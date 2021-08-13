Обмен веществ не замедляется в зрелом возрасте — учёные провели исследование метаболизма человека Статьи редакции
Они опровергают мнение, что после 20-30 лет люди набирают вес из-за падения скорости обмена веществ.
Международная группа учёных собрала данные о скорости обмена веществ более 6600 человек возрастом от 8 дней до 95 лет, живущих в 29 странах. Оказалось, эта скорость не снижается после 20 лет, вопреки некоторым научным данным и бытовым представлениям. Об этом авторы исследования сообщили в журнале Science.
Как исследователи получили данные
Учёные использовали «золотой стандарт» измерения ежедневного расхода энергии человеком в его обычной повседневной жизни — метод «воды с двойной меткой». Испытуемый выпивает воду, в части молекул которой вместо обычных атомов водорода и кислорода используются их тяжёлые изотопы. Далее учёные с помощью анализов мочи судят о том, как быстро эти атомы вымываются из организма.
Предыдущие исследования тоже использовали этот метод, но их масштаб был сильно ограничен из-за слабых финансовых и технических возможностей. Для охвата такого количества людей в разных странах учёные нескольких лабораторий свели данные в единую базу и обработали их.
Также предыдущие исследования изучали только базальный метаболизм, который обслуживает основные функции тела: дыхание, перекачку крови, усвоение пищи и так далее. На эти задачи уходит от половины до 70% калорий, которые человек получает с едой. Теперь же учёные получили информацию о полном обмене веществ, включая физическую и умственную активность человека.
Как метаболизм меняется с возрастом — новые данные
Начиная с рождения и до годовалого возраста, потребность человеческого организма в энергии быстро увеличивается — фактически, можно говорить о взрывном росте метаболизма у младенцев. К своему первому дню рождения человек потребляет на 50% больше энергии, чем взрослые, с поправкой на размеры тела. Авторы исследования отмечают, что это нельзя объяснить одним только набором массы тела — нужны дополнительные исследования, чтобы понять причину.
После максимума в годовалом возрасте метаболизм начинает снижаться примерно на 3% каждый год до возраста 20 лет. После 20 лет скорость обмена веществ остаётся стабильной до 50-60 лет, после чего снова уменьшается на 0,7% в год. Из-за этого к 90 годам человеческий организм потребляет на 26% меньше энергии, чем в среднем возрасте.
Снижение скорости обмена веществ после 50-60 лет частично можно объяснить сокращением мышечной массы — её клетки потребляют больше энергии, чем жировые. Но это тоже не вся картина, как отмечают авторы исследования.
Диетологи и физиологи назвали неожиданными результаты нового исследования. По их словам, теперь нужно искать другие объяснения набору веса после 20-30 лет вместо гипотезы о замедлении обмена веществ, которая оказалась несостоятельной. Также они заметили, что результаты нового исследования могут дать важную информацию в изучении возрастных заболеваний.
Не, ну тут все понятно, спасибо что объяснили
Статистический единорожек88
Всегда охуевала с московского метро
Как насчёт поохуевать с японского
а что с него охуевать? оно же довольно просто устроено за исключением парочки моментов.
есть пара пересадок хитрых, по типу китай-города, которые иногда могут поставить новорега в кратковременный тупик своего странствия. на филевской линии поезда раньше следовали не со всеми остановками, сейчас не знаю, давно не ездил. порой так же сложно сориентироваться в виду плохо устроенной навигации, дойти до вокзала и т.д.
Только не написано, переходы на другую ветку во сколько закрывают?
В 90
По цельсию или по фаренгейту?
по шкале рихтера.
Кельвину
Кляйну
Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте
Надеюсь, что за этот удивительно неожиданный вывод им дадут нобелевку ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Это не вывод, а предположение. Предположения, какими бы логичными и очевидными они не казались, часто оказываются неверны.
Следует ли заключение из предпосылок? Все розы - цветы. Некоторые цветы быстро вянут. Следовательно, некоторые розы быстро вянут.
Ну конечно, порция салата на 500 гр где 200 калорий и два бургера с таким же весом на 1250 калорий могут давать одинаковый эффект!
