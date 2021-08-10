В США открыли хищное растение, которое нарушает «кодекс поведения» — оно привлекает жертв цветами Статьи редакции
Обычно растения-хищники не делают этого, чтобы насекомые могли спокойно опылять их цветы.
Растение Triantha occidentalis уже было известно науке, но только сейчас учёные обнаружили, что оно может питаться плотью насекомых. Это делает Triantha первым открытым видом хищных трав с 2012 года, сообщает журнал Science.
Растение уникально тем, что привлекает своих жертв-насекомых цветами — липкие волоски, которые захватывают мух и клопов, расположены на стебле вплотную к бутонам. Плотоядные растения обычно не используют такую тактику — им невыгодно поедать насекомых, которые опыляют цветы и помогают размножаться. Но Triantha occidentalis нарушает это правило, что дало канадским учёным повод сомневаться в его плотоядности.
Одно лишь наличие липких волосков не означает, что растение питается насекомыми — такими волосками травы могут защищать цветы от вредителей. Исследователи заподозрили Triantha в плотоядной диете, когда изучили его генетический код — в нём отсутствовали некоторые гены, которых также нет у хищных растений.
Для проверки учёные начинили 150 тушек мух редким изотопом азота, после чего прицепили их к волоскам Triantha occidentalis и другого, контрольного растения, которое точно не питается плотью. Через две недели учёные изучили состав растений и увидели, что изотоп азота из мушиных тушек попал в стебли, листья и плоды Triantha. Внутри контрольного растения этого изотопа не обнаружили.
Это доказывает, что Triantha occidentalis — хищное растение. По оценке исследователей, оно получает из насекомых до 64% питательных веществ. Правда, плотоядная диета характерна для Triantha лишь в период цветения, из-за чего авторы статьи в Science назвали растение «убийцей на полставки».
привлекает жертв цветами
Многие самцы так делают
а роботы чем привлекают?