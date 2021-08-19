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Наука
Никита Логинов

Австрийские физики создали одновременно сверхтвёрдую и сверхтекучую материю в виде плоского кристалла Статьи редакции

Она обладает взаимоисключающими свойствами из-за квантовых эффектов.

36 36 комментариев
2156 просмотров
Схематическое изображение сверхтвёрдого сверхтекучего тела 

Специалисты Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца впервые создали двумерную форму сверхтвёрдого тела — экзотического состояния материи, которое было теоретически описано в 1960-х годах. Атомы в таком теле образуют жёсткую кристаллическую структуру, но при этом проявляют свойства жидкости с нулевой вязкостью. Об этом физики рассказали в журнале Nature.

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Учёные выстроили атомы диспрозия (редкоземельного металла) в плоский лист и охладили почти до абсолютного нуля — то есть, их температура менее чем на одну миллионную часть превышала −273,15 °C. В таком состоянии атомы перестают двигаться (колебаться) из-за отсутствия энергии и попадают в один из крайних случаев принципа неопределённости Гейзенберга.

Согласно принципу неопределённости Гейзенберга, квантовая частица не может одновременно иметь определённую скорость (импульс) и местоположение (координаты). Чем точнее её скорость — тем более «размыто» местоположение, и наоборот.

Когда атомы перестают колебаться, они получают максимально определённый импульс — нулевой. Поэтому их местоположение становится максимально неопределённым. После того, как австрийские физики охладили лист диспрозия — его атомы «размылись» до такой степени, что их границы расширились до границ самого листа. Лист как будто превратился в одну большую квантовую частицу и стал вести себя как сверхтекучая жидкость: если бы его можно было помешать ложкой — он бы бесконечно кружился, не испытывая трения.

Охлаждение атомов почти до абсолютного нуля и превращение их в «квантовую жидкость» Видео Wikimedia

Однако эта жидкость имела не сплошную структуру, а зернистую, в виде капель из «слипшихся» атомов. Из-за принципа неопределённости каждый атом диспрозия находится одновременно во всех каплях, но сами капли образовывали стабильную кристаллическую структуру, как в обычном металле. Даже более стабильную, потому что атомы металла в обычных условиях испытывают тепловые колебания, которых не было в листе диспрозия. Поэтому такое состояние материи называют сверхтвёрдым телом — и одновременно сверхтекучим.

Существование сверхтвёрдых тел оставалось недоказанным около полувека — только в 2017 году учёные получили первые опытные образцы этой формы материи. А сейчас им удалось создать сверхтвёрдое тело в форме листа.

Физики пока затрудняются сказать, для чего можно использовать сверхтвёрдые тела — сейчас это исключительно экспериментальная область. С её помощью можно изучать тонкости взаимодействия частиц материи в экстремальных условиях.

#новости #физика

36 36 комментариев
34
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36 комментариев
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Коровка говорит мууу

6

Сверхтвердую, сверхтекучую:
Коты 🐈

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Ranae Est

–1

твердо-текучие остро-мягкие лениво-энергичные пофигистично-одержимые питомце-повелители.

Ответить

Smaug The Terrible

4

Взаимоисключающие параграфы есть теперь не только в головах шизов

Ответить

Командный велосипед

5

Приплетаю тжшников

Ответить
Командный

Smaug The

1

Можно даже по именам

Ответить

5ый член Комитета

4

 одновременно сверхтвёрдую и сверхтекучую материю

я еще от корпускулярно-волнового дуализма не отошел, а они опять за свое...

Ответить

Андрей Лебедев

3

Дуализма нет внутри самого квантмеха, только при попытке его описать с классической позиции

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Понимаю, сам через это проходил..

Ответить

Andrey Svetlov

3

Сверхтвердая сверхтекучая.

*вставить сексистскую шутку*

Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Сверхтвердая сверхтекучая

...Сверхдержава в Расцвете.

Давай без сексизма, лучше политота с ножами и вилами(виртуальными, разумеется).

