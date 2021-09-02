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Наука
Никита Логинов

Учёные создали молекулярный процессор, похожий на мозг — он динамически меняет свою архитектуру и хранит в себе данные Статьи редакции

Такие процессоры можно использовать как базу для мощных нейросетей.

13 13 комментариев
830 просмотров
Нейроны биологического мозга динамически меняют связи между собой Фото Массачусетского технологического института

Международная группа учёных из США, Ирландии, Индии и Сингапура создала молекулярную микросхему, которая работает подобно мозгу — одновременно хранит и обрабатывает данные, а также способна перестраивать свою аппаратную архитектуру. Исследователи рассказали об этом в журнале Nature.

Эксперимент показал, что молекулярный процессор может производить многомерные, разветвлённые вычисления за один такт — это приближает его к мозгу по уровню энергоэффективности. По словам одного из авторов работы, устройство демонстрирует все признаки работы мозга — оно состоит из одинаковых крошечных молекулярных узлов, которые объединены в сеть и работают параллельно. Даже если часть процессора выйдет из строя — он всё равно будет работать дальше.

Реализация многомерных деревьев принятия решений в молекулярном процессоре Изображение авторов исследования

Крошечные узлы — это атомы железа, окружённые органическими молекулами. Связи атомов с молекулами формируют архитектуру молекулярного процессора, его электронную схему — так же, как в обычном процессоре кремниевые транзисторы связаны друг с другом определённым образом и формируют его архитектуру. Но в обычном процессоре эти связи жёстко заданы при производстве и не могут меняться во время работы. А в молекулярном процессоре — могут, для этого достаточно изменить напряжение тока.

Структура молекулярного процессора Изображение авторов исследования

Такая гибкость позволяет молекулярной микросхеме играть роль не только процессора, но и памяти — устройство мгновенно переключается между обработкой и хранением данных при изменении напряжения. Во время вычислений молекулярный процессор также может менять всю логику своей работы, перестраивая связи между атомами и молекулами. Подобным образом ведёт себя биологический мозг с его нейронами и динамическими связями между ними.

Учёные считают, что такой молекулярный кристалл можно встраивать в мобильные и периферийные устройства, а также в обычные кремниевые процессоры для «ускорения принятия сложных решений» и работы нейросетей, которые будут намного мощнее существующих.

#новости #компьютеры #изобретения

13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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Готовый череп

11

Зумеры изобрели мозг

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Готовый

Dmitry Ryleev

2

Они скорее милениалы

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Dmitry

Dmitry Ryleev

2

ОКЕЙ БУМЕР

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5ый член Комитета

4

люди больше не нужны

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5ый

Барашек

6
Ответить
Барашек

5ый член

3
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Особый Макс

5

Шёл 2021, я все ещё не могу покинуть кожаный мешок…

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Особый

5ый член Комитета

0

вылезай уже, хватит, или сиди хотя бы в льняном это гигиеничнее
да и как ты из мешка в интернет вышел?

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Региональный Мурод

3

Опасная штука

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Гигантский паркур

2

 группа учёных из США, Ирландии, Индии и Сингапура

российские учёные укреплением скреп занимаются или чем

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Грядущий Валера

1

Зойчем делать процессор похожим на сморщенную губку, которую кожаные в башке таскают? 

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Грядущий

TJaba

0

для лулзов

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Neten

0

А можно такую хуйню вместо мозга использовать? Надоело быть кожаным мешком.

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