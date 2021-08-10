Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.

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130-метровый водопад на леднике Нансена в Антарктиде Фото Nature

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК, IPCC) выпустила первый за последние восемь лет отчёт об изменениях глобальной климатической системы. Его подготовили более 200 учёных на основе 14 тысяч научных работ. TJ пересказывает ключевые моменты отчёта.

Глобальное потепление — однозначно вина человека

Средние температуры на Земле растут быстрее, чем когда-либо за прошедшие 2000 лет, а последние пять из них оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1850 года. Климатологи сходятся во мнении, что планета так нагрелась из-за деятельности человека. По словам одного из авторов отчёта — это уже факт, в котором наука уверена.

Графики изменения глобальной температуры, а также сравнения наблюдаемого изменения с тем, которое происходило бы исключительно по естественным причинам Скриншот отчёта МГЭИК

Недавнее исследование также показало: вероятность того, что нынешнее глобальное потепление происходит из-за человека, составляет более 99%. Транспорт, промышленность и энергетика ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 миллиардов тонн углекислого газа — в десятки раз больше, чем вулканы. По сравнению с 1750 годом, когда промышленности ещё не было, углекислого газа в воздухе стало больше примерно на 50%. Это рекордный уровень за последние 14 миллионов лет.

Сельское хозяйство, сжигание мусора, вырубки лесов производят огромное количество метана, который задерживает в десятки раз больше тепла, чем СО2. Правда, метана в атмосфере относительно мало, но его концентрация с 1750 года увеличилась в 2,5 раза и достигла максимума за последние 800 тысяч лет. Больше половины выбросов этого газа приходится на деятельность человека.

Земная атмосфера пропускает большую часть солнечной энергии из космоса, при этом водяной пар, углекислый газ и метан не дают тепловому излучению уйти обратно в космос — из-за этого Земля нагревается, как в парнике.

Схема парникового эффекта, который нагревает Землю Изображение Getty

Насколько теплее стало на Земле и к чему это приводит

За последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С и достигла максимума за 125 тысяч лет. Этого хватило, чтобы увеличить вероятность волн жары в 20-150 раз, по разным оценкам. Чем больше нагревается планета — тем чаще случаются засухи, пожары и ураганы . Экстремальная жара к 2100 году станет приходить каждые несколько лет при самом вероятном сценарии потепления, а в худших вариантах — каждое лето.

Изменение региональных температур в различных сценариях глобального потепления Изображение МГЭИК

Многие последствия изменения климата вроде таяния льдов и нагрева океанов необратимы в масштабах сотен и тысяч лет. Потепление особенно угрожает умеренным и северным регионам — например, Арктика и Антарктида нагреваются в два-три раза быстрее остальной планеты. Из-за этого ледники тают, высвобождая сотни миллиардов тонн воды каждый год.

Уровень моря повышается, планета становится влажнее

Океаны испаряются сильнее из-за более высоких температур, так что вода из растаявших ледников включается в круговорот, вызывая сильные дожди, тайфуны и наводнения. Воздух в среднем становится более влажным, что в сочетании с жарой может создать смертельные для человека условия в Индии и на ближнем Востоке.

Изменения частоты экстремальной жары, осадков и засух в разных регионах — везде, где есть данные, зафиксирован рост с 1950 года Изображение МГЭИК

Средний уровень Мирового океана растёт в три раза быстрее, чем до 1970-х годов, и к концу века увеличится на 0,3-1,1 метра. При этом часть исследований не исключает повышения на два метра при текущем уровне выбросов. Это может затопить регионы, в которых живут миллионы людей в Европе, США и Азии. Уровень моря растёт не только из-за таяния ледников, но и потому что вода в океанах расширяется от нагрева — самого быстрого за последние 11 тысяч лет.

Площадь арктических льдов в разных сценариях потепления Скриншот отчёта МГЭИК

Изменения в балансе воды превращают глобальное потепление в процесс с положительной обратной связью. Водяной пар в виде облаков создаёт более половины всего парникового эффекта — и чем теплее климат, тем больше воды попадает в атмосферу из-за испарения. Ледники хорошо отражают солнечные лучи обратно в космос, но их площадь уменьшается и открывает голую землю, которая поглощает солнечные лучи из-за своего тёмного цвета.

Как можно бороться с потеплением

Практически все страны мира присоединились к Парижскому соглашению 2015 года, которое старается удержать потепление в пределах 1,5 °С — это наилучший сценарий. Страны-участники обязуются сократить парниковые выбросы — сжигать меньше угля и нефти, развивать электротранспорт и альтернативные источники энергии, ужесточать нормы загрязнения воздуха.

Общий уровень парниковых выбросов по странам с 2000 по 2019 год Изображение Wikimedia

1,5 °С На столько климат потеплеет к 2040 году при максимальном сокращении выбросов

1,8 °С Потепление к 2100 году при том же сценарии

2 °С Критический уровень потепления, при котором волны экстремальной жары и мощных наводнений начнут случаться каждые 3-4 года

2,1-3,5 °С Потепление при текущем умеренном сценарии сокращения выбросов

3,5-5,7 °С Уровень потепления без сокращения парниковых выбросов — его последствия крайне сложно предсказать

Сокращать выбросы углекислого газа нужно по максимуму и как можно быстрее, потому что этот газ надолго остаётся в атмосфере. Даже если завтра перестать сжигать топливо и остановить промышленность — температуры будут расти ещё 20-30 лет из-за того СО2, что уже попал в воздух. Добиться быстрого эффекта можно уменьшением выбросов метана — этот газ распадается в течение 10-12 лет и без постоянного притока его концентрация в атмосфере сразу начнёт падать.

Авторы отчёта считают положение тяжёлым, но не безнадёжным. Если к 2030 году получится сократить выбросы вдвое, а к 2050 году довести их до нуля, то климат можно будет удержать в приемлемых рамках. Для этого учёные, в дополнение к прочим мерам, призывают ускорить разработку технологий улавливания углекислого газа.

Одна из таких «технологий» давно известна — деревья поглощают СО2 и преобразуют его в кислород и глюкозу. Также они снижают температуру воздуха и земли вокруг себя. Поэтому необходимо высаживать новые деревья и остановить массовую вырубку лесов, особенно джунглей Амазонки — из-за сокращения площадей они уже стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.