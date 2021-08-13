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Наука
Никита Логинов

Голубой водород оказался «грязнее» ископаемого топлива — он создаёт больше парниковых выбросов, чем сжигание газа и угля Статьи редакции

Производители голубого водорода преувеличили его экологическую чистоту по сравнению с серым.

24 24 комментария
811 просмотров
Установка по производству голубого водорода на Омском НПЗ Фото «Газпром нефть»

Учёные Корнеллского и Стэнфордского университетов изучили производство голубого водорода и пришли к выводу, что этот процесс создаёт больше вклада в парниковый эффект, чем прямое сжигание газа, нефти и угля в качестве топлива. Исследователи сообщили об этом в рецензируемом журнале Energy Science & Engineering.

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Водород позиционируют как экологически чистое топливо для транспорта и энергетики, но почти половину его мирового объёма получают из природного газа (метана). Такой водород называют серым, потому что его производство создаёт массу парниковых выбросов в виде углекислого газа. На замену серому водороду производители стали продвигать голубой водород, при создании которого СО2 улавливают, а не выбрасывают в атмосферу.

Однако исследование показывает, что на самом деле голубой водород создаёт лишь на 9–12% меньше выбросов СО2, чем серый. Более того, производство обоих видов водорода высвобождает в атмосферу массу метана, чья способность создавать парниковый эффект в десятки раз выше, чем у СО2. В целом, производство голубого водорода на 20% «грязнее» сжигания газа и угля, и на 60% — сжигания дизельного топлива. И это в идеальном варианте, где «пойманный» СО2 хранится сотни лет с абсолютной надёжностью.

Сравнение производства серого и голубого водорода с использованием газа, дизельного топлива и угля  Изображение Корнеллского университета

Авторы исследования делают вывод, что голубой водород «не играет никакой роли для безуглеродного будущего» и считают лучшим вариантом зелёный водород, который производят электролизом воды. Причём электроэнергию для этого необходимо получать экологически чистыми способами вроде ветрогенераторов и солнечных панелей. Но цена зелёного водорода составляет 3-8 долларов за килограмм, что делает его использование нерентабельным.

Масштабный переход на водород в качестве топлива предложили в 1970 году, чтобы сократить выбросы углекислого газа или полностью избавиться от них. В 2010-х годах произошёл всплеск интереса к такому топливу, в результате чего некоторые производители вроде Toyota начали выпускать водородные автомобили. А 10 августа Сенат США одобрил выделение 9,5 миллиардов долларов на строительство региональных центров производства водорода.

#новости #экология #энергетика

24 24 комментария
6
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24 комментария
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Сельскохозяйственный бокал

8

К успеху шли, не фортануло

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Благополучный теркин30см

Сельскохозяйств…
0

выделение 9,5 миллиардов долларов на строительство региональных центров производства водорода

Ну хз.

Ответить

Robutt

5

Потом зелёный окажется грязнее голубого, и так, пока все цвета не переберут

Ответить

Дмитрий Киселев

Robutt
6

Окажется что проблема не в цвете, а в водороде

Ответить

Вова Кот

Дмитрий
0

Но будет слишком поздно

Ответить

ouxen

Robutt
3

прочитал как переебут

Ответить

Плотный

2

Кхеее. Там пытались наебать химию?

Ответить

Благополучный теркин30см

Плотный
1

Нет, просто хотели лёгких денег.

Ответить

Теплый Данила

1

Раз водород конкурирует с электромобилями, подскажу новый метод получения водорода из лития и воды.

1. Берём кусок чистого лития
2. Кидаем его в воду

Получаем: 2*Li+2*H2O=2LiOH+H2

Что означает: литий с водой реагирует с образованием щелочи и выделением газообразного водорода (который мы и собираем).

Щелочь можно куда-нибудь приспособить.

Больше ничего антиэкологичного не выделяется.

Небольшая проблема в цене исходного компонента - лития.
С ценой воды - проблем нет.

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R

Теплый
2

Спасибо. Инженеры то не знали. Это ж ты запатентовал только что сейчас?

Тут экошиз Мыкыта Логвинов пытается доказать, что электрофикации не избежать. И все. Его идея фикс

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Теплый Данила

R
0

Не, не патентовал. Чисто мой open source project. Пусть пользуются. Это я на химии в школе проходил в теории и на практике. Потом, после шипения лития в воде, сжигали собранный водород. Горит он знатно.

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R

Теплый
1

О том и говорю, что все уже известно.

Неизвестно, как из этого бабло делать так, чтоб пачками шло. Вот и затеяли переделать мир под электро. Важны деньги, а не экология

А Мыкыта Логвинов поддувает в эту гиену. Позволяет людям принять неизбежное будущее и тож войти в историю, как того кто "Я Ж ГОВОРИЛ что Маск победит ХУХУХУХУ"

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Теплый Данила

R
1

Да какая, в трынду, экология от электромобиля.
Я имею в виду утилизацию куч огромных литий-ионных или литий-полимерных батарей. Эта та еще геморройная проблема.

В добавок, цена электрокара. Когда приблизится к обычным авто, тогда и поговорим серьёзно.

Ответить

R

Теплый
1

Докажи это членам церкви Маска и Греты Туборг. Куда входит Мыкола Логвинов 

Ответить

Теплый Данила

R
1

Да неохота. Если люди не понимают очевидные вещи:

1. Слишком дорого (? пока) для потребителя
2. Нифига не экологично

Ответить

Mattur

Теплый
1

Небольшая проблема в цене исходного компонента - лития.

Гигантская проблема. Нереальных размеров проблема.
Если у вас уже есть литий, то для производства проще и выгоднее будет сжечь его (а лучше, электрохимически "сжечь"), чем получать из него водород.

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Саша Александров

1

Водород должен заменить нефть, уголь в перспективе и газ. Вопрос в том числе и политический и видимо уже решённый. Для грязного водорода из России, Саудовской Аравии будет введён углеродный налог, главные потребители заинтересованны в зелёном. Думаю в ближайшее году будет серьезный скачок в производстве э/э виэ и увеличении кпд. Соответственно себестоимость производства зелёного водорода будет снижаться . По крайней мере сам инвестирую в компании из отрасли виэ

Ответить

Люц Шнайдер

Саша
–1

Какие компании?

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Kir Kirsky

1

Тойота напряглась

Ответить

Roman Sapon

0

Я однажды охуел, что Германия отказалась от АЭС, это или было мудрое решение, или пиздец, я ещё так и не понял

Ответить

R

Roman
1

Тупое

Ответить

Широкий клуб

0

Дизель экологичнее газа? Фигасе…

Ответить

R

Широкий
0

Экошиза творит чудо. Газ газу рознь. В них ж есть примеси.

Не понимаю, нахера только в ДВС пихать грязный водород? В чем трабла очищать.  Бензин что, легче из говн нефти выпиливать 

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5ый член Комитета

0

стимпанк - самое экологичное будущее

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