В заявлении "Еда с высокой калорийностью может быть основной причиной набора веса в зрелом возрасте" акцент на "основной". Никто не подвергает сомнению, что более высококалорийная еда влияет на набор веса. Суть вопроса в том, какой именно вклад оказывает высококалорийная еда среди взрослых в целом по популяции. На набор веса влияет не только калорийность еды. А, например, отсутствие физической нагрузки, стресс, потребление большого количества еды (это не одно и то же, что и высококалорийная еда), заболевания и тд.
Раньше в этом списке было так же замедление в метаболизме. На основе более ранних исследований делался вывод, что этот фактор оказывает значительное влияние. Условно, берём 10 людей до 25 и 10 людей после 25, ведущих абсолютно одинаковый образ жизни. У 3 из 10 людей до 25 есть лишний вес, а среди людей старше 25 таких людей 7 из 10. Следовательно возрастные изменения оказывают значительный вклад в избыточный вес.
Точно так же можем сравнить влияние стресса. Если люди со стрессовой работой значительно чаще набирают вес, значит высококалорийная пища - не основная причина лишнего веса, а только 1 из 2 основных.
Люди набирают вес, потому что находятся в профиците калорий.
В общем-то, все.
Ты как диетолог много не заработаешь
Сорян, работаю чисто на результат.
Можно было бы семена годжи, чиа или зеленые чаи для просирания продавать, конечно.
Некоторые - из-за гормональных проблем.
которые лечатся - о чудо - правильным питанием и диетой. вау
ну и в чем я не прав
я не спец, спорить не буду. но я где-то читал, что какие-то ранние стадии диабета как раз-таки лечатся питанием и диетой
картинка из интернета по первому запросу в гугле просто так, не в качестве пруфа
Да, примерно 1%.
Может быть, чуть больше.
А что там было с набором веса у мужчин после 25-30 лет, увязанным со снижением былого юношеского уровня тестостерона, при котором все калории сгорали нафиг?
так это ж классика, вместо сникерса съедают 2 яблока и получают те же самые калории
И косточки в какашках. Что позволяет в сельской местности высадить до двух плодовых деревьев естественным образом.
Если состояние здоровья позволяет, а нет желания увеличивать количество физических нагрузок в день, можно считать потребленные калории, придерживаясь низкоуглеводистых схем питания.
придерживаясь низкоуглеводистых схем питания
Калории считать - да, а вот зачем на низких углеводах сидеть - хз.
Концепция такова.
Надо уменьшить потребление углеводов в сутки - не более 40 вроде грамм.
Лучше и того меньше.
Вместо углеводов питаться белками (лучше) и жирами (хуже).
https://foodandhealth.ru/diety/nizkouglevodnaya-dieta/
Работает. Проверял лично. Только удалбывает постоянно углеводы потребленные считать.
Пива пить меньше надо, кожаные
А вина?
Теплый Данила
Пиво очень высококалорийный напиток - "жидкий хлеб".
Вино - в общем тоже. Из-за содержания сахара (оно разное, самое высокое в десертных винах).
Короче, и там, и там - углеводы.
В вискаре их нет, в водке.
Да там не в калориях же дело, как минимум в том, что под алкоголь жрут всякую хрень без меры. Ну и организм под алкоголем тоже по другому переваривает всё это.
Что же пить-то тогда?
Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне - меньше 100 мл в неделю (в бутылке сухого вина больше 100 мл спирта). Лучше вообще не пить.
Пиво менее калорийное чем сок
Выводы делайте сами, а я за пивом
Правильно, а лучше всего пить колу )
В квасе 28, а в коле лайт 0,4
Короче люди жиреют от сока
Пошла писать статью в ланцет
Хотя на картинках в пиве и соке калории, а в коле килокалории, так что, возможно, не все так просто 🤔
В исследовании должны быть учтены все факторы
Это была единственная нормальная отмазка почему я жирный. Спасибо, блядь, ни одной не осталось.
Почему я тогда толстею???
Закрытый историк
потому что по индексу борщей слишком много кастрюль можешь себе позволить
потому что много жрешь и мало двигаешься
Нормально я двигаюсь!!!
(Но вообще вот 2 мес как хожу столько и похудел на 6кг)
Так толстеешь или похудел на 6 кг??
Потому что не голодаешь? Голод очень важен. Кроме того нужна физическая нагрузка, заставлять организм не жрать. Ты просто расслабился и твоя кабина начала занимать максимум пространства, ибо мозг знает, что жир – это хорошо, это равно выжить
Просто перестал жрат в фастфудах каждый день было оч сложно, где теперь добывать дофомин хз
Голод очень важен
Не обязательно.
