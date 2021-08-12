ТАСС: дыру в «Союзе МС-09» в 2018 году просверлил человек, незнакомый с устройством корабля Статьи редакции
Собеседник агентства отметил, что американские астронавты после происшествия отказались проходить полиграф.
«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — сказал ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. То есть, отметил источник: сверлил кто-то, кто не проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС».
Собеседник агентства заявил, что повреждение не могли нанести на Земле — иначе корабль не прошел бы испытания в вакуумной камере. Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались, отметил источник.
Он также подчеркнул, что российская сторона не получила возможности изучить инструменты и свёрла, которые были на МКС.
30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Космонавты выяснили, что проблема находилась в бытовом отсеке корабля «Союз»: там обнаружили небольшое отверстие и следы сверла. Проблему устранили с помощью герметика: его пришлось наносить дважды.
Позже РИА «Новости» со ссылкой на источники рассказало, что отверстие в корпусе «Союза» появилось из-за халатности сотрудника РКК «Энергия» на Земле. Глава РКК «Энергия» Сергей Романов заявил, что в корпорации не нашли подтверждений этой гипотезе.
В сентябре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации знают происхождение отверстия, но не будут раскрывать эту информацию общественности.
Да и правильно отказались, полиграф это антинаучная хуйня ничего не доказывающая и никто не обязан проходить эту процедуру соответственно.
Могут на картах таро погадать, согласие не требуется.
Отказались астронавты NASA:
"Правильно сделали, это антинаучно"
Если бы отказались российские космонавты:
"Всё ясно значит им есть, что скрывать, виновные найдены"
)))
ты неправ
Кремль хочет, чтобы ты продолжал травить ехидные шуточки
Ну я не мог не подметить, думаю многие об этом подумали
Да не, как я люблю говорить: Русофобии не существует. Это называется просто: глупость, невежество, шовинизм.....
Трогательный супер_стар
А зачем тогда им пользуются мусора?
А я знаю что ли?
Для того, чтобы оказывать большее давление на опрашиваемого. К примеру там могут задать несколько контрольных вопросов, и в независимости от ответов сказать: "Врать у вас получается плохо"
100% доказательством результаты теста не являются
Полиграф позволяет увидеть в какой момент и на каких вопросах подозреваемый начинает нервничать.
То, что единичные люди в результате долгих тренировок могут обмануть полиграф, не делает его антинаучным, кек.
Основа полиграфа проста как 5 копеек: когда ты лжёшь - ты возбуждаешься. С дивана ты можешь сколько угодно критиковать полиграф, но на практике ты в 99,999% случаев обосрёшься его обманывать.
но и не делает его весомым доказательством, потому что это кусок говна, подверженный куче факторов, которые искажают результаты
Он в суде доказательством не является лол
Я знаю, и что с того?
Смысл его существования в этом случае?
Определить, врёт человек или нет. Какая вообще нахрен разница, что об этом думает юриспруденция?
какой смысл его применять вообще?
Определить, врёт человек или нет. Уже второй раз пишу.
Кем не признаются? Мне, частным компаниям и прочим похую что там в суде признаётся или не признаётся.
Опять же, кому не похуй на мнение диванных экспертов в интернете? Метод работает -> его будут использовать, вот и всё. Я прагматик, мне поебать на теоретическую красоту.
Таро на практике не работает, как и вангования. Если бы работало - я бы и его использовал.
Представляю как бы вы тут пели если было наоборот. Сразу бы полиграф стал научным, а наши космонавты без сомнений бы в таком случае сверлили у американцев дыру.
А российские космонавты прошли, по тому что их и не спрашивали?
потому что в России нет астронавтов
российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались
Астронавтов нет, а он про космонавтов спрашивал
@Ольга Щербинина сверлил кто-то, кто НЕ проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС».
Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались
Неплохая завязка для детектива Донцовой. Кто бы это мог быть?
Какой же бред, сами себя позорят.
великая советская космонавтимка
Дырка была просверлена в фюзеляже корабля, а это значит что сверливший знал устройство корабля и что у него есть фюзеляж.
Конечно же американцы это знали, так как были столь любезно допущены на корабль.
Ууууу сучары.
"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора»
Иконку хотели повесить. Дело раскрыто
@Robutt Это был твой друг федор???
путин просверлил.
этот моль ничего из себя не представляет, только поднасрать мастак.
Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались, отметил источник.
это многое говорит о нашем обществе