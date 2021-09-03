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Наука
Артём Мазанов

Марсоход Perseverance добыл первый образец планетарного грунта Статьи редакции

Марсоход сделает ещё несколько снимков, чтобы убедиться в успехе миссии.

5 5 комментариев
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Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса в рамках своей миссии. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

По словам Стелтцнера, образец обладает «безупречным сердечником» и совсем скоро начнется его «путешествие».

Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дырку в скале.

Адам Стелтцнер
главный инженер проекта Perseverance

В твитере марссхода уточняется, что первые из-за недостаточного освещения фотографии получились нечёткими. «На всякий случай нужно сделать ещё несколько снимков с лучшим освещением», — добавил Стелтцнер.

Для добычи грунта используется технологию ударно-вращательного бурения.

NASA's Perseverance Mars Rover @NASAPersevere
Next step: drilling. I’ve checked out my new target rock from all different angles, and I’m ready to try again for my first core sample. #SamplingMars http://go.nasa.gov/3DvSSmR https://t.co/FbxmO6VUy2

Марсоход предпринял первую попытку добыть образец планетарного грунта 5 августа, но она оказалась неудачной — телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.

Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, их погрузят на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Другой аппарат заберёт их оттуда и доставит на Землю.

#новости #persevenance

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Контрольный вентилятор

1

А когда-нибудь этот камень будет лежать в музее

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Jordan Deadlight

–1

какая СКАЛА? это же очевидно камень на картинке

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Jordan

Социальный нос

1

Скала не обязательно огромной должна быть. Вот например Скала Верблюд  ред.

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Jordan

Александр Воронин

0
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Le Petit Train Jaune

0

«Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров»

Это как в анекдоте про «я сделала около 16 приседаний»? ред.

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