Просто будь в дефиците калорий.
Бля, эт чё, я зря не жрал колу два года, чтобы не иметь проблем с метаболизмом к 30? Да ну вас нахуй
Статистический единорожек88
Откуда вообще такой страх перед колой? Это водичка с сахаром. Самое вредное в ней - сахар. Но от нее действительно толстеют, ведь 2 литра колы - это 800 ккал. Если питаться как обычно и пить колу каждый день, то только этот фактор может за несколько лет сделать из вас жиробаса. (А может и не сделать, если вы занимаетесь кардио и считаете калории в еде)
А иногда даже водичка без сахара
В двух литрах колы лайт 8 ккал
Но там страшные сахарозаменители!!!!111
Статистический
Но вообще они действительно страшные, ибо пиздец как вкус портят, на мой взгляд. Даже безалкогольное пиво не такое зло, как кола без сахара.
Хз я уже много лет только лайт пью, мне теперь с сахаром кажется мерзкой
Походу дело привычки
Да ты шутишь, наверное. Все время пью только без сахара. С сахаром ну такое. Ещё и липкость во рту.
Я просто коловый наркоман - по две двушки начинаю выпивать за день. Да и даже одна бутылка с 800 калориями это моя половина обычного рациона, лол
Статистический
Не, ну тут беда, конечно. При такой диете надо минимум каждый день плавать по два часа чтоб не толстеть.
литр в день в течении 10 лет. 183/63 Бери в банках
да я сам боюсь и язв и диабета, но бля, давно бы уже накрыло при моей любви к газировке, хезыч
А я наоборот перешел на воду и 1 кружку кофе (без сахара) в день. Соки бросил, колу бросил, энергетики бросил... Но иногда конечно позволяю себе вино/коктейли в баре.
В целом, профит по самочувствию есть. Плюс гораздо легче контролировать калорийность. Да и деньги это экономит.
Глупый нос
Жри колу без сахара, поимеешь только гастрит.
Статистический единорожек88
Кола не вызывает гастрит, гастрит вызывает Helicobacter pylori
Глупый нос
Ну давай, расскажи язвеннику с 20+ лет стажа что вызывает хеликобактер.
Спойлер: не каждый гастрит имеет бактериальную причину возникновения. Пищевые отравления, отравление кислотами, аутоиммунные заболевания - ю нейм ит.
кола без сахара мерзкая такая
другое дело байкал из черноголовки
такая вкуснятина
Глупый нос
Хз, мне нравится. Хотя, пепси без сахара лучше.
У нас на работе кола зеро разлетается в момент, остаётся только с сахаром. Офис манагеры всё никак не научатся и закупают пополам того и другого.
Статистический
Если в Байкале вместо сахара будет аспартам, то он тож мерзким станет
Мама до 45 была худышкой. 53 кг при 172 росте. При этом она могла съесть одна всю пиццу целиком , потом кастрюлю голубцов со сметаной и закусить тремя кусками торта Наполеон.
Сейчас ест маленькую плошку салата свежих овощей с капелькой масла на завтрак и банан на ужин. И весит 63 кг. Ужасно жаль ее(
Нет возможности проникнуть к чужому человек в головной мозг и скорректировать его даже на правильные вещи. Эта жизнь для вашей мамы правильная и верная.
Моя гипотеза такова: у старых людей уже настолько дохуя в голове разных нереализованных планов, замещенных сериалами и фильмами идей, как надо было жить, что они сдаются и начинают приходить к выводу, что вся жизнь це фарс и более не стоит себя держать хоть ради чего.
Дети взрослые? Ну и всё. Свою задачу перед загадочным "Богом" они выполнили. Оттрубили и мозг начинает уже самостоятельно готовить старых людей к отдыху вечному. Ибо так было всегда. И это же ждёт всех нас молодых.
Свою миссию они выполнили. Мы явились миру, мы есть. Иной судьбы для себя человек и пожелать не может. Чего ж теперь ради терпеть и не курить, не бухать, не кушать? Это закон живой жизни. Мы следующие.
Мы следующие, если не последуем за Виталиком Бутериным, Рэем Курцвейлом, Дэвидом Синклером, Ником Бьёстромом и многими другими.
