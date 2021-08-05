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Наука
Дамир Камалетдинов

Учёные изучили 240 тысяч исследований о Covid-19 и связали смертность с уровнем сахара в крови Статьи редакции

Алгоритмы проверили все публикации и обнаружили одну единственную закономерность, которая может объяснить тяжесть протекания болезни.

Исследователи из проекта Blue Brain Политехнической школы Лозанны попытались узнать, почему у некоторых людей Covid-19 протекает бессимптомно, а другие тяжело болеют и умирают. Они проанализировали 240 тысяч научных публикаций об инфекции в открытом доступе и нашли закономерность — уровень глюкозы в крови. Результаты работы опубликовали в Frontiers in Public Health.

  • Исследователи создали специальный инструмент на основе машинного обучения, который был способен обработать сотни тысяч научных публикаций и выделить из них закономерности.
  • Алгоритмы проанализировали 240 тысяч опубликованных исследований, в том числе 150 тысяч полных текстов о Covid-19 и других коронавирусах. Они также воссоздали процесс инфекции и построили модель вируса на атомном уровне;
  • Инструмент исследователей Blue Brain нашёл самую часто упоминаемую переменную во всех исследованиях — метаболизм глюкозы. Оказалось, что уровень сахара в крови связан с тяжестью болезни на всех этапах от заражения лёгких до тромбозов и сбоев в работе внутренних органов;
  • Пациенты тяжелее болели из-за повышенных уровней глюкозы, который мог быть вызван как ненормальной выработкой организмом, лечением лекарствами или внутривенным введением, предположили учёные;
  • Исследователи назвали свои выводы гипотезой — они не подтверждали их экспериментально. Учёные также рассказали о возможных последствиях и мерах, которые можно предпринять на основании анализа;
  • Команда Blue Brain также создала визуализацию воздействия высоких уровней глюкозы на ранних стадиях инфекции лёгких и описали связь сахара в крови с повышенной заболеваемости респираторными вирусами;
  • Инструмент опубликовали на GitHub, он доступен с открытым исходным кодом. Он позволяет воссоздать, визуализировать, исследовать и детально описать структуру и коронавирус;

#новости #исследования #ии #нейросети

8796 просмотров
93 93 комментария
1
92
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93 комментария
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Ilia Gurtovoy

31

Вы получили этот вирус потому что Биг дата проанализировала ваши активности в жире, глюкозе, и отметила вас как невовлеченные и малоактивные люди...

Ответить

Владимир Степанец

Ilia
0

Жир это норм, не надо

Ответить

Общественный фитиль

5

так что теперь энергосы пить нельзя?(

Ответить

Законодательный паук например

Общественный
59

зачем их вообще пить?

Ответить

Общественный фитиль

Законодательный
0

работа такая(

и чтобы придумывать комментарии для тж

Ответить

Eugene

Обществ…
14

У меня так алкоголизм начинался, бросай к хуям 

Ответить

Торговый браслет

Eugene
3

Я не это имел ввиду

Я про то что эффект снижается раз за разом а не потребность пить их 

Ответить

Общественный

Торговый
–3

у меня не снижается

я пью для продуктивности, а не для бодрости, с бодростью мб и снижается

Ответить

Умерший динозавр

Eugene
0

Алкоголизм не от энергетиков, а от алкоголя. От безалкогольных энергетиков кофеинизм

Ответить

Roman Sapon

Обществ…
7

Кофеин берёт в кредит твоё бодрстование

Ответить

Общественный

Roman
0

:(

ну проблемы со сном иногда бывают, вплоть до сонных параличей

но сейчас уже почти нет

Ответить

Владислав Егоров

Обществ…
6

Если шо ты скоро сдохнешь от этого говна, меняй образ жизни

Ответить

Общественный

Владисл…
0

пруфы?

Ответить

Владислав

Обществ…
14

Пруфы тебе на надгробии напишут через несколько лет. Уже давно изобрели кофеин в таблетках, экстракт зеленого чая и прочие вещим, которые в сочетании с общим образом жизни питанием и активностью нехило бустят без отнимания ресурсов, признайся нихуя никакой концентрации не дают они, ты на вкус подсел и ритуал

Ответить

Общественн

Владисл…
–1

ясно)))))))

Ответить

Торговый браслет

Обществ…
2

Так привыкаешь быстро же

Ответить

Общественный

Торговый
0

ну я бросал много раз уже)0

но с ними правда легче))

Ответить

Торговый браслет

Обществ…
0

Что пьешь?

Ответить

Общественный

Торговый
0

вообще все))

Ответить

Smaug The

Обществ…
1

Я ток Ред Булл, адреналин апельсиновый и изредка Берн пью. Остальное мне кажется слишком сладким и приторным

Ответить

Общественн

Smaug
1

так в этом и кайф, пьёшь большими глотками ещё, чтобы все во рту разъебло 👍🐴

Ответить

Andy Rorsha

Обществ…
0

...

