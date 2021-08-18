Биологи впервые вырастили в пробирке «мини-мозг» с зачатками глаз, которые реагируют на свет Статьи редакции
Такие органоиды можно использовать для изучения болезней и испытания лекарств.
Специалисты Университетской клиники Дюссельдорфа в Германии вырастили из стволовых клеток органоид (зачаток) мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных. Учёные рассказали об этом в журнале Cell.
Органоиды головного мозга учёные выращивали и раньше — для этого стволовые клетки помещают в специальную среду, где они дифференцируются и образуют «заготовку» мозга размером с горошину. Теперь же исследователи смогли вырастить «мини-мозг» с зачатками глаз — примерно за два месяца в них появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. Более того, эти глазные пузыри наладили нервную связь с органоидом мозга и стали реагировать на свет с разной интенсивностью.
Органоид мозга с зачатками глаз развивался в том же темпе и в таком же порядке, что и настоящий мозг с глазами у человеческих эмбрионов — а значит, такие «мини-мозги в пробирке» можно использовать для изучения болезней развития и тестирования лекарств. Тем более, что эксперимент легко воспроизвести: из 314 органоидов мозга, которые вырастили немецкие биологи, у 73% сформировались глазные пузыри.
ну подожди, до этого мальчик же улетел на шасси, просто замёрз в пути немного... меня больше умиляли люди на крыльях, на что они рассчитывали?
щас набегут защитники животных, РПЦ, вот это всё. через пару лет этой хуйне паспорта начнут выдавать и сувать бюллетени под нос
Против Путина у рцп ничего нет, хотя он тоже далеко не естественным путём на свет появился. Так что не думаю
мемы про гомункулы становятся реальностью
Говорят, в Рязанском НИИ органоиды глаза обрели,
Их изучают, а они глазами вращают.
Типичный пользователь TJ.
Наоборот, этот умнее нас, он не заходит на тж
привет ты играл в бесконечное лето? какой любимый рут???
Мой брат по разуму, надо забрать на аватарку
Мы уже готовы к евгенике, научно и морально?
С древности многие общества селекционировали свою популяцию через запрет на зачатие с иноплеменниками/другими нациями, хз чем это лучше направленного выведения особей без врожденных болезней, умнее, сильнее (блондинов с голубыми глазами за 190 см роста). Вообще если что-то никому не мешает, так нехрен запрещать.
Это подразумевает, что более лучшие люди захватят власть и будут создавать себе подобных, что поставит нас, людей, в роль неандертальцев.
На кой? В итоге все будут этими улучшенными. Это будет как отправка в школу, нормой и даже бедные (по будущим стандартам) родители вначале апнут будущего дитятку.
Зачем обучать, когда есть машины лучше, они 24 на 8, а ты спишь
Это другая проблема/возможность. На это есть БОД. И творческие профессии (при всей продвинутости, GPT-3 пока далек от создания шедевров).
Люди думают, что раз сегодняшний ИИ не подстать человеку, то :
Так мы начали с обсуждения апов человека, ты евгенику упомянул. Тоже будем "в сознании преисполнятся" этим путём. Плюс всякие нейролинки, сращение с компами.
Думает ли он???
Скоро можно будет органы выращивать и менять
Так на фото два кофейных зернышка в соусе