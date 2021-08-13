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Наука
Никита Логинов

Обмен веществ не замедляется в зрелом возрасте — учёные провели исследование метаболизма человека Статьи редакции

Они опровергают мнение, что после 20-30 лет люди набирают вес из-за падения скорости обмена веществ.

159 159 комментариев
3973 просмотров
Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте Фото Reuters

Международная группа учёных собрала данные о скорости обмена веществ более 6600 человек возрастом от 8 дней до 95 лет, живущих в 29 странах. Оказалось, эта скорость не снижается после 20 лет, вопреки некоторым научным данным и бытовым представлениям. Об этом авторы исследования сообщили в журнале Science.

Как исследователи получили данные

Учёные использовали «золотой стандарт» измерения ежедневного расхода энергии человеком в его обычной повседневной жизни — метод «воды с двойной меткой». Испытуемый выпивает воду, в части молекул которой вместо обычных атомов водорода и кислорода используются их тяжёлые изотопы. Далее учёные с помощью анализов мочи судят о том, как быстро эти атомы вымываются из организма.

Карта метаболизма человека Изображение Wikimedia

Предыдущие исследования тоже использовали этот метод, но их масштаб был сильно ограничен из-за слабых финансовых и технических возможностей. Для охвата такого количества людей в разных странах учёные нескольких лабораторий свели данные в единую базу и обработали их.

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Также предыдущие исследования изучали только базальный метаболизм, который обслуживает основные функции тела: дыхание, перекачку крови, усвоение пищи и так далее. На эти задачи уходит от половины до 70% калорий, которые человек получает с едой. Теперь же учёные получили информацию о полном обмене веществ, включая физическую и умственную активность человека.

Как метаболизм меняется с возрастом — новые данные

Начиная с рождения и до годовалого возраста, потребность человеческого организма в энергии быстро увеличивается — фактически, можно говорить о взрывном росте метаболизма у младенцев. К своему первому дню рождения человек потребляет на 50% больше энергии, чем взрослые, с поправкой на размеры тела. Авторы исследования отмечают, что это нельзя объяснить одним только набором массы тела — нужны дополнительные исследования, чтобы понять причину.

После максимума в годовалом возрасте метаболизм начинает снижаться примерно на 3% каждый год до возраста 20 лет. После 20 лет скорость обмена веществ остаётся стабильной до 50-60 лет, после чего снова уменьшается на 0,7% в год. Из-за этого к 90 годам человеческий организм потребляет на 26% меньше энергии, чем в среднем возрасте.

Снижение скорости обмена веществ после 50-60 лет частично можно объяснить сокращением мышечной массы — её клетки потребляют больше энергии, чем жировые. Но это тоже не вся картина, как отмечают авторы исследования.

Диетологи и физиологи назвали неожиданными результаты нового исследования. По их словам, теперь нужно искать другие объяснения набору веса после 20-30 лет вместо гипотезы о замедлении обмена веществ, которая оказалась несостоятельной. Также они заметили, что результаты нового исследования могут дать важную информацию в изучении возрастных заболеваний.

#новости #биология #медицина #здоровье #исследования

159 159 комментариев
1
32
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159 комментариев
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Антигравитационный торт

49

Не, ну тут все понятно, спасибо что объяснили

Ответить

Статистический единорожек88

Антигравитацион…
37

Всегда охуевала с московского метро

Ответить

Sanek Igoshev

Статистический
22

Как насчёт поохуевать с японского

Ответить

Smaug The

Sanek
26

Выглядит как карта изучения С++

Ответить

Верхний алмаз

Smaug
3

За 21 день 

Ответить

Sanek Igoshev

Smaug
3

Что-то на программистком

Ответить

Dmitry R.

Статистический
1

а что с него охуевать? оно же довольно просто устроено за исключением парочки моментов.

Ответить

Кирилл

Dmitry
0

Каких?

