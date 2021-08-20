На основе этих препаратов можно в сжатые сроки создать лекарства против Covid-19.

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Заражённые коронавирусом клетки Изображение Мичиганского университета

Специалисты Мичиганского университета протестировали более 1400 препаратов, одобренных к продаже на территории США, на эффективность против коронавируса. Среди них обнаружили 17 препаратов, уничтожающих SARS-CoV-2, причём наибольшую эффективность показала пищевая добавка лактоферрин, которую получают из молока и свободно продают без рецепта. Учёные сообщили об этом в журнале PNAS.

Препараты тестировали на искусственно выращенных человеческих клетках различных тканей, в том числе лёгких, гортани и лимфатических узлов. Клетки заражали коронавирусом в различных концентрациях и вводили в них исследуемые препараты. Учёные наблюдали за взаимодействием препаратов с коронавирусом, а также оценивали его концентрацию через 24 и 48 часов.

Оказалось, что многофункциональный белок лактоферрин, который содержится в грудном и коровьем молоке, блокирует SARS-CoV-2 уже на стадии заражения — он не даёт коронавирусу прикрепляться к клеткам. Также он «подстёгивает» клетки давать сильный иммунный ответ коронавирусу за счёт увеличения выработки интерферонов. Наконец, лактоферрин снижает уровень воспаления в клетках.

Лактоферрин блокирует заражение клеток коронавирусом Изображение Мичиганского университета

Лактоферрин известен как полностью безопасная биодобавка, которая свободно продаётся без рецепта. Его эффективность против вируса «атипичной пневмонии» (SARS) установили ещё в 2005 году, но только сейчас учёные доказали комплексное действие лактоферрина против нового коронавируса SARS-CoV-2, включая дельта-штамм. Авторы работы предлагают создать на его основе жидкое лекарство для распыления в носоглотку и лёгкие.

Взрывной рост противовирусных антител (красный цвет на графике), вызванный лактоферрином Изображение Мичиганского университета

Также в число этих 17 препаратов вошли: лекарство от лепры клофазимин, недавно одобренный к применению против Covid-19 ремдесивир (его эффективность и безопасность, впрочем, сомнительна), а также бромид ипратропия или атровент. Последний препарат можно вводить в лёгкие путём ингаляций, чтобы сдерживать заражение коронавирусом и развитие тяжёлых симптомов.