Ответить

Максим Козаченко

3

Она обладает взаимоисключающими свойствами

Значит свойства оказались не такими уж и взаимоисключающими...

Ответить

Ранний калькулятор

–2

Зумеры открыли неньютоновскую жидкость

Ответить

Smaug The Terrible

5

Увы, незумеры не умеют читать дальше заголовка

Ответить
Smaug

Ранний

–1

бумер не может в шутки

Ответить
Ранний

Smaug The

1

Ты забыл сказать "Базинга!"

Ответить
Smaug

Some Dude

0

ты же ничем не лучше него) скорее бы ярлыков везде раскидать

Ответить

Никита Логинов

3

Святая толстота :)

Ответить

Рифат Болдырев

2

На мою губку похожа. 

Ответить

5ый член Комитета

0

у тебя знакомые в будущем?
че еще могут прислать?

Ответить

Some Dude

1

Физики пока затрудняются сказать, для чего можно использовать сверхтвёрдые тела

можно мне экран для телефона из него? хотя бы лет через 10, пожалуйста...
что там еще часто ломается/бьется?
посуда.окна.

Ответить

Никита Логинов

3

Нельзя, люди начнут облизывать и прилипать языками. Там же почти абсолютный нуль.

Ответить
Никита

Some Dude

1

так это пока. сверху какую-нить пленку из аэрогеля бахнуть, а на нее олеофобное покрытие...
эх, скорее бы чудесное будущее)
больше всего жду телепорт ^_^

Ответить
Some

Гриша Почуев

1

Для телепорта нужно сначала тебя разобрать а потом собрать. По сути какое-то время ты будешь мертв. И соберут тебя не точно таким каким ты был.

Телепорт это крипово

Ответить
Гриша

Some Dude

0

Для телепорта нужно сначала тебя разобрать а потом собрать.

или считать, собрать на выходе и разобрать в начале. без передачи материи, из какого-то буфера, например.
и да, это лишь один из способов как бы, не единственный
По сути какое-то время ты будешь мертв.

зависит от способа и последовательности действий
И соберут тебя не точно таким каким ты был.

вот это прям хз откуда ты взял. если только использовать какую дешевую копию телепорта, которую собрал бухой батя на коленке. но, не верю, что в массовое производство пустили бы модель с такими ужасными недоработками. это обанкротит компанию
Телепорт это крипово

телепорт - это экономия кучи времени. а в твоем представлении почему-то крипово, да.

Ответить
Гриша

Candy Boy

0

Хуже того, соберут уже не тебя, а твой другой экземпляр.
Пока не узнаем, что такое сознание и как его перемещать, телепорт будет просто способом самоубийства.

Ответить

5ый член Комитета

1

он не разобьется да, но перед этим вытечет из корпуса

Ответить
5ый

Some Dude

1

ну да, сейчас же все стекла тоже однослойные... и так будет всегда...

Ответить
Some

5ый член

1

как сделать сдерживающий эту самую жидкость верхний слой не разбивающимся и не царапающимся? из такой же жидкости? аналог парадокса Рассела?

Ответить
5ый

Some Dude

1

но твердым является не верхний слой в нынешних сендвичах. если верить той картинке, которую я притащил с первой ссылки в гугле, то твердый слой там 2А. а он второй и четвертый от поверхности

Ответить
Some

5ый член

1

т.е. прочности верхнему слою хватает, но жесткости нет и поэтому есть основа в середине, но если основой сделать эту сверхтвердую жидкость, то конструкция развалится, т.к. жесткости-то и не хватает, ибо жидкость

Ответить

Александр Горелик

1

если бы его можно было помешать ложкой…  ред.

Ответить

Никита Логинов

0

Ну пусть не ложкой, а пальцем....

Ответить

Photuum

1

Эта хрень одновременно может потечь и разбиться

Ответить

Kate Kaliagina

1

Божечки-кошечки, да это ж прототип жидкого терминатора! 

Ответить

Никита Логинов

0

Пора создавать Сопротивление?

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Bibba La Bibba

0

Эта штука может писать комменты на tj?

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