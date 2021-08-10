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Наука
Никита Логинов

В США открыли хищное растение, которое нарушает «кодекс поведения» — оно привлекает жертв цветами Статьи редакции

Обычно растения-хищники не делают этого, чтобы насекомые могли спокойно опылять их цветы.

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Triantha occidentalis, новый вид хищных растений Фото Адама Шнайдера

Растение Triantha occidentalis уже было известно науке, но только сейчас учёные обнаружили, что оно может питаться плотью насекомых. Это делает Triantha первым открытым видом хищных трав с 2012 года, сообщает журнал Science.

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Растение уникально тем, что привлекает своих жертв-насекомых цветами — липкие волоски, которые захватывают мух и клопов, расположены на стебле вплотную к бутонам. Плотоядные растения обычно не используют такую тактику — им невыгодно поедать насекомых, которые опыляют цветы и помогают размножаться. Но Triantha occidentalis нарушает это правило, что дало канадским учёным повод сомневаться в его плотоядности.

Одно лишь наличие липких волосков не означает, что растение питается насекомыми — такими волосками травы могут защищать цветы от вредителей. Исследователи заподозрили Triantha в плотоядной диете, когда изучили его генетический код — в нём отсутствовали некоторые гены, которых также нет у хищных растений.

Для проверки учёные начинили 150 тушек мух редким изотопом азота, после чего прицепили их к волоскам Triantha occidentalis и другого, контрольного растения, которое точно не питается плотью. Через две недели учёные изучили состав растений и увидели, что изотоп азота из мушиных тушек попал в стебли, листья и плоды Triantha. Внутри контрольного растения этого изотопа не обнаружили.

Это доказывает, что Triantha occidentalis — хищное растение. По оценке исследователей, оно получает из насекомых до 64% питательных веществ. Правда, плотоядная диета характерна для Triantha лишь в период цветения, из-за чего авторы статьи в Science назвали растение «убийцей на полставки».

#новости #биология #открытие #природа

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Дорогой бокал

27

занесите его в список экстремистов

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Kir Kirsky

Дорогой
3

обращение вроде не снимало

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Поздний торшер

Дорогой
3

Ну оно же не спело рэп про политику 

Ответить

Robutt

7

привлекает жертв цветами

Многие самцы так делают 

Ответить

Люц Шнайдер

Robutt
1

а роботы чем привлекают?

Ответить

Robutt

Люц
1

"ля как могу" 

Ответить

Люц Шнайдер

Robutt
1

Самец!

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Дежурный кавалер

7

Как я познакомился с вашей мамой

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John Brain

6

Фу таким быть.

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Сергей

3

Это же чудо природы )

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Александр Батищев

2

Интересно

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