Клинические испытания показали эффективность препарата от диабета лираглутида против опасного для здоровья ожирения Статьи редакции
Сейчас его используют для контроля избыточного веса и терапии сахарного диабета второго типа.
Специалисты Техасского университета исследовали воздействие антидиабетического препарата лираглутид на распределение жировых тканей внутри организма. Оказалось, он эффективно уменьшает ожирение сердца, печени и прочих органов, которое особенно опасно для здоровья. Учёные сообщили об этом в журнале The Lancet.
Исследование проходило с июля 2017 года по февраль 2020 года и охватило 185 человек. Они получали инъекцию лираглутида один раз в день в течение 40 недель, а также придерживались рекомендованной диеты и физической активности. Изменения висцеральной и эктопической жировой ткани, которая наполняет брюшную полость и окружает внутренние органы, учёные оценивали с помощью МРТ.
Спустя 36,2 недель лираглутид сократил ожирение внутренних органов и брюшной полости в среднем на 12,5% — по сравнению с показателем в 1,63% у тех испытуемых, которые получали плацебо (пустышку) вместо препарата. Висцеральный жир сократился в два раза сильнее, а жировая ткань вокруг печени — в шесть раз сильнее, чем общий индекс массы тела.
Висцеральный (внутрибрюшной) жир влияет на гормональный баланс и повышает риск воспалений, заболеваний сердечно-сосудистой системы, колоректального рака, астмы и слабоумия. Эктопический жир обволакивает сердце, печень и другие органы, нарушает обмен веществ, провоцирует развитие атеросклероза, сердечных болезней и диабета.
Лираглутид — искусственный заменитель гормона ГПП-1, который играет важную роль в обмене веществ и гормональном балансе. В частности, препарат высвобождает инсулин из поджелудочной железы, из-за чего его используют для терапии сахарного диабета второго типа. Также лираглутид снижает выработку глюкагона, который увеличивает уровень глюкозы и жирных кислот в крови.
Препарат одобрен к использованию в США и ЕС, но имеет значительные побочные эффекты вплоть до опухолей щитовидной железы — правда, они наблюдались только у крыс при введении доз в восемь раз больших, чем одобрены для людей.
Исследование проходило с июля 2017 года по февраль 2020 года и охватило аж 185 человек. Они получали инъекцию лираглутида один раз в день в течении ( время течёт ) 40 недель ( аж 9 месяцев !! ) , а также придерживались рекомендованной диеты ( то есть худели ) и физической активности ( то есть худели )
Спустя 36,6 недель лираглутид сократил ожирение внутренних органов и брюшной полости в среднем на 12,5% — по сравнению с показателем в 1,63% у тех испытуемых, которые получали плацебо (пустышку) вместо препарата. Вис церальный жир сократился в два раза сильнее, а жировая ткань вокруг печени — в шесть раз сильнее, чем общий индекс массы тела
Лираглутид — искусственный заменитель гормона ГПП-1, который играет важную роль в обмене веществ и гормональном балансе. В частности, препарат высвобождает инсулин из поджелудочной железы, из-за чего его используют для терапии сахарного диабета второго типа. Также лира-глутид снижает выработку глюка-гона, который увеличивает уровень глюкозы и жирных прежирных кислот в крови больного
Препарат одобрен к использованию в США и ЕС для жирных , но имеет значительные побочные эффекты ( как ни странно . игры с гормонами )
— правда, они наблюдались только у крыс которые отказывались писать хвалебные статьи проплаченными заранее препаратами ( скрытая реклама )
Специалисты Техасского университета также всегда утверждают что вам НЕ НУЖНО колоться какими то лекарствами чтобы похудеть , вам нужно пойти к психологу ... взять себя в руки ... работать над собой ... и за 6 лет снизить долю солёного , перчёного , жаренного , жирного , сладкого , вредного ... есть по возможности меньше ( а еда эт наркотик )
за 5 месяцев вы правильно кушать не научитесь ( нужно годами работать над собой а не колоться гормонами )
за 4 года и 200 испытуемых вы ничего НЕ узнаете про лекарство ( про любое ) -> все самые интересные статьи будут через 2 0 лет , когда всё вылезет
нужно 20 лет и 40 000 пользователей ( для статистики )
* когда то было написано МИЛЛИОН хвалебных статей про аспирин ( в ссср и вокругъ ) - потом оказалось что он вреден и нерекоммендуем ( сегодня )
галоперидол из 1960 года называли Революцией Века в медицине . сегодня профессор медицины так про него скажет студенту : только если ты хочешь кого то наказать ты даёшь ему `галочку` , у него 1000 серьёзных и вредных побочек
проверенные качественные и дорогие лекарства служат ДЛЯ людей у которых нет выбора в приёме лекарств - а не для любителей похудеть или поколоться
* проверенные качественные и дорогие лекарства служат ДЛЯ людей у которых нет выбора в приёме лекарств
эти уколы ( рисунок наверху ) для тех у кого ДИАБЕТ
~ я бы советовал людям с диабетом 5 лет подождать пока эти инъекции поволандаются на свободном рынке чем бежать покуптаь их летом 2021 года
заместо новых непроверенных уколов для больных есть НА ВЫБОР 10 старых и проверенных ( без техасских колледжей )
Этим инъекцияи уже лет десять точно исполнилось.
