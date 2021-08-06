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Наука
Никита Логинов

В Китае нашли самые старые в мире металлические монеты возрастом более 2600 лет — это маленькие лопаты Статьи редакции

Монеты-лопаты производили из меди, олова и свинца на литейном заводе в провинции Хэнань.

19 19 комментариев
890 просмотров
Первые в истории (на данный момент) металлические монеты, датированные 640 годом до нашей эры Изображение Университета Чжэнчжоу

Китайские археологи обнаружили самый старый монетный двор и самые древние металлические монеты из всех, которые учёные когда-либо находили и документировали. Археологи рассказали о находке в рецензируемом журнале Antiquity.

Раскопки на месте самого древнего монетного двора в истории Фото Университета Чжэнчжоу

Медный литейный завод находится в провинции Хэнань на востоке центрального Китая — его построили не позже 770 года до нашей эры на окраине города Гуаньчжуан. Завод был хорошо организован и мог массово производить изделия из меди и медных сплавов. На его территории археологи нашли тысячи артефактов: фрагменты изделий, глиняные формы, сосуды, оружие, части колесниц, инструменты и украшения.

Керновые головки, найденные в районе литейного завода Изображение Университета Чжэнчжоу

В 640 году до нашей эры на заводе начали отливать медно-оловянно-свинцовые монеты в виде полотен лопаты размером 14х6 сантиметров — правда, найденные экземпляры были сломаны, так что их высота составила примерно 11 сантиметров. Монеты довольно точно имитируют реальный сельскохозяйственный инвентарь, но они слишком маленькие и хрупкие, чтобы ими можно было копать землю.

Схема изготовления монет-лопат с помощью глиняных форм Изображение Университета Чжэнчжоу

Со временем на такие монеты стали наносить надписи, обозначающие номинал. Их использовали в качестве денег до 221 года до нашей эры, пока первый китайский император Цинь не отменил их. Некоторые археологи и антропологи считают, что такие деньги создали по инициативе купцов. Однако обнаруженный монетный двор расположен у «правительственных ворот» города, которые вели в административные районы — это может указывать, что монеты-лопаты стали отливать по указанию местных властей.

До этой находки самые древние монеты относились к Лидийскому царству и датировались около 600 годом до нашей эры — их нашли на территории современной Турции. Также в интернете есть сообщения о китайских монетах бронзового века возрастом около 3100 лет, но их происхождение и возраст надёжно не изучены и не задокументированы.

#новости #археология #история #китай

19 19 комментариев
13
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Авиационный паук например

2

Интересно, как выглядел литейный завод в 640 году до нашей эры.

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Никита Логинов

Авиационный
5

Интересно, как выглядел завод айфонов в 640 году до нашей эры.

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Алиса Барышман

Авиационный
0

а им там вроде неплохо было

Ответить

Никита Логинов

Алиса
0

Похоже, в Ци было небезопасно, если возвращение оттуда попало в летописи

Ответить

Алиса Барышман

Никита
0

Даже Кинг Гонг есть. В общем год небезопасный

Ответить

Ivan Rybkin

2

капитализм уже тогда намекал 

Ответить

Robutt

2

Главное, чтоб вместе с лопата и вирус какой не нашли
Наталья_Гулькина_-_Это_Китай. Мп3

Ответить

Ann Partovi

Robutt
0

.3gp

Ответить

Логический завод

2

Кто-то в 640г до нэ: делает фиговые ломучие лопаты
Археологи сейчас: это монеты

Ответить

Громадный шар

Логический
0

фиговые ломучие лопаты

Ну так Made in China 🤷‍♂️

Ответить

Антигравитационный торт

1

Это же саперная лопатка 1987 года выпуска

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
1
Ответить

Алиса Барышман

Антигравитацион…
1

это до обрезания, выше после

Ответить

Сергей Сергеич

1

Дак у нас в переходах и ларьках давно подобные ложки-лопатки продают

Ответить

Никита Борисова

1

Сэнку возродил капитализм. 

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Дмитрий Григорьев

1

Современный вариант

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Никита Логинов

Дмитрий
0

Лопата это и есть бабло!

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Ann Partovi

0

Допустим 

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мамкин ценник

0

криптокошельки

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