Список победителей пародийного аналога Нобелевки.

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9 сентября состоялась 31-я церемония вручения шуточной Шнобелевской премии — аналога Нобелевской, которую присуждают за научные достижения, «которые сначала заставляют смеяться, а затем — задуматься». Из-за Covid-19 церемония проходила онлайн, а призы — банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов (в настоящее время не эмитируется) — лауреаты должны были скачать и распечатать сами. Список победителей опубликовали на сайте премии.

Шнобелевскую премию мира получили три американских исследователя — за проверку теории, согласно которой появление бороды у мужчин было связано с необходимостью защищать лицо в кулачном бою. В ходе серии экспериментов они показали, что борода действительно снижает риск перелома челюсти при ударе: пышная «борода» поглотила на 37% больше энергии, чем стриженая.

Лауреаты Итан Бесерис, Стивен Нейлуэй и Дэвид Кэрриер — биологи, они не ожидали награды в этой категории. «Я думал, мы получим премию по биологии или антропологии», — заявил один из учёных. Ведущий ответил, что премия мира «является самой престижной из всех номинаций».

Часть из десяти номинаций Шнобелевской премии совпадает с нобелевскими, некоторые из них ежегодно меняются в зависимости от мировой повестки. В 2021 году темой премии было инженерное дело. Лауреатов поздравляли и награждали нобелевские лауреаты.

Физика

Исследователи из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) и Сычуаньского университета (Китай) получили премию за серию экспериментов с целью узнать, почему пешеходы не сталкиваются постоянно с другими пешеходами.

Кинетика

Исследователи из Токийского университета получили премию за серию экспериментов с целью узнать, почему пешеходы иногда сталкиваются друг с другом».

Биология

Сюзанна Шоц из Швеции получила премию за серию научных работ, для которых она провела «анализ вариаций мурлыканья, щебетания, стрекотания, чириканья, мяуканья, стона, писка, шипения, тявканья, воя, рычания и других способов общения кошки с человеком».

Она предполагает, что кошки «полусознательно» изменяют интонацию в ответ на перемены в интонации речи людей.

Транспорт

Учёные из Корнельского университета получили премию «за определение экспериментальным путём, безопаснее ли перевозить носорога по воздуху вверх ногами». Они 12 раз поднимали животных с помощью крана, чтобы выяснить, как разные способы «подвески» влияют на их организм. Как выяснилось, такой способ транспортировки безопасен.

Химия

Учёные из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга получили премию за «химический анализ воздуха внутри кинотеатров, позволивший проверить, достоверно ли органические вещества, вырабатываемые зрителями, указывают на уровень насилия, секса, антисоциального поведения, употребления наркотиков и сквернословия в фильме, который смотрят зрители».

Учёные предполагали, что эмоции людей можно отслеживать ещё и по летучим органическим веществам, которые выделяет организм. По их данным, теория подтвердилась. Они построили модель, которая может по «запаху» в зале воссоздать характеристики фильма.

Экономика

Исследователь из Университета Монпелье во Франции Павел Блавацкий получил премию за «открытие того, что избыточный вес политиков может быть связан с коррупцией в стране». По его теории, взятки получают чаще всего более упитанные политики.

Блавацкий собрал портреты 299 членов правительств всех 15 республик СССР, определил для каждого из них индекс массы тела. Эти показатели он сравнил с пятью установленными показателями предполагаемой коррупции и обнаружил высокую корреляцию.

Энтомология

Сотрудники Центра экологии и борьбы с переносчиками болезней получили премию «за исследование нового метода борьбы с тараканами на подводных лодках» — с помощью аэрозоля дихлорофоса и некоторых других веществ.

Медицина

Немецкие оториноларингологи из Университетской клиники Гейдельберга получили премию «за демонстрацию того, что оргазм может быть столь же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты».

Учёные уточнили, что метод работает не долго — через три часа после оргазма нос будет снова заложен.

Экология