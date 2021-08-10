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Наука
Никита Логинов

Температуры на Земле достигли максимума за 125 тысяч лет и виноват в этом человек. Главное из доклада ООН по климату Статьи редакции

Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.

171 171 комментарий
3963 просмотров
130-метровый водопад на леднике Нансена в Антарктиде Фото Nature

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК, IPCC) выпустила первый за последние восемь лет отчёт об изменениях глобальной климатической системы. Его подготовили более 200 учёных на основе 14 тысяч научных работ. TJ пересказывает ключевые моменты отчёта.

Глобальное потепление — однозначно вина человека

Средние температуры на Земле растут быстрее, чем когда-либо за прошедшие 2000 лет, а последние пять из них оказались самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1850 года. Климатологи сходятся во мнении, что планета так нагрелась из-за деятельности человека. По словам одного из авторов отчёта — это уже факт, в котором наука уверена.

Графики изменения глобальной температуры, а также сравнения наблюдаемого изменения с тем, которое происходило бы исключительно по естественным причинам Скриншот отчёта МГЭИК

Недавнее исследование также показало: вероятность того, что нынешнее глобальное потепление происходит из-за человека, составляет более 99%. Транспорт, промышленность и энергетика ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 миллиардов тонн углекислого газа — в десятки раз больше, чем вулканы. По сравнению с 1750 годом, когда промышленности ещё не было, углекислого газа в воздухе стало больше примерно на 50%. Это рекордный уровень за последние 14 миллионов лет.

Сельское хозяйство, сжигание мусора, вырубки лесов производят огромное количество метана, который задерживает в десятки раз больше тепла, чем СО2. Правда, метана в атмосфере относительно мало, но его концентрация с 1750 года увеличилась в 2,5 раза и достигла максимума за последние 800 тысяч лет. Больше половины выбросов этого газа приходится на деятельность человека.

Земная атмосфера пропускает большую часть солнечной энергии из космоса, при этом водяной пар, углекислый газ и метан не дают тепловому излучению уйти обратно в космос — из-за этого Земля нагревается, как в парнике.

Схема парникового эффекта, который нагревает Землю Изображение Getty

Насколько теплее стало на Земле и к чему это приводит

За последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С и достигла максимума за 125 тысяч лет. Этого хватило, чтобы увеличить вероятность волн жары в 20-150 раз, по разным оценкам. Чем больше нагревается планета — тем чаще случаются засухи, пожары и ураганы. Экстремальная жара к 2100 году станет приходить каждые несколько лет при самом вероятном сценарии потепления, а в худших вариантах — каждое лето.

Изменение региональных температур в различных сценариях глобального потепления Изображение МГЭИК

Многие последствия изменения климата вроде таяния льдов и нагрева океанов необратимы в масштабах сотен и тысяч лет. Потепление особенно угрожает умеренным и северным регионам — например, Арктика и Антарктида нагреваются в два-три раза быстрее остальной планеты. Из-за этого ледники тают, высвобождая сотни миллиардов тонн воды каждый год.

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Уровень моря повышается, планета становится влажнее

Океаны испаряются сильнее из-за более высоких температур, так что вода из растаявших ледников включается в круговорот, вызывая сильные дожди, тайфуны и наводнения. Воздух в среднем становится более влажным, что в сочетании с жарой может создать смертельные для человека условия в Индии и на ближнем Востоке.

Изменения частоты экстремальной жары, осадков и засух в разных регионах — везде, где есть данные, зафиксирован рост с 1950 года Изображение МГЭИК

Средний уровень Мирового океана растёт в три раза быстрее, чем до 1970-х годов, и к концу века увеличится на 0,3-1,1 метра. При этом часть исследований не исключает повышения на два метра при текущем уровне выбросов. Это может затопить регионы, в которых живут миллионы людей в Европе, США и Азии. Уровень моря растёт не только из-за таяния ледников, но и потому что вода в океанах расширяется от нагрева — самого быстрого за последние 11 тысяч лет.

