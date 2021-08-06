Google заявил о создании кристалла времени — он меняется без затрат энергии и может стать ключом к квантовым вычислениям Статьи редакции
Кристаллы времени будто обходят законы термодинамики, периодически изменяя своё состояние без притока энергии извне.
Исследователи из Google вместе с учёными из Принстона, Стэнфорда и других университетов опубликовали предварительный вариант научной статьи, в которой описали создание кристалла времени внутри квантового компьютера. Один из авторов статьи отметил, что созданный кристалл времени имеет «поразительное свойство — он словно уклоняется от второго начала термодинамики».
Что такое кристаллы времени
Идею кристаллов времени (time crystal) предложил американский физик Фрэнк Вильчек в 2012 году по аналогии с обычными, «пространственными» кристаллами. Обычные кристаллы вроде поваренной соли, алмазов, льда — это структуры, чей «рисунок» периодически повторяется в пространстве в виде группы атомов или молекул.
Вильчек предположил, что может существовать форма материи, структура которой повторяется не в пространстве, а во времени. В качестве грубой аналогии можно привести груз, подвешенный на пружине — если растянуть её и отпустить, то пружина с грузом будет периодически менять своё состояние с натянутой на сжатую и обратно. Таким образом, её «рисунок» повторяется во времени.
Однако колебания пружины тратят энергию и потому со временем затухают, если периодически не растягивать её снова и снова. Этим любые маятники и прочие осцилляторы принципиально отличаются от кристаллов времени — последние меняют своё состояние без затрат энергии и потому могут «колебаться» бесконечно. Так не умеют вести себя даже квантовые поля — они при колебаниях «берут энергию взаймы» у вакуума.
«Запретная» форма материи, которая будто бы идёт вразрез с термодинамикой
«Пространственные» кристаллы состоят из частиц с минимальной энергией — они почти неподвижны и потому кристаллическая структура остаётся стабильной. Если «закачивать» в эту структуру энергию — частицы начнут колебаться всё сильнее и «расшатывать» структуру, пока она не распадётся. Поэтому, например, лёд и металл плавятся при нагреве.
Кристалл времени тоже имеет минимум энергии — но при этом он периодически меняет своё состояние. Он как снежинка с шестью лучами, которая через определённые промежутки времени превращается в снежинку с десятью лучами и обратно — без всякого нагрева, без обмена энергией с внешней средой.
Более того, кристалл времени может «игнорировать» приток энергии извне, как бы подстраивая его под себя. Например, если он меняет своё состояние каждые 20 секунд и на него светят лазером каждые 10 секунд — кристалл времени будет реагировать на лазер каждые 20 секунд или даже каждые 40 секунд. Словно желе, которое вздрагивает в ответ на каждый второй или каждый четвёртый тычок, а не на все подряд, как подобает нормальному желе.
Сначала учёные посчитали это слишком фантастичным и стали публиковать работы, в которых доказывали невозможность кристаллов времени. Но вскоре в их доказательствах нашли слабые места, а в 2016 году учёные впервые получили кристалл времени на практике — в виде кольца из ионов иттербия, охлажденных почти до абсолютного нуля.
Кристаллы времени удалось создать и в 2017 году двум независимым группам учёных — впрочем, все они лишь частично соответствовали необходимым критериям. Тогда как исследователи из Google, предположительно, создали первый полноценный кристалл времени: множество частиц внутри их квантового компьютера периодически и согласованно меняли состояние без потребления энергии.
Как учёные объясняют существование кристаллов времени и что они могут дать человечеству
Физики сходятся во мнении, что кристаллы времени всё же не нарушают законов термодинамики — их энергия не меняется, а изменение состояния не совершает никакой работы. Частицы кристалла времени, по сути, не двигаются — поэтому к нему нельзя подключить какой-либо механизм и получить вечный двигатель.
Однако кристаллы времени настолько необычны, что в природе их, скорее всего, не существует. Потенциал этой формы материи пока непонятен до конца, но уже сейчас учёные предполагают, что кристаллы времени можно использовать для сверхточных часов и гироскопов. Также с их помощью можно будет решить проблему декогеренции — «утечки» квантовой информации в окружающую среду, которая сейчас не даёт создать полноценные работающие квантовые процессоры и память.
Потребляешь?
Железный звук
Всех кто поставил плюс выписал в список
Пафосное название, что мешало назвать периодическими кристаллами (что более соотвествует сути)? Наверняка уже всякие любители поиска целковых с полушками в торсионных полях Нибиру юзают это название.
На большинстве языков, включая русский, они называются темпоральными кристаллами, от слова temporary, который тоже "временный", но в значении периодический, а не в значении время, как могло бы показаться.
я про себя назвал их циклическими кристаллами
есть цикл
* у нас НИКИТА обалденно переводит статьи с английского
- первый р а з был супер перевод про `Речь из Гугла` про безопасность ядра в андроиде
там никита приписал ему то что он не говорил
В общем непонятно, но красивое
Я тоже изменяю своё состояние, правда, с притоком алкоголя извне .
Рыночный магнит
Прочёл статью и оказывается
Кристал времени: ВЕСЬ МИР БУДЕТ ПРОТИВ МЕНЯ ДАВИТЬ, Я НЕ ПОМЕНЯЮСЬ ЕЖИ, ЭТО ПРИДАЁТ МНЕ СИЛ
Что-то было сказано на умном
этой уловке 100 лет
пишешь статью для серых масс -> нужны термины и впечатляющие слова
давить авторитетом ! гугл сказал ! квантовая физика ! ионы хер-бер-нирия ! время движется ! волшебство кристаллов из хогвартса !