Ты опять на связь выходишь? А ну пошел фармакологию учить, а не степенью PhD за 0.000003 сек из гугла хвастаться
~ если им ( уколам ) около 10 лет то есть больше примеров чем 185 жалких персон у техасского с/х колледжа ( что там за универ ? ) и стоило написать про 185 000 человек которые его попробовали и что они думают ( про этот укол )
Если ситуация критическая, пьют и непроверенное, риски оправданы. А вот чтобы похудеть к лету - не стоит(хотя всё равно будут).
а аспирин дебилы до сих пор жрут,чтобы кровь "разжижить" для профилактики так сказать
Вполне нормальная практика, особенно в миксе с тем что тромбозы провоцирует
Они не здоровые т.к. любителей жрать метформин/фуросемид и прочее можно сразу записывать в РППшников(расстройство пищевого поведения).
У качков там чуть сложнее, но тоже зачастую "шуе ппш". Но + - идиотов все же поменьше(вряд ли будут метформин мешать с каберголином/бромокриптином).
А так обычно его можно добавить с нейролептотой, чтобы люди жиром не заплывали etc.
P.S.
Фуросемидных идиотов всё же больше, а абьюзеров противовоспалительных по любому поводу > любителей разжижения + часть этих любителей любит отварчики с салициловой.
Метформин сейчас считается чуть ли не панацеей, это единственный препарат, который серьёзно сейчас исследуется как средство для продления жизни
Асперин по-прежнему является самым рекомендованным препаратом, по количеству показаний с ним вряд ли что-то когда-то сможет сравнится. Он действительно может спровоцировать язву, но так как это основной не только противовоспалительный, но и кардиологический препарат, существует специальная его кардиологическая форма, чтоб можно было его принимать в больших количествах
Ацетил салици́ловая кислота́ (разг. аспири́н ; лат. Acidum acetylsalicylicum, салициловый эфир уксусной кислоты) — лекарственное средство, оказывающее анальгезирующее (обезболивающее), жаропонижающее , противовоспалительное действие . Также ацетилсалициловая кислота является блокатором цикло оксигеназы тромбоцитов (не путать с антикоагулянтами)
Аспирин используется для лечения ряда состояний, включая лихорадку, боль, ревматическую лихорадку и воспалительные заболевания, такие как ревматоидный артрит, перикардит и болезнь Кавасаки . Было показано, что более низкие дозы аспирина снижают риск смерти от сердечного приступа или риск развития инсульта в некоторых случаях ( как мы все видели в рекламе по ТВ )
- Аспирин является эффективным обезболивающим средством при острой боли, но не имеет доказанных преимуществ перед парацетамолом и уступает ему в безопасности по той причине, что аспирин может вызывать желудочно-кишечные кровотечения
* Аспирин обычно неэффективен для лечения болей, вызванных мышечными судорогами, вздутием живота, растяжением желудка или острым раздражением кожи
Разновидности аспирина в шипучих таблетках уменьшают боль быстрее, чем аспирин в обычных таблетках , что делает шипучие формы аспирина полезными для лечения мигрени ( У ПСА )
~ Аспирин может быть назначен женщинам, испытывающим боли в промежности после родов
Чистая разновидность аспирина или комбинация с другими препаратами эффективно лечит определённые типы головной боли, но его эффективность может быть сомнительной для других разновидностей головной боли. Пациенты, имеющие вторичные головные боли, вызванные другими расстройством или травмой, должны незамедлительно обратиться к врачу а не к Рекламе аспирина
Аспирин, особенно в качестве компонента комбинации аспирин / парацетамол / кофеин, считается терапией первой линии при лечении мигрени и сопоставим с низкими дозами суматриптана. Это средство наиболее эффективно для остановки мигрени, когда она начинается
Как и способность контролировать боль, способность аспирина контролировать лихорадку обусловлена его действием на систему простагландинов
