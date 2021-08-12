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Наука
Никита Логинов

В Китае создали пластырь для лечения облысения — он восстанавливает волосы с помощью наночастиц церия Статьи редакции

В испытаниях на мышах цериевый пластырь показал эффективность выше, чем у миноксидила — популярного средства для роста волос.

82 82 комментария
3286 просмотров
Пластырь до использования и после наклеивания на кожу Изображение авторов исследования

Китайские учёные предложили новый способ лечения андрогенетической алопеции — самой распространённой формы утраты волосяного покрова у мужчин и женщин. Они создали растворимый пластырь с микроиглами, которые доставляют вглубь кожи наночастицы церия. Об этом исследователи рассказали в рецензируемом журнале ACS Nano.

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При андрогенетической алопеции выпадают волосы в районе лба, висков и макушки из-за разрушения волосяных луковиц (фолликулов). Этот процесс начинается под воздействием гормонов и активных форм кислорода, которые накапливаются в коже. Наночастицы церия удаляют такой кислород из тканей, но не могут проникнуть сквозь верхний слой кожи.

Для решения этой проблемы учёные создали растворимый пластырь с микроиглами из гилуароновой кислоты — вещества, которого много в коже и других тканях. Внутрь пластыря внедрили наночастицы церия, покрытые биоразлагаемым соединением. Пластырь наклеивали один раз в день на проплешины самцов мышей, проплешины другой группы мышей дважды в день обрабатывали миноксидилом — популярным и действенным средством для роста волос.

Рост волос без каких-либо средств, с применением пластыря и под воздействием миноксидила Изображение авторов исследования

К концу срока в 28 дней и пластырь, и миноксидил полностью восстановили волосяной покров на проплешинах, но пластырь сделал это быстрее — уже на второй неделе под его воздействием стали образовываться новые кровеносные сосуды в коже и волосяные луковицы. Исследователи считают, что пластыри с наночастицами церия — многообещающий способ обратить облысение вспять. Теперь учёные собираются испытать их на людях: по сравнению с мышами, для них могут понадобиться более высокие дозировки препарата.

#новости #медицина #здоровье

82 82 комментария
1
14
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82 комментария
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Энергичный Вампир

22

Приклеил пластырь > Волосы выросли > Отодрал пластырь вместе с волосами

Ответить

Никита Логинов

Энергичный
5

Именно поэтому его сделали растворяемым :)

Ответить

Игорь Рачук

Никита
6

... вместе с волосами

Ответить

Zero-one-one

17

@Олег Ивахнов 

Ответить

Владимир Климов

Zero-one-one
4

там уже ничего не поможет

Ответить

solawind

Владимир
21

Ну хз

Ответить

Нижний интернет

solawind
2

Пересадил волосы с жомпы

Ответить

Никита Логинов

solawind
2

Наверняка пересадка.

Ответить

Владимир Климов

solawind
0

здесь даже нечего сравнивать 

Ответить

Феминизм

solawind
0

После курса химки волосы норм расти начинают🌚

Ответить

Растительный

solawind
0

Какой же Паша Дуров красивый я не могу

Ответить

Физический химик

solawind
0

Сколько такая система волос стоит? Она ощущается как нормальные, здоровые волосы, или крайне чувствительно? Пока с волосами все в порядке, но я боюсь лысых людей.

Ответить

Вячеслав

Физичес…
0

Ну, Олега-то рил стоит бояться, он как браток из 90-х, но приятный сука

Ответить

Пограничный

Вячеслав
0

он как браток из 90-х

Какое стереотипное мышление.

Ответить

Пограничный череп

Zero-one-one
0

Что?

Ответить

Сухой парфюмер

Пограничный
1

Твой шанс

Ответить

Пограничный

Сухой
0

На что?

Ответить

Al

Пограни…
2

На 300 bucks ♂

Ответить

Пограничный

Al
0

У меня есть

Ответить

Al

Пограни…
0

Это не те баксы

Ответить

Пограничны

Al
0

Пояснительная бригада

Ответить

Сухой парфюмер

Пограни…
1

На счастье 

Ответить

Пограничный

Сухой
0

У меня есть

Ответить

Дядя Серёжа

12

Только когда Путина увижу такого, поверю.

Ответить

Пограничный череп

Дядя
0

Не все лысые хотят вернутт волосы.
Я со своей стороны не понимаю людей которые всеми силами держатся за пучки волос лол.
Я начал бриться как только увидел вообще первые намеки на редеющие волосы.

Ответить

Дядя Серёжа

Пограничный
0

Я по молодости тоже всё скоблил бритвой. Доскоблился. А теперь лень, да и агрессивно выглядит для меня теперешнего. Хожу с плешью.

Ответить

Rabbit 99

2

Комментарии про бороду. Я чувствую вашу боль чуваки!

Ответить

Lian Niko

Rabbit
5

Я бы обменял свою бороду на пышные волосы, как в молодости) 

Ответить

Vasily Mordovin

Lian
2

Бритая голова с бородой тоже кул

Ответить

Lian Niko

Vasily
2

Наверное, но меня борода подбешивает: жарко, неудобно, странно) 

Ответить

Vasily Mordovin

Lian
1

Я думал в жарком климате борода будет бесить после средней полосы, но нет. Просто чаще подстригаю. В сильную жару делаю покороче

Ответить

Rabbit 99

Lian
–1

Волосы не выпадают только у евнухов, гормона мужского нету. А так у кого меньше у кого больше, но вылазят со временем у всех(

Ответить

Candy Boy

Rabbit
1

У моего деда все волосы на месте, даже не жидкими их не назовешь. Евнухом тоже, по внешнему виду можно сказать, что мужского гормона у него там достаточно.

