Температуры на Земле достигли максимума за 125 тысяч лет и виноват в этом человек. Главное из доклада ООН по климату Статьи редакции
Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.
Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК, IPCC) выпустила первый за последние восемь лет отчёт об изменениях глобальной климатической системы. Его подготовили более 200 учёных на основе 14 тысяч научных работ. TJ пересказывает ключевые моменты отчёта.
Глобальное потепление — однозначно вина человека
Средние температуры на Земле растут быстрее, чем когда-либо за прошедшие 2000 лет, а последние пять из них оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1850 года. Климатологи сходятся во мнении, что планета так нагрелась из-за деятельности человека. По словам одного из авторов отчёта — это уже факт, в котором наука уверена.
Недавнее исследование также показало: вероятность того, что нынешнее глобальное потепление происходит из-за человека, составляет более 99%. Транспорт, промышленность и энергетика ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 миллиардов тонн углекислого газа — в десятки раз больше, чем вулканы. По сравнению с 1750 годом, когда промышленности ещё не было, углекислого газа в воздухе стало больше примерно на 50%. Это рекордный уровень за последние 14 миллионов лет.
Сельское хозяйство, сжигание мусора, вырубки лесов производят огромное количество метана, который задерживает в десятки раз больше тепла, чем СО2. Правда, метана в атмосфере относительно мало, но его концентрация с 1750 года увеличилась в 2,5 раза и достигла максимума за последние 800 тысяч лет. Больше половины выбросов этого газа приходится на деятельность человека.
Насколько теплее стало на Земле и к чему это приводит
За последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С и достигла максимума за 125 тысяч лет. Этого хватило, чтобы увеличить вероятность волн жары в 20-150 раз, по разным оценкам. Чем больше нагревается планета — тем чаще случаются засухи, пожары и ураганы. Экстремальная жара к 2100 году станет приходить каждые несколько лет при самом вероятном сценарии потепления, а в худших вариантах — каждое лето.
Многие последствия изменения климата вроде таяния льдов и нагрева океанов необратимы в масштабах сотен и тысяч лет. Потепление особенно угрожает умеренным и северным регионам — например, Арктика и Антарктида нагреваются в два-три раза быстрее остальной планеты. Из-за этого ледники тают, высвобождая сотни миллиардов тонн воды каждый год.
Уровень моря повышается, планета становится влажнее
Океаны испаряются сильнее из-за более высоких температур, так что вода из растаявших ледников включается в круговорот, вызывая сильные дожди, тайфуны и наводнения. Воздух в среднем становится более влажным, что в сочетании с жарой может создать смертельные для человека условия в Индии и на ближнем Востоке.
Средний уровень Мирового океана растёт в три раза быстрее, чем до 1970-х годов, и к концу века увеличится на 0,3-1,1 метра. При этом часть исследований не исключает повышения на два метра при текущем уровне выбросов. Это может затопить регионы, в которых живут миллионы людей в Европе, США и Азии. Уровень моря растёт не только из-за таяния ледников, но и потому что вода в океанах расширяется от нагрева — самого быстрого за последние 11 тысяч лет.
Изменения в балансе воды превращают глобальное потепление в процесс с положительной обратной связью. Водяной пар в виде облаков создаёт более половины всего парникового эффекта — и чем теплее климат, тем больше воды попадает в атмосферу из-за испарения. Ледники хорошо отражают солнечные лучи обратно в космос, но их площадь уменьшается и открывает голую землю, которая поглощает солнечные лучи из-за своего тёмного цвета.
Как можно бороться с потеплением
Практически все страны мира присоединились к Парижскому соглашению 2015 года, которое старается удержать потепление в пределах 1,5 °С — это наилучший сценарий. Страны-участники обязуются сократить парниковые выбросы — сжигать меньше угля и нефти, развивать электротранспорт и альтернативные источники энергии, ужесточать нормы загрязнения воздуха.
Сокращать выбросы углекислого газа нужно по максимуму и как можно быстрее, потому что этот газ надолго остаётся в атмосфере. Даже если завтра перестать сжигать топливо и остановить промышленность — температуры будут расти ещё 20-30 лет из-за того СО2, что уже попал в воздух. Добиться быстрого эффекта можно уменьшением выбросов метана — этот газ распадается в течение 10-12 лет и без постоянного притока его концентрация в атмосфере сразу начнёт падать.