Площадь арктических льдов в разных сценариях потепления Скриншот отчёта МГЭИК

Изменения в балансе воды превращают глобальное потепление в процесс с положительной обратной связью. Водяной пар в виде облаков создаёт более половины всего парникового эффекта — и чем теплее климат, тем больше воды попадает в атмосферу из-за испарения. Ледники хорошо отражают солнечные лучи обратно в космос, но их площадь уменьшается и открывает голую землю, которая поглощает солнечные лучи из-за своего тёмного цвета.

Как можно бороться с потеплением

Практически все страны мира присоединились к Парижскому соглашению 2015 года, которое старается удержать потепление в пределах 1,5 °С — это наилучший сценарий. Страны-участники обязуются сократить парниковые выбросы — сжигать меньше угля и нефти, развивать электротранспорт и альтернативные источники энергии, ужесточать нормы загрязнения воздуха.

Общий уровень парниковых выбросов по странам с 2000 по 2019 год Изображение Wikimedia
1,5 °С
На столько климат потеплеет к 2040 году при максимальном сокращении выбросов
1,8 °С
Потепление к 2100 году при том же сценарии
2 °С
Критический уровень потепления, при котором волны экстремальной жары и мощных наводнений начнут случаться каждые 3-4 года
2,1-3,5 °С
Потепление при текущем умеренном сценарии сокращения выбросов
3,5-5,7 °С
Уровень потепления без сокращения парниковых выбросов — его последствия крайне сложно предсказать

Сокращать выбросы углекислого газа нужно по максимуму и как можно быстрее, потому что этот газ надолго остаётся в атмосфере. Даже если завтра перестать сжигать топливо и остановить промышленность — температуры будут расти ещё 20-30 лет из-за того СО2, что уже попал в воздух. Добиться быстрого эффекта можно уменьшением выбросов метана — этот газ распадается в течение 10-12 лет и без постоянного притока его концентрация в атмосфере сразу начнёт падать.

Авторы отчёта считают положение тяжёлым, но не безнадёжным. Если к 2030 году получится сократить выбросы вдвое, а к 2050 году довести их до нуля, то климат можно будет удержать в приемлемых рамках. Для этого учёные, в дополнение к прочим мерам, призывают ускорить разработку технологий улавливания углекислого газа.

Одна из таких «технологий» давно известна — деревья поглощают СО2 и преобразуют его в кислород и глюкозу. Также они снижают температуру воздуха и земли вокруг себя. Поэтому необходимо высаживать новые деревья и остановить массовую вырубку лесов, особенно джунглей Амазонки — из-за сокращения площадей они уже стали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.

Сегодняшний отчёт МГЭИК — это красный код для человечества. Если мы объединим силы сейчас, мы сможем предотвратить климатическую катастрофу. Но, как ясно из сегодняшнего доклада, нет времени для отсрочек и нет места для оправданий. Я рассчитываю, что лидеры стран и все заинтересованные стороны помогут нам достичь успеха в борьбе с глобальным потеплением.

Антониу Гутерриш
генеральный секретарь ООН

#климат #погода #исследования

171 171 комментарий
1
75
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171 комментарий
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rustyrazor

40

Щас бы читать доклады по климату каких-то глупых ученых, когда есть Латынина.

