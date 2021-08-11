Учёные предложили блокчейн как основу для создания искусственной жизни — он проявляет ключевые свойства живых организмов Статьи редакции
Блокчейн способен расти, поддерживать свою целостность, реагировать на изменения внешней среды и размножать себя.
Новый взгляд на один из главных вопросов биологии предложили исследователи из США и Венгрии под руководством старшего научного сотрудника Института планетологии Олега Абрамова. По их мнению, любой живой организм можно описать как распределённую вычислительную систему на основе блокчейна. Такую теорию учёные изложили в рецензируемом журнале Origins of Life and Evolution of Biospheres.
Блокчейн — это распределённая децентрализованная база данных в виде непрерывной цепочки блоков с какой-либо информацией. Блоки связаны друг с другом криптографическими функциями, так что их можно только добавлять в базу — чтобы удалить или изменить один блок, придётся изменить содержимое всех блоков. Но это технически невозможно, потому что блокчейн обычно дублируется на тысячах и миллионах компьютеров сети.
Согласно наблюдениям учёных за блокчейном Ethereum, он проявляет характерные свойства живых организмов: растёт, поддерживает свою целостность, реагирует на окружающую среду, саморегулируется и копирует себя. Например, дублирование блокчейна на каждом компьютере сети идентично дублированию ДНК в каждой клетке организма. А когда вычислительная мощность сети меняется — блокчейн автоматически подстраивает свою вычислительную сложность под это изменение.
Живые организмы также во многом отличаются от блокчейна: гены в их ДНК содержат только инструкции (блоки блокчейна содержат и данные), могут меняться и удаляться в процессе эволюции (блоки блокчейна могут только добавляться), и так далее. Но исследователи считают, что эти отличия не принципиальны, они не делают блокчейн чем-то кардинально другим по сравнению с живыми организмами.
Более того, эти различия ставят биологическую жизнь в менее выгодное положение. Искусственные организмы будут более быстрыми, точными и защищёнными от повреждений, смогут по необходимости создавать группы специализированных «клеток» (новые «органы») и не будут стареть.
Концепцию блокчейна как цепочки криптографически защищённых блоков разрабатывали с конца 1970-х годов. Первую рабочую реализацию предложил человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото при создании криптовалюты биткоин в 2008 году. С тех пор блокчейн стал основой многих криптовалют, но также его используют для надёжного хранения любых данных, заключения и выполнения контрактов, систем электронного голосования и других целей.