Yeehaw! That. Was. A. Day.

29 июля в 16:29:10 по московскому времени модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции, а примерно через три с четвертью часа произошла нештатная ситуация — неожиданно включились двигатели модуля. Издания Space и The New York Times рассказали об инциденте глазами специалистов NASA, их компиляцию вместе с сообщениями Роскосмоса публикует TJ.