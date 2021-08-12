Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":788,"title":"\u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0437\u0430\u043c\u0435\u043d \u043f\u043e \u043c\u0435\u043c\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438","url":"\/redirect?component=advertising&id=788&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/steps&hash=1f83f472e61bb46bf37b649d1504e0f7570684f3148654eac3b3251a168599f2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Ольга Щербинина

ТАСС: дыру в «Союзе МС-09» в 2018 году просверлил человек, незнакомый с устройством корабля Статьи редакции

Собеседник агентства отметил, что американские астронавты после происшествия отказались проходить полиграф.

69 69 комментариев
2449 просмотров
Фото NASA

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — сказал ТАСС высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

Реклама на TJ Отключить рекламу

По его словам, одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля. То есть, отметил источник: сверлил кто-то, кто не проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС».

Собеседник агентства заявил, что повреждение не могли нанести на Земле — иначе корабль не прошел бы испытания в вакуумной камере. Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались, отметил источник.

Он также подчеркнул, что российская сторона не получила возможности изучить инструменты и свёрла, которые были на МКС.

30 августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Космонавты выяснили, что проблема находилась в бытовом отсеке корабля «Союз»: там обнаружили небольшое отверстие и следы сверла. Проблему устранили с помощью герметика: его пришлось наносить дважды.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на источники рассказало, что отверстие в корпусе «Союза» появилось из-за халатности сотрудника РКК «Энергия» на Земле. Глава РКК «Энергия» Сергей Романов заявил, что в корпорации не нашли подтверждений этой гипотезе.

В сентябре 2019 года гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в госкорпорации знают происхождение отверстия, но не будут раскрывать эту информацию общественности.

#новости #космос

69 69 комментариев
10
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441"], "comments": 69, "likes": 10, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 423439, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Aug 2021 19:55:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stanley H. Tweedle

46

Да и правильно отказались, полиграф это антинаучная хуйня ничего не доказывающая и никто не обязан проходить эту процедуру соответственно.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
23

Могут на картах таро погадать, согласие не требуется.

Ответить

Romario

Stanley
5

Есть технологии получше!

Ответить

Aleksandr

Romario
5

Так вот и просканировали бы мысли астронавтов, ну тупые!

Ответить

Андрей Охапкин

Stanley
10

Отказались астронавты NASA:
"Правильно сделали, это антинаучно"
Если бы отказались российские космонавты:
"Всё ясно значит им есть, что скрывать, виновные найдены" 
)))

Ответить

Феминизм здорового человека

Андрей
0

ты неправ

Ответить

Андрей Охапкин

Феминизм
0

Возможно, это не серьезное утверждение, не претендую на правду

Ответить

ImJustKidding

Феминизм
0

Прав абсолютно.

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
1

Кремль хочет, чтобы ты продолжал травить ехидные шуточки

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
1

Ну я не мог не подметить, думаю многие об этом подумали

Ответить

Smaug The

Андрей
1

Ты намекаешь, что мы тут все русофобы?

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
0

Да не, как я люблю говорить: Русофобии не существует. Это называется просто: глупость, невежество, шовинизм.....

Ответить

Трогательный супер_стар

Stanley
0

А зачем тогда им пользуются мусора?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Трогательный
2

А я знаю что ли?

Ответить

Андрей Охапкин

Stanley
1

Для того, чтобы оказывать большее давление на опрашиваемого. К примеру там могут задать несколько контрольных вопросов, и в независимости от ответов сказать: "Врать у вас получается плохо"
100% доказательством результаты теста не являются

Ответить

Smaug The

Stanley
0

Люди так сильно верят в эффект полиграфа, что начинают сильнее нервничать, когда говорят неправду. И это становится заметно.
Но как бы все равно полиграф показывает только уровень стресса

Ответить

Укрошофист

Трогательный
0

Полиграф позволяет увидеть в какой момент и на каких вопросах подозреваемый начинает нервничать.

Ответить

alexferman

Stanley
0

То, что единичные люди в результате долгих тренировок могут обмануть полиграф, не делает его антинаучным, кек.

Основа полиграфа проста как 5 копеек: когда ты лжёшь - ты возбуждаешься. С дивана ты можешь сколько угодно критиковать полиграф, но на практике ты в 99,999% случаев обосрёшься его обманывать.

Ответить

Феминизм здорового человека

alexferman
2

но и не делает его весомым доказательством, потому что это кусок говна, подверженный куче факторов, которые искажают результаты

Ответить

alexferman

Феминизм
0

Полиграф и не используют как единственное доказательство.

Ответить

Правый кубок

alexferman
1

Нет, ты возбуждаешься от самой процедуры, и ебанутых вопросов

Ответить

Stanley H. Tweedle

alexferman
0

Он в суде доказательством не является лол

Ответить

alexferman

Stanley
0

Я знаю, и что с того?

Ответить

Stanley H

alexfer…
0

Смысл его существования в этом случае? Почему отказ от него выдаётся за признание вины?

Ответить

alexferman

Stanley
0

Смысл его существования в этом случае?

Определить, врёт человек или нет. Какая вообще нахрен разница, что об этом думает юриспруденция?

Ответить

Stanley H

alexfer…
0

Большая. Если метод не рассматривается как правдивый и действенный в юриспруденции, какой смысл его применять вообще? Пугать селян?

Ответить

alexferman

Stanley
0

какой смысл его применять вообще?

Определить, врёт человек или нет. Уже второй раз пишу.