Авторы отчёта считают положение тяжёлым, но не безнадёжным. Если к 2030 году получится сократить выбросы вдвое, а к 2050 году довести их до нуля, то климат можно будет удержать в приемлемых рамках. Для этого учёные, в дополнение к прочим мерам, призывают ускорить разработку технологий улавливания углекислого газа.
Одна из таких «технологий» давно известна — деревья поглощают СО2 и преобразуют его в кислород и глюкозу. Также они снижают температуру воздуха и земли вокруг себя. Поэтому необходимо высаживать новые деревья и остановить массовую вырубку лесов, особенно джунглей Амазонки — из-за сокращения площадей они уже стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.
Щас бы читать доклады по климату каких-то глупых ученых, когда есть Латынина.
Экофашист, успокойся. Ты не пройдешь. А если пройдешь, то тебя просто прокатили на члене экологии
- юлия латынина ( член союза художественных писателей израиля , вместе с диной рубиной ) которая вроде как живёт в израиле так её родителей атаковали в россии ( весь их дом в одинцово ) и эт был перебор уже со стороны путинистов , всегда всегда говорит что она Филолог и писатель
- она не учёный
всегда всегда она эт говорит
она рассказывает Мнение Литератора ( закончила лит институт
в ссср , французская литература , классика ) - часто неверное , за что получила кличку Стрелка Осцилографа , и она сама с юмором упоминает её
та же газета ( Новая ) опубликовала месяц назад статью опровержение мнению Юлии ( которую все любят , не шутка ) как потеплела москва за последнии 100 лет ( где то на 3 градуса )
с 1981 года спутники делают фотки Льдов в мире . прошло 40 лет . за 40 месяцев статистики нет -> а вот за 40 лет ВИДНО
общая тенденция : таяние льдов и высвобождение углекислого газа изо льда
рыба уходит на север так как ей тепло ( например из владивостока , форт владей востоком на 600 000 человек ) ; избыточно тёплая вода ( как пример влияния )
в израиле пропал СНЕГ ! раньше в хайфе он был раз в 50 лет , а теперь будет р а з в СТО
- а что ещё будет если Планета потеплеет ещё на 6 градусов ?
планируется что с лета 2021 года по зиму 2121 года москва потеплеет ещё на 6.5 градусов ( как минимум ! )
Кто-то не уловил иронию в адрес Латыниной, да?
нет никакой иронии
2/3 людей в РФ поддерживают позицию юлии по климату - а не позицию вулканологов ... океанологов ... планетологов ... НИИ льда & пламени ... биологов ...
Ну нет так нет, что ж
Наверно тем, кто залайкал коммент, показалось
* когда кто то хвалит мнение юлии - я никогда не считаю что это с а р к а з м
Эй все, давайте в этой ветке без иронии и сарказма, у нас тут серьезный парень
И вопросы серьезные обсуждаем
Сворачивайте ваши ехидные улыбочки и шуточки домой забирайте
Тут ресурс серьезный вообще-то, не dtf
остальное ебитесь сами
Проектный корабль
ну а хули нам дзен-буддистам
Проектный корабль
помню в книжке по граждановедению за какой-то там класс рисовали "ужасный образ обывателя", преподнося его как что-то совершенно неприемлемое. а я читал и думал "блин эта жи я"
Расскажите про Литий и Свинец в батареях для электрокаров. Они ж эти электрокары борются с антропогенной катастрофой в виде СО2?
Рассказывайте, а я вам хуев за щеку навставляю
Образованный танк88
Лучше пусть расскажут, каким образом добывается электричество для их зарядки.
Кстати, в Германии какие-то идиоты и вредители решили отказаться от ядерной энергетики. А потом все удивляются, а откуда это столько выбросов углекислого газа.
чернобыль захотел?
Образованный
Ты случайно не из тех же самых людей, которые принципиально не пользуются воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом на том основании, что раз в пятилетку где-нибудь упадет самолет, машины иногда врезаются в столбы и пешеходов, а поезд может сойти с рельсов?
как относишься к владимиру милову?
Напомни сколько катастров за последние 20 лет было с участием атомных станций?!
катастров
кого-кого?
Легкий самолет
Вы катастров ликвидируити?
Просто способствуем
Хуев тебе за щеку
ты же в курсе, что ты на гей-ресурсе?
Да
Хочешь я тебе выдам по самые свои яйца? Готов тебе в роток налупасить
https://naked-science.ru/article/nakedscience/vozobnovlyaemaya-energetika-fundament-dlya-tsivilizatsionnoj-katastrofy
Иди читай
Где ж ты там обещания увидел?!
