Монеты-лопаты производили из меди, олова и свинца на литейном заводе в провинции Хэнань.

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Первые в истории (на данный момент) металлические монеты, датированные 640 годом до нашей эры Изображение Университета Чжэнчжоу

Китайские археологи обнаружили самый старый монетный двор и самые древние металлические монеты из всех, которые учёные когда-либо находили и документировали. Археологи рассказали о находке в рецензируемом журнале Antiquity.

Раскопки на месте самого древнего монетного двора в истории Фото Университета Чжэнчжоу

Медный литейный завод находится в провинции Хэнань на востоке центрального Китая — его построили не позже 770 года до нашей эры на окраине города Гуаньчжуан. Завод был хорошо организован и мог массово производить изделия из меди и медных сплавов. На его территории археологи нашли тысячи артефактов: фрагменты изделий, глиняные формы, сосуды, оружие, части колесниц, инструменты и украшения.

Керновые головки, найденные в районе литейного завода Изображение Университета Чжэнчжоу

В 640 году до нашей эры на заводе начали отливать медно-оловянно-свинцовые монеты в виде полотен лопаты размером 14х6 сантиметров — правда, найденные экземпляры были сломаны, так что их высота составила примерно 11 сантиметров. Монеты довольно точно имитируют реальный сельскохозяйственный инвентарь, но они слишком маленькие и хрупкие, чтобы ими можно было копать землю.

Схема изготовления монет-лопат с помощью глиняных форм Изображение Университета Чжэнчжоу

Со временем на такие монеты стали наносить надписи, обозначающие номинал. Их использовали в качестве денег до 221 года до нашей эры, пока первый китайский император Цинь не отменил их. Некоторые археологи и антропологи считают, что такие деньги создали по инициативе купцов. Однако обнаруженный монетный двор расположен у «правительственных ворот» города, которые вели в административные районы — это может указывать, что монеты-лопаты стали отливать по указанию местных властей.