ставлю за статью 4
не 5 потому что не засунул автор Блок Чейн в рассказ
любое движение и любое изменение состояния невозможно без затрат энергии и без притока энергии извне.
Формулировка не очень. Брось шарик в межгалактический космос - будет движение, не будет затрат и притока энергии.
Только в начальный момент. Рассмотри само движение после отрыва. Шар продолжает лететь, хотя притока нет, затрат нет. Эта фраза будто из доньютоновской физики, будто шарик должен будет остановиться.
Сказано "любое движение невозможно без притока энергии". Не сказано, что невозможно без наличия энергии в стартовой системе.
Сказано "любое движение невозможно ...". А не "начало движения из состояния покоя невозможно ...".
Ты сам в объяснении добавил фразу "Если тело покоится". Это дополнительное условие противоречит слову "любой".
И то, если рассматривать сверхохлаждённые лазерами атомы в лабораториях - и они совершают движение относительно центра Земли, вокруг Солнца...
любое движение
невозможно без затрат энергии
Да, формулировка неверная. Без затрат энергии невозможно изменить скорость, но оставаться неподвижным или сохранять постоянную скорость тело может и без затрат энергии
постоянную скорость тело не может
КПД всегда меньше 100% ( теорема ! )
то есть есть потеря энергии и трения
всегда будет замедление
работа физиков из Йельского университета доказала, что синтезировать кристаллы времени так просто, что этим буквально может заниматься ребенок. Они обнаружили, что временные кристаллы образуются внутри обычных кристаллов моноаммонийфосфата, который часто используется в наборах «юного химика» и прочих познавательных игрушках, благодаря которым можно вырастить красивый кристалл в домашних условиях.
~ работа физиков из Йельского университета доказала, что синтезировать кристаллы времени так просто, что этим буквально может заниматься ребенок. Они обнаружили, что временные кристаллы образуются внутри обычных кристаллов пока те спят
напомню что алексей Н сделал 1 семестр в й е л е
Однако колебания пружины тратят энергию и потому со временем затухают, если периодически не растягивать её снова и снова. Этим любые маятники и прочие осцилляторы принципиально отличаются от кристаллов времени — последние меняют своё состояние без затрат энергии и потому могут «колебаться» бесконечно. Так не умеют вести себя даже квантовые поля — они при колебаниях «берут энергию взаймы» у вакуума.
Планеты, которые крутятся вокруг Солнца, не теряя при этом энергии: ну да ну да, пошли мы нахер
Господи, что ты несёшь. Не теряют они энергии. @Marat Khamadeev объясни пожалуйста товарищу как работает гравитация
Я тебе больше скажу. МКС вокруг Земли тоже будет вечно вращаться, если не будет внешних воздействий
МКС будет двигаться по геодезической прямой. Если эта прямая пролегает так, что МКС не отдаляется и не приближается к Земле, то есть если орбита изначально будет стабильной, то МКС так и будет вращаться. Опять же если мы не учитываем влияние солнечного ветра, Луны и других внешних факторов
планеты замедляют своё движение , изменяют своё движение
просто глазами это не видно
Только если их орбиты изначально не стабильны или есть внешнее воздействие
ваккум не пустой . когда планета летит в космосе она ТОРМОЗИТ , трётся о космос
там фотоны и нейтрино , молекулы водорода , ...
есть удары в ЛОБ
солнечный ветер
Поле питера хиггса которое оказывает сопротивление МАССАМ ( любым )
- там бозоны летают
меняется скорость планеты = меняется её орбита и центро стремительная с и л а ( где центр ГЕЛИУС )
так летит Барсум
так движется Джасум
Заебись. Теперь с помощью них давайте откроем уже что-нибудь, что будет менять своё состояние вследствие расширения Вселенной, прикрутим к этому какой-нибудь привод и полетим уже ко всем этим плеядам к такой-то матери.)
Кристалл вне времени — метоксетамин
если будет 30 лойсов. то 30 ребят интересно проводили время лет 10 назад.
интереснее чем те! мдмашники!
ребята проверим сколько н.. вас!
О, нифига, наконец-то я опередил Никиту!)
https://nplus1.ru/news/2021/08/04/Sycamore-is-back
ну как не стыдно верить в такие сказки !
- ну взрослые же люди !!
предмет меняет своё положение ... прыгает ... дёргается ... БЕЗ влияния энергии
ну как вам не стыдно !
1. предмет специально берут размером с квант ( 10 в минус 20-й степени метра ) чтобы он реагировал на малейшии влияния извне
~ с грушами у вас уже такой фокус покус не выйдет
эт уровень ЦЫГАН
* они делают такие трюки обманки
2. если предмет двигается с а м -> это вечный двигатель . на рисунке показаны как дёргаются ( делают волны ) шарики
3. кристаллом там и не пахнет . откройте пожалуйста фотки в гугл что такое кристалл и как он выглядит
4. форма любого сверх малого предмета реагирует на :
- миллион полей ... температуру ... ветер ... колебание виртуальных частиц ...
5. раньше говорили провокация ... потом АЖИОТАЖ ... потом х а й п
такую жёлтую прессу пишет журналист раз в неделю чтобы не вылететь с работы - создаёт искусственный контент & ажиотаж
6. просто посмотреть бывает у латыниной - она филолог . у физиков посмотреть = эт оказать влияние на предмет ( нагревом ... или ударом ... или светом )
вы не сможете посмотреть на предмет не оказав на него влияния
влияние = нагрев и возбуждение ( уже есть энергия извне )