Голубой водород оказался «грязнее» ископаемого топлива — он создаёт больше парниковых выбросов, чем сжигание газа и угля Статьи редакции
Производители голубого водорода преувеличили его экологическую чистоту по сравнению с серым.
Учёные Корнеллского и Стэнфордского университетов изучили производство голубого водорода и пришли к выводу, что этот процесс создаёт больше вклада в парниковый эффект, чем прямое сжигание газа, нефти и угля в качестве топлива. Исследователи сообщили об этом в рецензируемом журнале Energy Science & Engineering.
Водород позиционируют как экологически чистое топливо для транспорта и энергетики, но почти половину его мирового объёма получают из природного газа (метана). Такой водород называют серым, потому что его производство создаёт массу парниковых выбросов в виде углекислого газа. На замену серому водороду производители стали продвигать голубой водород, при создании которого СО2 улавливают, а не выбрасывают в атмосферу.
Однако исследование показывает, что на самом деле голубой водород создаёт лишь на 9–12% меньше выбросов СО2, чем серый. Более того, производство обоих видов водорода высвобождает в атмосферу массу метана, чья способность создавать парниковый эффект в десятки раз выше, чем у СО2. В целом, производство голубого водорода на 20% «грязнее» сжигания газа и угля, и на 60% — сжигания дизельного топлива. И это в идеальном варианте, где «пойманный» СО2 хранится сотни лет с абсолютной надёжностью.
Авторы исследования делают вывод, что голубой водород «не играет никакой роли для безуглеродного будущего» и считают лучшим вариантом зелёный водород, который производят электролизом воды. Причём электроэнергию для этого необходимо получать экологически чистыми способами вроде ветрогенераторов и солнечных панелей. Но цена зелёного водорода составляет 3-8 долларов за килограмм, что делает его использование нерентабельным.
Масштабный переход на водород в качестве топлива предложили в 1970 году, чтобы сократить выбросы углекислого газа или полностью избавиться от них. В 2010-х годах произошёл всплеск интереса к такому топливу, в результате чего некоторые производители вроде Toyota начали выпускать водородные автомобили. А 10 августа Сенат США одобрил выделение 9,5 миллиардов долларов на строительство региональных центров производства водорода.
Благополучный теркин30см
выделение 9,5 миллиардов долларов на строительство региональных центров производства водорода
Ну хз.
Потом зелёный окажется грязнее голубого, и так, пока все цвета не переберут
Кхеее. Там пытались наебать химию?
Раз водород конкурирует с электромобилями, подскажу новый метод получения водорода из лития и воды.
1. Берём кусок чистого лития
2. Кидаем его в воду
Получаем: 2*Li+2*H2O=2LiOH+H2
Что означает: литий с водой реагирует с образованием щелочи и выделением газообразного водорода (который мы и собираем).
Щелочь можно куда-нибудь приспособить.
Больше ничего антиэкологичного не выделяется.
Небольшая проблема в цене исходного компонента - лития.
С ценой воды - проблем нет.
Не, не патентовал. Чисто мой open source project. Пусть пользуются. Это я на химии в школе проходил в теории и на практике. Потом, после шипения лития в воде, сжигали собранный водород. Горит он знатно.
О том и говорю, что все уже известно.
Неизвестно, как из этого бабло делать так, чтоб пачками шло. Вот и затеяли переделать мир под электро. Важны деньги, а не экология
А Мыкыта Логвинов поддувает в эту гиену. Позволяет людям принять неизбежное будущее и тож войти в историю, как того кто "Я Ж ГОВОРИЛ что Маск победит ХУХУХУХУ"
Да какая, в трынду, экология от электромобиля.
Я имею в виду утилизацию куч огромных литий-ионных или литий-полимерных батарей. Эта та еще геморройная проблема.
В добавок, цена электрокара. Когда приблизится к обычным авто, тогда и поговорим серьёзно.
Водород должен заменить нефть, уголь в перспективе и газ. Вопрос в том числе и политический и видимо уже решённый. Для грязного водорода из России, Саудовской Аравии будет введён углеродный налог, главные потребители заинтересованны в зелёном. Думаю в ближайшее году будет серьезный скачок в производстве э/э виэ и увеличении кпд. Соответственно себестоимость производства зелёного водорода будет снижаться . По крайней мере сам инвестирую в компании из отрасли виэ
Я однажды охуел, что Германия отказалась от АЭС, это или было мудрое решение, или пиздец, я ещё так и не понял