Да какой Чернобыль на западе в таких случаях инструкции есть, вместо халуйничества. =)
великое заблуждение
Нет, анализ аварий чётко говорит об этом, аварии вообщем-то и из-за кривых инструкций были тот же Три-Майл-Айленд. Чекни на досуге сколько станций в эксплуатации и как часто там в аварии, Штаты показательны._)
У меня в соседнем облцентре АЭС, целы живы)
ты ездишь на транспорте? жив цел? пока, кек, до первой серьезной аварии.
ты ешь еду? жив цел? пока, кек, до первого серьезного отравления.
ты выходишь из дома без каски? жив цел? пока, кек, до первого кирпича или сосульки.
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Чернобыль на современных станциях невозможен. Как и Фукусима.
Но атомная энергетика энивей обречена.
Обречена в силу объективных ограничений или в силу текущих тенденций развития?
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Кстати, вот они кричат, что в следующем году должны закрыть все реакторы, но вот сейчас выберут нового канцлера и хз че будет. Они хотят энергопереход, а тут без атома никак. Или сидеть на российском газе плотно. Относительно прошлого года на аэс они стали больше вырабатывать, он не такой переменчивый как ветро или солнечная энергетика.
ебаным имбицилам-сойбоям, не пристало задумываться о таких вещах, им блять даже невдомек что энергия затрачиваемая на производство и обслуживание всяких "экологических" средств генерации, не окупается за весь их жизненный цикл. Буквально жечь нефть было куда как менее вредно для окружающей среды, чем производить это говно.
Какие вопросы к солнечным панелям?
электромобили — всё это намного чище ТЭС и машин на ископаемом топливе.
Ну электромобили всё ещё вызывают вопросы. Даже если опустить производство аккумуляторов и их зарядку, то само производство машин практически идентично по загрязнению с производство обычных машин/
Сильно от региона зависит, где-то и солнечная энергетика с ветряками или гидро.
В ситуации похуже газ жгут и турбины крутят, по эффективности всё равно лучше ДВС должно быть.
Конечно, если уголь жгут то это мрак.
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Расскажи про соотношение вреда от производства электричества и использования ископаемого топлива для машин
ну на круг электроавтомобиль кардинально больше выделяет СО2 чем современный бензиновый.
Т.е сторонники электричек приближают апокалипсис, если вы в него верите )))
Ссылку на пруф?
ну смотри.
При производстве электроавтомобиля выделяется СО2 больше, примерно как бензинка выбросит за 100 000км.
Т.е. на старте они уже не наравне. Про это было много статей весной.
Далее электричество берется из розетки, а в розетке откуда?
80% мировой генерации ТЭС, и ничем их масштабно не заменить. И тем более ничем другим надежно и быстро генерацию не нарастить. А ее надо будет минимум удвоить...
А, цепочка электростанция-потери в проводах(-10%)- потери при саморазряде батареи-КПД электродвигателя на круг менее эффективны чем современный ДВС. Итого ископаемого топлива жечь будут больше.
Как так получается, что они "на круг менее эффективны" но при этом стоимость километра в разы ниже, чем у машины с ДВС работающим на газу при том, что ТЭЦ тоже на газу?
Про CO2 при производстве:
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
https://www.bbc.com/news/science-environment-51977625
Мы про СО2 говорим или про то почему экономика так работает? )) Потому что уголь и газ более дешевые виды топлива.
И нет, не совсем уж дешевле.
Современное авто С класса расходует 3.5-4 литра гибрид, 5 литров не гибрид. Т.е. 157руб на 100км.
Leaf старый в среднем имеет пробег 100км(зимой меньше, летом больше). 24кв *6= 144руб.
Одно и тоже примерно.
Первая ссылка муть - левый сайтец. Вторая опять же BBC чисто блаблабла левацкое.
Про 100 000км - это факт, вполне признанный.
Про то что генерация в мире на 80% - это ТЭС тоже.
Чтобы стать более экологичным своего бензинового аналога, электромобилю надо проехать 65-70К км. Вполне посильно. При этом, даже если он находится в стране, где электричество производится в основном на ТЭС, большое количество электромобилей все равно намного улучшает экологию в городе, ибо с ДВС у вас все эти выбросы происходят прямо на городских улицах, а ТЭС стоит где-то в ебенях за городом.
Так что даже на текущий момент, с учетом несовершенных еще технологий по добыче зеленой энергетике и достаточно сильных выбросов при производстве батарей, электромобиль является более экологическим транспортом. А в будущем его преимуществу перед двс будет лишь увеличиваться.
