Запуск российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» перенесли с октября 2021 года на май 2022-го Статьи редакции
Она должна стать первым российским аппаратом на спутнике Земли.
Результаты уже выполненных тестов «Луны-25» «выявили необходимость проведения дополнительных исследований, в том числе с учётом баллистических условий перелёта к Луне». Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
В мае 2022 года ожидается второе «пусковое окно», когда станция «оптимально и по заданной траектории» сможет достичь пункта назначения.
В «Роскосмосе» отметили, что при подготовке лунной миссии планируют провести «дополнительные мероприятия», учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля «Наука».
«Луна-25» — часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени Лавочкина. Сначала планируют запустить спускаемый аппарат, а через год — орбитальный аппарат.
Разработка автоматической станции началась в 1997 году, она продолжает серию советских станций «Луна», которые последний раз высаживались на естественный спутник Земли в 1976 году.
К новости про перенос запусков ракет Маска тоже картинку кидал эту?
Лучше проект вообще переименовать в «Луна когда-нибудь».
Семь раз отмерь, один раз распили.
удачи нашим