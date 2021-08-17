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Наука
Никита Логинов

Учёные выявили связь внешности и уровня дохода — высокие мужчины и стройные женщины зарабатывают больше Статьи редакции

Это первое исследование подобного типа, которое не использует личные оценки внешности.

86 86 комментариев
3998 просмотров
Модель оценки внешности по массе, росту и телосложению Изображение Университета Айовы

Специалисты Университета Айовы изучили данные 2383 человек в возрасте от 18 до 65 лет и обнаружили значимые взаимосвязи между внешними данными и уровнем дохода. Они могут указывать на существование предвзятости работодателей на рынке труда, сообщают учёные в рецензируемом междисциплинарном журнале PLOS One.

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Это не первое исследование влияния внешности на профессиональную успешность, но прежние работы базировались на субъективных оценках, полученных в ходе опросов. Теперь же учёные использовали максимально объективные метрики — специально обученная нейросеть оценивала рост и телосложение людей по результатам 3D-сканирования тела.

Схема использованной нейросети  Изображение Университета Айовы

Результаты показали, что рост мужчины статистически значимо влияет на его доход — каждый сантиметр добавляет примерно 998 долларов в год, причём эта закономерность проявляется для среднего класса и богатых людей, но не для бедных и малоимущих. Лишний вес не показал никакой связи с размером заработка мужчин.

Для женщин важным фактором, напротив, оказался именно лишний вес — он снижает уровень дохода на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу. Тогда как рост и соотношение бёдер к талии не вошли в число важных факторов — низкие и высокие женщины примерно с одинаковой вероятностью могут построить успешную карьеру.

Учёные предполагают, что это может указывать на предвзятость по отношению к работникам — например, рослые мужчины могут казаться более влиятельными и авторитетными, из-за чего их будут быстрее продвигать по карьерной лестнице. Но также нельзя исключать внутренние причины: высокие мужчины и стройные женщины могут быть более целеустремлёнными и уверенными в себе.

#новости #здоровье #карьера #работа

86 86 комментариев
15
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86 комментариев
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Драматический татарин

20

@Олег Ивахнов 

Ответить

Великий магнит

Драматический
7

Богатые люди фоткают головы дохлых петухов и выкладывают это на тж?

Ответить

Люц Шнайдер

Великий
2

У меня тоже такая есть, куда выкладывать?

Ответить

Новогодний блик

Драматический
4

Наемные сотрудники ислледовались

Ответить

Политический торшер

21

Великаномрази и тощебляди

Ответить

Практический динозавр

Политический
0

Дада я

Ответить

Зорро

14

"Для женщин важным фактором, напротив, оказался именно лишний вес — он снижает уровень дохода на 934 доллара при увеличении индекса массы тела на единицу."

Тут скорее, если ты жирное уебище, которому лень за собой следить, то какие-то подвиги в карьере, тебе еще больше лень будет делать. 

Ответить

Anton Kudinov

Зорро
9

Лишний вес не показал никакой связи с размером заработка мужчин.

🤔😱

Ответить

Антон Пострунин

Зорро
4

 Но также нельзя исключить внутренние причины: высокие мужчины и стройные женщины могут быть более целеустремлёнными и уверенными в себе.

Тут приблизительно так и сказали. 

Ответить

Пётр Козлов

Антон
2

А низкие просто не целеустремлённые, поэтому не выросли, куда им зарабатывать

Ответить

Andrey Dolg

Антон
0

Или иначе, те кто нормально зарабатывают не редко могут найти время, для того чтобы привести себя в форму. )

Ответить

Андрей Фурцев

Andrey
–3

Нет. Фигура формируется в детстве 

Ответить

Kiryl Holubeu

Андрей
0

Но корректируется

Ответить

bazker bazker

Kiryl
0

Расскажи как рост будешь корректировать?

Ответить

Kiryl Holubeu

bazker
0

Когда человек до этого писал, что успешные люди имеют ресурс на то, чтобы привести себя в форму, явно шла речь о весе и фигуре

Ответить

Михаил Углов

19

То есть если бы я был ещё и низким то на работе деньги бы требовали с меня?

