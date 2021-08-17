Учёные выявили связь внешности и уровня дохода — высокие мужчины и стройные женщины зарабатывают больше Статьи редакции
Это первое исследование подобного типа, которое не использует личные оценки внешности.
Специалисты Университета Айовы изучили данные 2383 человек в возрасте от 18 до 65 лет и обнаружили значимые взаимосвязи между внешними данными и уровнем дохода. Они могут указывать на существование предвзятости работодателей на рынке труда, сообщают учёные в рецензируемом междисциплинарном журнале PLOS One.
Это не первое исследование влияния внешности на профессиональную успешность, но прежние работы базировались на субъективных оценках, полученных в ходе опросов. Теперь же учёные использовали максимально объективные метрики — специально обученная нейросеть оценивала рост и телосложение людей по результатам 3D-сканирования тела.
Результаты показали, что рост мужчины статистически значимо влияет на его доход — каждый сантиметр добавляет примерно 998 долларов в год, причём эта закономерность проявляется для среднего класса и богатых людей, но не для бедных и малоимущих. Лишний вес не показал никакой связи с размером заработка мужчин.
Для женщин важным фактором, напротив, оказался именно лишний вес — он снижает уровень дохода на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу. Тогда как рост и соотношение бёдер к талии не вошли в число важных факторов — низкие и высокие женщины примерно с одинаковой вероятностью могут построить успешную карьеру.
Учёные предполагают, что это может указывать на предвзятость по отношению к работникам — например, рослые мужчины могут казаться более влиятельными и авторитетными, из-за чего их будут быстрее продвигать по карьерной лестнице. Но также нельзя исключать внутренние причины: высокие мужчины и стройные женщины могут быть более целеустремлёнными и уверенными в себе.
Великий магнит
Богатые люди фоткают головы дохлых петухов и выкладывают это на тж?
"Для женщин важным фактором, напротив, оказался именно лишний вес — он снижает уровень дохода на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу."
Тут скорее, если ты жирное уебище, которому лень за собой следить, то какие-то подвиги в карьере, тебе еще больше лень будет делать.
Но также нельзя исключить внутренние причины: высокие мужчины и стройные женщины могут быть более целеустремлёнными и уверенными в себе.
Тут приблизительно так и сказали.
А низкие просто не целеустремлённые, поэтому не выросли, куда им зарабатывать
Или иначе, те кто нормально зарабатывают не редко могут найти время, для того чтобы привести себя в форму. )
Нет. Фигура формируется в детстве
Но корректируется
Расскажи как рост будешь корректировать?
Когда человек до этого писал, что успешные люди имеют ресурс на то, чтобы привести себя в форму, явно шла речь о весе и фигуре
То есть если бы я был ещё и низким то на работе деньги бы требовали с меня?
Пусть об этом путину расскажут
Он не в курсе сколько он зарабатывает
Ну наверно догадывается что дохуя
Территориальный микроскоп
Так все сходится:
У него старая квартира, гараж и дешёвая машина.
Нужен апдейт с крошкой Зе
Согласно исследованию люди на этой фотографии настолько жирные, что искажают пространство, из-за чего компаниям приходится тратить деньги на его выправление из их зарплат
А вот это нормальный плоский мир без толстых как он и задумывался изначально
может быть они высокие и стройные потому что с дества росли в обеспеченной семье, с едой было все в порядке, а не жрали фастфуд по купонами
На нормальное еде разжиреть нельзя?
Ты говоришь так, будто условный гамбургер вреднее жареных пельменей с кетчунезом
Ну с женщинами вполне наоборот может быть - кто больше зарабатывает, тот больше о фигуре заботится, потому что есть ресурс
Ну все, щас еще и за рост кенселлить начнут
стройные женщины зарабатывают больше
Шок
А сколько зарабатывают робаты?
«Лишний вес не показал никакой связи с размером заработка мужчин.» Заголовок в стиле «британские ученные доказали». Зачем вырывать из контекста ?
Взаимосвязь успеха и человека в первую очередь от макро и микросреды обитания, образования, и очень важен психологический уровнь, уверенность в себе и построения своей речи - это даже очень часто бывает важнее вашего профессионализма, а не тоньше, короче , длиннее.
Я 1.90 и у меня нихуя нет
ты слышал, что высокие люди раньше умирают? сердцу тяжело качать кровь наверх и оно быстрее выходит из строя
Пиздец, спасибо за испорченную жизнь. Накидайте плизки донатов на похороны или кибер сердце
Да все нормально! Просто больше проводи времени лежа! Но не перегни палку, чтобы сердцем не овладело ожирение!!
Возможно ты просто нищий
Таможенный Денис
iPhone есть.
Надо же, красивые высокие худые люди зарабатывают лучше.
Как там могло получиться.
закономерность проявляется для среднего класса и богатых людей, но не для бедных и малоимущих.
Если закономерность распространяется не на всех, значит никакой закономерности нет
Вот так всегда. В поп-культуре дварфы или гномы купаются в драгоценностях и у каждого по горшку с золотом, а в реальности все скомуниздили тощие, высокие эльфы. Можете начинать переписывать каноны фэнтези.
Блять, я ростом 190см, стройный, жилистый, занимаюсь велоспортом и плавньем. Но все равно нищук :(
это исследование просто не в россии было, тут сечин бы испортил доходами статистику по всей стране.
Положенный кубок
In fact, the extracted features from the various body measures were better than three classical proxies in describing body shapes and explaining family income
Кажется вот о чем первая картинка
Территориальный микроскоп
169см им мои не нравятся.
Сволочи
Морской паук например
Надеюсь ты еще вырастешь
У меня есть кореш немного меня ниже и слегка меньшей зарплатой и есть еще кореш, у него рост см на 8 ниже моего, зарабатывает он сильно меньше . Хорошая теория можно верить!
логично же, что худым нужно больше платить, чтобы они лучше питались, а толстым нужно наоборот поменьше