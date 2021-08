{"items":[{"comment_id":6057440,"subsite_id":245416,"user_id":402486,"type":"comment_add","id":6057440,"hash":"7373e591b7beb7827a6c510e4f6f1847","date":1628164264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov?comment=6057440","text":"\u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0431\u0430\u043d\u043a\u0440\u043e\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432. \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0448\u044c \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043c\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0441 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0441\u043f\u0435\u0448\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435) \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043c \u043f\u043e\u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0439 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u0442\u044c \u043d\u0435\u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0447\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0445\u0435\u043c\u044b.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402486,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402486-posledstviya-dimorfizma","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8e4d88a-62d8-f180-0c0c-69ae58354391\/","name":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0414\u0438\u043c\u043e\u0440\u0444\u0438\u0437\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":420147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov","title":"\u0424\u0411\u041a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057441,"subsite_id":214346,"user_id":405901,"type":"comment_add","id":6057441,"hash":"e6fd1741267a0f8a0a1b013d65716294","date":1628164290,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya?comment=6057441","text":"_\u0434\u043b\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u044b \u0441 \u0436\u0438\u0440\u043e\u043c \u043a\u043e\u043b\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e_","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":405901,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/405901-evgeniy-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2319b740-b96c-449b-a98a-1676cda2e507\/","name":"Evgeniy Petrov","isVerified":false},"content":{"id":420133,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya","title":"\u041a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0434\u0438\u0430\u0431\u0435\u0442\u0430 \u043b\u0438\u0440\u0430\u0433\u043b\u0443\u0442\u0438\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057442,"subsite_id":245417,"user_id":314060,"type":"comment_add","id":6057442,"hash":"6d9b5d1ab785c5080c48604246c8692e","date":1628164310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/419724-it-kompaniya-xsolla-uvolila-150-nevovlechennyh-i-maloproduktivnyh-sotrudnikov-ih-srazu-zhe-stali-hantit-drugie-firmy?comment=6057442","text":">\u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0432\u0435\u0440 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0445\u0442\u0443 \u043d\u0430 \u0434\u0432\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043f\u043e 12 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0438 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0442, \u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f\u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u0434\u043e\u0436\u0434\u0435\u043c \u0430 \u043d\u0435 \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u0444\u0435\u0439\u043a\u043e\u043c.

\u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f? \u041d\u0435 12 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432, \u0430 16 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314060,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/314060-al","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fd3c716-30c1-b0f0-2a3f-7d24c63dfb2d\/","name":"Al","isVerified":false},"content":{"id":419724,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/419724-it-kompaniya-xsolla-uvolila-150-nevovlechennyh-i-maloproduktivnyh-sotrudnikov-ih-srazu-zhe-stali-hantit-drugie-firmy","title":"IT-\u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Xsolla \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u043b\u0430 150 \u00ab\u043d\u0435\u0432\u043e\u0432\u043b\u0435\u0447\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u043c\u0430\u043b\u043e\u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u0418\u0445 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0445\u0430\u043d\u0442\u0438\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0444\u0438\u0440\u043c\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057443,"subsite_id":245416,"user_id":10483,"type":"comment_add","id":6057443,"hash":"71214c879043d8f3b810b9be4e454f43","date":1628164358,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov?comment=6057443","text":"\u0441\u0442\u0440\u0430\u0439\u043f\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f 100 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0438\u0437 \u0440\u0444.

\u0447\u0451 \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10483,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/10483-ivan","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/s3\/tj-avatars\/128\/GreatRussia4All.png","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":420147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov","title":"\u0424\u0411\u041a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057445,"subsite_id":245416,"user_id":249421,"type":"comment_add","id":6057445,"hash":"73499e6d831f69ede0f6919696a21e1e","date":1628164363,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419420-roskomnadzor-nachal-ogranichivat-dostup-k-deviantart-krupnomu-saytu-dlya-illyustratorov-hudozhnikov-i-fotografov?comment=6057445","text":">\u0412 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435? \u0420\u043e\u0432\u043d\u043e \u044d\u0442\u0438\u043c \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0438 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432\u0441\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432

\u0418 \u043a\u0430\u043a \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0438? \u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435?

>\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0443\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043d\u0435\u0442 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0432 \u043a\u0430\u0441\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0446\u043e\u043f\u0435.

\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043b\u0438 \u044d\u0442\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u044b \u0441 \u043d\u0430\u0448\u0438\u043c\u0438?