Ответить

некипишуй

Михаил
0
Ответить

Владислав Недзвецкий

9

Пусть об этом путину расскажут

Ответить

Smaug The Terrible

Владислав
3

Он не в курсе сколько он зарабатывает

Ответить

Владислав Недзвецкий

Smaug
5

Ну наверно догадывается что дохуя

Ответить

Smaug The

Владисл…
1

А был бы выше, то зарабатывал бы больше!

Ответить

Территориальный микроскоп

Владислав
2

Так все сходится:
У него старая квартира, гараж и дешёвая машина.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Территориальный
3

Дешевая машина у тебя, а у него нива.

Ответить

Андрей Фурцев

Владислав
1

Исследование не проводилось на убийцах и ворах

Ответить

Великий магнит

5
Ответить

van der Pusch

Великий
4

Нужен апдейт с крошкой Зе

Ответить

Smaug The Terrible

van
5

Ну и Байденом

Ответить

Андрей Фурцев

Великий
1

А на пынеходах какой у кремлёвского пациента рост? 190?

Ответить

Пётр Козлов

5

Согласно исследованию люди на этой фотографии настолько жирные, что искажают пространство, из-за чего компаниям приходится тратить деньги на его выправление из их зарплат

Ответить

Пётр Козлов

Пётр
3

А вот это нормальный плоский мир без толстых как он и задумывался изначально

Ответить

sf

5

может быть они высокие и стройные потому что с дества росли в обеспеченной семье, с едой было все в порядке,  а не жрали фастфуд по купонами

Ответить

Doktor Streyndzhlav

sf
1

На нормальное еде разжиреть нельзя?

Ответить

Щячло Попячтса

Doktor
0

Белковая пища снижает аппетит, фрукты/овощи в диете тоже хуже не делают.

Ответить

Doktor

Щячло
0

В общем-то, да, в целом.
Но разжиреть как нехер делать на любой диете.

Ответить

apranzo

Doktor
0

Можно, но бедные чаще страдают ожирением

Ответить

Smaug The Terrible

sf
1

Ты говоришь так, будто условный гамбургер вреднее жареных пельменей с кетчунезом

Ответить

van der Pusch

3

Ну с женщинами вполне наоборот может быть - кто больше зарабатывает, тот больше о фигуре заботится, потому что есть ресурс

Ответить

Михаил Кометов

van
5

Меньше денег -> хуже еда -> больше вес

Ответить

Pyo Qf

3

Ну все, щас еще и за рост кенселлить начнут

Ответить

Kir Pub

Pyo
2

Да как бы уже

Ответить

Tellst

Pyo
0

в туктук (тикток) уже давно идёт хейт в сторону низких мужчин 

Ответить

Robutt

3

стройные женщины зарабатывают больше

Шок

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
2

А сколько зарабатывают робаты?

Ответить

Robutt

Smaug
0

Смотря где(

Ответить

Denis Tyschcenko

4

«Лишний вес не показал никакой связи с размером заработка мужчин.» Заголовок в стиле «британские ученные доказали». Зачем вырывать из контекста ?
Взаимосвязь успеха и человека  в первую очередь от  макро и микросреды обитания, образования, и очень важен психологический уровнь, уверенность в себе и построения своей речи - это даже очень часто бывает важнее вашего профессионализма, а не тоньше, короче , длиннее. 

Ответить

Андрей Фурцев

Denis
0

100%

Ответить

Мистер Блондин

2

Я 1.90 и у меня нихуя нет

Ответить

Единый татарин

Мистер
3

ты слышал, что высокие люди раньше умирают? сердцу тяжело качать кровь наверх и оно быстрее выходит из строя

Ответить

Мистер Блондин

Единый
4

Пиздец, спасибо за испорченную жизнь. Накидайте плизки донатов на похороны или кибер сердце

Ответить

Единый татарин

Мистер
2

Да все нормально! Просто больше проводи времени лежа! Но не перегни палку, чтобы сердцем не овладело ожирение!!

