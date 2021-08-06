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Наука
Никита Логинов

Google заявил о создании кристалла времени — он меняется без затрат энергии и может стать ключом к квантовым вычислениям Статьи редакции

Кристаллы времени будто обходят законы термодинамики, периодически изменяя своё состояние без притока энергии извне.

65 65 комментариев
4405 просмотров
Квантовый компьютер Google Фото Google

Исследователи из Google вместе с учёными из Принстона, Стэнфорда и других университетов опубликовали предварительный вариант научной статьи, в которой описали создание кристалла времени внутри квантового компьютера. Один из авторов статьи отметил, что созданный кристалл времени имеет «поразительное свойство — он словно уклоняется от второго начала термодинамики».

Что такое кристаллы времени

Идею кристаллов времени (time crystal) предложил американский физик Фрэнк Вильчек в 2012 году по аналогии с обычными, «пространственными» кристаллами. Обычные кристаллы вроде поваренной соли, алмазов, льда — это структуры, чей «рисунок» периодически повторяется в пространстве в виде группы атомов или молекул.

Кристаллическая структура одной из модификаций водяного льда Изображение Getty

Вильчек предположил, что может существовать форма материи, структура которой повторяется не в пространстве, а во времени. В качестве грубой аналогии можно привести груз, подвешенный на пружине — если растянуть её и отпустить, то пружина с грузом будет периодически менять своё состояние с натянутой на сжатую и обратно. Таким образом, её «рисунок» повторяется во времени.

Пружина с грузом меняет своё состояние через определённые промежутки времени Изображение Wikimedia

Однако колебания пружины тратят энергию и потому со временем затухают, если периодически не растягивать её снова и снова. Этим любые маятники и прочие осцилляторы принципиально отличаются от кристаллов времени — последние меняют своё состояние без затрат энергии и потому могут «колебаться» бесконечно. Так не умеют вести себя даже квантовые поля — они при колебаниях «берут энергию взаймы» у вакуума.

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«Запретная» форма материи, которая будто бы идёт вразрез с термодинамикой

«Пространственные» кристаллы состоят из частиц с минимальной энергией — они почти неподвижны и потому кристаллическая структура остаётся стабильной. Если «закачивать» в эту структуру энергию — частицы начнут колебаться всё сильнее и «расшатывать» структуру, пока она не распадётся. Поэтому, например, лёд и металл плавятся при нагреве.

Одна из визуализаций кристалла времени

Кристалл времени тоже имеет минимум энергии — но при этом он периодически меняет своё состояние. Он как снежинка с шестью лучами, которая через определённые промежутки времени превращается в снежинку с десятью лучами и обратно — без всякого нагрева, без обмена энергией с внешней средой.

Эта особенность кристалла времени противоречит законам термодинамики — они утверждают, что материя не может изменить своё состояние или начать движение без затрат энергии и без притока энергии извне.

Более того, кристалл времени может «игнорировать» приток энергии извне, как бы подстраивая его под себя. Например, если он меняет своё состояние каждые 20 секунд и на него светят лазером каждые 10 секунд — кристалл времени будет реагировать на лазер каждые 20 секунд или даже каждые 40 секунд. Словно желе, которое вздрагивает в ответ на каждый второй или каждый четвёртый тычок, а не на все подряд, как подобает нормальному желе.

Сначала учёные посчитали это слишком фантастичным и стали публиковать работы, в которых доказывали невозможность кристаллов времени. Но вскоре в их доказательствах нашли слабые места, а в 2016 году учёные впервые получили кристалл времени на практике — в виде кольца из ионов иттербия, охлажденных почти до абсолютного нуля.

Примерный вид первого созданного кристалла времени — по кольцу ионов периодически пробегала «волна», как по трибунам стадиона, без какой-либо стимуляции извне Изображение Мэрилендского университета

Кристаллы времени удалось создать и в 2017 году двум независимым группам учёных — впрочем, все они лишь частично соответствовали необходимым критериям. Тогда как исследователи из Google, предположительно, создали первый полноценный кристалл времени: множество частиц внутри их квантового компьютера периодически и согласованно меняли состояние без потребления энергии.

«Рецепт» кристалла времени от Google, который можно реализовать только в квантовом компьютере Изображение Quanta Magazine

Как учёные объясняют существование кристаллов времени и что они могут дать человечеству

Физики сходятся во мнении, что кристаллы времени всё же не нарушают законов термодинамики — их энергия не меняется, а изменение состояния не совершает никакой работы. Частицы кристалла времени, по сути, не двигаются — поэтому к нему нельзя подключить какой-либо механизм и получить вечный двигатель.