Ответить

Ann Partovi

rustyrazor
–9

Экофашист, успокойся. Ты не пройдешь. А если пройдешь, то тебя просто прокатили на члене экологии

Ответить

Evgeniy Petrov

rustyrazor
–5

-  юлия латынина ( член союза художественных писателей израиля , вместе с диной рубиной ) которая вроде как живёт в израиле так её родителей атаковали в россии ( весь их дом в одинцово ) и эт был перебор уже со стороны путинистов , всегда всегда говорит что она Филолог и писатель

- она не учёный

всегда всегда она эт говорит

она рассказывает Мнение Литератора ( закончила лит институт
в ссср , французская литература , классика ) - часто неверное , за что получила кличку Стрелка Осцилографа , и она сама с юмором упоминает её

та же газета ( Новая ) опубликовала месяц назад статью опровержение мнению Юлии ( которую все любят , не шутка ) как потеплела москва за последнии 100 лет ( где то на 3 градуса )

с 1981 года спутники делают фотки Льдов в мире . прошло 40 лет . за 40 месяцев статистики нет -> а вот за 40 лет ВИДНО

общая тенденция : таяние льдов и высвобождение углекислого газа изо льда

рыба уходит на север так как ей тепло ( например из владивостока , форт владей востоком на 600 000 человек ) ; избыточно тёплая вода ( как пример влияния )

в израиле пропал СНЕГ ! раньше в хайфе он был раз в 50 лет , а теперь будет р а з в СТО

- а что ещё будет если Планета потеплеет ещё на 6 градусов ?

планируется что с лета 2021 года по зиму 2121 года москва потеплеет ещё на 6.5 градусов ( как минимум ! )

Ответить

Foma Kiniyaev

Evgeniy
3

Кто-то не уловил иронию в адрес Латыниной, да?

Ответить

Evgeniy Petrov

Foma
–3

нет никакой иронии

2/3 людей в РФ поддерживают позицию юлии по климату - а не позицию вулканологов ... океанологов ... планетологов ... НИИ льда & пламени ... биологов ...

Ответить

Foma Kiniyaev

Evgeniy
0

Ну нет так нет, что ж
Наверно тем, кто залайкал коммент, показалось

Ответить

Evgeniy Petrov

Foma
–4

*  когда кто то хвалит мнение юлии - я никогда не считаю что это с а р к а з м

Ответить

Foma Kiniyaev

Evgeniy
1

Эй все, давайте в этой ветке без иронии и сарказма, у нас тут серьезный парень
И вопросы серьезные обсуждаем
Сворачивайте ваши ехидные улыбочки и шуточки домой забирайте
Тут ресурс серьезный вообще-то, не dtf 

Ответить

Evgeniy

Foma
–1

большинство людей НИКОГДА не шутит когда говорит что глобального потепления нет и вреда от него НЕТ

у тебя просто н е т опыта  

Ответить

Проектный корабль

13

на мой век хватит

Ответить

Ирина Китаева

Проектный
29

остальное ебитесь сами 

Ответить

Проектный корабль

Ирина
11

ну а хули нам дзен-буддистам

Ответить

Robutt

Проектн…
3

Ом

Ответить

Smaug The

Robutt
1

Ном

Ответить

Robutt

Smaug
2

Голубец с говном))9😅

Ответить

Smaug The

Robutt
1
Ответить

Пьяный Даниль

Robutt
0

ω

Ответить

Smaug The

Пьяный
0

Похоже на тестикулы

Ответить

Имя И Фамилия

Ирина
2

Эх пойду заправлю свой дизельный драндулет

Ответить

Проектный корабль

Проектный
4

помню в книжке по граждановедению за какой-то там класс рисовали "ужасный образ обывателя", преподнося его как что-то совершенно неприемлемое. а я читал и думал "блин эта жи я"

Ответить

Smaug The Terrible

18
Ответить

Ann Partovi

–9

Расскажите про Литий и Свинец в батареях для электрокаров. Они ж эти электрокары борются с антропогенной катастрофой в виде СО2?

Рассказывайте, а я вам хуев за щеку навставляю

Ответить

Образованный танк88

Ann
26

Лучше пусть расскажут, каким образом добывается электричество для их зарядки.
Кстати, в Германии какие-то идиоты и вредители решили отказаться от ядерной энергетики. А потом все удивляются, а откуда это столько выбросов углекислого газа.

