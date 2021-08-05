Учёные изучили 240 тысяч исследований о Covid-19 и связали смертность с уровнем сахара в крови Статьи редакции
Алгоритмы проверили все публикации и обнаружили одну единственную закономерность, которая может объяснить тяжесть протекания болезни.
Исследователи из проекта Blue Brain Политехнической школы Лозанны попытались узнать, почему у некоторых людей Covid-19 протекает бессимптомно, а другие тяжело болеют и умирают. Они проанализировали 240 тысяч научных публикаций об инфекции в открытом доступе и нашли закономерность — уровень глюкозы в крови. Результаты работы опубликовали в Frontiers in Public Health.
- Исследователи создали специальный инструмент на основе машинного обучения, который был способен обработать сотни тысяч научных публикаций и выделить из них закономерности.
- Алгоритмы проанализировали 240 тысяч опубликованных исследований, в том числе 150 тысяч полных текстов о Covid-19 и других коронавирусах. Они также воссоздали процесс инфекции и построили модель вируса на атомном уровне;
- Инструмент исследователей Blue Brain нашёл самую часто упоминаемую переменную во всех исследованиях — метаболизм глюкозы. Оказалось, что уровень сахара в крови связан с тяжестью болезни на всех этапах от заражения лёгких до тромбозов и сбоев в работе внутренних органов;
- Пациенты тяжелее болели из-за повышенных уровней глюкозы, который мог быть вызван как ненормальной выработкой организмом, лечением лекарствами или внутривенным введением, предположили учёные;
- Исследователи назвали свои выводы гипотезой — они не подтверждали их экспериментально. Учёные также рассказали о возможных последствиях и мерах, которые можно предпринять на основании анализа;
- Команда Blue Brain также создала визуализацию воздействия высоких уровней глюкозы на ранних стадиях инфекции лёгких и описали связь сахара в крови с повышенной заболеваемости респираторными вирусами;
- Инструмент опубликовали на GitHub, он доступен с открытым исходным кодом. Он позволяет воссоздать, визуализировать, исследовать и детально описать структуру и коронавирус;
Вы получили этот вирус потому что Биг дата проанализировала ваши активности в жире, глюкозе, и отметила вас как невовлеченные и малоактивные люди...
Законодательный паук например
зачем их вообще пить?
Общественный фитиль
работа такая(
и чтобы придумывать комментарии для тж
Торговый браслет
Я не это имел ввиду
Я про то что эффект снижается раз за разом а не потребность пить их
у меня не снижается
я пью для продуктивности, а не для бодрости, с бодростью мб и снижается
Умерший динозавр
Алкоголизм не от энергетиков, а от алкоголя. От безалкогольных энергетиков кофеинизм
Кофеин берёт в кредит твоё бодрстование
Общественный
:(
ну проблемы со сном иногда бывают, вплоть до сонных параличей
но сейчас уже почти нет
Если шо ты скоро сдохнешь от этого говна, меняй образ жизни
Общественный
пруфы?
Пруфы тебе на надгробии напишут через несколько лет. Уже давно изобрели кофеин в таблетках, экстракт зеленого чая и прочие вещим, которые в сочетании с общим образом жизни питанием и активностью нехило бустят без отнимания ресурсов, признайся нихуя никакой концентрации не дают они, ты на вкус подсел и ритуал
Так привыкаешь быстро же
ну я бросал много раз уже)0
но с ними правда легче))
Что пьешь?
Пил 3-4 месяца последние по 3-4ой банки в день + кофе, закончилось все тахикардией и бледняком на 3-4 банке в день, пришлось бросить(
Какой-то странный способ суицида. Больше полутора энергетика в день пить вредно, можно легко кофеиновый передоз получить.
Можно, пей
Ред булл лайт норм, никакого бодрящего эффекта, но вкусненько
есть шуга фри старина ;)
Тебе водку пить нельзя , алкоголик скрытый
а причем тут энергетики? 200 сахарных калорий не изменят у вас ничего
Спросили бы у меня, да жирные диабетики по угрозой, очевидно
Я стройный диабетик, как мне быть?
Привиться
✅Сделано
У тебя диабет 1-го типа? Помню как знакомый рассказывал, как за месяц килограмм 30 сбросил, когда не знал что у него началось.
С гипогликемией можно и 5-6 кг/сутки сбросить
Ты имеешь ввиду сильную и видимо продолжительную гипу, при которой потеешь как тварь даже не двигаясь?)