Ответить

Активный чувак

Кирилл
10

1) московского
2) метро

Ответить

Кирилл

Активный
1

Моментов

Ответить

Dmitry R.

Кирилл
0

есть пара пересадок хитрых, по типу китай-города, которые иногда могут поставить новорега в кратковременный тупик своего странствия. на филевской линии поезда раньше следовали не со всеми остановками, сейчас не знаю, давно не ездил. порой так же сложно сориентироваться в виду плохо устроенной навигации, дойти до вокзала и т.д.

Ответить

Никита Логинов

Антигравитацион…
5

Пожалуйста! Обращайтесь!

Ответить

Антигравитационный торт

Никита
5

Только не написано, переходы на другую ветку во сколько закрывают?

Ответить

Активный чувак

Антигра…
6

В 90

Ответить

Антигравитационн

Активный
3

По цельсию или по фаренгейту?

Ответить

Андрей Малинин

Антигра…
3

по шкале рихтера.

Ответить

Антигравитационн

Андрей
1

там всего до 10

Ответить

Активный чувак

Антигра…
1

Кельвину

Ответить

Антигравитационн

Активный
1

Кляйну

Ответить

Активный

Антигра…
1

Ля, вообразил себе бутылку Кельвина Кляйна. Новая коллекция стульев.

Ответить

Al

Никита
1

Давайте зачетку 

Ответить

Bad Mother Fucker

Антигравитацион…
2

я тоже сразу всё понял

Ответить

Неверный танк88

Антигравитацион…
1

вижу цикл кребса плачу от ностальгии 

Ответить

taraskiy lotots

Антигравитацион…
1

Следующий слайд
http://biochemical-pathways.com/#/map/1

http://biochemical-pathways.com/
http://biochemical-pathways.com/
biochemical-pathways.com
Ответить

Mike Kosulin

Антигравитацион…
0

Так вижу:

Ответить

rustyrazor

24

Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте

Надеюсь, что за этот удивительно неожиданный вывод им дадут нобелевку ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Энергичный Вампир

rustyrazor
0

Это не вывод, а предположение. Предположения, какими бы логичными и очевидными они не казались, часто оказываются неверны.
Следует ли заключение из предпосылок? Все розы - цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Следовательно, некоторые розы быстро вянут.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Энергичный
2

Да, законы физики, энергетический баланс - тоже.

Ответить

Иванов Олег

Энергичный
1

Ну конечно, порция салата на 500 гр где 200 калорий и два бургера с таким же весом на 1250 калорий могут давать одинаковый эффект!

Ответить

Энергичный

Иванов
1

В заявлении "Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте" акцент на "основной". Никто не подвергает сомнению, что более высококалорийная еда влияет на набор веса. Суть вопроса в том, какой именно вклад оказывает высококалорийная еда среди взрослых в целом по популяции. На набор веса влияет не только калорийность еды. А, например, отсутствие физической нагрузки, стресс, потребление большого количества еды (это не одно и то же, что и высококалорийная еда), заболевания и тд.
Раньше в этом списке было так же замедление в метаболизме. На основе более ранних исследований делался вывод, что этот фактор оказывает значительное влияние. Условно, берём 10 людей до 25 и 10 людей после 25, ведущих абсолютно одинаковый образ жизни. У 3 из 10 людей до 25 есть лишний вес, а среди людей старше 25 таких людей 7 из 10. Следовательно возрастные изменения оказывают значительный вклад в избыточный вес.
Точно так же можем сравнить влияние стресса. Если люди со стрессовой работой значительно чаще набирают вес, значит высококалорийная пища - не основная причина лишнего веса, а только 1 из 2 основных.

Ответить

Александр Борродач

rustyrazor
1

На шнобелевку можно выдвинуться с таким открытием

Ответить

Doktor Streyndzhlav

14

Люди набирают вес, потому что находятся в профиците калорий.
В общем-то, все.

