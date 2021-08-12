В Китае создали пластырь для лечения облысения — он восстанавливает волосы с помощью наночастиц церия Статьи редакции
В испытаниях на мышах цериевый пластырь показал эффективность выше, чем у миноксидила — популярного средства для роста волос.
Китайские учёные предложили новый способ лечения андрогенетической алопеции — самой распространённой формы утраты волосяного покрова у мужчин и женщин. Они создали растворимый пластырь с микроиглами, которые доставляют вглубь кожи наночастицы церия. Об этом исследователи рассказали в рецензируемом журнале ACS Nano.
При андрогенетической алопеции выпадают волосы в районе лба, висков и макушки из-за разрушения волосяных луковиц (фолликулов). Этот процесс начинается под воздействием гормонов и активных форм кислорода, которые накапливаются в коже. Наночастицы церия удаляют такой кислород из тканей, но не могут проникнуть сквозь верхний слой кожи.
Для решения этой проблемы учёные создали растворимый пластырь с микроиглами из гилуароновой кислоты — вещества, которого много в коже и других тканях. Внутрь пластыря внедрили наночастицы церия, покрытые биоразлагаемым соединением. Пластырь наклеивали один раз в день на проплешины самцов мышей, проплешины другой группы мышей дважды в день обрабатывали миноксидилом — популярным и действенным средством для роста волос.
К концу срока в 28 дней и пластырь, и миноксидил полностью восстановили волосяной покров на проплешинах, но пластырь сделал это быстрее — уже на второй неделе под его воздействием стали образовываться новые кровеносные сосуды в коже и волосяные луковицы. Исследователи считают, что пластыри с наночастицами церия — многообещающий способ обратить облысение вспять. Теперь учёные собираются испытать их на людях: по сравнению с мышами, для них могут понадобиться более высокие дозировки препарата.
Приклеил пластырь > Волосы выросли > Отодрал пластырь вместе с волосами
там уже ничего не поможет
Физический химик
Сколько такая система волос стоит? Она ощущается как нормальные, здоровые волосы, или крайне чувствительно? Пока с волосами все в порядке, но я боюсь лысых людей.
Пограничный череп
Что?
Сухой парфюмер
Твой шанс
Только когда Путина увижу такого, поверю.
Пограничный череп
Не все лысые хотят вернутт волосы.
Я со своей стороны не понимаю людей которые всеми силами держатся за пучки волос лол.
Я начал бриться как только увидел вообще первые намеки на редеющие волосы.
Я по молодости тоже всё скоблил бритвой. Доскоблился. А теперь лень, да и агрессивно выглядит для меня теперешнего. Хожу с плешью.
Комментарии про бороду. Я чувствую вашу боль чуваки!
Бритая голова с бородой тоже кул
Я думал в жарком климате борода будет бесить после средней полосы, но нет. Просто чаще подстригаю. В сильную жару делаю покороче
Плюс миска риалтрансхаер
Хорошо, что у меня таких проблем нет. Знай обновляй себе краску раз в годик
О, круто. А когда пиструны будут наращивать?
Зачем человеку два пиструна? Чтоьбы быть как двуглавый орел?
Сухой парфюмер
Один в парадный, другой в шоколадный
Крепкий паук например
Тут только можно волосы на пеструне увеличить, а там может и он сам.
Кому?
миноксидил же по моему вызывает ещё большее облысение при отмене
Налоговый цвет
Он же, вроде, не устраняет саму причину облысения, поэтому и состояние быстро возвращается к исходному или даже тому, которое было бы без применения
Это миф, который в отечественных клиниках распространяют. На западных сайтах западные врачи пишут, что нет никакого эффекта отмены.
А бороду так можно?
Как-то пробовал миноксидил, при расчесывании вместо 2-3 волос начало выпадать по 20. Редко, но бывает, может хоть эта китайская штука сработает)
Это нормально. Надо было подождать немного
Когда интересовался им и видел инструкцию, что заметный эффект только через пару-тройку месяцев наступает, а вначале наоборот, возможно усиленное выпадение из-за прорастания новых волос.
Миноксидил миниму через 4 месяца действует. Инструкцию-то читал?
Волос стало больше, выпадает значит больше. С лысой башки ничего не выпадет.
Я конечно не обладаю степень доктора медицины, но я бы еще изучил на всякий случай токсическое влияние наночастиц редкоземельных металлов. Ну, на всякий случай, чтобы как с тетраэтилсвинцом не получилось
Я пользуюсь присадкой с церием для дизельного топлива: Wynn’s High Performance Diesel System Treatment. Теперь, в свете новых данных, что случится с двигателем моего автомобиля? В нём волосы появятся?