Обычно на леднике высотой более трёх километров выпадает только снег.

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Сотрудник метеостанции в Гренландии держит ледяную корку, которая образовалась на снегу после дождя Фото National Science Foundation

Научно-исследовательская станция Summit Camp, расположенная в самой высокой точке Гренландии, 14 августа 2021 года зафиксировала дождь, который шёл без остановки семь часов, после чего перешёл в снег. Это первый известный науке случай дождя в Гренландии на высоте 3216 метров над уровнем моря, сообщает Национальный центр данных по снегу и льду.

Причиной дождя стал сильный нагрев воздуха — его температура оставалась положительной в течение девяти часов. Такое происходило и раньше — это уже третий случай за последние 10 лет, но только сейчас повышение температуры длилось так долго и привело к дождю в самой высокой точке ледяного щита Гренландии. В целом, с 14 по 16 августа в Гренландии шли дожди и таяли ледники на площади 872 тысячи квадратных километров из-за аномально тёплого воздуха.

Таяние гренландских ледников с 14 по 16 августа 2021 года (оранжевый цвет) и график дневной площади таяния ледников с 1981 по 2010 год Изображение Национального центра данных по снегу и льду

Двумя неделями раньше в Гренландии также произошло массовое таяние ледников из-за волны тепла. Температура в 2,5 раза превысила сезонную норму — на самом севере острова метеостанции зафиксировали 20 градусов тепла, а на северо-востоке температура достигла рекордных 23,4 °C. Из-за этого Гренландия в течение недели теряла восемь миллиардов тонн льда в день — это в два раза больше среднего летнего уровня.