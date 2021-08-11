Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Наука
Никита Логинов

Учёные предложили блокчейн как основу для создания искусственной жизни — он проявляет ключевые свойства живых организмов Статьи редакции

Блокчейн способен расти, поддерживать свою целостность, реагировать на изменения внешней среды и размножать себя.

4 4 комментария
118 просмотров
Авторы исследования нашли ключевые сходства между ДНК и блокчейном Ethereum Изображение CoinBene

Новый взгляд на один из главных вопросов биологии предложили исследователи из США и Венгрии под руководством старшего научного сотрудника Института планетологии Олега Абрамова. По их мнению, любой живой организм можно описать как распределённую вычислительную систему на основе блокчейна. Такую теорию учёные изложили в рецензируемом журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.

Блокчейн — это распределённая децентрализованная база данных в виде непрерывной цепочки блоков с какой-либо информацией. Блоки связаны друг с другом криптографическими функциями, так что их можно только добавлять в базу — чтобы удалить или изменить один блок, придётся изменить содержимое всех блоков. Но это технически невозможно, потому что блокчейн обычно дублируется на тысячах и миллионах компьютеров сети.

Сравнение ДНК и блоков блокчейна Изображение авторов исследования

Согласно наблюдениям учёных за блокчейном Ethereum, он проявляет характерные свойства живых организмов: растёт, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя. Например, дублирование блокчейна на каждом компьютере сети идентично дублированию ДНК в каждой клетке организма. А когда вычислительная мощность сети меняется — блокчейн автоматически подстраивает свою вычислительную сложность под это изменение.

Выполнение смарт-контрактов сопровождается передачей энтропии во внешнюю среду, что делает его термодинамически эквивалентным живым тканям Изображение авторов исследования

Живые организмы также во многом отличаются от блокчейна: гены в их ДНК содержат только инструкции (блоки блокчейна содержат и данные), могут меняться и удаляться в процессе эволюции (блоки блокчейна могут только добавляться), и так далее. Но исследователи считают, что эти отличия не принципиальны, они не делают блокчейн чем-то кардинально другим по сравнению с живыми организмами.

Таблица различий между блокчейном и живым организмом Скриншот научной статьи

Более того, эти различия ставят биологическую жизнь в менее выгодное положение. Искусственные организмы будут более быстрыми, точными и защищёнными от повреждений, смогут по необходимости создавать группы специализированных «клеток» (новые «органы») и не будут стареть.

Авторы исследования считают, что блокчейн — это идеальная среда для создания искусственного организма, который сможет существовать вечно, динамически управлять своей эволюцией и передавать своим потомкам приобретённые знания и навыки.

Концепцию блокчейна как цепочки криптографически защищённых блоков разрабатывали с конца 1970-х годов. Первую рабочую реализацию предложил человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото при создании криптовалюты биткоин в 2008 году. С тех пор блокчейн стал основой многих криптовалют, но также его используют для надёжного хранения любых данных, заключения и выполнения контрактов, систем электронного голосования и других целей.

#новости #исследования #биология #блокчейн

4 4 комментария
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0431\u043b\u043e\u043a\u0447\u0435\u0439\u043d","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 422713, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Aug 2021 14:10:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
4 комментария
Популярные
По порядку

Определенный якорь

3

деньги там тоже могут размножаться?

Ответить

Почтовый рак

1

Это просто супер невероятно охуительно 

Ответить

Robutt

1

Давайте робатов на блокчейни растить! 

Ответить

Энергичный Вампир

0

А почему не биг дату?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Обсуждаемое
Технологии
Ваши фото не будут сканировать, если запретить выгрузку в iCloud: FAQ от Apple о проверке на детское порно
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.
149
Новости
«Ъ»: преподавателей школ и вузов принудительно переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций
В правительстве проект уже одобрили.
204
Новости
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про испачканный матрас
Он не признал вину.
531
Популярное за три дня
Twitter
13
Новости
Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
432
Наука
Температуры на Земле достигли максимума за 125 тысяч лет и виноват в этом человек. Главное из доклада ООН по климату
Если парниковые выбросы не сокращать по максимуму — уже через 20 лет волны жары, засухи и наводнения станут регулярными.
531
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null