Однако кристаллы времени настолько необычны, что в природе их, скорее всего, не существует. Потенциал этой формы материи пока непонятен до конца, но уже сейчас учёные предполагают, что кристаллы времени можно использовать для сверхточных часов и гироскопов. Также с их помощью можно будет решить проблему декогеренции — «утечки» квантовой информации в окружающую среду, которая сейчас не даёт создать полноценные работающие квантовые процессоры и память.

#физика #google #открытие

65 65 комментариев
65
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65 комментариев
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Илья Гераськин

36

Ща гугл будет ломать голову, как adwords к этому кристаллу прикрутить

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Железный звук

32

Кристалл вне времени — MDMA

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Mike Efremov

Железный
3

Потребляешь?

Ответить

Достаточный корабль

Mike
23

Нет, просто показывает

Ответить

Ренат Хакимов

Достато…
3

Красивое

Ответить

ggg123

Ренат
0
Ответить

Железный звук

Mike
2

Неа, в интернете видел

Ответить

Железный звук

Железный
7

Всех кто поставил плюс выписал в список

Ответить

Алиса Барышман

Железный
1

вопросик на контроле

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сироп от щекотки

Железный
0

https://tjournal.ru/music/358108-shpaloukladchica-kolpak

Шпалоукладчица — колпак — Музыка на TJ
Трек-впечатление о тяжелой дороге из точки А в .
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Посторонний

8

Пафосное название, что мешало назвать периодическими кристаллами (что более соотвествует сути)? Наверняка уже всякие любители поиска целковых с полушками в торсионных полях Нибиру юзают это название.

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Никита Логинов

Посторонний
12

Обычные кристаллы тоже периодические, но в пространстве. Эти кристаллы периодические во времени. Вполне точное название, отражающее суть.

Ответить

Dmitriy

Посторонний
4

На большинстве языков, включая русский, они называются темпоральными кристаллами, от слова temporary, который тоже "временный", но в значении периодический, а не в значении время, как могло бы показаться.

Ответить

Evgeniy Petrov

Dmitriy
0

я про себя назвал их циклическими кристаллами

есть цикл  

Ответить

Evgeniy Petrov

Evgeniy
0

* у нас НИКИТА обалденно переводит статьи с английского

- первый р а з был супер перевод про `Речь из Гугла` про безопасность ядра в андроиде

там никита приписал ему то что он не говорил  

Ответить

Алиса Барышман

Evgeniy
0

авторский контент(тм)

Ответить

Chris Nite

10

Ну это уже угроза уровня "Мстителей"

Ответить

Никита Логинов

Chris
–1

Нет, куда серьёзнее......

Ответить

Spid3r

8
Ответить

Алексей Токмолаев

6

В общем непонятно, но красивое

Ответить

Evgeniy Petrov

Алексей
1

= специально нагнали Туману

Ответить

Robutt

2

 Я тоже изменяю своё состояние, правда, с притоком алкоголя извне .

Ответить

Никита Логинов

Robutt
8

Ты соответствуешь законам термодинамики, это хорошо!

Ответить

Robutt

Никита
4

И робатотехники! 

Ответить

Рыночный магнит

3

Я ТВОЙ КРИСТАЛ ВРЕМЕНИ СОСТОЯНИЕ МЕНЯЛ Э

Ответить

Рыночный магнит

Рыночный
5

Прочёл статью и оказывается

Кристал времени: ВЕСЬ МИР БУДЕТ ПРОТИВ МЕНЯ ДАВИТЬ, Я НЕ ПОМЕНЯЮСЬ ЕЖИ, ЭТО ПРИДАЁТ МНЕ СИЛ

Ответить

Roman Khegay

3

Что-то было сказано на умном

Ответить

Evgeniy Petrov

Roman
0

этой уловке 100 лет

пишешь статью для серых масс -> нужны термины и впечатляющие слова

давить авторитетом ! гугл сказал ! квантовая физика ! ионы хер-бер-нирия ! время движется ! волшебство кристаллов из хогвартса !

ставлю за статью 4

не 5 потому что не засунул автор Блок Чейн в рассказ

Ответить

Никита Бабич

1

любое движение и любое изменение состояния невозможно без затрат энергии и без притока энергии извне.

