Производители голубого водорода преувеличили его экологическую чистоту по сравнению с серым.

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Установка по производству голубого водорода на Омском НПЗ Фото «Газпром нефть»

Учёные Корнеллского и Стэнфордского университетов изучили производство голубого водорода и пришли к выводу, что этот процесс создаёт больше вклада в парниковый эффект, чем прямое сжигание газа, нефти и угля в качестве топлива. Исследователи сообщили об этом в рецензируемом журнале Energy Science & Engineering.

Водород позиционируют как экологически чистое топливо для транспорта и энергетики, но почти половину его мирового объёма получают из природного газа (метана). Такой водород называют серым, потому что его производство создаёт массу парниковых выбросов в виде углекислого газа. На замену серому водороду производители стали продвигать голубой водород, при создании которого СО2 улавливают, а не выбрасывают в атмосферу.

Однако исследование показывает, что на самом деле голубой водород создаёт лишь на 9–12% меньше выбросов СО2, чем серый. Более того, производство обоих видов водорода высвобождает в атмосферу массу метана, чья способность создавать парниковый эффект в десятки раз выше, чем у СО2. В целом, производство голубого водорода на 20% «грязнее» сжигания газа и угля, и на 60% — сжигания дизельного топлива. И это в идеальном варианте, где «пойманный» СО2 хранится сотни лет с абсолютной надёжностью.

Сравнение производства серого и голубого водорода с использованием газа, дизельного топлива и угля Изображение Корнеллского университета

Авторы исследования делают вывод, что голубой водород «не играет никакой роли для безуглеродного будущего» и считают лучшим вариантом зелёный водород, который производят электролизом воды. Причём электроэнергию для этого необходимо получать экологически чистыми способами вроде ветрогенераторов и солнечных панелей. Но цена зелёного водорода составляет 3-8 долларов за килограмм, что делает его использование нерентабельным.