Ответить

van der Pusch

Doktor
5

Ты как диетолог много не заработаешь

Ответить

Doktor Streyndzhlav

van
8

Сорян, работаю чисто на результат.
Можно было бы семена годжи, чиа или зеленые чаи для просирания продавать, конечно.

Ответить

Теплый Данила

Doktor
–1

Некоторые - из-за гормональных проблем.

Ответить

Закрытый историк

Теплый
4

которые лечатся - о чудо - правильным питанием и диетой. вау

Ответить

Smaug The

Закрытый
2

лечатся

правильным питанием и диетой

Ответить

Закрытый историк

Smaug
3

ну и в чем я не прав

Ответить

Smaug The

Закрытый
1

Ни диабет, ни синдром Кушинга, ни гипотиреоз не лечатся диетами.

Ответить

Закрытый историк

Smaug
2

я не спец, спорить не буду. но я где-то читал, что какие-то ранние стадии диабета как раз-таки лечатся питанием и диетой
картинка из интернета по первому запросу в гугле просто так, не в качестве пруфа

Ответить

Smaug The

Закрытый
1

Ладно. Тут я скорее неверно трактовал смысл понятия лечения (терапии) в более узком смысле.

Ответить

Andy

Закрытый
0

2-й тип диабета почти купируется диетой и тренировками. Тотальный контроль здоровья позволяет при нём жить как здоровому человеку.

Ответить

Doktor

Smaug
0

Диабет второго типа вполне себе лечится - снижение веса - это первое, что рекомендуют при таком виде диабета.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Теплый
3

Да, примерно 1%.
Может быть, чуть больше.

Ответить

Теплый Данила

Doktor
1

А что там было с набором веса у мужчин после 25-30 лет, увязанным со снижением былого юношеского уровня тестостерона, при котором все калории сгорали нафиг?

Ответить

Doktor

Теплый
12

Это так не работает.
Тестостерон не сжигает калории.
Люди начинают больше есть и меньше двигаться. Все.

Ответить

Закрытый историк

Теплый
7

похудел после 25, потому что перестал жрать больше, чем тратит организм

Ответить

Александр Гонтарев

Doktor
1

так это ж классика, вместо сникерса съедают 2 яблока и получают те же самые калории

Ответить

Andy Rorsha

Александр
0

И косточки в какашках. Что позволяет в сельской местности высадить до двух плодовых деревьев естественным образом.

Ответить

Теплый Данила

Doktor
0

Если состояние здоровья позволяет, а нет желания увеличивать количество физических нагрузок в день, можно считать потребленные калории, придерживаясь низкоуглеводистых схем питания.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Теплый
0

придерживаясь низкоуглеводистых схем питания

Калории считать - да, а вот зачем на низких углеводах сидеть - хз.

Ответить

Теплый Данила

Doktor
0

Концепция такова.

Надо уменьшить потребление углеводов в сутки - не более 40 вроде грамм.
Лучше и того меньше.
Вместо углеводов питаться белками (лучше) и жирами (хуже).

Ответить

Doktor

Теплый
0

Зачем? Какой смысл?

Ответить

Теплый Данила

Doktor
0

https://foodandhealth.ru/diety/nizkouglevodnaya-dieta/

Работает. Проверял лично. Только удалбывает постоянно углеводы потребленные считать.

Низкоугле­водная диета
Польза, минусы и противопоказания низкоуглеводной диеты. Меню для похудения на неделю. Таблица…
foodandhealth.ru
Ответить

Doktor

Теплый
0

Смотри, не читая.
Там наверняка рассказывается про быстрые и медленные углеводы, гликемический индекс и то, что быстрые углеводы есть не надо, так?

Ответить

Robutt

10

Пива пить меньше надо, кожаные

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
2

А вина?