Формулировка не очень. Брось шарик в межгалактический космос - будет движение, не будет затрат и притока энергии.

Ответить

Никита Логинов

Никита
5

Бросок — это приток энергии извне.

Ответить

Никита Бабич

Никита
1

Только в начальный момент. Рассмотри само движение после отрыва. Шар продолжает лететь, хотя притока нет, затрат нет. Эта фраза будто из доньютоновской физики, будто шарик должен будет остановиться.
Сказано "любое движение невозможно без притока энергии". Не сказано, что невозможно без наличия энергии в стартовой системе.

Ответить

Никита Логинов

Никита
3

Сказано "любое движение невозможно без притока энергии"

Так и есть. Если тело покоится, то без притока энергии оно не начнёт двигаться.

Ответить

Никита Бабич

Никита
1

Сказано "любое движение невозможно ...". А не "начало движения из состояния покоя невозможно ...".
Ты сам в объяснении добавил фразу "Если тело покоится". Это дополнительное условие противоречит слову "любой".

Ответить

Никита Логинов

Никита
0

Хорошо, я поправлю. 

Ответить

Никита Логинов

Никита
0

Теперь всё нормально? :)

Ответить

Никита Бабич

Никита
1

И то, если рассматривать сверхохлаждённые лазерами атомы в лабораториях - и они совершают движение относительно центра Земли, вокруг Солнца...

Ответить

Александр Александрович

Никита
0

любое движение

невозможно без затрат энергии

Да, формулировка неверная. Без затрат энергии невозможно изменить скорость, но оставаться неподвижным или сохранять постоянную скорость тело может и без затрат энергии

Ответить

Evgeniy Petrov

Александр
0

постоянную скорость тело не может

КПД всегда меньше 100% ( теорема ! )

то есть есть потеря энергии и трения

всегда будет замедление  

Ответить

Посторонний

2

 работа физиков из Йельского университета доказала, что синтезировать кристаллы времени так просто, что этим буквально может заниматься ребенок. Они обнаружили, что временные кристаллы образуются внутри обычных кристаллов моноаммонийфосфата, который часто используется в наборах «юного химика» и прочих познавательных игрушках, благодаря которым можно вырастить красивый кристалл в домашних условиях.

«Кристаллы времени» все эти годы были у вас на…
В 2018 году команда физиков из Йельского университета доказала, что синтезом загадочных…
www.popmech.ru
Ответить

Никита Логинов

Посторонний
2

 работа физиков из Йельского университета доказала

 Теоретически, в каждой такой структуре могут скрываться кристаллы Вильчека.

Теоретически. Могут. Отличное доказательство :)

Ответить

Evgeniy Petrov

Посторонний
0

~   работа физиков из Йельского университета доказала, что синтезировать кристаллы времени так просто, что этим буквально может заниматься ребенок. Они обнаружили, что временные кристаллы образуются внутри обычных кристаллов пока те спят

напомню что алексей Н сделал 1 семестр в й е л е  

Ответить

Степан Анейчик

1

Однако колебания пружины тратят энергию и потому со временем затухают, если периодически не растягивать её снова и снова. Этим любые маятники и прочие осцилляторы принципиально отличаются от кристаллов времени — последние меняют своё состояние без затрат энергии и потому могут «колебаться» бесконечно. Так не умеют вести себя даже квантовые поля — они при колебаниях «берут энергию взаймы» у вакуума.

Планеты, которые крутятся вокруг Солнца, не теряя при этом энергии: ну да ну да, пошли мы нахер

Ответить

Никита Логинов

Степан
4

Планеты тоже теряют энергию с каждым оборотом и со временем все упадут на свою звезду. По-настоящему стабильных орбит вообще не существует в реальности.

Просто всё это занимает очень и очень много времени. Например, Земля должна упасть на Солнце через 100 квинтиллионов лет, но задолго до этого она перестанет существовать из-за гибели Солнца.

Ответить

Степан Анейчик

Никита
1

А Луна от Земли отдаляется, а не падает.

Ответить

Никита Логинов

Степан
2

Верно. Это опять же эффекты ОТО сказываются — в реальности стабильных орбит не существует, они все либо сходятся к центру притяжения, либо расходятся от него.

Ответить

Никита Логинов

Никита
1

В случае с Луной гравитация Солнца перевешивает гравитацию Земли.