Ответить

Ирина Китаева

Образованный
–22

чернобыль захотел? 

Ответить

Образованный

Ирина
20

Ты случайно не из тех же самых людей, которые принципиально не пользуются воздушным, автомобильным и железнодорожным транспортом на том основании, что раз в пятилетку где-нибудь упадет самолет, машины иногда врезаются в столбы и пешеходов, а поезд может сойти с рельсов?

Ответить

Ирина Китаева

Образов…
–8

как относишься к владимиру милову? 

Ответить

Doktor

Ирина
1

Кто это, зай?

Ответить

Рпош Ашршщ

Ирина
0

Напомни сколько катастров за последние 20 лет было с участием атомных станций?!

Ответить

Bad Mother

Рпош
3

катастров

кого-кого?

Ответить

Легкий самолет

Bad
15

Вы катастров ликвидируити?

Ответить

Имя И Фамилия

Легкий
9

Просто способствуем

Ответить

Легкий

Имя
9

Техничное..

Ответить

Danya

Легкий
11

Техногенное...

Ответить

Рпош Ашршщ

Bad
–3

Хуев тебе за щеку

Ответить

Bad Mother

Рпош
1

ты же в курсе, что ты на гей-ресурсе?

Ответить

Рпош Ашршщ

Bad
0

Да

Ответить

Bad

Рпош
2

тогда к чему эти пустые обещания?

Ответить

Ann

Bad
–3

Хочешь я тебе выдам по самые свои яйца? Готов тебе в роток налупасить

https://naked-science.ru/article/nakedscience/vozobnovlyaemaya-energetika-fundament-dlya-tsivilizatsionnoj-katastrofy

Иди читай

Возобновляемая энергетика: фундамент для…
Десятилетний юбилей аварии на Фукусиме породил в западной прессе единодушно бодрые комментарии…
naked-science.ru
Ответить

Bad

Ann
2

да ты обещаешь только

Ответить

Foma

Ann
1

И че
Статья хорошая (на самом деле средняя, даже про baseload сети не упомянули), мораль в отношении данного доклада неясна

Ответить

Рпош Ашршщ

Bad
0

Где ж ты там обещания увидел?!

Ответить

Bad

Рпош
1
Ответить

Рпош Ашршщ

Bad
0

Ну это ты сам додумал уже. Так-то там может быть "хуев тебе за щеку не достанется" или "хуев тебе за щеку не помешало бы"

Ответить

Bad

Рпош
5

понятно, гнилые отмазки пошли

Ответить

Редкий шар

Bad
1

Катастровый номер участка

Ответить

Doktor

Bad
0

катастроффф

папистафали

Что-то из немецкого.

Ответить

Ann Partovi

Bad
–2

Хуев тебе за щеку (2)

Ответить

Andrey Dolg

Ирина
3

Да какой Чернобыль на западе в таких случаях инструкции есть, вместо халуйничества. =)

Ответить

Ирина Китаева

Andrey
–6

великое заблуждение

Ответить

Andrey Dolg

Ирина
9

Нет, анализ аварий чётко говорит об этом, аварии вообщем-то и из-за кривых инструкций были  тот же Три-Майл-Айленд. Чекни на досуге сколько станций в эксплуатации и как часто там в аварии, Штаты показательны._)

Ответить

Имя И Фамилия

Ирина
1

У меня в соседнем облцентре АЭС, целы живы)

Ответить

Smaug The

Имя
2

Пока, кек.
АЭС так-то действительно экологичны. Но это до первой серьезной аварии.
Ну и еще у них большая проблема с утилизацией отходов

Ответить

Имя И Фамилия

Smaug
3

Да я в целом спокоен, при громе не крещусь. Вроде нормально всё

Ответить

Владислав Егоров

Smaug
1

ты ездишь на транспорте? жив цел? пока, кек, до первой серьезной аварии.
ты ешь еду? жив цел? пока, кек, до первого серьезного отравления. 
ты выходишь из дома без каски? жив цел? пока, кек, до первого кирпича или сосульки.

