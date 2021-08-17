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Наука
Никита Логинов

Власти США впервые ограничат забор воды для 40 миллионов человек на западе страны из-за небывалой засухи Статьи редакции

Водохранилища в бассейне реки Колорадо потеряли больше половины объёма за последние пять лет.

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Светлая полоса показывает уровень воды 1983 года в озере Мид у плотины Гувера Фото APNews

Ограничения водозабора вступят в силу в январе 2022 года из-за критического обмеления крупнейших водохранилищ в стране — Мид и Пауэлл на реке Колорадо. Уровень воды в них упал до самого низкого уровня за всю историю из-за систематической засухи — только с 2016 года мощность водохранилищ сократилась на 60%, а естественный приток воды в них составляет не более трети от среднего показателя, сообщает Бюро мелиорации США.

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Река Колорадо снабжает водой и электроэнергией 40 миллионов жителей западной части США и более 10 тысяч квадратных километров пахотных земель. Сильнее всего от лимитов пострадает Аризона — штат потеряет 18% поставок воды извне. Почти все ограничения лягут на фермеров, которые используют воду для орошения полей. Крупнейшие города вроде Феникса и Лас-Вегаса, а также индейские племена пока защищены от сокращения поставок воды.

Оросительный канал на ферме в округе Пинал, штат Аризона Фото Los Angeles Times

Власти не исключают, что в ближайшем будущем ограничения придётся ужесточить, потому что ситуация ухудшается. Сейчас 98% запада США страдает от засухи, а 64% этой территории находится в условиях экстремальной засухи. Если она продолжится в будущем году, то следующей с ограничениями на воду столкнётся Калифорния. Также есть риск, что из-за падения уровня воды остановятся гидроэлектростанции на реке Колорадо.

Помощница министра внутренних дел по вопросам водных ресурсов и науки Таня Трухильо назвала происходящее последствием изменения климата, которое приносит продолжительные засухи, экстремальные температуры и обширные лесные пожары. Глобальное потепление в десятки повышает вероятность их появления в разных регионах планеты.

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#новости #климат #погода #сша

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