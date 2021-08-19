Австрийские физики создали одновременно сверхтвёрдую и сверхтекучую материю в виде плоского кристалла Статьи редакции
Она обладает взаимоисключающими свойствами из-за квантовых эффектов.
Специалисты Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца впервые создали двумерную форму сверхтвёрдого тела — экзотического состояния материи, которое было теоретически описано в 1960-х годах. Атомы в таком теле образуют жёсткую кристаллическую структуру, но при этом проявляют свойства жидкости с нулевой вязкостью. Об этом физики рассказали в журнале Nature.
Учёные выстроили атомы диспрозия (редкоземельного металла) в плоский лист и охладили почти до абсолютного нуля — то есть, их температура менее чем на одну миллионную часть превышала −273,15 °C. В таком состоянии атомы перестают двигаться (колебаться) из-за отсутствия энергии и попадают в один из крайних случаев принципа неопределённости Гейзенберга.
Когда атомы перестают колебаться, они получают максимально определённый импульс — нулевой. Поэтому их местоположение становится максимально неопределённым. После того, как австрийские физики охладили лист диспрозия — его атомы «размылись» до такой степени, что их границы расширились до границ самого листа. Лист как будто превратился в одну большую квантовую частицу и стал вести себя как сверхтекучая жидкость: если бы его можно было помешать ложкой — он бы бесконечно кружился, не испытывая трения.
Однако эта жидкость имела не сплошную структуру, а зернистую, в виде капель из «слипшихся» атомов. Из-за принципа неопределённости каждый атом диспрозия находится одновременно во всех каплях, но сами капли образовывали стабильную кристаллическую структуру, как в обычном металле. Даже более стабильную, потому что атомы металла в обычных условиях испытывают тепловые колебания, которых не было в листе диспрозия. Поэтому такое состояние материи называют сверхтвёрдым телом — и одновременно сверхтекучим.
Существование сверхтвёрдых тел оставалось недоказанным около полувека — только в 2017 году учёные получили первые опытные образцы этой формы материи. А сейчас им удалось создать сверхтвёрдое тело в форме листа.
Физики пока затрудняются сказать, для чего можно использовать сверхтвёрдые тела — сейчас это исключительно экспериментальная область. С её помощью можно изучать тонкости взаимодействия частиц материи в экстремальных условиях.
Сверхтвердую, сверхтекучую:
Коты 🐈
твердо-текучие остро-мягкие лениво-энергичные пофигистично-одержимые питомце-повелители.
Взаимоисключающие параграфы есть теперь не только в головах шизов
одновременно сверхтвёрдую и сверхтекучую материю
я еще от корпускулярно-волнового дуализма не отошел, а они опять за свое...
Дуализма нет внутри самого квантмеха, только при попытке его описать с классической позиции
Сверхтвердая сверхтекучая.
*вставить сексистскую шутку*
Сверхтвердая сверхтекучая
...Сверхдержава в Расцвете.
Давай без сексизма, лучше политота с ножами и вилами(виртуальными, разумеется).
Она обладает взаимоисключающими свойствами
Значит свойства оказались не такими уж и взаимоисключающими...
На мою губку похожа.
Физики пока затрудняются сказать, для чего можно использовать сверхтвёрдые тела
можно мне экран для телефона из него? хотя бы лет через 10, пожалуйста...
что там еще часто ломается/бьется?
посуда.окна.
Для телепорта нужно сначала тебя разобрать а потом собрать. По сути какое-то время ты будешь мертв. И соберут тебя не точно таким каким ты был.
Телепорт это крипово
Для телепорта нужно сначала тебя разобрать а потом собрать.
или считать, собрать на выходе и разобрать в начале. без передачи материи, из какого-то буфера, например.
и да, это лишь один из способов как бы, не единственный
По сути какое-то время ты будешь мертв.
зависит от способа и последовательности действий
И соберут тебя не точно таким каким ты был.
вот это прям хз откуда ты взял. если только использовать какую дешевую копию телепорта, которую собрал бухой батя на коленке. но, не верю, что в массовое производство пустили бы модель с такими ужасными недоработками. это обанкротит компанию
Телепорт это крипово
телепорт - это экономия кучи времени. а в твоем представлении почему-то крипово, да.
он не разобьется да, но перед этим вытечет из корпуса