Ответить

Smaug The

Владисл…
0

Когда желания в аналогии больше чем умения в аналогии

Ответить

Комментарий удален

Doktor

Ирина
1

Да!
Чернобыль ведь горяч.

Ответить

rustyrazor

Ирина
0

Чернобыль на современных станциях невозможен. Как и Фукусима.
Но атомная энергетика энивей обречена.

Ответить

Foma Kiniyaev

rustyra…
0

Обречена в силу объективных ограничений или  в силу текущих тенденций развития?

Ответить

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Комментарий удален

Андрей Рядькин

Образованный
2

Кстати, вот они кричат, что в следующем году должны закрыть все реакторы, но вот сейчас выберут нового канцлера и хз че будет. Они хотят энергопереход, а тут без атома никак. Или сидеть на российском газе плотно. Относительно прошлого года на аэс они стали больше вырабатывать, он не такой переменчивый как ветро или солнечная энергетика.

Ответить

Евгений Плетнев

Образованный
–2

ебаным имбицилам-сойбоям, не пристало задумываться о таких вещах, им блять даже невдомек что энергия затрачиваемая на производство и обслуживание всяких "экологических" средств генерации, не окупается за весь их жизненный цикл. Буквально жечь нефть было куда как менее вредно для окружающей среды, чем производить это говно. 

Ответить

Никита Логинов

Евгений
4

 энергия затрачиваемая на производство и обслуживание всяких "экологических" средств генерации, не окупается за весь их жизненный цикл

Это не так. Вопросы есть только к солнечным батареям — в ряде случаев они действительно не оправдывают себя в экологическом плане. Ветряки, АЭС, ГЭС, геотермальные электростанции, электромобили — всё это намного чище ТЭС и машин на ископаемом топливе. С учётом полного жизненного цикла.

Ответить

Щячло Попячтса

Никита
0

Какие вопросы к солнечным панелям?

Ответить

Пьяный Даниль

Щячло
0

При их производстве дохуя выбросов.

Ответить

Лысина Арика

Никита
0

электромобили — всё это намного чище ТЭС и машин на ископаемом топливе.

Ну электромобили всё ещё вызывают вопросы. Даже если опустить производство аккумуляторов и их зарядку, то само производство машин практически идентично по загрязнению с производство обычных машин/ 

Ответить

Щячло Попячтса

Образованный
0

Сильно от региона зависит, где-то и солнечная энергетика с ветряками или гидро.
В ситуации похуже газ жгут и турбины крутят, по эффективности всё равно лучше ДВС должно быть.
Конечно, если уголь жгут то это мрак.

Ответить

Комментарий удален

Михаил Кометов

Образованный
0

Расскажи про соотношение вреда от производства электричества и использования ископаемого топлива для машин

Ответить

Madegghead

Михаил
–1

ну на круг электроавтомобиль кардинально больше выделяет СО2 чем современный бензиновый.
Т.е сторонники электричек приближают апокалипсис, если вы  в него верите )))

Ответить

Щячло Попячтса

Madeggh…
1

Ссылку на пруф?

Ответить

Madegghead

Щячло
0

ну смотри.
При производстве электроавтомобиля выделяется СО2 больше, примерно как бензинка выбросит за 100 000км.
Т.е. на старте они уже не наравне. Про это было много статей весной.
Далее электричество берется из розетки, а в розетке откуда?
80% мировой генерации ТЭС, и ничем их масштабно не заменить. И тем более ничем другим надежно и быстро генерацию не нарастить. А ее надо будет минимум удвоить...
А, цепочка электростанция-потери в проводах(-10%)- потери при саморазряде батареи-КПД электродвигателя на круг менее эффективны чем современный ДВС. Итого ископаемого топлива жечь будут больше.

