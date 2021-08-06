В Китае нашли самые старые в мире металлические монеты возрастом более 2600 лет — это маленькие лопаты Статьи редакции
Монеты-лопаты производили из меди, олова и свинца на литейном заводе в провинции Хэнань.
Китайские археологи обнаружили самый старый монетный двор и самые древние металлические монеты из всех, которые учёные когда-либо находили и документировали. Археологи рассказали о находке в рецензируемом журнале Antiquity.
Медный литейный завод находится в провинции Хэнань на востоке центрального Китая — его построили не позже 770 года до нашей эры на окраине города Гуаньчжуан. Завод был хорошо организован и мог массово производить изделия из меди и медных сплавов. На его территории археологи нашли тысячи артефактов: фрагменты изделий, глиняные формы, сосуды, оружие, части колесниц, инструменты и украшения.
В 640 году до нашей эры на заводе начали отливать медно-оловянно-свинцовые монеты в виде полотен лопаты размером 14х6 сантиметров — правда, найденные экземпляры были сломаны, так что их высота составила примерно 11 сантиметров. Монеты довольно точно имитируют реальный сельскохозяйственный инвентарь, но они слишком маленькие и хрупкие, чтобы ими можно было копать землю.
Со временем на такие монеты стали наносить надписи, обозначающие номинал. Их использовали в качестве денег до 221 года до нашей эры, пока первый китайский император Цинь не отменил их. Некоторые археологи и антропологи считают, что такие деньги создали по инициативе купцов. Однако обнаруженный монетный двор расположен у «правительственных ворот» города, которые вели в административные районы — это может указывать, что монеты-лопаты стали отливать по указанию местных властей.
До этой находки самые древние монеты относились к Лидийскому царству и датировались около 600 годом до нашей эры — их нашли на территории современной Турции. Также в интернете есть сообщения о китайских монетах бронзового века возрастом около 3100 лет, но их происхождение и возраст надёжно не изучены и не задокументированы.
а им там вроде неплохо было
Главное, чтоб вместе с лопата и вирус какой не нашли
Наталья_Гулькина_-_Это_Китай. Мп3
Это же саперная лопатка 1987 года выпуска