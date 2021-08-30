Участок суши, на котором они побывали, оказался на 800 метров севернее предыдущего рекордсмена — острова Оодаак.

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Самый северный остров в мире — пока ещё не имеющий официального названия Фото Reuters

Группа учёных из Дании и Швеции открыла самый северный в мире участок суши в результате ошибки навигации. Они собирались посетить остров Оодаак, который находится у берегов Гренландии и до этого момента носил статус самого северного в мире, но вместо этого попали на неизвестную землю, сообщает «Би-би-си».

Экспедиция учёных началась в июле — они отправились в северную часть Гренландии для сбора образцов и поиска новых живых организмов, обитающих в экстремальных условиях. В рамках экспедиции исследователи собирались посетить и остров Оодаак. Они долго искали его на вертолёте и в результате высадились на участке суши размером 60х30 метров, покрытом льдом и гравием с грязью.

Поначалу учёные были уверены, что это и есть остров Оодаак, но в конце экспедиции они сверились с базой данных арктических островов и узнали, что посещённый ими остров находится на 800 метров (2625 футов) севернее Оодаака. Таким образом, учёные случайно открыли самый близкий к Северному полюсу участок суши.

Как отметил глава экспедиции, в этом открытии нет большого научного значения — острова севернее Гренландии регулярно появляются и исчезают из-за движения льдов, поэтому карты тех краёв всегда приблизительны. Но «чисто по-человечески — забавно быть одним из шести человек, которые своими сапогами топтали самую северную землю в мире».