Ответить

Щячло Попячтса

Madeggh…
1

Как так получается, что они "на круг менее эффективны" но при этом стоимость километра в разы ниже, чем у машины с ДВС работающим на газу при том, что ТЭЦ тоже на газу?
Про CO2 при производстве:
https://www.carbonbrief.org/factcheck-how-electric-vehicles-help-to-tackle-climate-change
https://www.bbc.com/news/science-environment-51977625

Factcheck: How electric vehicles help to tackle…
Electric vehicles (EVs) are an important part of meeting global goals on climate change. They…
www.carbonbrief.org
Electric car emissions myth 'busted'
Fears that electric cars could actually increase carbon emissions are a baseless, a study suggests.
www.bbc.com
Ответить

Madegghead

Щячло
0

Мы про СО2 говорим или про то почему экономика так работает? )) Потому что уголь и газ более дешевые виды топлива.
И нет, не совсем уж дешевле.
Современное авто С класса расходует 3.5-4 литра гибрид, 5 литров не гибрид. Т.е. 157руб на 100км.
Leaf старый в среднем имеет пробег 100км(зимой меньше, летом больше). 24кв *6= 144руб. 
Одно и тоже примерно.
Первая ссылка муть - левый сайтец. Вторая опять же BBC чисто блаблабла левацкое.
Про 100 000км - это факт, вполне признанный.
Про то что генерация в мире на 80% - это ТЭС тоже.

Ответить

rustyrazor

Madeggh…
1

Чтобы стать более экологичным своего бензинового аналога, электромобилю надо проехать 65-70К км. Вполне посильно. При этом, даже если он находится в стране, где электричество производится в основном на ТЭС, большое количество электромобилей все равно намного улучшает экологию в городе, ибо с ДВС у вас все эти выбросы происходят прямо на городских улицах, а ТЭС стоит где-то в ебенях за городом.
Так что даже на текущий момент, с учетом несовершенных еще технологий по добыче зеленой энергетике и достаточно сильных выбросов при производстве батарей, электромобиль является более экологическим транспортом. А в будущем его преимуществу перед двс будет лишь увеличиваться.

Ответить

alexferman

Madeggh…
0

У тебя попросили ссылку на пруф, и где она?

Ответить

Владислав Егоров

Madeggh…
0

80% мировой генерации ТЭС, и ничем их масштабно не заменить.

да да, других источников энергии не существует. Что не быстро это да

Ответить

Smaug The

Щячло
0

Слышь, твинк, куда вперед батьки пруфы просишь? Лол

Ответить

Doktor

Smaug
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Doktor
0

Я не знаю других имен «Smaug The Terrible»

Ответить

Владислав Егоров

Образованный
0

Лучше пусть расскажут, каким образом добывается электричество для их зарядки.

ну тем не менее постепенно электростанции могут уйти от сжигания углеводородов в пользу более экологичных источников энергии, даже если это будет происходить очень медленно польза будет в том, что  выбросы будут локализованы в районе электростанции а не вообще везде. А если не делать вообще никакие шаги руководствуясь тем, что некие другие шаги, которых можно придумать тысячи, еще не предприняты, мы вообще никуда не придем

Ответить

Щячло Попячтса

Ann
1

Ты и рассказывай, а мы разберёмся.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Ирина Китаева

14

это не землю надо спасать, это людям пиздец

Ответить

Пьяный Даниль

Ирина
2

Одно из моих любимых выступлений Карлина.

Ответить

Nick No

Ирина
1

Скорее бы

Ответить

Мучительный ГОСТ

Ирина
0

Вам хорошо, вы все в Рай, а нам как бы и тут заебись жить.

Ответить

Имя Фамилия

8

Авторы отчёта считают положение тяжёлым, но не безнадёжным. Если к 2030 году получится сократить выбросы вдвое, а к 2050 году довести их до нуля, то климат можно будет удержать в приемлемых рамках.

