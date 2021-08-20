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Наука
Никита Логинов

Учёные выявили 17 известных препаратов, подавляющих коронавирус — самой эффективной оказалась безрецептурная биодобавка Статьи редакции

На основе этих препаратов можно в сжатые сроки создать лекарства против Covid-19.

11 11 комментариев
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Заражённые коронавирусом клетки Изображение Мичиганского университета

Специалисты Мичиганского университета протестировали более 1400 препаратов, одобренных к продаже на территории США, на эффективность против коронавируса. Среди них обнаружили 17 препаратов, уничтожающих SARS-CoV-2, причём наибольшую эффективность показала пищевая добавка лактоферрин, которую получают из молока и свободно продают без рецепта. Учёные сообщили об этом в журнале PNAS.

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Препараты тестировали на искусственно выращенных человеческих клетках различных тканей, в том числе лёгких, гортани и лимфатических узлов. Клетки заражали коронавирусом в различных концентрациях и вводили в них исследуемые препараты. Учёные наблюдали за взаимодействием препаратов с коронавирусом, а также оценивали его концентрацию через 24 и 48 часов.

Оказалось, что многофункциональный белок лактоферрин, который содержится в грудном и коровьем молоке, блокирует SARS-CoV-2 уже на стадии заражения — он не даёт коронавирусу прикрепляться к клеткам. Также он «подстёгивает» клетки давать сильный иммунный ответ коронавирусу за счёт увеличения выработки интерферонов. Наконец, лактоферрин снижает уровень воспаления в клетках.

Лактоферрин блокирует заражение клеток коронавирусом Изображение Мичиганского университета

Лактоферрин известен как полностью безопасная биодобавка, которая свободно продаётся без рецепта. Его эффективность против вируса «атипичной пневмонии» (SARS) установили ещё в 2005 году, но только сейчас учёные доказали комплексное действие лактоферрина против нового коронавируса SARS-CoV-2, включая дельта-штамм. Авторы работы предлагают создать на его основе жидкое лекарство для распыления в носоглотку и лёгкие.

Взрывной рост противовирусных антител (красный цвет на графике), вызванный лактоферрином Изображение Мичиганского университета

Также в число этих 17 препаратов вошли: лекарство от лепры клофазимин, недавно одобренный к применению против Covid-19 ремдесивир (его эффективность и безопасность, впрочем, сомнительна), а также бромид ипратропия или атровент. Последний препарат можно вводить в лёгкие путём ингаляций, чтобы сдерживать заражение коронавирусом и развитие тяжёлых симптомов.

Учёные отмечают, что все эти препараты уже протестированы на безопасность и одобрены к использованию, поэтому созданные на их основе лекарства против Covid-19 можно испытывать сразу со второй фазы (кроме разве что ремдесивира) — это позволит сэкономить время в условиях пандемии.

#новости #медицина #covid19 #коронавирус

11 11 комментариев
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Одинокий кот

1

я привился первым компонентом спутника 2.5 недели назад.
через 3 дня у меня второй компонент. но сегодня у меня сопли и першение в горле и характерные ощущения, что я заболеваю.
шо делать

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Candy Boy

4

Ну заболеваешь и заболеваешь. Не от прививки же.

Ответить
Candy

Одинокий кот

1

а вторую ставить когда

Ответить
Одинокий

Денис Туряница

0

После выздоровления.

Ответить

Анатолий Бажков

1

сказать об этом на приеме перед второй прививкой?

Ответить

ouxen

1

вторую дозу можно ставить не раньше 3 недель после первой и не позднее 3 месяцев

Ответить

Критический шмель

0

Реинкарнируй

Ответить

ouxen

2

пейте дети молоко будете здоровы

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Candy Boy

1

Круто!

Ответить

Степан Литвинов

1

Знаю нескольких людей, который вылечили ремдесевиром. После него, правда, печень садится и потом надо проходить отдельный курс лечения, но тем не менее. 

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Тяжелый пёс_анон

1

Специалисты Мичиганского университета протестировали более 1400 препаратов, одобренных к продаже на территории США, на эффективность против коронавируса.

Дело Эдисона живёт

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