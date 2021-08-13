Они опровергают мнение, что после 20-30 лет люди набирают вес из-за падения скорости обмена веществ.

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Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте Фото Reuters

Международная группа учёных собрала данные о скорости обмена веществ более 6600 человек возрастом от 8 дней до 95 лет, живущих в 29 странах. Оказалось, эта скорость не снижается после 20 лет, вопреки некоторым научным данным и бытовым представлениям. Об этом авторы исследования сообщили в журнале Science.

Как исследователи получили данные

Учёные использовали «золотой стандарт» измерения ежедневного расхода энергии человеком в его обычной повседневной жизни — метод «воды с двойной меткой». Испытуемый выпивает воду, в части молекул которой вместо обычных атомов водорода и кислорода используются их тяжёлые изотопы. Далее учёные с помощью анализов мочи судят о том, как быстро эти атомы вымываются из организма.

Карта метаболизма человека Изображение Wikimedia

Предыдущие исследования тоже использовали этот метод, но их масштаб был сильно ограничен из-за слабых финансовых и технических возможностей. Для охвата такого количества людей в разных странах учёные нескольких лабораторий свели данные в единую базу и обработали их.

Также предыдущие исследования изучали только базальный метаболизм, который обслуживает основные функции тела: дыхание, перекачку крови, усвоение пищи и так далее. На эти задачи уходит от половины до 70% калорий, которые человек получает с едой. Теперь же учёные получили информацию о полном обмене веществ , включая физическую и умственную активность человека.

Как метаболизм меняется с возрастом — новые данные

Начиная с рождения и до годовалого возраста, потребность человеческого организма в энергии быстро увеличивается — фактически, можно говорить о взрывном росте метаболизма у младенцев. К своему первому дню рождения человек потребляет на 50% больше энергии, чем взрослые, с поправкой на размеры тела. Авторы исследования отмечают, что это нельзя объяснить одним только набором массы тела — нужны дополнительные исследования, чтобы понять причину.

После максимума в годовалом возрасте метаболизм начинает снижаться примерно на 3% каждый год до возраста 20 лет. После 20 лет скорость обмена веществ остаётся стабильной до 50-60 лет , после чего снова уменьшается на 0,7% в год. Из-за этого к 90 годам человеческий организм потребляет на 26% меньше энергии, чем в среднем возрасте.

Снижение скорости обмена веществ после 50-60 лет частично можно объяснить сокращением мышечной массы — её клетки потребляют больше энергии, чем жировые. Но это тоже не вся картина, как отмечают авторы исследования.