Ясно. Короче нам пизда.

Ответить

Основной будильник

6

За последние 170 лет глобальная температура на Земле выросла на 1,23 °С и достигли максимума за 125 тысяч лет.

Там точно 125 тысяч? Не 125? По ссылке просто 125 лет...

Ответить

Никита Логинов

Основной
4

По ссылке счётчик, который отсчитывает с 1850 года. Там нужна другая ссылка, сейчас добавлю :)

Ответить

Ann Partovi

Никита
–7

Ты байтовое ничто. Просто выйди из научно-популярного сообщества. 

Ответить

Никита Логинов

Ann
3

Куда выйти?

Ответить

Smaug The

Никита
12

У шизов своя альтернативная наука, основанная на альтернативной логике

Ответить

Evgeny Kovalyov

Основной
0

Кликбейт сам себя не сформирует.

Ответить

Трансгендолёт

4

Интересен еще вопрос, как скажется на экономике сокращение выбросов и более экологичные производства. Понятное дело, что в этом вопросе не может быть альтернатив и нам придется сокращать выбросы, но интересен сам эффект на экономику.

Ответить

Никита Логинов

Трансгендолёт
9

Одни технологии отомрут, другие пойдут в рост. Ничего нового, сто раз уже так было.

Ответить

Имя И Фамилия

Трансгендолёт
9

Рублю пизда

Ответить

Образованный танк88

Трансгендолёт
6

Пиво подорожает

Ответить

Имя И Фамилия

Образованный
4

 Э А ЧЁ В СМЫСЛЕ

Ответить

Редкий шар

Образованный
2

От це хуево

Ответить

Smaug The Terrible

Трансгендолёт
4

Есть надежда на технологии выращивания искусственного мяса.
Это поможет сократить пастбища (которые если уж на то пошло сейчас занимают огромные площади). А освободившееся пространство можно будет засадить деревьями, начиная восстанавливать леса.

Но само собой будет активная жопоболь у реакционеров, которые будут в очередной раз рваться с того, что нас типа кормят херней и тд.

Ответить

Щячло Попячтса

Smaug
0

Зачем искусственное мясо когда можно есть растительную?

Ответить

Smaug The

Щячло
6

Когда можно есть людей

Ответить

Robutt

Smaug
4

Дыа! 

Ответить

Редкий шар

Robutt
0

Тебе-то чё, ты ж мясо не ешь
Наоборот скоро за тебя возьмутся и твои выбросы

Ответить

Пьяный Даниль

Щячло
1

Чтобы не пердеть в стену

Ответить

Madegghead

Трансгендолёт
0

никто ничего не планирует сокращать.
Те кто надо заработают еще больше бабок, у кого надо отожмут новыми пошлинами обходящими правила ВТО, экологию засрут еще сильнее.
Сдохнем от лития, свинца, никеля и пластика.
Опять борьбу за экологию подменили какой-то х..ей

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Легкий самолет

Madegghead
4

Ох уж эти проекции собственных взглядов

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Андрей Охапкин

Трансгендолёт
1

Всё равно рано или поздно придется переезжать на другую планету

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Никита Логинов

Андрей
4

На Венеру, например. Там как раз вовсю парниковый эффект, в котором некоторые люди не видят ничего плохого :)

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Ann Partovi

Никита
–4

И его люди устроили, экофашист ты промытый? Природа сама производит удивительные вещи, глупец

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Легкий самолет

Ann
6

Ну если природа, то давайте ебашить жизнь в скафандрах прямо тут, маску вам уже сделали для старта

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Никита Логинов

Ann
3

Да, но в данном случае удивительную вещь производят люди :)

