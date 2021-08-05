Алгоритмы проверили все публикации и обнаружили одну единственную закономерность, которая может объяснить тяжесть протекания болезни.

Исследователи из проекта Blue Brain Политехнической школы Лозанны попытались узнать, почему у некоторых людей Covid-19 протекает бессимптомно, а другие тяжело болеют и умирают. Они проанализировали 240 тысяч научных публикаций об инфекции в открытом доступе и нашли закономерность — уровень глюкозы в крови. Результаты работы опубликовали в Frontiers in Public Health.