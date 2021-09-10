Учёные обнаружили связь шума машин и поездов с повышенным риском развития деменции Статьи редакции
Жизнь вблизи магистралей может запускать в организме деструктивные процессы, которые ведут к деменции в пожилом возрасте.
Датские исследователи определили, что каждый седьмой случай деменции у людей старше 60 лет связан с высоким уровнем транспортного шума в месте проживания. Для этого учёные наблюдали за 1938994 жителями страны в период с начала января 2004 года по конец декабря 2017 года, сообщает медицинский журнал BMJ.
Исследование не утверждает надёжной причинно-следственной связи между этими явлениями, так что настоящей причиной роста риска деменции может нечто другое. Но это первая работа подобного типа, которая опирается на большую выборку, долгие наблюдения и качественную оценку уровня шума.
Модель учёных использовала адреса и этажи проживания каждого из наблюдаемых, начиная с 1994 года, а также учитывала количество и тип зелёных насаждений, наличие шумовых барьеров, экранирующие эффекты от рельефа и зданий, создаваемое поверхностями эхо. Для моделирования транспортного шума в разные периоды суток исследователи опирались на подробную статистику дорожного и железнодорожного движения. Также они отсеяли влияние загрязнения воздуха различными газами и частицами.
Результаты расчётов показали, что автомобильный шум дома выше 55 децибел (это примерно уровень разговора) связан с увеличением риска развития деменции на 27%, а шум поездов выше 50 децибел — с ростом риска на 24%. В целом, только за 2017 год звуковой фон транспортного трафика мог вызвать 1216 из 8475 случаев деменции в Дании.
Учёные объясняют это тем, что шум машин и поездов вызывает стресс и не даёт полноценно отдохнуть, особенно в ночное время. Из-за этого страдает иммунная система и кровоснабжение мозга, начинаются воспалительные процессы — всё это считается факторами повышенного риска для болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и других типов деменции. При этом исследователи не нашли никакой зависимости риска сосудистой деменции от уровня железнодорожного шума.
Авторы исследования отмечают, что сейчас каждый пятый европеец страдает от транспортного шума выше рекомендованных 55 децибел, что провоцирует развитие деменции, ишемической болезни сердца, диабета и даже ожирения. Учёные считают это тревожным показателем — на Европу приходится четверть всех новых случаев деменции в мире, и с этим вряд ли получится бороться без снижения шумности городов и сёл.
я думаю, фоновый шум влияет, а не эпизодический
Стресс есть стресс. Эпизодический стресс тоже влияет
стресс это нормально, хронический — нет
Почему ты думаешь, что стресс это нормально?
Ну ты пасешься например на лугу, видишь — волки
У тебя стресс и ты спасаешься бегством. В дикой природе стресс заканчивается тем, что ты спасся или тебя убили и съели.
Ты на этом основываешься, когда говоришь что стресс - это нормально?
Описанный тобой случай не говорит о том, что стресс безвреден.
Какие-то надёжные свидетельства о том, что эпизодический стресс безвреден имеются?
Не оказывает долговременный негативный эффект
отличное от нормального состояние организма в ответ на неблагоприятный фактор
А какого коня в вакууме ты имел в виду когда говорил "стресс это нормально"?
Можно и сформулировать более конкретно: есть ли у тебя какие-то данные о том, что несколькочасовой стресс в виде сверления стены соседом является безвредным?
Окей, сверление - это стрессовый фактор. В терминах мы разобрались. По ответу на вопрос то что?
Кауфер отметил, что воздействие острого, интенсивного стресса иногда может быть вредным, например, приводить к посттравматическому стрессовому расстройству. Дальнейшие исследования могут помочь определить факторы, определяющие, является ли реакция на стресс хорошей или плохой.
Ну и тут исключительно затрагивается потенциальная польза для нейронов от стресса. Но нет информации о том, что стресс безвреден. Наличие пользы не значит отсутствие вреда.
В деревне кайф в этом плане.
Интересно, как храп партнера по кровати влияет.
Петухи, коровы, визжащие свиньи — каеф
Жил чуть менее полугода на съемной хате вблизи железной дороги. Спал вроде всю ночь но не высыпался, начались проблемы с памятью. Один раз забыл код разблокировки телефона своего, тогда знатно прихуел и понял что надо убывать оттуда как можно быстрее. Возможно какие-то другие факторы на это повлияли но я больше никогда не буду жить рядом с жд путями или магистралями.
@Сергей Собянин убирай своё говно, делай трамвай
Ещё интересно, вибрация влияет или звук. От ж/д в основном гул, от магистралей тоже нет резких звуков (типа кто-то бибикает агрессивно). В метро в шумоподавляющих наушниках кайф, но есть ещё тряска, вибрация (типа как басы для глухих). То есть, например, беруши решат вопрос? Или звукоизоляция? Или маскирующие штуки типа Bose Sleepbuds