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Наука
Дамир Камалетдинов

Учёные изучили 400 тысяч исследований о Covid-19 и связали смертность с уровнем сахара в крови Статьи редакции

Алгоритмы проверили все публикации и обнаружили одну единственную закономерность, которая может объяснить тяжесть протекания болезни.

Исследователи из проекта Blue Brain Политехнической школы Лозанны попытались узнать, почему у некоторых людей Covid-19 протекает бессимптомно, а другие тяжело болеют и умирают. Они проанализировали 400 тысяч научных исследований об инфекции в открытом доступе и нашли закономерность — уровень глюкозы в крови. Результаты работы опубликовали в Frontiers in Public Health.

  • Исследователи создали специальный инструмент на основе машинного обучения, который был способен обработать сотни тысяч научных публикаций и выделить из них закономерности.
  • Алгоритмы проанализировали 400 тысяч опубликованных исследований, в том числе 150 тысяч полных текстов о Covid-19 и других коронавирусах. Они также воссоздали процесс инфекции и построили модель вируса на атомном уровне;
  • Инструмент исследователей Blue Brain нашёл самую часто упоминаемую переменную во всех исследованиях — метаболизм глюкозы. Оказалось, что уровень сахара в крови связан с тяжестью болезни на всех этапах от заражения лёгких до тромбозов и сбоев в работе внутренних органов;
  • Пациенты тяжелее болели из-за повышенных уровней глюкозы, который мог быть вызван как ненормальной выработкой организмом, лечением лекарствами или внутривенным введением;
  • Исследователи назвали свои выводы гипотезой — они не подтверждали их экспериментально. Учёные также рассказали о возможных последствиях и мерах, которые можно предпринять на основании анализа;
  • Команда Blue Brain также создала визуализацию воздействия высоких уровней глюкозы на ранних стадиях инфекции лёгких и описали связь сахара в крови с повышенной заболеваемости респираторными вирусами;
  • Инструмент опубликовали на GitHub, он доступен с открытым исходным кодом. Он позволяет воссоздать, визуализировать, исследовать и детально описать структуру и коронавирус;

#новости #исследования #ии #нейросети

1659 просмотров
39 39 комментариев
27
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39 комментариев
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Woody Johnson

9

Спросили бы у меня, да жирные диабетики по угрозой, очевидно

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Знакомый щит

1

так что теперь энергосы пить нельзя?(

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Крутой хот-дог

Знакомый
11

зачем их вообще пить?

Ответить

Знакомый щит

Крутой
1

работа такая(

и чтобы придумывать комментарии для тж

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Eugene

Знакомый
3

У меня так алкоголизм начинался, бросай к хуям 

Ответить

Домашний мангал

Eugene
1

Я не это имел ввиду

Я про то что эффект снижается раз за разом а не потребность пить их 

Ответить

Знакомый щит

Домашний
0

у меня не снижается

я пью для продуктивности, а не для бодрости, с бодростью мб и снижается

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Домашний мангал

Знакомый
2

Так привыкаешь быстро же

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Знакомый щит

Домашний
0

ну я бросал много раз уже)0

но с ними правда легче))

Ответить

Домашний мангал

Знакомый
0

Что пьешь?

Ответить

Знакомый щит

Домашний
0

вообще все))

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Roman Sapon

Знакомый
1

Кофеин берёт в кредит твоё бодрстование

Ответить

Знакомый щит

Roman
0

:(

ну проблемы со сном иногда бывают, вплоть до сонных параличей

но сейчас уже почти нет

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Владислав Егоров

Знакомый
3

Если шо ты скоро сдохнешь от этого говна, меняй образ жизни

Ответить

Знакомый щит

Владисл…
0

пруфы?

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Владислав

Знакомый
3

Пруфы тебе на надгробии напишут через несколько лет. Уже давно изобрели кофеин в таблетках, экстракт зеленого чая и прочие вещим, которые в сочетании с общим образом жизни питанием и активностью нехило бустят без отнимания ресурсов, признайся нихуя никакой концентрации не дают они, ты на вкус подсел и ритуал

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Знакомый

Владисл…
0

ясно)))))))

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Andy Rorsha

Знакомый
0

...

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Кирилл Вселенский

Знакомый
1

Пил 3-4 месяца последние по 3-4ой банки в день + кофе, закончилось все тахикардией и бледняком на 3-4 банке в день, пришлось бросить(

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Знакомый щит

Кирилл
1

бля, нада бросать и правда(

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van der Pusch

Знакомый
1

Можно, пей
Ред булл лайт норм, никакого бодрящего эффекта, но вкусненько

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Максим Сидоров

Знакомый
0

Тебе водку пить нельзя , алкоголик скрытый

Ответить

Знакомый щит

Максим
0

на алкоголь мне всегда было более менее похуй, водка вообще не заходит

Ответить

Алый месяц

Знакомый
2

зайдет

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Artyom Sidorov

Алый
0

Смотря куда

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Властный файл

1

Сразу вспомнилось

Ложные корреляции — Офтоп на TJ
Авторы блога Spurious Correlations находят странные связи между различными статистическими…
tjournal.ru
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Andy Rorsha

0

Спорно довольно. Там у всех групп протекало тяжело. И у 20 летних дрищей тоже. И у 30летних качков.
Кароче, надо идти читать. Но лень.

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Sam Lowry

Andy
1

И что, у дрищей с качками не бывает высокого сахара в крови?

Ответить

Andy Rorsha

Sam
1

Может. Но у этих групп нормализация происходит почти мгновенно.
Много "но". Я поэтому сразу и отписался, что надо идти читать  и разбирать статистику, каких людей они изучали.

Ответить

Знакомый щит

0

интересный факт: два раза симптомы ковида у меня обострились сразу после "передоза энергетиками" :)

Ответить

Максим Сидоров

Знакомый
1

Передоз водки у тебя был

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Alex

0

Помнится однажды врач сказал что у меня повышенный уровень соли в крови, честно говоря, сомневаюсь что именно из-за этого со мной все в порядке, скорее иммунитет сыграл свою роль.

Ответить

Владислав Егоров

0

Ну так воспалительные процессы любят сладенькое это давно не секрет

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Предлагаю депутатам запретить диабет

Ответить

Robutt

0

Не верю бигдате чё-т

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Мишки Гамми

0

не ново. всех кто от осложнений сахарного диабета откинется можно считать что болели ковидом.
пс: не забывайте мыть руки после касания чего-либо и прививаться раз в квартал и чаще. и масочки, перчатки

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Ilia Gurtovoy

0

Вы получили этот вирус потому что Биг дата проанализировала ваши активности в жире, глюкозе, и отметила вас как невовлеченные и малоактивные люди...

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Чехол от очков

0

@Дамир Камалетдинов 
The entity glucose is found in 6,326 of the 240,000 articles, making it the 179th most frequently mentioned entity among more than 400,000 entities extracted.

Насколько я понял, статей проанализирвоали всё-таки 240 000

UPD:
Out of more than 400,000 entities extracted and linked during data preparation, the 10,000 most frequently mentioned entities were selected and used as nodes of the knowledge graph.

Число 400 000 это очень вряд ли про количество статей

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van der Pusch

0

Ну хоть в чем-то мой вечно низкий сахар пригодился

(я знаю шо это не так работает)

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