Морган Фримен дожил до 84 и продолжает сниматься. Кристофер Ли дожил до 93 (и не был в каких-то Кавказских горах). Представьте, что мы способны последовать за Курпатовым вглубь кроличей норы и повысить качество своей жизни теми способами, что прошлые поколения не затрагивали:
– мы можем подбирать себе партнёра, чтобы наши дети имели максимальные шансы на выживание при родах и долгую здоровую жизнь
– у нас нет войн глобальных уже какой год (кому-то до сих пор не везет, но выжившие со 2-й мировой тоже имели в своей популяции немалое количество долгожителей, так что стресс по сути переоценен на долголетие, но для слабых организмом (у меня он слаб, к примеру) это значительное приближение к быстрой смерти)
– мы можем более не бухать, не страдать зависимостью от наркотиков, а извлекать небывалые эмоции из VR-пространства, не сразу, но с течением времени это будет мощная оболочка нашего общего человеческого организма, неизбежное
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почитать:
https://twitter.com/VitalikButerin
https://www.nickbostrom.com/fable/dragon.html
ознакомьтесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ди_Грей,_Обри
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дэвид_Эндрю_Синклер
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бустрём,_Ник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харари,_Юваль_Ной
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_урок_для_XXI_века
а там уже само попердит и заиграет интересом к новой, неясной жизни, стоит хотя бы ознакомиться с Курпатовым:
https://www.youtube.com/channel/UCX_isCsPV3HOg95qodqIdLQ
таких людей очень много в Сети, они распространяют прогнозы о том, что будет и скорее всего будет невероятно весело круто, никакого Метро 2033 или тотального вымирания от ужасного вируса, либо падения астероида (Брюс Уиллис не нужон, нужны учёные типа Келли Ламберт, Станисласа Деана, Константина Анохина, Лекса Фридмана, Батыгина, Михаила Гельфанда, Аси Казанцевой, Маркова, Попова, Сурдина, ..., ..., ...., Дубинина, ..., ..., ...)
Региональный будильник
@Санитар привет, проверь на твинководство
@van der Pusch твой пациент?)
Я первый раз это вижу, но уже в одном треде успел заебать(
Сейчас ест маленькую плошку салата свежих овощей с капелькой масла на завтрак и банан на ужин
так себе диета, если честно
Клетчатка и мало калорий. Мясо она перестала любить. Живём далеко от моря чтоб средиземноморскую диету соблюдать.
ну без белка посыпется организм
Если мама начнёт считать калории съеденного, и сравнит со своим tdee, то перестанет преобразовывать энергию солнца в массу.
Физику не обманешь, только calories in — calories out; из 150 калорий банана 400 калорий выше потребления ни при каком метаболизме не получишь; а набрать лишнего можно и без обжорства - достаточна одна шоколадка в 500к (или салата с курой и маслом, дело не в полезности, а итоговом профиците) еженедельно на протяжении времени чтобы «потолстеть» (не набрать массу, так как обычно под этим все же мышцы подразумевают)
Тссс, не разочаровывайте сына. Метаболизм у неё после менопаузы и правда, скорее всего, снизился, но он явно переоценивает ее обжорство до 45) Ну и да, мама теперь втихую ест.
Бывает при гипотиреозе. В таких случаях обязательно надо к эндокринологу идти.
нужно искать другие объяснения набору веса после 20-30 лет вместо гипотезы о замедлении обмена веществ
Ведь старой историей про активность и еду не получится оправдываться
Без всяких исследований расскажу почему так)))
Жрать меньше нужно) я плаваю по 2-4 км на тренировке + сайккл и силовые иногда) а вес не особо то уходит и вот почему.
после тренировок люблю заебись так пожрать) и вечерком под кинчик возьму пару банок пива и пиццу.
Начал заниматься спортом в 40 лет, метаболизм сразу вырос. До этого ел 2 раза в день и был жирок. Сейчас ем 4 раза и все-равно хожу голодный. Метаболизм зависит от мышечной массы, ежедневной физической нагрузки и возраста.
Метаболизм зависит от мышечной массы, ежедневной физической нагрузки и возраста.
Почти никак.
Статистический единорожек88
Зато ежедневная физическая нагрузка сжигает калории. И действительно можно много жратб и говорить, что прост метаболизм хороший.