Ответить

Robutt

Smaug
8

Вина меня не мучает после пары бутылок. Блять, я ж робат, меня никакие чувства не мучают

Ответить

Теплый Данила

Robutt
2

Пиво очень высококалорийный напиток - "жидкий хлеб".
Вино - в общем тоже. Из-за содержания сахара (оно разное, самое высокое в десертных винах).
Короче, и там, и там - углеводы.
В вискаре их нет, в водке.

Ответить

Иванов Олег

Теплый
4

Да там не в калориях же дело, как минимум в том, что под алкоголь жрут всякую хрень без меры. Ну и организм под алкоголем тоже по другому переваривает всё это.

Ответить

Теплый Данила

Иванов
0

Ну это тоже имеет место быть.

Ответить

wmhy

Теплый
1

только водка и виски сами по себе очень калорийные

Ответить

Никита Логинов

wmhy
2

Да, можно переесть до рвоты.

Ответить

Теплый Данила

wmhy
1

А пить-то что тогда?
Нефть? Ну не все ж робаты.

Ответить

Smaug The

wmhy
1

это калории, которые усваиваются организмом, или калории, которые горят?

Ответить

Doktor

Теплый
1

40-50 ккал на сотен.
В 100гр. водки порядка 230. Водка, очевидно, калорийнее.

Ответить

Теплый Данила

Doktor
0

Что же пить-то тогда?

Ответить

Doktor

Теплый
1

Эффективно для результата при подсчете калорий - водку

Ответить

Коммерческ

Doktor
0

А сколько калорий в бензине! ммммм...

Ответить

Doktor

Коммерч…
0

Много, но мы говорим про усваиваемая калории.
Калории из этанола великолепно усваиваются.

Ответить

Maksim Romanenko

Теплый
0

Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - меньше 100 мл в неделю (в бутылке сухого вина больше 100 мл спирта). Лучше вообще не пить.

Ответить

Коммерческ

Maksim
1

Кто не курит и не пьёт - тот здоровеньким помрёт.

Ответить

Теплый

Maksim
0

Это в идеале. 
А на каком сейчас месте Россия в рейтинге потребления алкоголя на душу взрослого населения в годовом исчислении?

Ответить

Doktor

Теплый
0

Но эффективнее.

Ответить

Evgeny Kovalyov

Smaug
5

Больше.

Ответить

van der Pusch

Robutt
2

Пиво менее калорийное чем сок
Выводы делайте сами, а я за пивом

Ответить

Постоянный рак

van
0

Правильно, а лучше всего пить колу )

Ответить

van der Pusch

Постоян…
3

В квасе 28, а в коле лайт 0,4
Короче люди жиреют от сока
Пошла писать статью в ланцет 

Ответить

Постоянный рак

van
–1

Хотя на картинках в пиве и соке калории, а в коле килокалории, так что, возможно, не все так просто 🤔
В исследовании должны быть учтены все факторы

Ответить

Постоянный рак

Постоян…
0

Пиво не прикрепилось

Ответить

Региональный будильник

Robutt
1

шляпа

Ответить

Энергичный Вампир

Robutt
0
Ответить

Артем Сухов

6

Это была единственная нормальная отмазка почему я жирный. Спасибо, блядь, ни одной не осталось.

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Почему я тогда толстею???

Ответить

Закрытый историк

Кирилл
10

потому что по индексу борщей слишком много кастрюль можешь себе позволить

Ответить

Bad Mother Fucker

Кирилл
2

потому что много жрешь и мало двигаешься

Ответить

Кирилл Вселенский

Bad
2

Нормально я двигаюсь!!! 
(Но вообще вот 2 мес как хожу столько и похудел на 6кг)

Ответить

Активный чувак

Кирилл
4

Так толстеешь или похудел на 6 кг??