\u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0432\u0441\u044f\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0446\u043f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0430 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u044f\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249421-gorod-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/60c2a5f4-f25c-5aa5-afe0-897fda3cf79d\/","name":"\u0413\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":419420,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419420-roskomnadzor-nachal-ogranichivat-dostup-k-deviantart-krupnomu-saytu-dlya-illyustratorov-hudozhnikov-i-fotografov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a DeviantArt \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057447,"subsite_id":245416,"user_id":317132,"type":"comment_add","id":6057447,"hash":"9480b1ebfe109eb89787c917cd369d55","date":1628164390,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420099-kolichestvo-zabolevshih-covid-19-v-mire-prevysilo-200-millionov?comment=6057447","text":"\u0417\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0430\u0435\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0433\u043b\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c \u0412\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":317132,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/317132-coronadoden-van-voronezj","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6f7b60e7-9501-0743-ac67-7d34f33ad586\/","name":"Coronadoden van Voronezj","isVerified":false},"content":{"id":420099,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420099-kolichestvo-zabolevshih-covid-19-v-mire-prevysilo-200-millionov","title":"\u041a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0430\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 Covid-19 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b\u043e 200 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057449,"subsite_id":245416,"user_id":214555,"type":"comment_add","id":6057449,"hash":"d86421057181a4860593aa9341120681","date":1628164439,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov?comment=6057449","text":"\u0423\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442\u0443 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e :).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":214555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/214555-ivan-ertel","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3647026c-07ff-9701-6389-da91a652c3ae\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u042d\u0440\u0442\u0435\u043b\u044c","isVerified":false},"content":{"id":420147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov","title":"\u0424\u0411\u041a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057450,"subsite_id":353140,"user_id":103569,"type":"comment_add","id":6057450,"hash":"2a78fc6003e6e28d749ef4a430e7e870","date":1628164443,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/420210-kakaya-samonadeyannost?comment=6057450","text":"\u041e\u043d \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0440\u0430\u0437\u044a\u044f\u0441\u043d\u0438\u043b","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5a69980c-5ad8-59e7-a425-2850f41a1180\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":103569,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/103569-tvoego-deda-ded","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2d4e97e7-3ff1-1aa9-0e0d-384aaf49bdfe\/","name":"\u0422\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0434\u0430 \u0434\u0435\u0434","isVerified":false},"content":{"id":420210,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/420210-kakaya-samonadeyannost","title":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u043d\u0430\u0434\u0435\u044f\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057451,"subsite_id":214346,"user_id":22961,"type":"comment_add","id":6057451,"hash":"0e965dc2040807a62b5318a6a37c6402","date":1628164446,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya?comment=6057451","text":">\u0438 40 000 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439

\u0427\u0435\u0433\u043e, \u0431\u043b\u044f\u0434\u044c?)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":22961,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/22961-maksim-kozachenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ea4feeb9-133f-e04c-21bd-f97c4fd0742e\/","name":"\u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c \u041a\u043e\u0437\u0430\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":420133,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya","title":"\u041a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0434\u0438\u0430\u0431\u0435\u0442\u0430 \u043b\u0438\u0440\u0430\u0433\u043b\u0443\u0442\u0438\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057453,"subsite_id":214351,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6057453,"hash":"73ee1126756452dd9d1c46827f3db4f2","date":1628164465,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana?comment=6057453","text":"1. \u0417\u0430 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 25 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c, \u0438 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0438\u0442, \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e, \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435 \u0447\u0442\u043e \u0432 \u0422\u0430\u0434\u0436\u0438\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435, \u0438 \u0442\u043e \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438.

2. \u0412\u043c\u0435\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0444\u043b\u0438\u043a\u0442 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0434\u0440\u0443\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0438 \u0432\u043c\u0435\u0448\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430 - \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438.

3. \u0412\u043e\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u043c \u0432 \u043e\u0434\u043d\u0443 \u0445\u0430\u0440\u044e - \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u0447\u0442\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442. \u041d\u043e \u0431\u043e\u0435\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0438 \u0420\u0424 - \u044d\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u044f\u0442\u044c \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u043b\u044e\u0431\u043e\u0435 \u0441\u0431\u043e\u0440\u0438\u0449\u0435 \u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":416432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana","title":"\u0423\u0436\u0430\u0441 \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0441 \u0443\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0432\u043e\u0439\u0441\u043a \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057454,"subsite_id":214351,"user_id":7046,"type":"comment_add","id":6057454,"hash":"ab39698f7906ddef965d198eb91532d5","date":1628164472,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana?comment=6057454","text":"\u0412\u0430\u043d\u0433\u0443\u044e, \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043b\u0438\u0431\u044b \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u044f\u0442 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d, \u0442\u0443\u0442 \u0436\u0435 \u0432\u0441\u043a\u0440\u043e\u044e\u0442\u0441\u044f \u0438\u0445 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432\u043e\u0440\u0435\u0447\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432\u043e\u0439\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u0432\u0440\u0430\u0433\u0430.