Ответить

Мистер Блондин

Единый
2

Я сегодня в бассейн ходил плавать. Такой кайф, жил бы в воде

Ответить

Никита Логинов

Мистер
1

Как это нет? У тебя есть метр девяносто роста!

Ответить

Мистер Блондин

Никита
2

Это средний рост видимо, поэтому я и не богат

Ответить

Зинедин Зидан

Мистер
1

Возможно ты просто нищий

Ответить

Мистер Блондин

Зинедин
1

Я дауншифтер

Ответить

Таможенный Денис

Мистер
0

iPhone есть.

Ответить

Мистер Блондин

Таможенный
0

Я его в конкурсе выиграл

Ответить

Doktor Streyndzhlav

2

Надо же, красивые высокие худые люди зарабатывают лучше.
Как там могло получиться.

Ответить

Положенный кубок

Doktor
0

Гармоничны и развиты во всём

Ответить

Rabbit 99

2

путену расскажут пусть про свою находку

Ответить

Алексей Иванов

0

закономерность проявляется для среднего класса и богатых людей, но не для бедных и малоимущих.

Если закономерность распространяется не на всех, значит никакой закономерности нет

Ответить

N/a

Алексей
1

Если ее нет, тогда что распространяется не на всех?

Ответить

Алексей Иванов

N/a
0

Не понял вопроса
Я, наверное, очень тупой

Ответить

Yufers

1

Вот так всегда. В поп-культуре дварфы или гномы купаются в драгоценностях и у каждого по горшку с золотом, а в реальности все скомуниздили тощие, высокие эльфы. Можете начинать переписывать каноны фэнтези.

Ответить

Ануар tape

1

Блять, я ростом 190см, стройный, жилистый, занимаюсь велоспортом и плавньем. Но все равно нищук :(

Ответить

Kakomicli

Ануар
2

Яндекс.еда по тебе плачет

Ответить

Ануар tape

Kakomicli
0

Но я не живу в Москве

Ответить

Kakomicli

Ануар
0

Переедь туда где она есть, ёпт
изи мани

Ответить

solawind

1

это исследование просто не в россии было, тут сечин бы испортил доходами статистику по всей стране.

Ответить

Smaug The Terrible

solawind
1

Сколько топлива для мыльной фабрики

Ответить

Андрей Фурцев

solawind
0

Исследование не проводилось среди воров

Ответить

Положенный кубок

1

Сложные у вас картинки тут на тэжэ

Ответить

Положенный кубок

Положенный
1

 In fact, the extracted features from the various body measures were better than three classical proxies in describing body shapes and explaining family income

Кажется вот о чем первая картинка

Ответить

Территориальный микроскоп

0

Дополни, что исследование проводили среди работников эскорт услуг.

Ответить

Территориальный микроскоп

Территориальный
0

169см им мои не нравятся.
Сволочи

Ответить

Морской паук например

Территориальный
1

Надеюсь ты еще вырастешь  

Ответить

Территориальный

Морской
1

Скоро уже врастать начну, к сожалению

Ответить

Никита Марченко

1

Окей

Ответить

Анатолий Паращук

1
Ответить

Запасной космос

1

Чем ты выше, тем большем числу низкоросликов можешь дать пизды.

Ответить

Bibba La Bibba

1

Блять. 175

Ответить

Slow Zeleniy

0

Ученые ошиблись 

Ответить

Kakomicli

0

У меня есть кореш немного меня ниже и слегка меньшей зарплатой и есть еще кореш, у него рост см на 8 ниже моего,  зарабатывает он сильно меньше . Хорошая теория можно верить!

Ответить

Доступный Паша

0

Нейросеть вывела линейную регрессию, браво

Ответить

sardelkin

0

логично же, что худым нужно больше платить, чтобы они лучше питались, а толстым нужно наоборот поменьше

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wmhy

0

@Последствия Диморфизма тэгнет меня через 3...

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