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Наука
Никита Логинов

Биологи впервые вырастили в пробирке «мини-мозг» с зачатками глаз, которые реагируют на свет Статьи редакции

Такие органоиды можно использовать для изучения болезней и испытания лекарств.

Выращенный органоид мозга с глазными пузырями Фото Университетской клиники Дюссельдорфа

Специалисты Университетской клиники Дюссельдорфа в Германии вырастили из стволовых клеток органоид (зачаток) мозга с глазными пузырями, которые начали развиваться аналогично глазам животных. Учёные рассказали об этом в журнале Cell.

Органоиды головного мозга учёные выращивали и раньше — для этого стволовые клетки помещают в специальную среду, где они дифференцируются и образуют «заготовку» мозга размером с горошину. Теперь же исследователи смогли вырастить «мини-мозг» с зачатками глаз — примерно за два месяца в них появились разные типы клеток сетчатки, ткани хрусталика и роговицы. Более того, эти глазные пузыри наладили нервную связь с органоидом мозга и стали реагировать на свет с разной интенсивностью.

Сила нервных импульсов «мини-мозга» в зависимости от освещённости Изображение Университетской клиники Дюссельдорфа

Органоид мозга с зачатками глаз развивался в том же темпе и в таком же порядке, что и настоящий мозг с глазами у человеческих эмбрионов — а значит, такие «мини-мозги в пробирке» можно использовать для изучения болезней развития и тестирования лекарств. Тем более, что эксперимент легко воспроизвести: из 314 органоидов мозга, которые вырастили немецкие биологи, у 73% сформировались глазные пузыри.

#новости #биология #медицина

2270 просмотров
54 54 комментария
38
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54 комментария
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Бурный мангал

26

Мозг афганца, пытающегося улететь из Кабула на шасси самолёта

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Андрей Парусников

Бурный
3

ну подожди, до этого мальчик же улетел на шасси, просто замёрз в пути немного... меня больше умиляли люди на крыльях, на что они рассчитывали?

Ответить

Gedevan

Андрей
2

На сверхспособности

Ответить

Бурный мангал

Андрей
1

Это тот мальчик, которому потом обе руки ампутировали?

Ответить

Подземный Петя

Бурный
3

Просто он переиграл в PUBG

Ответить

Денис Ваймс

Бурный
0

Так не только на шасси

Ответить

Alex Blake

18

Мини-мозг уже освоился в ТикТоке и чувствует там себя прекрасно

Ответить

Павел Бокарёв

15

щас набегут защитники животных, РПЦ, вот это всё. через пару лет этой хуйне паспорта начнут выдавать и сувать бюллетени под нос

Ответить

k. wintermute

Павел
2

Против Путина у рцп ничего нет, хотя он тоже далеко не естественным путём на свет появился. Так что не думаю 

Ответить

Условный корабль

Павел
1

защитники животных

Скорее пролайферы

Ответить

Лёшик

11

It Is Wednesday My Dudes

Ответить

Холден Колфилд

9

мемы про гомункулы становятся реальностью

Ответить

Посторонний

Холден
1
Ответить

Андрей Парусников

7
Ответить

Посторонний

7

Говорят, в Рязанском НИИ органоиды глаза обрели,
Их изучают, а они глазами вращают.

Ответить

Ivan Boldyrev

4

Типичный пользователь TJ. 

Ответить

Andre Macareno

Ivan
5

Наоборот, этот умнее нас, он не заходит на тж

Ответить

Феминизм здорового человека

Andre
3

привет ты играл в бесконечное лето? какой любимый рут???

Ответить

Смешанный

Феминизм
1

Очевидно же какой

Ответить

Феминизм

Смешанн…
1

мне нравится как выглядит мику но рут с ней шиза

Ответить

Феминизм

Феминизм
1

и вообще пизже саманты ещё ничего не придумали

Ответить

Святой чувак

Ivan
4

Узнал себя?

Ответить

Простой коктейль

Святой
1

Da

Ответить

Майка Ника

Ivan
2

Не хватает лапок, чтобы буковки печатать 

Ответить

Бип Боп

4

Мой брат по разуму, надо забрать на аватарку

Ответить

Smaug The Terrible

Бип
1

Наконец стал похож на себя

Ответить

Кот в сапогах

Бип
1

Рожа очень ок, опередили

Ответить

Roman Sapon

2

Мы уже готовы к евгенике, научно и морально?

Ответить

Посторонний

Roman
1

С древности многие общества селекционировали свою популяцию через запрет на зачатие с иноплеменниками/другими нациями, хз чем это лучше направленного выведения особей без врожденных болезней, умнее, сильнее (блондинов с голубыми глазами за 190 см роста). Вообще если что-то никому не мешает, так нехрен запрещать.

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Roman Sapon

Посторонний
1

Это подразумевает, что более лучшие люди захватят власть и будут создавать себе подобных, что поставит нас, людей, в роль неандертальцев. 

Ответить

Посторонний

Roman
1

На кой? В итоге все будут этими улучшенными. Это будет как отправка в школу, нормой и даже бедные (по будущим стандартам) родители вначале апнут будущего дитятку.

Ответить

Roman Sapon

Посторо…
1

Зачем обучать, когда есть машины лучше, они 24 на 8, а ты спишь

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Посторонний

Roman
0

Это другая проблема/возможность. На это есть БОД. И творческие профессии (при всей продвинутости, GPT-3 пока далек от создания шедевров).

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Roman Sapon

Посторо…
0

Люди думают, что раз сегодняшний ИИ не подстать человеку, то :

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Посторонни

Roman
0

Так мы начали  с обсуждения апов человека, ты евгенику упомянул. Тоже будем "в сознании преисполнятся" этим путём. Плюс всякие нейролинки, сращение с компами.

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Противоположный корабль

2

шуткоёмкая новость

Ответить

Сергей

2

Думает ли он???

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Ваша Закладко

Сергей
0

а по вкусу он как? вдруг новая фуди-тема, молекулярная кухня там

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J S

2

Скоро можно будет органы выращивать и менять

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Ваша Закладко

J
0

дедам которые невоевали

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Яркий пистолет

2

Все, подсайт Наука существует не зря, даже если в нём больше вообще не будет новостей.

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Люц Шнайдер

2
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ouxen

2
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Соседний дебаркадер

2
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Кот в сапогах

1
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Холден Колфилд

1

deleted

Ответить

Процессуальный ключ

1

Умный гель из «Рифтеров», дороу

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Алексей Егоров

1

Is it Wednesday, dudes?..

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Бешеный жар

1

О, почти как в романе Плюс Макэлроя, ему будет грустненько, придется спортом заняться наверное..

Ответить

Денежный нос

1

Жуткая хрень

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Сергій Осипчук

1

Даже ваши мешки с костями не нужны

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Zakhar Zakharov

1

скоро гомункулы будут)

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Денис Ваймс

1

Так на фото два кофейных зернышка в соусе

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Ваша Закладко

Денис
0

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