Ответить

Stanley

alexfer…
0

Можешь и третий раз написать - я тебе отвечаю, что его результаты правдивыми не признаются.

Ответить

alexferman

Stanley
0

Кем не признаются? Мне, частным компаниям и прочим похую что там в суде признаётся или не признаётся.

Ответить

Stanley

alexfer…
0

Ну ты зачит и частные компании твои дурилки картонные, а сотрудники, соглашающиеся на подобные сомнительные процедуры - натурально олухи.

Ответить

alexferman

Stanley
0

Опять же, кому не похуй на мнение диванных экспертов в интернете? Метод работает -> его будут использовать, вот и всё. Я прагматик, мне поебать на теоретическую красоту.

Ответить

Stanley

alexfer…
0

Таро тоже работает, ещё предсказания Ванги тоже правда

Ответить

alexferman

Stanley
0

Таро на практике не работает, как и вангования. Если бы работало - я бы и его использовал.

Ответить

Stanley

alexfer…
0

Опять же, кому не похуй на мнение диванных экспертов в интернете? По мнению тарологов их клиентов метод работает, а то, что в него там всякие фомы неверующие не верят - это их проблемы. Я прагматик, мне поебать на теоретическую красоту.

Ответить

ImJustKidding

Stanley
0

Представляю как бы вы тут пели если было наоборот. Сразу бы полиграф стал научным, а наши космонавты без сомнений бы в таком случае сверлили у американцев дыру.

Ответить

Stanley H. Tweedle

ImJustKidding
1

Ну представляй.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

6

А российские космонавты прошли, по тому что их и не спрашивали?

Ответить

Феминизм здорового человека

Aleksandr
14

потому что в России нет астронавтов

Ответить

Андрей Охапкин

Феминизм
1

российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались

Астронавтов нет, а он про космонавтов спрашивал

Ответить

Aleksandr

Андрей
3

Ну Я там сначала астронавты написал, но до его комментария исправил.

Ответить

ouxen

Aleksan…
1

кто кого выставил дураком?

Ответить

Хиханьки да Хаханьки

5
Ответить

Andy Mikheev

3

@Ольга Щербинина сверлил кто-то, кто НЕ проходил подготовку по устройству корабля «Союз МС».

Ответить

Ольга Щербинина

Andy
0

спасибо

Ответить

Вася Пражкин

3

Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались

Неплохая завязка для детектива Донцовой. Кто бы это мог быть?

Ответить

Мутный Денис

2

Проклятая неизвестность

Ответить

ouxen

Мутный
1

ты был на обратной стороне МКС? расскажи что там?

Ответить

Правый кубок

2

Да чтож за дрели у них такие, что никто не слышал как сверлили?!
Выдайте моему соседу одну, пожалста!

Ответить

Региональный чайник

Правый
1

Ручные

Ответить

ouxen

2

вот виновник торжества

Ответить

Дмитрий Шубкин

1

Какой же бред, сами себя позорят.

Ответить

Romario

Дмитрий
2

Там клейма ставить негде. Одним пиздежом больше, одним меньше. 

Ответить

ouxen

1

великая советская космонавтимка

Ответить

Кирилл Вселенский

ouxen
2

Американка гадит

Ответить

Нижний интернет

1

Дырка была просверлена в фюзеляже корабля, а это значит что сверливший знал устройство корабля и что у него есть фюзеляж. 

Конечно же американцы это знали, так как были столь любезно допущены на корабль. 

Ууууу сучары. 

Ответить

ouxen

Нижний
0

нахуя им там вообще свёрла?

Ответить

Нижний интернет

ouxen
0

Сверлить

Ответить

ouxen

Нижний
1

стену

Ответить

ouxen

Нижний
0

бетон?

Ответить

TJaba

ouxen
0

сверлить

Ответить

Roman Sapon

1

Это  конец сеей станции, начало положено

Ответить

Romario

1

Ну как не поверить на слово высокопоставленному российскому чинушке? 

Ответить

Руслан Астратов

1

"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора»

Иконку хотели повесить. Дело раскрыто

Ответить

Robutt

1
Ответить

Кирилл Вселенский

1

@Robutt Это был твой друг федор???

Ответить

Robutt

Кирилл
0

Да алкаш он, этот Фёдор ебучий, позорит робатов (

Ответить

Алексей Какачан

–1

путин просверлил. 
этот моль ничего из себя не представляет, только поднасрать мастак.

Ответить

некипишуй

0
Ответить

ouxen

0

Из-за этой ситуации российские космонавты прошли проверку на полиграфе, а астронавты NASA от неё отказались, отметил источник.

это многое говорит о нашем обществе

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 69 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Baza: Халимат Тарамова во второй раз пыталась бежать из Чечни, но её поймали на границе с Дагестаном
Правозащитница Светлана Анохина допустила, что новость о побеге может распространяться для отвода глаз.
179
Технологии
Часы с измерением состава тела, два складных смартфона и «базовые» наушники: что показала Samsung на Galaxy Unpacked
Компания показала пять новых продуктов, но самыми любопытными из новинок оказались «умные» часы.
191
Новости
Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
440
Популярное за три дня
Новости
Moderna начинает первую фазу испытаний вакцин от ВИЧ на людях
Исследование планируют запустить до конца года.
104
Интернет
Мем: «Тебя знают во всём мире за...»
Немецкое пиво, японский хентай и «перевёрнутость» Австралии — разные страны реагируют на стереотипы о себе в новом шаблоне с персонажами «Офиса».
53
Новости
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про испачканный матрас
Он не признал вину.
547
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null