80% мировой генерации ТЭС, и ничем их масштабно не заменить.
да да, других источников энергии не существует. Что не быстро это да
Лучше пусть расскажут, каким образом добывается электричество для их зарядки.
ну тем не менее постепенно электростанции могут уйти от сжигания углеводородов в пользу более экологичных источников энергии, даже если это будет происходить очень медленно польза будет в том, что выбросы будут локализованы в районе электростанции а не вообще везде. А если не делать вообще никакие шаги руководствуясь тем, что некие другие шаги, которых можно придумать тысячи, еще не предприняты, мы вообще никуда не придем
Ты и рассказывай, а мы разберёмся.
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это не землю надо спасать, это людям пиздец
Авторы отчёта считают положение тяжёлым, но не безнадёжным. Если к 2030 году получится сократить выбросы вдвое, а к 2050 году довести их до нуля, то климат можно будет удержать в приемлемых рамках.
Ясно. Короче нам пизда.
Ты байтовое ничто. Просто выйди из научно-популярного сообщества.
Интересен еще вопрос, как скажется на экономике сокращение выбросов и более экологичные производства. Понятное дело, что в этом вопросе не может быть альтернатив и нам придется сокращать выбросы, но интересен сам эффект на экономику.
Образованный танк88
Пиво подорожает
Есть надежда на технологии выращивания искусственного мяса.
Это поможет сократить пастбища (которые если уж на то пошло сейчас занимают огромные площади). А освободившееся пространство можно будет засадить деревьями, начиная восстанавливать леса.
Но само собой будет активная жопоболь у реакционеров, которые будут в очередной раз рваться с того, что нас типа кормят херней и тд.
Зачем искусственное мясо когда можно есть растительную?
никто ничего не планирует сокращать.
Те кто надо заработают еще больше бабок, у кого надо отожмут новыми пошлинами обходящими правила ВТО, экологию засрут еще сильнее.
Сдохнем от лития, свинца, никеля и пластика.
Опять борьбу за экологию подменили какой-то х..ей
Всё равно рано или поздно придется переезжать на другую планету
И его люди устроили, экофашист ты промытый? Природа сама производит удивительные вещи, глупец
Легкий самолет
Ну если природа, то давайте ебашить жизнь в скафандрах прямо тут, маску вам уже сделали для старта
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Это всё заговор леваков и рептилоидов
Да, это все мы
да какой из тебя рептилоид
восприми
Меня честно говоря пугает что возможны мистификации таких размеров ради выгоды группки промышлеников и политиков.
Т.е. малые ледниковые периоды, климатические оптимумы, биология, геология, история - все пошли нахрен. С солнцем они б... собрались бороться. Успехов больших.
Хотя чему уже удивляться после того как дружно покрывали Китай с Ковидом.
И больше всего меня пугает что этой мистификацией политики и промышленники забалтывают реальные экологические проблемы типа пластика, типа добычи никеля, лития, и потом их захоронения, тотальной вырубки экватериальных и российских лесов... И что именно реальные экологические проблемы человечество и погубят.
Меня тоже пугает глубина невменоза конспиролухов.
P.S. Хотел скастовать тебя, чтобы ты порвался, но ты уже сам.
Но поглощают больше.
Да, но на тему стоит смотреть со всех сторон. (я люблю деревья)
Проблема деревьев ещё в том, что в итоге их срубят и сожгут, снова выпуская весь собранный ими углерод...
но ты же в курсе что промышленная революция спасла деревья?
Что накануне ее содержание СО2 упало до границы вымирания деревьев(они задыхались).
Потому что деревья/ракушки и др. постоянно выжирают СО2, потом дохнут и далеко не сгнивают и т.п.
И собственно нынешние деревья рассчитаны на 1100+ ppm СО2. Они генетически на этот уровень рассчитаны.
Стабильный завод
Не уверен, но читал, что не все. Вроде как леса Амазонки выделяют даже больше
И какие-то типы водорослей (которые тож вымирают, потому что их "гасит" пластик, плавающий в океане).
Похоже на то, из-за пожаров и потепления с засухой.
Видишь ли, усреднить температуру и осадки на 10 августа за последние 100 лет и выдать за прогноз на 10.08.21 это тычок в небо, пержок в лужу или гадание по шуму, а продлить на 20-30 лет вперед график среднегодовой с ускорением нарастающей в течение 100 лет температуры, уже похоже на прогноз
Прогнозы погоды на неделю составляют метеорологи, а не комиссия по климатическим изменениям.
У планеты всё нормально, это у людей проблемы