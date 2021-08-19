Учёные изучили 467 сортов пива со всего мира с помощью новейшего метода масс-спектроскопии.

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Сеть найденных в пиве веществ, выстроенная по степени их подобия Изображение Мюнхенского технического университета

Учёные из Мюнхенского технического университета попытались определить полный химический состав различных видов пива и воссоздать сеть реакций, которые происходят при варке. Для этого химики подвергли масс-спектроскопии 467 сортов пива из 40 стран Северной и Южной Америки, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования они изложили в рецензируемом журнале Frontiers in Chemistry.

Пиво — это пример колоссальной химической сложности. И благодаря недавним достижениям в аналитической химии мы можем раскрыть эту сложность с беспрецедентной детализацией. Филипп Шмитт-Копплин профессор Мюнхенского технического университета

Анализ показал, что эти сорта можно описать примерно 7700 химическими формулами, в каждой из которых участвует до 25 сложных молекул. В итоге получаются более 100 тысяч веществ, около 80% которых даже не встречаются в химических базах данных. Они определяют многообразие вкуса, аромата и прочих качеств. Молекулярная сложность увеличивается в процессе варки пива из-за реакции Майяра между аминокислотами и сахарами. Эта же реакция придаёт «жареный» вкус хлебу и стейкам.

Диаграмма молекулярного состава 400 сортов пива и для пшеничных, кукурузных и рисовых видов в отдельности Изображение Мюнхенского технического университета

Учёные смогли однозначно отделить сорта, сваренные только из ячменя, от сортов с использованием пшеницы, кукурузы и риса. Две марки пива, сваренные вне Европы, даже получилось «забраковать» ­— в них обнаружили примеси кукурузы, хотя в составе на этикетке производитель её не указал.