Ответить

Степан Анейчик

Никита
0

Господи, что ты несёшь. Не теряют они энергии. @Marat Khamadeev объясни пожалуйста товарищу как работает гравитация

Ответить

Никита Логинов

Степан
0

Теряют, через гравитационное излучение.

Ответить

Степан Анейчик

Никита
0

Я тебе больше скажу. МКС вокруг Земли тоже будет вечно вращаться, если не будет внешних воздействий

Ответить

Никита Логинов

Степан
0

Не будет. Если даже убрать сопротивление воздуха, МКС будет терять энергию через гравитационные волны (излучение). Это следствие общей теории относительности. Просто это займёт ОЧЕНЬ много времени.

Ответить

Степан Анейчик

Никита
0

МКС будет двигаться по геодезической прямой. Если эта прямая пролегает так, что МКС не отдаляется и не приближается к Земле, то есть если орбита изначально будет стабильной, то МКС так и будет вращаться. Опять же если мы не учитываем влияние солнечного ветра, Луны и других внешних факторов

Ответить

Никита

Степан
0

 МКС будет двигаться по геодезической прямой

Это упрощение, которое оправдано в масштабах миллионов и даже миллиардов лет, но в масштабах вечности оно уже не работает :)

Ответить

Evgeniy Petrov

Степан
0

планеты замедляют своё движение , изменяют своё движение

просто глазами это не видно
  

Ответить

Степан Анейчик

Evgeniy
0

Только если их орбиты изначально не стабильны или есть внешнее воздействие

Ответить

Evgeniy Petrov

Степан
–1

ваккум не пустой . когда планета летит в космосе она ТОРМОЗИТ , трётся о космос

там фотоны и нейтрино , молекулы водорода , ...

есть удары в ЛОБ

солнечный ветер

Поле питера хиггса которое оказывает сопротивление МАССАМ ( любым )

- там бозоны летают

меняется скорость планеты = меняется её орбита и центро стремительная с и л а ( где центр ГЕЛИУС )

так летит Барсум

так движется Джасум

Ответить

Andre Macareno

2

И правда похоже

Ответить

Dennis Naidyuk

2

Заебись. Теперь с помощью них давайте откроем уже что-нибудь, что будет менять своё состояние вследствие расширения Вселенной, прикрутим к этому какой-нибудь привод и полетим уже ко всем этим плеядам к такой-то матери.)

Ответить

Winter Winter

2

потрясающе! жду в айфоне 17😀

Ответить

Стабильный крюк

1
Ответить

Рыночный чувак

1

ура терминаторы грядут

Ответить

сироп от щекотки

1

Кристалл вне времени — метоксетамин

Ответить

сироп от щекотки

сироп
0

если будет 30 лойсов. то 30 ребят интересно проводили время лет 10 назад.
интереснее чем те! мдмашники!
ребята проверим сколько н.. вас!

Ответить

Untiy16

0

Del

Ответить

Marat Khamadeev

0

О, нифига, наконец-то я опередил Никиту!)
https://nplus1.ru/news/2021/08/04/Sycamore-is-back

Ответить

Evgeniy Petrov

–1

ну как не стыдно верить в такие сказки !

- ну взрослые же люди !!

предмет меняет своё положение ... прыгает ... дёргается ... БЕЗ влияния энергии

ну как вам не стыдно !

1. предмет специально берут размером с квант ( 10 в минус 20-й степени метра ) чтобы он реагировал на малейшии влияния извне

~ с грушами у вас уже такой фокус покус не выйдет

эт уровень ЦЫГАН

* они делают такие трюки обманки

2. если предмет двигается с а м -> это вечный двигатель . на рисунке показаны как дёргаются ( делают волны ) шарики

3. кристаллом там и не пахнет . откройте пожалуйста фотки в гугл что такое кристалл и как он выглядит

4. форма любого сверх малого предмета реагирует на :

- миллион полей ... температуру ... ветер ... колебание виртуальных частиц ...

5. раньше говорили провокация ... потом АЖИОТАЖ ... потом х а й п

такую жёлтую прессу пишет журналист раз в неделю чтобы не вылететь с работы - создаёт искусственный контент & ажиотаж

6. просто посмотреть бывает у латыниной - она филолог . у физиков посмотреть = эт оказать влияние на предмет ( нагревом ... или ударом ... или светом )

вы не сможете посмотреть на предмет не оказав на него влияния

влияние = нагрев и возбуждение ( уже есть энергия извне )

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