Ответить

Дмитрий Киселев

Законодательный
0
Ответить

Кирилл Вселенский

Общественный
3

Пил 3-4 месяца последние по 3-4ой банки в день + кофе, закончилось все тахикардией и бледняком на 3-4 банке в день, пришлось бросить(

Ответить

Общественный фитиль

Кирилл
1

бля, нада бросать и правда(

Ответить

Smaug The Terrible

Кирилл
1

Какой-то странный способ суицида. Больше полутора энергетика в день пить вредно, можно легко кофеиновый передоз получить.

Ответить

van der Pusch

Общественный
2

Можно, пей
Ред булл лайт норм, никакого бодрящего эффекта, но вкусненько

Ответить

Дамир Камалетдинов

Общественный
2

так есть энергосы без сахара лол

Ответить

Общественный фитиль

Дамир
0

они не очень :)

Ответить

Михаил Фанк

Общественный
1

есть шуга фри старина ;)

Ответить

Общественный фитиль

Михаил
0

это как безалкогольное пиво))

Ответить

Дядя Серёжа

Общественный
1

https://twitter.com/DerArto/status/1423199228042616835?s=20

Ответить

Максим Сидоров

Общественный
0

Тебе водку пить нельзя , алкоголик скрытый

Ответить

Общественный фитиль

Максим
0

на алкоголь мне всегда было более менее похуй, водка вообще не заходит

Ответить

Финский холод

Обществ…
2

зайдет

Ответить

Artyom Sidorov

Финский
0

Смотря куда

Ответить

Smaug The

Обществ…
1

Ты прямо как я

Ответить

Андрей

Общественный
0

а причем тут энергетики? 200 сахарных калорий не изменят у вас ничего

Ответить

Woody Johnson

17

Спросили бы у меня, да жирные диабетики по угрозой, очевидно

Ответить

Spear Mint

Woody
2

Я стройный диабетик, как мне быть?

Ответить

Woody Johnson

Spear
1

Привиться

Ответить

Spear Mint

Woody
5

✅Сделано

Ответить

Smaug The

Spear
0

Скажи номер своего чипа, буду к тебе подключаться

Ответить

Эмиль Сулейманов

Spear
1

У тебя диабет 1-го типа? Помню как знакомый рассказывал, как за месяц килограмм 30 сбросил, когда не знал что у него началось. 

Ответить

Алиса Барышман

Эмиль
1

С гипогликемией можно и 5-6 кг/сутки сбросить

Ответить

Spear Mint

Алиса
0

Ты имеешь ввиду сильную и видимо продолжительную гипу, при которой потеешь как тварь даже не двигаясь?)

Ответить

Алиса Барышман

Spear
0

ну там потихоньку организм подъедал сам себя. физнагрузка+гипогликемия==>зомбимод==> -6кг на след сутки

Ты имеешь ввиду сильную и видимо продолжительную гипу,

сильная это с комой (или прочими проблемами с головой) уже, а тогда меня только мутило(сознание) немного.

Ответить

Spear Mint

Алиса
0

Жесть конечно, со мной такого не случалось. Изза гипы меньше 2.5 ночью иногда конечно можно знатно пропотеть во сне и чувствуешь будто подсушился хорошенько, но это максимум что случалось.

Жаль что нет чата или группы где диабетики сидят и истории свои травят, иногда очень интересно почитать.

Ответить

Алиса

Spear
1

ну у меня не диабет, но был "условный" гипокортицизм(долго и сложно расписывать что именно и от чего) с постоянным скатыванием в гипогликемию и проч побочки.

особенно когда чувствуешь себя (см картинку) и начинается глюкозопоисковочное поведение.

Ответить

Spear Mint

Алиса
1

Ясно)

Аналогично, так иногда сидел по утрам когда жена будила, и я ни черта не одуплял, а она меня пыталась напоить соком или накормить сладостями)) просыпаться во время гипы это то еще приключение - можно стоять напротив зеркала утром перед работой в ванной комнате минут 20 пока к тебе по крупицам возвращается сознание и начинаешь понимаешь что надо чето сожрать.

Ответить

New

Алиса
0

Офигеть.

Ответить

Спортивный Артем

Алиса
0

Мне столько не высрать

Ответить

Алиса Барышман

Спортив…
0

Так ты не сри. Срут только те, кто ест

Ответить

Spear Mint

Эмиль
0

Да, у меня когда началась активная фаза и организм перестал инсулин вырабатывать практически, я сбросил за неделю килограмм 10, но мне тогда было 15 лет и я весил максимум 58кг))

Ответить

Гриша Почуев

Woody
0

На ТЖ есть Вуди Джонсон, значит науку можно закрывать!

Ответить

Здешний дым

7

Сразу вспомнилось

Ложные корреляции — Офтоп на TJ
Авторы блога Spurious Correlations находят странные связи между различными статистическими…
tjournal.ru
Ответить

Дамир Камалетдинов

Здешний
2

Никто не говорит о причинно-следственной связи пока

Ответить

Andy Rorsha

1

Спорно довольно. Там у всех групп протекало тяжело. И у 20 летних дрищей тоже. И у 30летних качков.
Кароче, надо идти читать. Но лень.

Ответить

Sam Lowry

Andy
12

И что, у дрищей с качками не бывает высокого сахара в крови?

