Фото: Крупнейший метеорит с Марса в музее штата Мэн Статьи редакции
Это самый большой известный обломок красной планеты, когда-либо падавший на Землю.
Музей минералов и драгоценных камней штата Мэн пополнил экспозицию крупнейшим метеоритом, который образовался на Марсе и впоследствии упал на Землю. Об этом сообщает LiveScience.
Метеорит Taoudenni 002 достигает 25 сантиметров в поперечнике и массы 14,5 килограммов. Его нашли в апреле 2021 года возле соляной шахты в африканской пустыне, но когда он упал на Землю — неизвестно. Химический анализ показал, что Taoudenni 002 образовался на красной планете — он имеет типичный для марсианского грунта состав из пироксена, оливина, маскелинита, ильменита и других минералов.
Возраст метеорита составляет более 100 миллионов лет — скорее всего, его выбросило с Марса в космос в результате падения астероида или кометы. На это указывает характер механических и температурных деформаций минералов. Обломок всё это время дрейфовал по Солнечной системе, пока его траектория не пересеклась с орбитой Земли.
Сейчас на Земле находятся около 300 марсианских метеоритов общим весом 227 килограммов, но это приблизительная оценка — за ними часто охотятся коллекционеры, которые распиливают обломки на части для перепродажи. После находки Taoudenni 002 также выкупил частный торговец метеоритами Дэррил Питт, но не стал разбивать его на части. Вместо этого он передал метеорит музею штата Мэн, где уже хранятся около 6000 инопланетных камней.
Потенциально на Земле могут находиться намного большие обломки других планет, их спутников, астероидов и комет — их нужно искать под пустынными песками, полярными льдами или на дне океана. В прошлом небесные тела часто сталкивались между собой, выбрасывая в космос множество обломков, которые со временем могли достигать соседних планет.