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Легкий самолет

Трансгендолёт
2

Рубль упадёт

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Kirill Semin

Трансгендолёт
1

Бензин в РФ подорожает

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Рпош Ашршщ

5
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Stanley H. Tweedle

6

Это всё заговор леваков и рептилоидов

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Smaug The Terrible

Stanley
1

Да, это все мы

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Bad Mother Fucker

Smaug
0

да какой из тебя рептилоид

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Smaug The

Bad
0

Обоснуй или восприму это как оскорбление

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Bad Mother

Smaug
0

восприми

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Smaug The

Bad
0

Я оскорблен

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Bad Mother

Smaug
0

что же делать

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Madegghead

–4

Меня честно говоря пугает что возможны мистификации таких размеров ради выгоды группки промышлеников и политиков.
Т.е. малые ледниковые периоды, климатические оптимумы, биология, геология, история - все пошли нахрен. С солнцем они б... собрались бороться. Успехов больших.
Хотя чему уже удивляться после того как дружно покрывали Китай с Ковидом.
И больше всего меня пугает что этой мистификацией политики и промышленники забалтывают реальные экологические проблемы типа пластика, типа добычи никеля, лития, и потом их захоронения, тотальной вырубки экватериальных и российских лесов... И что именно реальные экологические проблемы человечество и погубят.

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alexferman

Madegghead
5

Меня тоже пугает глубина невменоза конспиролухов.

P.S. Хотел скастовать тебя, чтобы ты порвался, но ты уже сам.

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Smaug The Terrible

Madegghead
1

Меня честно говоря пугает

И больше всего меня пугает

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Пьяный Даниль

4

деревья поглощают СО2

А ещё они вырабатывают СО2 ночью

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Щячло Попячтса

Пьяный
2

Но поглощают больше.

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Пьяный Даниль

Щячло
1

Да, но на тему стоит смотреть со всех сторон. (я люблю деревья)

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Щячло Попячтса

Пьяный
1

Проблема деревьев ещё в том, что в итоге их срубят и сожгут, снова выпуская весь собранный ими углерод...

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Madegghead

Пьяный
0

но ты же в курсе что промышленная революция спасла деревья?
Что накануне ее содержание СО2 упало до границы вымирания деревьев(они задыхались).
Потому что деревья/ракушки и др. постоянно выжирают СО2, потом дохнут и далеко не сгнивают и т.п. 
И собственно нынешние деревья рассчитаны на 1100+ ppm СО2. Они генетически на этот уровень рассчитаны.

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Щячло Попячтса

Madeggh…
1

Не в курсе, ссылку на доказательство.

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Стабильный завод

Щячло
1

Не уверен, но читал, что не все. Вроде как леса Амазонки выделяют даже больше 

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Polina Malahova

Стабиль…
0

И какие-то типы водорослей (которые тож вымирают, потому что их "гасит" пластик, плавающий в океане).

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Щячло Попячтса

Стабиль…
0

Похоже на то, из-за пожаров и потепления с засухой.

Amazonia as a carbon source linked to…
Aircraft observations of atmospheric carbon dioxide and monoxide concentrations in Brazil show…
www.nature.com
Amazon rainforest now emitting more CO2 than it…
Cutting emissions more urgent than ever, say scientists, with forest producing more than a billion…
www.theguardian.com
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Стабильный завод

1

1,8 °С

Потепление к 2100 году при том же сценарии

Да они на следующую неделю прогноз погоды не могут поставить правильный!

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Stanislav Prokhorov

Стабильный
3

Видишь ли, усреднить температуру и осадки на 10 августа за последние 100 лет и выдать за прогноз на 10.08.21 это тычок в небо, пержок в лужу или гадание по шуму, а продлить на 20-30 лет вперед график среднегодовой с ускорением нарастающей в течение 100 лет температуры, уже похоже на прогноз

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Polina Malahova

Стабильный
1

Прогнозы погоды на неделю составляют метеорологи, а не комиссия по климатическим изменениям.

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Photuum

2

У планеты всё нормально, это у людей проблемы

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Smaug The Terrible