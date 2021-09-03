Марсоход сделает ещё несколько снимков, чтобы убедиться в успехе миссии.

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Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса в рамках своей миссии. Об этом сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

По словам Стелтцнера, образец обладает «безупречным сердечником» и совсем скоро начнется его «путешествие».

Мы получили образцы! Никогда не был так счастлив увидеть дырку в скале. Адам Стелтцнер главный инженер проекта Perseverance

В твитере марссхода уточняется, что первые из-за недостаточного освещения фотографии получились нечёткими. «На всякий случай нужно сделать ещё несколько снимков с лучшим освещением», — добавил Стелтцнер.

Для добычи грунта используется технологию ударно-вращательного бурения.

Марсоход предпринял первую попытку добыть образец планетарного грунта 5 августа, но она оказалась неудачной — телеметрия показала, что в пробирке по итогам операции не оказалось грунта.