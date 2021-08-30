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Наука
Никита Логинов

Учёные с помощью бактерий вырастили искусственные мышечные волокна — из них можно делать одежду и бронежилеты Статьи редакции

Жёсткость и прочность таких волокон выше, чем у кевлара, который используют для защиты от пуль.

14 14 комментариев
903 просмотров
Выращенное мышечное волокно, состоящее из белка титина Фото Вашингтонского университета

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали технологию синтетической химии, которая позволяет выращивать большие белковые молекулы внутри микробов. С её помощью учёные смогли синтезировать высокомолекулярный мышечный белок титин в виде волокон. Об этом они сообщили в журнале Nature.

Титин — самый большой известный белок, он состоит из более чем 500 тысяч атомов и выполняет роль «молекулярной пружины» в мышечных волокнах — позволяет мышцам сокращаться. Учёные давно пытались создать искусственные мышечные волокна для биоинженерии и робототехники, но все работающие способы сводились к выделению титина из живых тканей.

Новая технология избавляет от необходимости использовать животных: американским учёным удалось вывести специальные бактерии, которые могут собирать огромные белковые молекулы — в 50 раз более объёмные и массивные, чем все известные «бактериальные» белки. С помощью таких бактерий исследователи синтезировали молекулы титина и «скрутили» их в волокна толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса.

Структура мышцы и схема производства титиновых волокон бактериями Изображение Вашингтонского университета

Исследование показало, что такие волокна имеют выдающиеся механические и химические свойства. Например, их жёсткость, прочность и ударная вязкость выше, чем у кевлара — таким образом, из «искусственных мышц» можно делать защитное снаряжение вроде бронежилетов или рабочей формы. Также титиновые волокна полностью биосовместимы благодаря своей идентичности натуральным мышечным волокнам — они не будут вызывать воспаления при использовании в хирургии и биоинженерии.

#новости #биология

14 14 комментариев
10
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14 комментариев
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Владислав Васильев

6

Кожаные мешки эволюционируют и начинают делать одежду из мышц, но всё равно не перестают оставаться кожаными мешками

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Владислав

Robutt

1

Факт! 

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Артём Алхутов

6
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ouxen

5

титин

😂😂🤣

Ответить
ouxen

Огромный кран

2

сиськин

Ответить
ouxen

MadRat96

1

Baboonkertin

Ответить

Владимир Климов

5

стаканчики пробьют такое?

Ответить

Огромный кран

4

 Жёсткость и прочность таких волокон выше, чем у кевлара, который используют для защиты от пуль.

То есть мои мышцы прочнее кевлара? Галя, неси ружжо

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Игорь Рачук

2

 Исследование показало, что такие волокна имеют выдающиеся механические и химические свойства. Например, их жёсткость, прочность и ударная вязкость выше, чем у кевлара — таким образом, из «искусственных мышц» можно делать защитное снаряжение вроде бронежилетов или рабочей формы. Также титиновые волокна полностью биосовместимы благодаря своей идентичности натуральным мышечным волокнам — они не будут вызывать воспаления при использовании в хирургии и биоинженерии.

Ответить

гачик forsaken

1

гайвер когда?

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ouxen

1

шо опять?

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Robutt

0

синтезировали молекулы титина

Тинтина 

Ответить
Robutt

Candy Boy

0

Orewa ochinchin ga daisuki nandayo!

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Василий Дробовский

0

Скоро бодибилдинг не будет актуален.
Нарастил, когда нужно - "сдулся". )

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