Ответить

Doktor

Активный
5

Он в суперпозиции

Ответить

Активный чувак

Doktor
4

Потолстел на -6 кг

Ответить

Кирилл

Активный
2

Вообще толстею 2 года последние как бросил ходить на дискотеки электронной музыки с пятницу по понедельник, но за пару месяцев скинул 6кг вот

Ответить

Bad Mother

Кирилл
1

молодец

Ответить

Leman sister's

Кирилл
1

Потому что не голодаешь? Голод очень важен. Кроме того нужна физическая нагрузка, заставлять организм не жрать. Ты просто расслабился и твоя кабина начала занимать максимум пространства, ибо мозг знает, что жир – это хорошо, это равно выжить

Ответить

Кирилл Вселенский

Leman
1

Просто перестал жрат в фастфудах каждый день было оч сложно, где теперь добывать дофомин хз

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Leman
1

Голод очень важен

Не обязательно.
Просто будь в дефиците калорий.

Ответить

Leman sister's

Doktor
0

Как знаешь

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Кирилл
1

Потому что жрешь много.

Ответить

Eugene

3

Бля, эт чё, я зря не жрал колу два года, чтобы не иметь проблем с метаболизмом к 30? Да ну вас нахуй

Ответить

van der Pusch

Eugene
8

Съешь этих мягких французских булок да выпей колы

Ответить

Статистический единорожек88

Eugene
2

Откуда вообще такой страх перед колой? Это водичка с сахаром. Самое вредное в ней - сахар. Но от нее действительно толстеют, ведь 2 литра колы - это 800 ккал. Если питаться как обычно и пить колу каждый день, то только этот фактор может за несколько лет сделать из вас жиробаса. (А может и не сделать, если вы занимаетесь кардио и считаете калории в еде)

Ответить

van der Pusch

Статистический
2

А иногда даже водичка без сахара
В двух литрах колы лайт 8 ккал
Но там страшные сахарозаменители!!!!111

Ответить

Статистический

van
1

Но вообще они действительно страшные, ибо пиздец как вкус портят, на мой взгляд. Даже безалкогольное пиво не такое зло, как кола без сахара. 

Ответить

van der Pusch

Статист…
3

Хз я уже много лет только лайт пью, мне теперь с сахаром кажется мерзкой
Походу дело привычки 

Ответить

alexferman

van
1

Плюсую, диетическая вкуснее

Ответить

Ольга Шестова

Статист…
0

Да ты шутишь, наверное. Все время пью только без сахара. С сахаром ну такое. Ещё и липкость во рту.

Ответить

Статистический

Ольга
0

А привкус аспартама не смущает?

Ответить

Doktor

van
0

ВЫЗЫВАЮТ РАК!
срак

Ответить

van der Pusch

Doktor
1

СПИД, смерть и атеизм

Ответить

Eugene

Статистический
1

Я просто коловый наркоман - по две двушки начинаю выпивать за день. Да и даже одна бутылка с 800 калориями это моя половина обычного рациона, лол 

Ответить

Статистический

Eugene
2

Не, ну тут беда, конечно. При такой диете надо минимум каждый день плавать по два часа чтоб не толстеть. 

Ответить

cereal killa

Eugene
0

литр в день в течении 10 лет. 183/63 Бери в банках

Ответить

Eugene

cereal
0

Не провоцируй(

Ответить

cereal killa

Eugene
1

да я сам боюсь и язв и диабета, но бля, давно бы уже накрыло при моей любви к газировке, хезыч

Ответить

Max

Eugene
0

А я наоборот перешел на воду и 1 кружку кофе (без сахара) в день. Соки бросил, колу бросил, энергетики бросил... Но иногда конечно позволяю себе вино/коктейли в баре.

В целом, профит по самочувствию есть. Плюс гораздо легче контролировать калорийность. Да и деньги это экономит.

Ответить

Глупый нос

Eugene
0

Жри колу без сахара, поимеешь только гастрит.

Ответить

Статистический единорожек88

Глупый
3

Кола не вызывает гастрит, гастрит вызывает Helicobacter pylori

Ответить

Глупый нос

Статист…
0

Ну давай, расскажи язвеннику с 20+ лет стажа что вызывает хеликобактер.
Спойлер: не каждый гастрит имеет бактериальную причину возникновения. Пищевые отравления, отравление кислотами, аутоиммунные заболевания - ю нейм ит.

