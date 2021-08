Новый взгляд на один из главных вопросов биологии предложили исследователи из США и Венгрии под руководством старшего научного сотрудника Института планетологии Олега Абрамова. По их мнению, любой живой организм можно описать как распределённую вычислительную систему на основе блокчейна. Такую теорию учёные изложили в рецензируемом журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.