Ответить

Vasily Mordovin

Candy
0

Без обид, но об этом лучше спросить бабушку))

Ответить

Rabbit 99

Candy
0

а ты его шевелюру в молодости видел? Редеют у всех, у кого меньше у кого больше

Ответить

Candy Boy

Rabbit
0

По-любому реже, но залысин нет.

Ответить

Lian Niko

Rabbit
0

Читал, что у коренных индейцев не выпадают, у негров только у 12%, а вот у европейцев с этим беда) 

Ответить

Robutt

2

Плюс миска риалтрансхаер

Ответить

Макс Романенко

Robutt
5

Лысый голова удар и кошкожена ваша

Ответить

Robutt

2

Хорошо, что у меня таких проблем нет. Знай обновляй себе краску раз в годик

Ответить

solawind

Robutt
3

У всех таких проблем когда-то не было

Ответить

Robutt

solawind
1

Я к тому, что робаты не лысеют 

Ответить

Rabbit 99

Robutt
3

Мечтают ли андроиды об электрострижке?

Ответить

Robutt

Rabbit
2

Не знаю, я на линупсе

Ответить

Борат Сагдиев

Robutt
1

БНОПНЯ

Ответить

Сухой парфюмер

Robutt
0

Только тупеют 

Ответить

Contro-i-liberali

2

О, круто. А когда пиструны будут наращивать?

Ответить

Rabbit 99

Contro-i-libera…
1

Зачем человеку два пиструна? Чтоьбы быть как двуглавый орел?

Ответить

Сухой парфюмер

Rabbit
4

Один в парадный, другой в шоколадный

Ответить

Dmitrii Guliaev

Сухой
1

Один в куньку, другой в бздуньку

Ответить

Крепкий паук например

Contro-i-libera…
2

Тут только можно волосы на пеструне увеличить, а там может и он сам. 

Ответить

Al

Contro-i-libera…
1

Кому? 

Ответить

Contro-i-liberali

Al
1

людям. Это все-таки проблема 

Ответить

AZP

Contro-i-libera…
0

Твоему знакомому надо?

Ответить

solawind

1

миноксидил же по моему вызывает ещё большее облысение при отмене

Ответить

Налоговый цвет

solawind
5

Он же, вроде, не устраняет саму причину облысения, поэтому и состояние быстро возвращается к исходному или даже тому, которое было бы без применения

Ответить

Роман Величкин

solawind
0

Это миф, который в отечественных клиниках распространяют. На западных сайтах западные врачи пишут, что нет никакого эффекта отмены.

Ответить

Крепкий паук например

2

У вас опечатка в слове "Цезия" 

Ответить

Дефицитный Сервелат

Крепкий
1

Нет опечатки. В оригинальной статье церий.

Ответить

Саша Александров

2

Можно использовать для бороды, просто пересаживать из жопы, некошерно.

Ответить

Neketa Fo

2
Ответить

Макс Романенко

1

А бороду так можно? 

Ответить

Максим Грандов

Макс
3

Нет, нужно родиться кавказцем, не иначе

Ответить

Lian Niko

1

Как-то пробовал миноксидил, при расчесывании вместо 2-3 волос начало выпадать по 20. Редко, но бывает, может хоть эта китайская штука сработает) 

Ответить

Магомед Шереметьев

Lian
1

Это нормально. Надо было подождать немного

Ответить

Lian Niko

Магомед
1

Ждал недели две, но выпадать начали какими-то дикими темпами. Стоило только прекратить, как все вернулось в грустную, но норму. 

Ответить

Налоговый цвет

Lian
2

Когда интересовался им и видел инструкцию, что заметный эффект только через пару-тройку месяцев наступает, а вначале наоборот, возможно усиленное выпадение из-за прорастания новых волос. 

Ответить

Lian Niko

Налогов…
3

Вполне может быть и так, но когда и без того малое количество волос начинает выпадать десятикратными темпами, становится стремно) 

Ответить

Налоговый цвет

Lian
3

Согласен, как раз интересовался, когда у самого начали резко сыпаться)

Ответить

Магомед

Lian
1

Странно. Попробуй финастерид тогда

Ответить

Lian Niko

Магомед
0

Спасибо, попробую в следующий раз, когда опять загоняться начну) 

Ответить

Никита Логинов

Lian
1

Там эффект обещают только через 3-4 месяца, нетерпеливый ты :) А выпадение поначалу это вроде как нормально.

Ответить

Роман Величкин

Lian
0

Миноксидил миниму через 4 месяца действует. Инструкцию-то читал?

Ответить

Lian Niko

Роман
0

Ага, но в ней же было написано, что в редких случаях он может начать обильное выпадение волос и в таком случае стоит прекращать его использование.

Ответить

Роман Величкин

Lian
1

Волос стало больше, выпадает значит больше. С лысой башки ничего не выпадет.

Ответить

Lian Niko

Роман
1

Ты из росстата штоле?)

Ответить

Роман Величкин

Lian
0

А ты антипрививочников? Инструкцию к лекарству прочти :)

Ответить

Кирилл Вселенский

1

@дмитрий гордон @вин дизель уведомление

Ответить

Павел Каташев

1

Я конечно не обладаю степень доктора медицины, но я бы еще изучил на всякий случай токсическое влияние наночастиц редкоземельных металлов. Ну, на всякий случай, чтобы как с тетраэтилсвинцом не получилось

Ответить

Кузькин отец

1

Я пользуюсь присадкой с церием для дизельного топлива: Wynn’s High Performance Diesel System Treatment. Теперь, в свете новых данных, что случится с двигателем моего автомобиля? В нём волосы появятся?

Ответить

Растительный браслет

1

А девкам можно как-нибудь приклеить?

Ответить

FUNGAME

0

с помощью наночастиц церия

Пфффф, полоний vs церий?

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