Ответить

Иван Грозный

Глупый
3

кола без сахара мерзкая такая
другое дело байкал из черноголовки
такая вкуснятина

Ответить

Глупый нос

Иван
1

Хз, мне нравится. Хотя, пепси без сахара лучше.
У нас на работе кола зеро разлетается в момент, остаётся только с сахаром. Офис манагеры всё  никак не научатся и закупают пополам того и другого.

Ответить

Статистический

Иван
0

Если в Байкале вместо сахара будет аспартам, то он тож мерзким станет

Ответить

Алина Кипр

2

Мама до 45 была худышкой. 53 кг при 172 росте.  При этом она могла съесть одна всю пиццу целиком , потом кастрюлю голубцов со сметаной и закусить тремя кусками торта Наполеон.
Сейчас ест маленькую плошку салата свежих овощей с капелькой масла на завтрак и банан на ужин. И весит 63 кг. Ужасно жаль ее(

Ответить

Leman sister's

Алина
0

Нет возможности проникнуть к чужому человек в головной мозг и скорректировать его даже на правильные вещи. Эта жизнь для вашей мамы правильная и верная. 

Моя гипотеза такова: у старых людей уже настолько дохуя в голове разных нереализованных планов, замещенных сериалами и фильмами идей, как надо было жить, что они сдаются и начинают приходить к выводу, что вся жизнь це фарс и более не стоит себя держать хоть ради чего.

Дети взрослые? Ну и всё. Свою задачу перед загадочным "Богом" они выполнили. Оттрубили и мозг начинает уже самостоятельно готовить старых людей к отдыху вечному. Ибо так было всегда. И это же ждёт всех нас молодых. 

Свою миссию они выполнили. Мы явились миру, мы есть. Иной судьбы для себя человек и пожелать не может. Чего ж теперь ради терпеть и не курить, не бухать, не кушать? Это закон живой жизни. Мы следующие. 

Мы следующие, если не последуем за Виталиком Бутериным, Рэем Курцвейлом, Дэвидом Синклером, Ником Бьёстромом и многими другими. 

Морган Фримен дожил до 84 и продолжает сниматься. Кристофер Ли дожил до 93 (и не был в каких-то Кавказских горах). Представьте, что мы способны последовать за Курпатовым вглубь кроличей норы и повысить качество своей жизни теми способами, что прошлые поколения не затрагивали:

– мы можем подбирать себе партнёра, чтобы наши дети имели максимальные шансы на выживание при родах и долгую здоровую жизнь

– у нас нет войн глобальных уже какой год (кому-то до сих пор не везет, но выжившие со 2-й мировой тоже имели в своей популяции немалое количество долгожителей, так что стресс по сути переоценен на долголетие, но для слабых организмом (у меня он слаб, к примеру) это значительное приближение к быстрой смерти)

– мы можем более не бухать, не страдать зависимостью от наркотиков, а извлекать небывалые эмоции из VR-пространства, не сразу, но с течением времени это будет мощная оболочка нашего общего человеческого организма, неизбежное
...
...
...
...

почитать:
https://twitter.com/VitalikButerin 
https://www.nickbostrom.com/fable/dragon.html

ознакомьтесь: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ди_Грей,_Обри

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэвид_Эндрю_Синклер

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бустрём,_Ник

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харари,_Юваль_Ной
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_урок_для_XXI_века

а там уже само попердит и заиграет интересом к новой, неясной жизни, стоит хотя бы ознакомиться с Курпатовым:
https://www.youtube.com/channel/UCX_isCsPV3HOg95qodqIdLQ

таких людей очень много в Сети, они распространяют прогнозы о том, что будет и скорее всего будет невероятно весело круто, никакого Метро 2033 или тотального вымирания от ужасного вируса, либо падения астероида (Брюс Уиллис не нужон, нужны учёные типа Келли Ламберт, Станисласа Деана, Константина Анохина, Лекса Фридмана, Батыгина, Михаила Гельфанда, Аси Казанцевой, Маркова, Попова, Сурдина,  ..., ..., ...., Дубинина, ..., ..., ...)

