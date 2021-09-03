Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта Статьи редакции
Марсоход сделает ещё несколько снимков, чтобы убедиться в успехе миссии.
Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса в рамках своей миссии. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.
По словам Стелтцнера, образец обладает «безупречным сердечником» и совсем скоро начнется его «путешествие».
В твитере марссхода уточняется, что первые из-за недостаточного освещения фотографии получились нечёткими. «На всякий случай нужно сделать ещё несколько снимков с лучшим освещением», — добавил Стелтцнер.
Для добычи грунта используется технологию ударно-вращательного бурения.
Марсоход предпринял первую попытку добыть образец планетарного грунта 5 августа, но она оказалась неудачной — телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.
Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, их погрузят на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Другой аппарат заберёт их оттуда и доставит на Землю.
какая СКАЛА? это же очевидно камень на картинке
«Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров»
Это как в анекдоте про «я сделала около 16 приседаний»? ред.