\u0421\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u043b\u044e\u0431\u044f\u0442 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441 \u0443\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0446\u0435\u0432 \u0438\u0437 \u0412\u044c\u0435\u0442\u043d\u0430\u043c\u0430, \u043d\u043e \"\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\" \u2014 \u043d\u0435 \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u044f \u0412\u044c\u0435\u0442\u043d\u0430\u043c\u0430, \u043d\u0435 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u043f\u0430\u0440\u0442\u0438\u0439\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u0430 \u0441\u043e \u0441\u0442\u0440\u043e\u0433\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0441\u0446\u0438\u043f\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439, \u0430 \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c\u044e \u0442\u0430\u043b\u0438\u0431\u043e\u0432 \u2014 \u043d\u0435 \u0421\u0435\u0432\u0435\u0440\u043d\u044b\u0439 \u0412\u044c\u0435\u0442\u043d\u0430\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0443\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u044b\u043c \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c.

\u0423\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e, \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0442\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0435\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043c\u0430\u043a, \u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0445\u0430\u0440\u0430\u043c, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0438 \u0443 \u0442\u0435\u0445, \u0438 \u0443 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435, \u0438 \u0436\u0438\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u043c\u0438\u0440\u043d\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0432\u0440\u044f\u0434 \u043b\u0438 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0442\u044f\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":7046,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/7046-ilya-a-petya-a-s-bro","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4cfe3c8e-b997-f06d-6751-c6979e223100\/","name":"Ilya.A\u2014Petya.A's bro","isVerified":false},"content":{"id":416432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana","title":"\u0423\u0436\u0430\u0441 \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0441 \u0443\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0432\u043e\u0439\u0441\u043a \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057455,"subsite_id":245416,"user_id":348954,"type":"comment_add","id":6057455,"hash":"75da4bb31bc0bcd9fd242bbc125edfdc","date":1628164505,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov?comment=6057455","text":"\u041d\u0435 \u043d\u0443 \u0432 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0438 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c \u0433\u0434\u0435 \u0424\u0411\u041a \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u0447\u0442\u043e \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u0443\u044f \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446\u0443 \u0432\u044b \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0424\u0411\u041a :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":348954,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/348954-smx","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"smx","isVerified":false},"content":{"id":420147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov","title":"\u0424\u0411\u041a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057456,"subsite_id":214344,"user_id":314060,"type":"comment_add","id":6057456,"hash":"3c3d0102cdacf2b8aee79f1fcff97433","date":1628164508,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/420189-yandeks-zapustil-v-dzene-analog-tiktok-lentu-s-korotkimi-video?comment=6057456","text":"\u042f \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u043b \u0441\u0432\u043e\u044e \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0434 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0443, \u043d\u043e \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \"\u0441\u043f\u0435\u0446\u043e\u0432\" \u043d\u0430\u043f\u0440\u043e\u0447\u044c \u043e\u0442\u0431\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0438\u0437 \u0434\u0437\u0435\u043d\u0430 \u0431\u0435\u0437 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043a\u0435\u043f\u0442\u0438\u043a\u0430. \u042d\u0442\u043e \u043f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0446,\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":314060,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/314060-al","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fd3c716-30c1-b0f0-2a3f-7d24c63dfb2d\/","name":"Al","isVerified":false},"content":{"id":420189,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/420189-yandeks-zapustil-v-dzene-analog-tiktok-lentu-s-korotkimi-video","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0432 \u00ab\u0414\u0437\u0435\u043d\u0435\u00bb \u0430\u043d\u0430\u043b\u043e\u0433 TikTok \u2014 \u043b\u0435\u043d\u0442\u0443 \u0441 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057458,"subsite_id":247728,"user_id":45524,"type":"comment_add","id":6057458,"hash":"de311fcdc149d4b7212123ea8e2c4ddf","date":1628164525,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/420163-lukashenko-poruchil-zakryt-kazhdyy-metr-granicy-belorussii?comment=6057458","text":"\u0441\u0440\u0430\u043d\u044b\u0439 \u043a\u043e\u0432\u0431\u043e\u0439\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":45524,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/45524-andrey-ryadkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2b9cbbfc-2aac-5cf9-d0ac-4a753dec04ad\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0420\u044f\u0434\u044c\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":420163,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/420163-lukashenko-poruchil-zakryt-kazhdyy-metr-granicy-belorussii","title":"\u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e \u043f\u043e\u0440\u0443\u0447\u0438\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u00ab\u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u0435\u0442\u0440 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0446\u044b\u00bb \u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057459,"subsite_id":214351,"user_id":68445,"type":"comment_add","id":6057459,"hash":"6d924501704493e30442d5a07717e39b","date":1628164526,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana?comment=6057459","text":"\u0414\u0430, \u0448\u0435\u0434\u0435\u0432\u0440. \u00abLooks like the old