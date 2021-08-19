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Наука
Яна Ломакина

Гарвардский астроном: китайский спутник «Юньхай 1-02» разбился после столкновения с обломком советской ракеты «Зенит-2» Статьи редакции

Эта крупнейшая авария в космосе за десятилетие.

46 46 комментариев
3325 просмотров
Запуск китайского спутника «Юньхай 1-02» в 2019 году Фото Синьхуа 

Китайский спутник «Юньхай 1-02», который в марте 2021 года по неназванным причинам распался на десятки частей, вероятно, потерпел крушение после столкновения с космическим мусором от ракеты «Зенит-2», которую запустили в 1996 году. К такому выводу пришёл астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл, проанализировав данные США и Китая. Об этом он написал в твиттере.

Макдауэлл заметил, что Космические силы США добавили новые данные в каталог космического мусора. К объекту 48 078, 1996-051Q — обломок российской ракеты «Зенит-2», запущенной в 1996 году — добавили пометку «столкнулся со спутником».

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Астроном решил проверить, с каким именно объектом мог столкнуться российский космический мусор и изучил орбитальные данные китайского спутника «Юньхай 1-02». Учёный обнаружил, что обломок «Зенит-2» прошёл в пределах 1 километра от спутника в то самое время, когда он распался на части. Это расстояние находится в пределах погрешности, то есть, объекты действительно могли столкнуться.

По словам Макдауэлла, в результате столкновения образовалось 37 только зарегистрированных обломков. «Похоже, это первое за десятилетие крупное подтверждённое орбитальное столкновение», — написал астроном.

Он добавил, что авария не привела к окончательной поломке китайского спутника — он всё ещё может корректировать орбиту. Кроме того, радиолюбители продолжают получать от него сигналы.

Jonathan McDowell @planet4589
Nevertheless it appears that the Yunhai satellite is still under control and able to make orbit adjustments (blue dots) so the collision was not catastrophic? https://t.co/G0hMwJctyN
«Тем не менее, кажется, что спутник "Юньхай" всё ещё находится под контролем и может корректировать орбиту (синие точки), так что столкновение не было катастрофичным?»

Китайский военный спутник «Юньхай 1-02» запустили в сентябре 2019 года. В марте 2021 он распался на несколько частей. Причины крушения не раскрыли.

Последний раз два крупных космических аппарата сталкивались в 2009 году. Тогда неработающий российский военный спутник влетел в активный коммуникационный спутник Iridium. Эта авария увеличила количество крупного космического мусора на околоземной орбите почти на 70%. Всего там летает около 130 миллионов обломков разной величины.

#новости #космос #китай #россия

46 46 комментариев
18
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46 комментариев
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Борат Сагдиев

36
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Борат Сагдиев

–1

ле, зачем исправили эээ( нельзя было сразу написать? с "советским обломком" было бы эпичнее. )=

Ответить

Sail

19
Ответить

Алексей Иванов

16

Сдерживаем развитие китая как можем

Ответить

Даулет Тургалиев

7

Скоро это может стать обычным делом, пока люди не найдут способ почистить околоземное пространство от мусора
https://spacegid.com/media/space_sattelite/

StuffInSpace - трёхмерная карта всех космических…
StuffInSpace - трёхмерная карта всех рукотворных космических объектов на орбите Земли в режиме…
spacegid.com
Ответить

Smaug The Terrible

19

Люди пока не нашли способ почистить земное пространство от мусора, что говорить об околоземном

Ответить
Smaug

syrslava

4

можно запускать мусор с земного пространства в околоземное

Ответить
syrslava

Smaug The

4

Это уже было в Футураме

Ответить

Artyom Sidorov

0

Подобные карты дают искажённое представление о ситуации. Даже если взять весь космический мусор размером больше 1 мм - более 100 миллионов единиц (данные от НАСА на 2020 год) - это всё равно в 10 раз меньше, чем количество автомобилей на планете. И надо понимать разницу в размерах - количество мусора размером 1 см и больше уже не 100 млн, а всего 500 тысяч. И в отличии от машин, которые находятся в одной плоскости, космические объекты находятся на орбитах разной высоты от 120 до десятков тысяч километров. А точки на таких картах, надо понимать, размером с города

Большая часть мусора находится на НОО, откуда сама падает на Землю. Собственно, чтобы избежать катастрофы, достаточно просто создавать мусора меньше, чем НОО чистит самостоятельно

Проблема есть, и желательно бы не лишить будущие поколения доступа к НОО, но эти карты вводят в заблуждение и пугают сильнее, чем нужно

https://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/faq/# ред.

