Телескоп позволит учёным заглянуть во вселенную дальше, чем когда-либо раньше, но перед этим ему предстоит пройти через Карибское море.

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Подготовленный к отправке телескоп «Джеймс Уэбб» Фото NASA

Проект NASA длительностью 25 лет подходит к завершению — инженеры протестировали и подготовили телескоп «Джеймс Уэбб» к перевозке на космодром. Аппарат, который обещает открыть внеземную жизнь и тайны зарождения первых звёзд во Вселенной, запустят в середине ноября 2021 года.

Но доставка телескопа на космодром грозит стать очередной проблемой в долгой истории «Джеймса Уэбба». Не только сложной, но и опасной — настолько, что NASA отказывается называть точный маршрут перевозки. Издание Inverse изучило трудности очередного этапа в жизненном цикле телескопа.

Откуда будут запускать «Джеймса Уэбба» и почему

Путь телескопа лежит на космодром Куру, расположенный в Гвиане — французском владении в Южной Америке. Оттуда его на европейской тяжёлой ракете «Ариан-5» запустят в точку Лагранжа L2 на расстоянии полтора миллиона километров от Земли. «Ариан-5» — одна из самых надёжных ракет в мире: 95,5% её запусков прошли успешно, что немаловажно для вывода в космос аппарата стоимостью 10 миллиардов долларов.

Старт ракеты «Ариан-5» с космодрома Куру Фото ESA

NASA выбрало Куру из-за его географического расположения — космодром находится всего на 500 километров севернее экватора. Это выгодно для запуска грузов на высокие орбиты, потому что траекторию полёта почти не приходится корректировать, а вращение Земли придаёт ракете дополнительное ускорение. При запуске аппарата в точку Лагранжа эти факторы имеют решающее значение.

«Джеймс Уэбб» после выхода в точку Лагранжа L2

Сначала телескоп планировали доставить из Калифорнии в Гвиану по воздуху. Он без проблем уместился бы в транспортный самолёт Lockheed C5 Galaxy, который может перевозить более 127 тонн груза (масса «Джеймса Уэбба» — всего 6,5 тонн). Проблемы начались бы после приземления C5 Galaxy в аэропорту Кайенны, столицы Гвианы.

Военно-транспортный самолёт Lockheed C5 Galaxy Фото Francois Mori

«Джеймса Уэбба» пришлось бы везти 90 километров до космодрома по дорогам, проложенным в зыбких песчаных почвах. Мосты на последнем участке дороги к Куру не выдержали бы нагрузки при движении — как сказал менеджер NASA Марк Войтон в интервью Inverse, здесь в дело вступают самые основы физики. Поэтому космическое агентство выбрало доставку по воде: телескоп погрузят на судно в калифорнийском порту Лонг-Бич и перевезут морем почти к самому космодрому, который стоит на берегу океана.

Как «Джеймса Уэбба» будут перевозить на космодром

Телескоп состоит из крайне чувствительного и хрупкого оборудования, изготовленного в единственном экземпляре, так что его перевозка на корабле требует особого подхода. Инженеры NASA изготовили специальный контейнер, который должен не только гасить возможные удары волн по судну, но и обеспечивать постоянную среду внутри. Его оборудование будет обдувать телескоп тёплым сухим воздухом, чтобы не допускать охлаждения и появления конденсата.

Контейнер для перевозки «Джеймса Уэбба» Фото NASA

После выхода из порта Лонг-Бич судно пройдёт несколько тысяч километров по Тихому океану, после чего войдёт в Панамский канал — только один этот переход длиной 82 километра займёт более 11 часов. Дальше судну предстоит пересечь Карибское море и достигнуть берегов Гвианы. Там контейнер выгрузят на берег, из него осторожно извлекут телескоп и подвезут его к стартовой площадке на специальном транспорте, который сейчас собирают только для одной этой задачи.

Возможный путь доставки «Джеймса Уэбба» на космодром Куру Скриншот Яндекс.Карт

Почему телескоп может стать добычей пиратов

Не факт, что «Джеймса Уэбба» будут перевозить именно таким путём. Из соображений безопасности NASA отказывается называть точное время и маршрут доставки. Карибское море — довольно опасное место, здесь даже в третьем десятилетии 21 века промышляют пираты. Особенно после того, как условия жизни в Венесуэле резко ухудшились из-за политического и экономического кризиса в стране.

В 2010-х годах многие венесуэльские рыбаки после национализации рыбной промышленности лишились дохода и начали зарабатывать на жизнь морским разбоем. Они не только атакуют рыбацкие лодки и суда местных предприятий, но и грабят нефтяные платформы. К 2018 году венесуэльские пираты совершали около сотни нападений в год, в том числе и на иностранные яхты, а также занимались контрабандой. Преступность у берегов Венесуэлы настолько выросла, что их начали называть «районом невозврата».

Венесуэльские рыбаки с самодельным оружием для защиты от пиратов Фото AP

NASA всерьёз опасается, что судно с грузом стоимостью 10 миллиардов долларов могут захватить пираты и потребовать за него большой выкуп. Марк Войтон в интервью Inverse сообщил, что космическое агентство консультируется с Транспортным командованием армии США и рассматривает вариант вооружённого сопровождения «Джеймса Уэбба».

Что ждёт телескоп после доставки на Куру

На космодроме «Джеймса Уэбба» ждут 55 дней тестирования всех систем и ещё две недели заправки и установки в головную часть ракеты «Ариан-5». После этого телескоп будет готов к запуску в космос — если только его снова не перенесут на более поздний срок. Прямо перед полётом «Джеймса Уэбба» на космодроме запланирован пробный пуск «Ариан-6», ракеты следующего поколения. Если он пройдёт неудачно, это может поставить миссию под угрозу.

Ракета "Ариан-5" с размещённым внутри телескопом «Джеймс Уэбб» Изображение NASA

Когда «Ариан-5» доставит телескоп в космос, останется надеяться, что все системы «Джеймса Уэбба» нормально отработают: раскроются антенны и солнечные батареи, аппарат достигнет точки Лагранжа L2 и перейдёт в рабочее состояние, развернув солнечный щит и зеркало диаметром 6,5 метров.

Переход «Джеймса Уэбба» в рабочее состояние Изображение NASA

По словам Марка МакКогриана, сотрудника Европейского космического агентства, разворачивание солнечного щита вызывает у него наибольшие опасения. Этот процесс «пугающе аналоговый» — он использует сложную систему тросов и шкивов, и напоминает работу с парусами на старых деревянных кораблях.