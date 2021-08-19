Гарвардский астроном: китайский спутник «Юньхай 1-02» разбился после столкновения с обломком советской ракеты «Зенит-2» Статьи редакции
Эта крупнейшая авария в космосе за десятилетие.
Китайский спутник «Юньхай 1-02», который в марте 2021 года по неназванным причинам распался на десятки частей, вероятно, потерпел крушение после столкновения с космическим мусором от ракеты «Зенит-2», которую запустили в 1996 году. К такому выводу пришёл астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл, проанализировав данные США и Китая. Об этом он написал в твиттере.
Макдауэлл заметил, что Космические силы США добавили новые данные в каталог космического мусора. К объекту 48 078, 1996-051Q — обломок российской ракеты «Зенит-2», запущенной в 1996 году — добавили пометку «столкнулся со спутником».
Астроном решил проверить, с каким именно объектом мог столкнуться российский космический мусор и изучил орбитальные данные китайского спутника «Юньхай 1-02». Учёный обнаружил, что обломок «Зенит-2» прошёл в пределах 1 километра от спутника в то самое время, когда он распался на части. Это расстояние находится в пределах погрешности, то есть, объекты действительно могли столкнуться.
По словам Макдауэлла, в результате столкновения образовалось 37 только зарегистрированных обломков. «Похоже, это первое за десятилетие крупное подтверждённое орбитальное столкновение», — написал астроном.
Он добавил, что авария не привела к окончательной поломке китайского спутника — он всё ещё может корректировать орбиту. Кроме того, радиолюбители продолжают получать от него сигналы.
Китайский военный спутник «Юньхай 1-02» запустили в сентябре 2019 года. В марте 2021 он распался на несколько частей. Причины крушения не раскрыли.
Последний раз два крупных космических аппарата сталкивались в 2009 году. Тогда неработающий российский военный спутник влетел в активный коммуникационный спутник Iridium. Эта авария увеличила количество крупного космического мусора на околоземной орбите почти на 70%. Всего там летает около 130 миллионов обломков разной величины.
ле, зачем исправили эээ( нельзя было сразу написать? с "советским обломком" было бы эпичнее. )=
Скоро это может стать обычным делом, пока люди не найдут способ почистить околоземное пространство от мусора
https://spacegid.com/media/space_sattelite/
Люди пока не нашли способ почистить земное пространство от мусора, что говорить об околоземном
Подобные карты дают искажённое представление о ситуации. Даже если взять весь космический мусор размером больше 1 мм - более 100 миллионов единиц (данные от НАСА на 2020 год) - это всё равно в 10 раз меньше, чем количество автомобилей на планете. И надо понимать разницу в размерах - количество мусора размером 1 см и больше уже не 100 млн, а всего 500 тысяч. И в отличии от машин, которые находятся в одной плоскости, космические объекты находятся на орбитах разной высоты от 120 до десятков тысяч километров. А точки на таких картах, надо понимать, размером с города
Большая часть мусора находится на НОО, откуда сама падает на Землю. Собственно, чтобы избежать катастрофы, достаточно просто создавать мусора меньше, чем НОО чистит самостоятельно
Проблема есть, и желательно бы не лишить будущие поколения доступа к НОО, но эти карты вводят в заблуждение и пугают сильнее, чем нужно
Я фильм такой видел
А в какой момент украинский Зенит-2 в 1996-м году стал российским?
никого не волнует - новый пакет санкций уже почти принят
Я просто не понимаю, по какой логике ракета внезапно стала российской.
У Джонатана ни слова о гос. пренадлежности ракеты нет, минуты в гугле хватает для того, чтобы понять, что ракета изначально советская, впоследствии — украинская.
Чем руководствовалась автор заметки? Тем, что кириллица в названии?
Теперь исправили на "советскую".
Что ж, в новостях о запусках российских "Протонов" и "Союзов" предлагаю тоже называть их советскими :)
космос всё-таки удивительный - там даже мусор каталогизируют
Потому что иначе ты рискуешь получить куском спутника по мкс, и это гораздо хуже
так а нельзя с земли эти осколки лазером плавить?
Матвиенко уже хотела в питере сбивать сосули лазером, чет не вышло
Подозреваю что образуется реактивная струя, которая толкает обломок в непредсказуемом направлении
Можно, но Теневое Мировое правительство запрещает, чтобы через эти осколки было удобней управлять человечеством
Минус два миска риса.
Как минимум.