direction\u00bb","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":68445,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/68445-alexander-rybakov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/60\/c5\/bf\/32b710ef23745e.jpg","name":"Alexander Rybakov","isVerified":false},"content":{"id":416432,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/stories\/416432-uzhas-odnih-i-bezrazlichie-drugih-chto-proishodit-v-afganistane-s-uhodom-voysk-ssha-i-nastupleniem-talibana","title":"\u0423\u0436\u0430\u0441 \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u0438\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445: \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442 \u0432 \u0410\u0444\u0433\u0430\u043d\u0438\u0441\u0442\u0430\u043d\u0435 \u0441 \u0443\u0445\u043e\u0434\u043e\u043c \u0432\u043e\u0439\u0441\u043a \u0421\u0428\u0410 \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u00ab\u0422\u0430\u043b\u0438\u0431\u0430\u043d\u0430\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057460,"subsite_id":245416,"user_id":402486,"type":"comment_add","id":6057460,"hash":"1a914583d86c5719ee926d43532ffa07","date":1628164548,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov?comment=6057460","text":"\u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0449\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435, \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0437\u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439 \u041d\u041a\u041e \u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0430\u043a\u0443, \u0447\u0442\u043e \u0442\u044b \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b \u0442\u0440\u0443\u0445\u0430\u043d\u044b \u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0442\u0438\u043b \u0444\u0431\u043a. \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c \u0442\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402486,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402486-posledstviya-dimorfizma","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8e4d88a-62d8-f180-0c0c-69ae58354391\/","name":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0414\u0438\u043c\u043e\u0440\u0444\u0438\u0437\u043c\u0430","isVerified":false},"content":{"id":420147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/420147-fbk-posle-priznaniya-ekstremistskoy-organizaciey-perezapustil-sistemu-donatov","title":"\u0424\u0411\u041a \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u00ab\u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u0441\u043a\u043e\u0439\u00bb \u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057461,"subsite_id":247728,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":6057461,"hash":"ca06ae621e888db65e8e4872977c4bad","date":1628164554,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/420223-sostoyalis-polufinalnye-zabegi-v-zhenskoy-estafete-4-po-400-metrov-v-kotoruyu-pytalis-zayavit-kristinu-timanovskuyu?comment=6057461","text":"\u042d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443, \u0442\u043e \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u0431\u044b \u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":420223,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/420223-sostoyalis-polufinalnye-zabegi-v-zhenskoy-estafete-4-po-400-metrov-v-kotoruyu-pytalis-zayavit-kristinu-timanovskuyu","title":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0431\u0435\u0433\u0438 \u0432 \u0436\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u044d\u0441\u0442\u0430\u0444\u0435\u0442\u0435 4 \u043f\u043e 400 \u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043f\u044b\u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u0442\u044c \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0443 \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0443\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6057462,"subsite_id":214346,"user_id":259463,"type":"comment_add","id":6057462,"hash":"7e6d75674d036a801c8185edc883b4fa","date":1628164558,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya?comment=6057462","text":">\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u043e \u0441 \u0438\u044e\u043b\u044f 2017 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u043e \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u044c 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0438 \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b\u043e \u0430\u0436 185 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u041e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u043b\u0438 \u0438\u043d\u044a\u0435\u043a\u0446\u0438\u044e \u043b\u0438\u0440\u0430\u0433\u043b\u0443\u0442\u0438\u0434\u0430 \u043e\u0434\u0438\u043d \u0440\u0430\u0437 \u0432 \u0434\u0435\u043d\u044c \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0438 ( \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0442\u0435\u0447\u0451\u0442 ) 40 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c ( \u0430\u0436 9 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 !! ) , \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0438\u0435\u0442\u044b ( \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0445\u0443\u0434\u0435\u043b\u0438 ) \u0438 \u0444\u0438\u0437\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 ( \u0442\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0445\u0443\u0434\u0435\u043b\u0438 )



> 40 weeks of treatment with once-daily subcutaneous liraglutide 3\u00b70 mg or placebo, in addition to a 500 kcal deficient diet and guideline-recommended physical activity counselling



\u0414\u0435\u0444\u0438\u0446\u0438\u0442 \u0432 500 \u043a\u043a\u0430\u043b \u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u0444\u0438\u0437. \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 \u043e\u0431\u043e\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430\u0445 \u0436\u0435, \u043d\u0435?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":259463,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/259463-big-dick-energy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"Big Dick Energy","isVerified":false},"content":{"id":420133,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/420133-klinicheskie-ispytaniya-pokazali-effektivnost-preparata-ot-diabeta-liraglutida-protiv-opasnogo-dlya-zdorovya-ozhireniya","title":"\u041a\u043b\u0438\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u043f\u0430\u0440\u0430\u0442\u0430 \u043e\u0442 \u0434\u0438\u0430\u0431\u0435\u0442\u0430 \u043b\u0438\u0440\u0430\u0433\u043b\u0443\u0442\u0438\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u043b\u044f \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u044f \u043e\u0436\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f"},"isAnonymous":false}]}