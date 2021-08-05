Учёные изучили 400 тысяч исследований о Covid-19 и связали смертность с уровнем сахара в крови Статьи редакции
Алгоритмы проверили все публикации и обнаружили одну единственную закономерность, которая может объяснить тяжесть протекания болезни.
Исследователи из проекта Blue Brain Политехнической школы Лозанны попытались узнать, почему у некоторых людей Covid-19 протекает бессимптомно, а другие тяжело болеют и умирают. Они проанализировали 400 тысяч научных исследований об инфекции в открытом доступе и нашли закономерность — уровень глюкозы в крови. Результаты работы опубликовали в Frontiers in Public Health.
- Исследователи создали специальный инструмент на основе машинного обучения, который был способен обработать сотни тысяч научных публикаций и выделить из них закономерности.
- Алгоритмы проанализировали 400 тысяч опубликованных исследований, в том числе 150 тысяч полных текстов о Covid-19 и других коронавирусах. Они также воссоздали процесс инфекции и построили модель вируса на атомном уровне;
- Инструмент исследователей Blue Brain нашёл самую часто упоминаемую переменную во всех исследованиях — метаболизм глюкозы. Оказалось, что уровень сахара в крови связан с тяжестью болезни на всех этапах от заражения лёгких до тромбозов и сбоев в работе внутренних органов;
- Пациенты тяжелее болели из-за повышенных уровней глюкозы, который мог быть вызван как ненормальной выработкой организмом, лечением лекарствами или внутривенным введением;
- Исследователи назвали свои выводы гипотезой — они не подтверждали их экспериментально. Учёные также рассказали о возможных последствиях и мерах, которые можно предпринять на основании анализа;
- Команда Blue Brain также создала визуализацию воздействия высоких уровней глюкозы на ранних стадиях инфекции лёгких и описали связь сахара в крови с повышенной заболеваемости респираторными вирусами;
- Инструмент опубликовали на GitHub, он доступен с открытым исходным кодом. Он позволяет воссоздать, визуализировать, исследовать и детально описать структуру и коронавирус;
Крутой хот-дог
зачем их вообще пить?
Знакомый щит
работа такая(
и чтобы придумывать комментарии для тж
Так привыкаешь быстро же
Кофеин берёт в кредит твоё бодрстование
Знакомый щит
:(
ну проблемы со сном иногда бывают, вплоть до сонных параличей
но сейчас уже почти нет
Если шо ты скоро сдохнешь от этого говна, меняй образ жизни
Знакомый щит
пруфы?
Пруфы тебе на надгробии напишут через несколько лет. Уже давно изобрели кофеин в таблетках, экстракт зеленого чая и прочие вещим, которые в сочетании с общим образом жизни питанием и активностью нехило бустят без отнимания ресурсов, признайся нихуя никакой концентрации не дают они, ты на вкус подсел и ритуал
Пил 3-4 месяца последние по 3-4ой банки в день + кофе, закончилось все тахикардией и бледняком на 3-4 банке в день, пришлось бросить(
Можно, пей
Ред булл лайт норм, никакого бодрящего эффекта, но вкусненько
Тебе водку пить нельзя , алкоголик скрытый
Знакомый щит
на алкоголь мне всегда было более менее похуй, водка вообще не заходит
Сразу вспомнилось
Спорно довольно. Там у всех групп протекало тяжело. И у 20 летних дрищей тоже. И у 30летних качков.
Кароче, надо идти читать. Но лень.
Может. Но у этих групп нормализация происходит почти мгновенно.
Много "но". Я поэтому сразу и отписался, что надо идти читать и разбирать статистику, каких людей они изучали.
Помнится однажды врач сказал что у меня повышенный уровень соли в крови, честно говоря, сомневаюсь что именно из-за этого со мной все в порядке, скорее иммунитет сыграл свою роль.
не ново. всех кто от осложнений сахарного диабета откинется можно считать что болели ковидом.
пс: не забывайте мыть руки после касания чего-либо и прививаться раз в квартал и чаще. и масочки, перчатки
Вы получили этот вирус потому что Биг дата проанализировала ваши активности в жире, глюкозе, и отметила вас как невовлеченные и малоактивные люди...
@Дамир Камалетдинов
The entity glucose is found in 6,326 of the 240,000 articles, making it the 179th most frequently mentioned entity among more than 400,000 entities extracted.
Насколько я понял, статей проанализирвоали всё-таки 240 000
UPD:
Out of more than 400,000 entities extracted and linked during data preparation, the 10,000 most frequently mentioned entities were selected and used as nodes of the knowledge graph.
Число 400 000 это очень вряд ли про количество статей
Ну хоть в чем-то мой вечно низкий сахар пригодился
(я знаю шо это не так работает)