ну там потихоньку организм подъедал сам себя. физнагрузка+гипогликемия==>зомбимод==> -6кг на след сутки
Ты имеешь ввиду сильную и видимо продолжительную гипу,
сильная это с комой (или прочими проблемами с головой) уже, а тогда меня только мутило(сознание) немного.
Жесть конечно, со мной такого не случалось. Изза гипы меньше 2.5 ночью иногда конечно можно знатно пропотеть во сне и чувствуешь будто подсушился хорошенько, но это максимум что случалось.
Жаль что нет чата или группы где диабетики сидят и истории свои травят, иногда очень интересно почитать.
Ясно)
Аналогично, так иногда сидел по утрам когда жена будила, и я ни черта не одуплял, а она меня пыталась напоить соком или накормить сладостями)) просыпаться во время гипы это то еще приключение - можно стоять напротив зеркала утром перед работой в ванной комнате минут 20 пока к тебе по крупицам возвращается сознание и начинаешь понимаешь что надо чето сожрать.
Спортивный Артем
Мне столько не высрать
Да, у меня когда началась активная фаза и организм перестал инсулин вырабатывать практически, я сбросил за неделю килограмм 10, но мне тогда было 15 лет и я весил максимум 58кг))
Сразу вспомнилось
Спорно довольно. Там у всех групп протекало тяжело. И у 20 летних дрищей тоже. И у 30летних качков.
Кароче, надо идти читать. Но лень.
Может. Но у этих групп нормализация происходит почти мгновенно.
Много "но". Я поэтому сразу и отписался, что надо идти читать и разбирать статистику, каких людей они изучали.
Полезный танк88
Качки энергетиков и сахара херачат очень много, это же бустер для тренировок. Знаю пару человек которые за час до тренировки съедают Сникерс и выпивают энергетик, а когда тренят пьют изотоники
Почему не запрещают продажу сахара? Пользы для тела ноль, только один вред. Хуже спирта и табака.
Блестящий украинец
Нужна писать на упаковках сколько продукт содержит сахара. А то что-то его вообще во всё кладут в ахуительных количествах. Люди даже не в курсе сколько они его реально потребляют.
Полезный танк88
Вот это вообще подстава конечно, он реально везде. Я ограничил себе по максимум сахар, но полностью отказаться не могу лишь по той причине, что он реально везде
видео делал больной ублюдок
>14 июл. 2020 г. — Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у заболевшего. Как пояснил президент Национального медицинского исследовательског>>
Уроборос или хвост виляет собакой...
@Дамир Камалетдинов
The entity glucose is found in 6,326 of the 240,000 articles, making it the 179th most frequently mentioned entity among more than 400,000 entities extracted.
Насколько я понял, статей проанализирвоали всё-таки 240 000
UPD:
Out of more than 400,000 entities extracted and linked during data preparation, the 10,000 most frequently mentioned entities were selected and used as nodes of the knowledge graph.
Число 400 000 это очень вряд ли про количество статей
Дибет первого типа с неидеальной компенсацией, читай уровень сахара в крови выше нормы, болел ковидом, 2 дня температуры, 5 дней потеря обоняния. Лечился дома по рекомендациям терапевта удаленно.
Если температура выше 38 первые несколько дней это уже среднетяжелая форма
Не верю бигдате чё-т
RowBat
Помнится однажды врач сказал что у меня повышенный уровень соли в крови, честно говоря, сомневаюсь что именно из-за этого со мной все в порядке, скорее иммунитет сыграл свою роль.
Ну хоть в чем-то мой вечно низкий сахар пригодился
(я знаю шо это не так работает)
нихуя не понял, все кто едят сладкое тяжело болеют ковидом?
или наоборот, или вообще никак не связано, просто у кого высокий сахар, у тех с большой вероятностью много заболеваний, дохлый иммунитет и к ним все липнет, и ковид, и понос, и золотуха
Сахароза, попадая в кишечник, быстро гидролизуется альфа-глюкозидазой тонкой кишки на глюкозу и фруктозу, которые затем всасываются в кровь.
Вот если уровень глюкозы в крови высокий, то да. Но если уровень нормальный или низкий, то нет.
Это от организма зависит.
не ново. всех кто от осложнений сахарного диабета откинется можно считать что болели ковидом.
пс: не забывайте мыть руки после касания чего-либо и прививаться раз в квартал и чаще. и масочки, перчатки