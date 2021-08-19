Немецкие химики нашли в пиве более 100 тысяч уникальных веществ, 80% которых неизвестны науке Статьи редакции
Учёные изучили 467 сортов пива со всего мира с помощью новейшего метода масс-спектроскопии.
Учёные из Мюнхенского технического университета попытались определить полный химический состав различных видов пива и воссоздать сеть реакций, которые происходят при варке. Для этого химики подвергли масс-спектроскопии 467 сортов пива из 40 стран Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования они изложили в рецензируемом журнале Frontiers in Chemistry.
Анализ показал, что эти сорта можно описать примерно 7700 химическими формулами, в каждой из которых участвует до 25 сложных молекул. В итоге получаются более 100 тысяч веществ, около 80% которых даже не встречаются в химических базах данных. Они определяют многообразие вкуса, аромата и прочих качеств. Молекулярная сложность увеличивается в процессе варки пива из-за реакции Майяра между аминокислотами и сахарами. Эта же реакция придаёт «жареный» вкус хлебу и стейкам.
Учёные смогли однозначно отделить сорта, сваренные только из ячменя, от сортов с использованием пшеницы, кукурузы и риса. Две марки пива, сваренные вне Европы, даже получилось «забраковать» — в них обнаружили примеси кукурузы, хотя в составе на этикетке производитель её не указал.
Масс-спектрометр позволяет с высокой точностью определить химический состав веществ и концентрацию различных компонентов. Он превращает атомы вещества в заряженные ионы и по их току определяет тип атомов и подсчитывает количество. В этом исследовании химики использовали новейший метод масс-спектроскопии — на изучение каждого сорта пива уходило не больше 10 минут.
гля, только пивка налил после смены на заводе, а тут и новость подоспела
science, biatch!
от пива как и другого алкоголя хорошо изучены последствия, потому что есть огромная выборка и много лет использования
Так вон же намешано всякое неизвестное науке!!!!!1
ну уколоться и не ссать что будешь сидеть на ИВЛ а потом сдохнешь тоже приятно в какой-то мере
Вообще да, но всем похуй. Я вообще стал похуистически относиться к смерти после того, как за полгода двух родственников похоронил. Какой смысл париться, если ты хоть в 80 лет, хоть в 50 можешь умереть. И это еще за год до ковида было. Сейчас вообще - вышел мусор выбросить, заразился и умер. И чё
Тут эффект от пива сразу наступает, а вот от укола вообще не понятно будет ли работать от новых штаммов.
я вот кефирчика ебанул
Моча тоже разная после разного пива?
нужен отдельный подсайт подсайта наука для изучения подобного
этож сколько ты их перепробовал
Немецкие химики
пиво
понятно
Пиво — это пример колоссальной химической сложности.
стекломой, ой простите этанол разбавленный всякими отходами при варении. ред.