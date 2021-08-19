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Наука
Никита Логинов

Немецкие химики нашли в пиве более 100 тысяч уникальных веществ, 80% которых неизвестны науке Статьи редакции

Учёные изучили 467 сортов пива со всего мира с помощью новейшего метода масс-спектроскопии.

45 45 комментариев
2130 просмотров
Сеть найденных в пиве веществ, выстроенная по степени их подобия Изображение Мюнхенского технического университета

Учёные из Мюнхенского технического университета попытались определить полный химический состав различных видов пива и воссоздать сеть реакций, которые происходят при варке. Для этого химики подвергли масс-спектроскопии 467 сортов пива из 40 стран Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования они изложили в рецензируемом журнале Frontiers in Chemistry.

Пиво — это пример колоссальной химической сложности. И благодаря недавним достижениям в аналитической химии мы можем раскрыть эту сложность с беспрецедентной детализацией.

Филипп Шмитт-Копплин
профессор Мюнхенского технического университета

Анализ показал, что эти сорта можно описать примерно 7700 химическими формулами, в каждой из которых участвует до 25 сложных молекул. В итоге получаются более 100 тысяч веществ, около 80% которых даже не встречаются в химических базах данных. Они определяют многообразие вкуса, аромата и прочих качеств. Молекулярная сложность увеличивается в процессе варки пива из-за реакции Майяра между аминокислотами и сахарами. Эта же реакция придаёт «жареный» вкус хлебу и стейкам.

Диаграмма молекулярного состава 400 сортов пива и для пшеничных, кукурузных и рисовых видов в отдельности  Изображение Мюнхенского технического университета

Учёные смогли однозначно отделить сорта, сваренные только из ячменя, от сортов с использованием пшеницы, кукурузы и риса. Две марки пива, сваренные вне Европы, даже получилось «забраковать» ­— в них обнаружили примеси кукурузы, хотя в составе на этикетке производитель её не указал.

Масс-спектрометр позволяет с высокой точностью определить химический состав веществ и концентрацию различных компонентов. Он превращает атомы вещества в заряженные ионы и по их току определяет тип атомов и подсчитывает количество. В этом исследовании химики использовали новейший метод масс-спектроскопии — на изучение каждого сорта пива уходило не больше 10 минут.

#новости #химия #пиво #алкоголь

45 45 комментариев
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45 комментариев
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Андрей Галицкий

25

гля, только пивка налил после смены на заводе, а тут и новость подоспела

science, biatch!

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Социологический спрей

15

Дорогой, может хватит пить столько пива?
Дорогая, ты не понимаешь, я исследователь

Ответить

Входной пёс_анон

6

Получается, пиво не изучено полностью, и его надо перестать пить, как и вакцинироваться, да? Или это другое?

Ответить

Феминизм здорового человека

3

от пива как и другого алкоголя хорошо изучены последствия, потому что есть огромная выборка и много лет использования

Ответить
Феминизм

Входной пёс_анон

5

Так вон же намешано всякое неизвестное науке!!!!!1

Ответить
Входной

Феминизм

3

есть гораздо более важные причины почему не надо пить пиво, и другой алкоголь
вино тоже продукт брожения, там тоже стопудово куча неизвестного науке

Ответить
Феминизм

Вертикальный бас

1

Но ты пиво сегодня пил а может пьёшь до сих пор

Ответить
Вертика…

Феминизм

1

потому что это вкусно и приятно

Ответить
Феминизм

Феминизм

0

пейте дети пиво оно вкусно и на цвет красиво

Ответить
Феминизм

Вертикальн

1

Пейте дети молоко туалет не далеко

Ответить

Показательный звук

1

Пиво пили ещё 5000 лет назад, к тому же это приятно. 

Ответить
Показательный

Феминизм

1

ну уколоться и не ссать что будешь сидеть на ИВЛ а потом сдохнешь тоже приятно в какой-то мере

Ответить
Феминизм

Рыжий

1

Уколотые тоже сидят на ИВЛ. Но шансов не сдохнуть у них побольше, да

Ответить
Рыжий

пепси

0

* шансов не дойти до ивл-кондиций, так как выше шансы, что организм ине допустит появления критической массы реплицированного вируса в организме —> прямая взаимосвязь

Ответить
пепси

Рыжий

1

Вообще да, но всем похуй. Я вообще стал похуистически относиться к смерти после того, как за полгода двух родственников похоронил. Какой смысл париться, если ты хоть в 80 лет, хоть в 50 можешь умереть. И это еще за год до ковида было. Сейчас вообще - вышел мусор выбросить, заразился и умер. И чё

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Рыжий

пепси

1

Однажды, Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый душераздирающий короткий расказ... Он зашёл на ТЖ и...

Ответить
Феминизм

Показательный

1

Тут эффект от пива сразу наступает, а вот от укола вообще не понятно будет ли работать от новых штаммов.

Ответить
Показательный

Никита Логинов

1

А иногда ещё и вкусно.

Ответить
Никита

Никита Логинов

0

Звучит как пропаганда. Дети, если вы нас читаете, знайте: пиво очень вредно для здоровья!

Ответить

эстонский бластер

5
Ответить

Стас Фарбер

5

Лучше вонючую жижку из мусоровоза проанализируйте, там не только 80% будет

Ответить

Целесообразный Мика

1

учёные пришли к противоречивому выводу

Ответить

Никита Логинов

1

Как грубо!

Ответить
Никита

Целесообразный

2

ред.

Ответить

кум кумич

0

Справебыдло

Ответить

Командный велосипед

2

Пойду квасику ебану

Ответить

Владимир Климов

2

я вот кефирчика ебанул 

Ответить
Владимир

Eugene

3

Сука, прочитал голосом Махмуда из Афгана

Ответить
Eugene

Владимир Климов

2

ничосе у тебя фантазии

Ответить

Андрей Фурцев

2

Потому что не надо делать исследования, когда выпил пива

Ответить

Владимир Климов

1

Моча тоже разная после разного пива? 

Ответить

Первичный Петя

2

безусловно

Ответить

Никита Логинов

1

Это уже предмет отдельного исследования, я полагаю.

Ответить
Никита

Владимир Климов

1

нужен отдельный подсайт подсайта наука для изучения подобного

Ответить
Владимир

Никита Логинов

1

Возможно, у TJ когда-нибудь появится собственная лаборатория. Не только для таких экспериментов :)

Ответить
Никита

Первичный Петя

0

а какая уже есть? та, что в доме на колесах? ред.

Ответить

Чудовищный бинокль

1

Конечно разная

Ответить
Чудовищный

Владимир Климов

1

этож сколько ты их перепробовал

Ответить
Владимир

Чудовищный

1

Нет я мыслю логически

Ответить

Крайний Даниль

1

прочитанное стимулирует поход за пивом, чтоб с надменным взглядом вкушать неизведанное жигулевского

Ответить

M N

1

учёные нашли еще 100 тысяч поводов выпить? ))

Ответить

ну и в чем он не прав

1

Немецкие химики

пиво

понятно

Ответить

Никита Логинов

0

Ну и в чём они не правы?!

Ответить
Никита

Саша Кораблёв

0

А в чём правы не они?

Ответить

hr

0

Пиво — это пример колоссальной химической сложности.

стекломой, ой простите этанол разбавленный всякими отходами при варении. ред.

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