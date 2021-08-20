В самой высокой точке Гренландии из-за сильного нагрева воздуха семь часов шёл дождь — впервые за историю наблюдений Статьи редакции
Обычно на леднике высотой более трёх километров выпадает только снег.
Научно-исследовательская станция Summit Camp, расположенная в самой высокой точке Гренландии, 14 августа 2021 года зафиксировала дождь, который шёл без остановки семь часов, после чего перешёл в снег. Это первый известный науке случай дождя в Гренландии на высоте 3216 метров над уровнем моря, сообщает Национальный центр данных по снегу и льду.
Причиной дождя стал сильный нагрев воздуха — его температура оставалась положительной в течение девяти часов. Такое происходило и раньше — это уже третий случай за последние 10 лет, но только сейчас повышение температуры длилось так долго и привело к дождю в самой высокой точке ледяного щита Гренландии. В целом, с 14 по 16 августа в Гренландии шли дожди и таяли ледники на площади 872 тысячи квадратных километров из-за аномально тёплого воздуха.
Двумя неделями раньше в Гренландии также произошло массовое таяние ледников из-за волны тепла. Температура в 2,5 раза превысила сезонную норму — на самом севере острова метеостанции зафиксировали 20 градусов тепла, а на северо-востоке температура достигла рекордных 23,4 °C. Из-за этого Гренландия в течение недели теряла восемь миллиардов тонн льда в день — это в два раза больше среднего летнего уровня.
Причиной этих аномальных явлений учёные называют глобальное потепление — из-за изменения климата средние температуры в приполярных областях растут в два-три раза быстрее, чем в средних и нижних широтах.
Ухх как повесточку подгоняют, кучно пошло, от этого слишком толсто ))
Метео-эксперты комментариев TJ, это уже глобальное потепление или пока еще леваки накручивают?
вообще то уже лет так 5+ в тусовке климатолухов не говорят глобальное потепление, т.к. замерзший Техас не укладывается в картину.
Теперь говорят климатические изменения.
Ну ты отстаааал ред.
Извиняюсь, а наблюдения за сколько лет?
Просто известно, что тысячу лет назад когда Гренландию открыли, там было кардинально теплее. Ее назвали Greenland. Надеюсь все могут перевести...
И даже самые упоротые климатолухи этого не отрицают.
График температур в Гренландии за последние 11 000 лет.
Кажется кто-то брешет как сивый мерин