Хотя применение аспирина в качестве жаропонижающего средства у взрослых хорошо изучено, многие медицинские общества и регулирующие органы (в том числе Американская академия семейных врачей, Американская академия педиатрии и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)) категорически не советуют использовать аспирин для лечения лихорадки у детей
Аспирин используется как противовоспалительное средство как для острого, так и для длительного воспаления , а также для лечения воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит
Считается, что аспирин снижает общий риск возникновения рака и смерти от рака . Этот эффект особенно полезен для коло-ректального рака (CRC) , но его необходимо принимать в течение по меньшей мере 10-20 лет, чтобы увидеть это преимущество ( всего лишь )
Люди с гемофилией и другими болезнями, вызывающими склонность к кровотечениям, не должны принимать аспирин и другие салицилаты
Люди с заболеваниями почек, гиперурикемией и подагрой не должны принимать аспирин, потому что это препятствует способности почек выделять мочевую кислоту, что может усугубить эти состояния. Аспирин не следует давать детям и подросткам для контроля симптомов простуды и гриппа
Было показано, что использование аспирина увеличивает риск желудочно-кишечного кровотечения
Большие дозы салицилата, метаболита аспирина, вызывают временный шум в ушах (звон в ушах), судя по экспериментам на крысах ( вики )
Ацетилсалициловую кислоту получают из салициловой кислоты этерификацией уксусной кислотой
Лекарства, изготовленные из ивы и других богатых салицилатом растений, появляются в древнешумерских глиняных табличках, а также в древнеегипетском папирусе Эберса ( 3 тысячи лет назад уже писали про `аспирин` )
10 августа 1897 года Феликс Хоффман, работавший в лабораториях фирмы Bayer AG, впервые получил образцы ацетилсалициловой кислоты в форме, возможной для медицинского применения
- Аспирин иногда используется в ветеринарной медицине в качестве антикоагулянта или для облегчения боли, связанной с опорно-двигательным аппаратом, воспалением или остеоартритом. Аспирин следует давать животным только под непосредственным наблюдением ветеринара, так как возможны побочные эффекты, в том числе желудочно-кишечные расстройства
Для того, чтобы поднять продажи своего продукта, компания Bayer стала демонстрировать в рекламе лекарства от похмелья, зубной и головной болей «Алка-Зельцер» две таблетки вместо одной. Данный маркетинговый ход значительно увеличил сбыт продукции
аспирин до сих ПОР лечит очень много болезней но его доза сильно понижена по сравнению с 1980 годом
Исследование проходило с июля 2017 года по февраль 2020 года и охватило аж 185 человек. Они получали инъекцию лираглутида один раз в день в течении ( время течёт ) 40 недель ( аж 9 месяцев !! ) , а также придерживались рекомендованной диеты ( то есть худели ) и физической активности ( то есть худели )
40 weeks of treatment with once-daily subcutaneous liraglutide 3·0 mg or placebo, in addition to a 500 kcal deficient diet and guideline-recommended physical activity counselling
Дефицит в 500 ккал и рекомендации по физ. активности в обоих группах же, не?
Лирагул... Лирагдул...блять
Рядовой химик
Лига дур
Значит качки начнут жрать для сушки, вместо кленбутерола
Болеть дорого
метформин дешевле, худей сколько угодно. главное не забывать, что мозг тоже может похудеть
Музыкальный кот
метамфетамин дороже(
Этот лучше работает. И вводить надо раз в неделю. Причём он у здоровых людей не вызывает гипогликемию и хорошо переносится.
Пурген тоже весьма не дурно помогает от ожирения
Грязный пёс_анон
Подтверждаю. Слушал всю молодость и меня не взяли в армию из-за недобора веса
Лираглутид — искусственный заменитель гормона ГПП-1
Glucagon-like peptide-1 receptor agonists, also known as GLP-1 receptor agonists or incretin mimetics, are agonists of the GLP-1 receptor.
Ебал её рука, твой навука и терминалогия на мускарка кидаль