The Fable of the Dragon-Tyrant
The Fable of the Dragon-Tyrant
www.nickbostrom.com
Ответить

Андрей Малинин

Leman
16
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Leman sister's

Андрей
1

держи

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Коммерческий Слава

Leman
1

нужны учёные типа ... Аси Казанцевой

Ты сейчас серьёзно?

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Региональный будильник

Leman
0

@Санитар привет, проверь на твинководство
@van der Pusch твой пациент?)

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van der Pusch

Региона…
2

Я первый раз это вижу, но уже в одном треде успел заебать(

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alexferman

van
1

Это Ann Patrovi, вангую

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Закрытый историк

Алина
5

Сейчас ест маленькую плошку салата свежих овощей с капелькой масла на завтрак и банан на ужин

так себе диета, если честно

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Алина Кипр

Закрытый
1

Клетчатка и мало калорий. Мясо она перестала любить. Живём далеко от моря чтоб средиземноморскую диету соблюдать.  

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Закрытый историк

Алина
3

ну без белка посыпется организм

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Robutt

Закрытый
1

Знаю одну белковую диету 

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alexferman

Алина
0

Хотя бы курятину надо есть

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Rina

Алина
3

Если мама начнёт считать калории съеденного, и сравнит со своим tdee, то перестанет преобразовывать энергию солнца в массу.

Физику не обманешь, только calories in — calories out; из 150 калорий банана 400 калорий выше потребления ни при каком метаболизме не получишь; а набрать лишнего можно и без обжорства - достаточна одна шоколадка в 500к (или салата с курой и маслом, дело не в полезности, а итоговом профиците) еженедельно на протяжении  времени чтобы «потолстеть» (не набрать массу, так как обычно под этим все же мышцы подразумевают)

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R4as0n

Алина
2

Ваша мама любит покушать и никому об этом не рассказывать. Вы сейчас на полном серьёзе говорите что она от силы калорий 200 потребляет в день и толстеет. Такого не бывает. 

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Ольга Шестова

R4as0n
0

Тссс, не разочаровывайте сына. Метаболизм у неё после менопаузы и правда, скорее всего, снизился, но он явно переоценивает ее обжорство до 45) Ну и да, мама теперь втихую ест. 

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Smaug The Terrible

R4as0n
0

Бывает при гипотиреозе. В таких случаях обязательно надо к эндокринологу идти.

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van der Pusch

4

нужно искать другие объяснения набору веса после 20-30 лет вместо гипотезы о замедлении обмена веществ

Ведь старой историей про активность и еду не получится оправдываться

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Ivan

3

Без всяких исследований расскажу почему так)))
Жрать меньше нужно) я плаваю по 2-4 км на тренировке + сайккл и силовые иногда) а вес не особо то уходит и вот почему.
после тренировок люблю заебись так пожрать) и вечерком под кинчик возьму пару банок пива и пиццу.

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Photuum

1

Начал заниматься спортом в 40 лет, метаболизм сразу вырос. До этого ел 2 раза в день и был жирок. Сейчас ем 4 раза и все-равно хожу голодный. Метаболизм зависит от мышечной массы, ежедневной физической нагрузки и возраста.

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Doktor Streyndzhlav

Photuum
4

Метаболизм зависит от мышечной массы, ежедневной физической нагрузки и возраста.

Почти никак.

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Статистический единорожек88

Doktor
1

Зато ежедневная физическая нагрузка сжигает калории. И действительно можно много жратб и говорить, что прост метаболизм хороший.

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