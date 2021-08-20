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Наука
Ольга Щербинина

Запуск российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» перенесли с октября 2021 года на май 2022-го Статьи редакции

Она должна стать первым российским аппаратом на спутнике Земли.

27 27 комментариев
749 просмотров
Изображение НПО имени Лавочкина

Результаты уже выполненных тестов «Луны-25» «выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учётом баллистических условий перелёта к Луне». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

В мае 2022 года ожидается второе «пусковое окно», когда станция «оптимально и по заданной траектории» сможет достичь пункта назначения.

В «Роскосмосе» отметили, что при подготовке лунной миссии планируют провести «дополнительные мероприятия», учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля «Наука».

Что случилось с «Наукой» и как это отразится на…
Инцидент с российским модулем стал крупнейшим в истории Международной космической станции.
tjournal.ru

«Луна-25» — часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени Лавочкина. Сначала планируют запустить спускаемый аппарат, а через год — орбитальный аппарат.

Разработка автоматической станции началась в 1997 году, она продолжает серию советских станций «Луна», которые последний раз высаживались на естественный спутник Земли в 1976 году.

#новости #космос #роскосмос #луна

27 27 комментариев
8
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27 комментариев
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Владимир Алексеев

8
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Владимир Керенский

–1

К новости про перенос запусков ракет Маска тоже картинку кидал эту?

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Владимир

Максим Грандов

0

У него, в отличие от Роскосмоса, переносы запусков редкость

Ответить
Владимир

Картошка Фри

0
Ответить

Близкий ключ

4

Молодцы, что додумались назвать не "Луна-21". Так ещё 3 раза можно переносить. Смекалочка ред.

Ответить

Симпатичный пришелец

1

луна 2025? 👎
луна 2500! 👍 ред.

Ответить

Вася Пражкин

0

Лучше проект вообще переименовать в «Луна когда-нибудь».

Ответить
Вася

Симпатичный

0

можно более романтично - "Луна на горизонте" 

Ответить

Robutt

3

Межпланетный шахматный турнир

Ответить

Странный паркур

2
Ответить

Вася Пражкин

1

Там ручной пилы маловато будет, бензо- или электрическая подойдут.

Ответить

Сладкий татарин

–2

Ну и правильно — семь раз отметь, один раз отрешь

Ответить

Grosse Tete

6

Семь раз отмерь, один раз распили. 

Ответить
Grosse

Рыбный Валера

0

Распили распили, и распили ещё раз, если можешь.

Ответить

Bibba La Bibba

0

Один раз освятить 

Ответить

Рыжий паук например

1

ну не ваше это, ну уймитесь и не лезьте

Ответить

Симпатичный пришелец

0

ты про комментаторов?

Ответить
Симпатичный

Рыжий паук

1

про российскую космонавтику, отличную от посылания газелек к мкс

Ответить

Странный паркур

1

Могли бы перенести и на ноябрь 2125-го, чего мелочиться-то 

Ответить

Миржан Досымбаев

1

https://pbs.twimg.com/media/EbcvEQEWsAArNw7.jpg

Ответить

бах-бах

0

удачи нашим

Ответить

Музыкальный Денис

1

Здоровья ихним 

Ответить

Пп Пп

0

Ну хоть не на целый год.

Ответить

Руденко Сергей

0

Комментарий удален ред.

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dead

0

 на май 2022-го

века

Ответить

Музыкальный Денис

0

Если повторит судьбу Фобос-Грунт то печально

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Sergey Klimenko

0

Так а зачем нужна эта станция?

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