуто? Блин, совсем запутался :D Но добро победило бобров в Японии и эт радует )
Mendelian randomization is a method of using measured variation in genes of known function to examine the causal effect of a modifiable exposure on disease in observational studies. The design was first proposed in 1986 ... as a method for obtaining unbiased estimates of the effects of a putative causal variable without conducting a traditional randomised trial.
Капец матан какой-то. Слышал что это круто когда умеют устанавливать причинно-следственные связи чисто по наблюдениям
когда статистику называют матаном в мире плачет один маленький статист
Да ладно, вся теория вероятностей — это просто приложение теории меры.
Капец матан какой-то
Даа матан
https://www.r-project.org/about.html
у мужчин, которые имеют хорошую работу и высокий доход, вырабатывается больше тестостерона, чем у менее удачливых людей
а также учёные заметили, что у таких мужчин ежегодно увеличивается половой член на 1-2 см.
и данное исследование показало, что у женщин более высокий уровень «мужского гормона» связан с более низким социально-экономическим положением.
International journal of impotence research
НИХУЯСЕБЕx2
Также он регулирует сексуальное поведение, усиливает агрессию и стремление к доминированию.
1996
НИХУЯСЕБЕНАУКАx3
Сам папер хоть прочитал? (по секрету; "усиливает агрессию" уже давно обоссали по неск раз)
Опасный томагавк_два
Да, вот, кстати, сам лично не луркал, но кореш вникал во всю эту химию в свое время, говорил, что наоборот, если уровень теста в пределах нормы, то будешь спокоен, как удав
Ну там социоблядство бустит высокий уровень Т, а не агрессию. Корелляция с агрессией есть только при повышенном уровне кортизола(тут думаю всё понятно поч человек агрессивный и насколько тут незначительную роль играет тестостерон).
А вот с эстрогеном(на мышах) у самок наоборот агрессивность повышалась, а самцы потише ставали. Но это мыши, на людях прочекать сложно будет из-за побочек и прочего(+ этичность под вопросом).
Однажды у Достоевского засоpилась ноздpя. Стал пpодувать — лопнула пеpепонка в ухе. Заткнул пpобкой — оказалась велика, чеpеп тpеснул. Связал веpевочкой — смотpит, pот не pаскpывается. Тут он пpоснулся в недоумении, цаpство ему небесное.