Ответить

Andy Rorsha

Sam
3

Может. Но у этих групп нормализация происходит почти мгновенно.
Много "но". Я поэтому сразу и отписался, что надо идти читать  и разбирать статистику, каких людей они изучали.

Ответить

Emile Zäkiev

Andy
1

как обычно журнализды всё пытаются свести к одному "фактору" 

Ответить

Полезный танк88

Andy
0

Качки энергетиков и сахара херачат очень много, это же бустер для тренировок. Знаю пару человек которые за час до тренировки съедают Сникерс и выпивают энергетик, а когда тренят пьют изотоники

Ответить

Владислав Егоров

4

Ну так воспалительные процессы любят сладенькое это давно не секрет

Ответить

Коровка говорит мууу

4

Предлагаю депутатам запретить диабет

Ответить

Имя Фамилия

2

Почему не запрещают продажу сахара? Пользы для тела ноль, только один вред. Хуже спирта и табака.

Ответить

Блестящий украинец

Имя
1

Нужна писать на упаковках сколько продукт содержит сахара. А то что-то его вообще во всё кладут в ахуительных количествах. Люди даже не в курсе сколько они его реально потребляют.

Ответить

Полезный танк88

Блестящий
1

Вот это вообще подстава конечно, он реально везде. Я ограничил себе по максимум сахар, но полностью отказаться не могу лишь по той причине, что он реально везде

Ответить

Emile Zäkiev

Имя
0

сахарное лобби

Ответить

ouxen

2

видео делал больной ублюдок

Ответить

Ипполит Воробьянинов

ouxen
1

Они бы, блять, ещё похоронным маршем озвучили...

Ответить

Друз Фаруэл

2

>14 июл. 2020 г. — Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у заболевшего. Как пояснил президент Национального медицинского исследовательског>>

Уроборос или хвост виляет собакой...

Ответить

Чехол от очков

1

@Дамир Камалетдинов 
The entity glucose is found in 6,326 of the 240,000 articles, making it the 179th most frequently mentioned entity among more than 400,000 entities extracted.

Насколько я понял, статей проанализирвоали всё-таки 240 000

UPD:
Out of more than 400,000 entities extracted and linked during data preparation, the 10,000 most frequently mentioned entities were selected and used as nodes of the knowledge graph.

Число 400 000 это очень вряд ли про количество статей

Ответить

Дамир Камалетдинов

Чехол
0

Вроде везде по контексту речь именно о количестве публикаций

Ответить

ouxen

Дамир
0

это очень много

Ответить

Temir

Дамир
0

Entities в контексте понятия NER переводят как сущности

Ответить

Дамир

Temir
0

Да, спасибо, произошла путаница

Ответить

Дамир Камалетдинов

Чехол
0

Поправил на 240 тысяч, сорян

Ответить

Сергей Пономарев

1

Дибет первого типа с неидеальной компенсацией, читай уровень сахара в крови выше нормы, болел ковидом, 2 дня температуры, 5 дней потеря обоняния. Лечился дома по рекомендациям терапевта удаленно.

Ответить

johny64 XZ

Сергей
0

Если температура выше 38 первые несколько дней это уже среднетяжелая форма

Ответить

Robutt

0

Не верю бигдате чё-т

Ответить

Студенческий турник

Robutt
1

RowBat

Ответить

Колючий вентилятор

Студенческий
2

Rowboat Girlyman.

Ответить

Студенческий турник

Robutt
1

RawButt

Ответить

Общественный фитиль

0

интересный факт: два раза симптомы ковида у меня обострились сразу после "передоза энергетиками" :)

Ответить

Максим Сидоров

Общественный
1

Передоз водки у тебя был

Ответить

Alex

0

Помнится однажды врач сказал что у меня повышенный уровень соли в крови, честно говоря, сомневаюсь что именно из-за этого со мной все в порядке, скорее иммунитет сыграл свою роль.

Ответить

van der Pusch

0

Ну хоть в чем-то мой вечно низкий сахар пригодился

(я знаю шо это не так работает)

Ответить

Alex Blake

0

Sugar daddy в группе риска

Ответить

Ra

0

нихуя не понял, все кто едят сладкое тяжело болеют ковидом?

Ответить

Дмитрий Тимофеев

Ra
0

или наоборот, или вообще никак не связано, просто у кого высокий сахар, у тех с большой вероятностью много заболеваний, дохлый иммунитет и к ним все липнет, и ковид, и понос, и золотуха

Ответить

Ramen Warrior

Ra
0

Сахароза, попадая в кишечник, быстро гидролизуется альфа-глюкозидазой тонкой кишки на глюкозу и фруктозу, которые затем всасываются в кровь.
Вот если уровень глюкозы в крови высокий, то да. Но если уровень нормальный или низкий, то нет.
Это от организма зависит.

Ответить

Мишки Гамми

–3

не ново. всех кто от осложнений сахарного диабета откинется можно считать что болели ковидом.
пс: не забывайте мыть руки после касания чего-либо и прививаться раз в квартал и чаще. и масочки, перчатки

Ответить

Elian Kavinsky

Мишки
0

И ещё 5G чип вколоть )

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Читать все 93 комментария
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