ARES | Orbital Debris Program Office…
ARES | Orbital Debris Program Office | Frequently Asked Questions
orbitaldebris.jsc.nasa.gov
Ответить

anvarich

9

Я фильм такой видел

Ответить

Smaug The Terrible

1

Гравитация, наверное
https://www.kinopoisk.ru/film/468466/

«Гравитация» (Gravity, 2013)
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского инжиниринга, отправляется в свою…
www.kinopoisk.ru
Ответить

FOX

8

вот когда цепная реакция начнется, тогда и поговорим

Ответить

Donnie Darko

4

Зацените

Stuff in Space
Stuff in Space
stuffin.space
Ответить

Paul Potseluev

2

А в какой момент украинский Зенит-2 в 1996-м году стал российским? 

Ответить

5ый член Комитета

0

никого не волнует - новый пакет санкций уже почти принят

Ответить
5ый

Paul Potseluev

0

Я просто не понимаю, по какой логике ракета внезапно стала российской.
У Джонатана ни слова о гос. пренадлежности ракеты нет, минуты в гугле хватает для того, чтобы понять, что ракета изначально советская, впоследствии — украинская.

Чем руководствовалась автор заметки? Тем, что кириллица в названии?

Ответить
Paul

Paul Potseluev

2

Теперь исправили на "советскую".
Что ж, в новостях о запусках российских "Протонов" и "Союзов" предлагаю тоже называть их советскими :)

Ответить
Paul

5ый член

0

все сми которые написали "российская" - ангажированы госдепом

Ответить

Соседний вентилятор

0

Ты ещё про Крым спроси

Ответить

5ый член Комитета

1

космос всё-таки удивительный - там даже мусор каталогизируют

Ответить

Феминизм здорового человека

1

Потому что иначе ты рискуешь получить куском спутника по мкс, и это гораздо хуже

Ответить
Феминизм

5ый член

0

знаю, хотел привнести немного романтики

Ответить
5ый

Smaug The

0

Мусорной романтики

Ответить
Smaug

5ый член

0

ACAB

Ответить
5ый

Smaug The

0

После этих слов в ОВД по району Китай-город начался сущий кошмар

Ответить
Smaug

5ый член

0

Но все котики действительно прекрасны, что же тут такого?

Ответить
5ый

Котик

1
Ответить
Котик

5ый член

0

а вот и котик и он прекрасен

Ответить
5ый

Котик

1
Ответить

Илья Гераськин

0

так а нельзя с земли эти осколки лазером плавить?

Ответить

5ый член Комитета

2

Матвиенко уже хотела в питере сбивать сосули лазером, чет не вышло

Ответить
5ый

Photuum

0

Хотели сосули, а сбили спутник

Ответить

IO

1

Подозреваю что образуется реактивная струя, которая толкает обломок в непредсказуемом направлении

Ответить

artemykairyak

0

как сосули?

Ответить

Sergey Serov

0

Можно, но Теневое Мировое правительство запрещает, чтобы через эти осколки было удобней управлять человечеством

Ответить

Целесообразный Мика

0

главное не размещать этот лазер на донбасе

Ответить

Дмитрий Чехов

0

У них там погрешность местоположения больше 1км, как они лазером попадут?

Ответить

Возможный бинокль

0

Минус один блок моста

Ответить

Slow Dimon

0

Минус два миска риса.
Как минимум.

Ответить
Slow

Возможный

0

минус две линейки бюджетных сяоми

Ответить
Возможн…

Соседний

1

минус пять джи

Ответить

Антон Лисин

0

Скажем, что типа осколок.

"Глаза бля раскрой"

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

))))))))))))))))))))))))

Ответить

syrslava

0

русские <s>хакеры</s> космонавты

Ответить

Emile Zäkiev

0

yes! Так им!

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Den Kras

–1

Юньхай 1-02: распадается.
Обломок: Служу Советскому Союзу!

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