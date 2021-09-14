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Наука
Sasha Shambilova

Фото: Первый гражданский экипаж SpaceX для полёта на орбиту в скафандрах Статьи редакции

Команда проведёт на орбите трое суток.

48 48 комментариев
1512 просмотров
Фото SpaceX

Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 20:02 (13:02 по Москве). Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Взлетать планируют со стартового комплекса в Космическим центре Кеннеди NASA во Флориде, сообщается в пресс-релизе SpaceX.

В первой гражданской миссии на орбиту полетят основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ассистентка врача больницы Сэйнт Джуд Хэйли Арсено с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор. Онлайн-трансляцию запуска начнут вести за четыре часа до пуска.

Джаред Исаакман Фото SpaceX
Хэйли Арсено Фото SpaceX
Крис Семброски Фото SpaceX
Сиан Проктор Фото SpaceX

О запуске первого гражданского экипажа стало известно в феврале 2021 года. Миссия Inspiration4 изначально была направлена на благотворительность — Исаакман выкупил все четыре билета, один из которых отдал сотруднице госпиталя. Два других разыграли через аукцион, для участия в нём нужно было оформить пожертвование больнице.

Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Благодаря конкурсу больница привлекла 15 миллионов долларов помимо 100 миллионов долларов, которые получила в качестве пожертвования от Исаакмана.

Фото SpaceX
Фото SpaceX

#космос #новости #spacex

48 48 комментариев
14
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48 комментариев
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Le Petit Train Jaune

20

Им там с такими веселыми лицами ситком надо снимать. Как я встретил ваш астероид 

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Le

Влюбленный теркин30см

5

Интересное название для порнофильма

Ответить
Le

Вася Пражкин

0

Ну может они на твиттер Рогозина подписаны.

Ответить
Le

theLastLetters

0

Байдэн, мы "поехали"!

Ответить

Антигравитационный торт

7

Вот они слева направо негр-транс, гей, фемка и хуемразь

Ответить
Антигравитацион…

Zero-one-one

1

Азиата нет.... 

Ответить
Zero-one-one

Шумный велосипед

2

голова ты, он камеру все это время держит 

Ответить
Шумный

Zero-one-one

0

Расист 

Ответить
Zero-on…

ouxen

0

типичный азиат

Ответить
Zero-one-one

Bad Mother

0

азиат не полетит, он же не дурак

Ответить

Бюджетный бинокль

2

Фамилия неверно написана, буквы перепутаны

Ответить
Бюджетный

Бюджетный бинокль

16
Ответить
Бюджетный

Специфический химик

0

экипаж не увидит, поэтому можно как угодно написать  ред.

Ответить
Бюджетный

Вася Пражкин

0

В имени Хэйли?

Ответить

Чувствительный хичхакер

3

Ну скафандрики ничё так 

Ответить
Чувствительный

Сплошной завод

3

Сапоги топчик, кирзачи

Ответить
Сплошной

ouxen

0

галош не хватает

Ответить

Инвестиционный рак

2

фотографии как из промо к малобюджетному сайфаю нулевых

Ответить
Инвестиционный

ziggy stardust

2

Вот да. Прямо даже видно, кто умрёт первым.

Ответить

Чембельбес

2

Кстати, выше них летали только экипажи Аполлонов и экипаж, который ремонтировал Hubble.

Ну и купол конечно топ. ред.

Ответить

ouxen

1

в корабле "союз труда и капитала"

Ответить
ouxen

ouxen

3

в корабле "союз"

Ответить
ouxen

Чембельбес

1

русского сразу видно)

Ответить
Чембель…

ouxen

0

этот господин уплатит за все

Ответить

ouxen

0

первый гражданский экипаж

ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ 

Ответить
ouxen

theLastLetters

4

Гэмбла забыли?

Ответить
theLastLetters

ouxen

0

и Джонсона

Ответить
ouxen

ouxen

3

и Джонсона

Ответить
ouxen

Чембельбес

1

Ветеран ВВС уже с таким пузом, а обученный пилот не прошла по медицинским показателям в астронавты НАСА, так что нет никакого противоречия)

Ответить
Чембельбес

ouxen

0

ага, это другое)

Ответить

Специфический химик

1

Прикольно, я бы не отказался слетать на орбиту

Ответить
Специфический

Вася Пражкин

1

28 миллионов долларов. И еще троих можете взять, например с TJ, кого не жалко.

Ответить
Вася

theLastLetters

2

Никого не жалко. Никого.

Ответить
Специфический

Влюбленный теркин30см

0

ну, сходи в бар..

Ответить

Никита Андреев

0

А в Рашке такое будет?

Ответить
Никита

theLastLetters

2

Надеюсь, нет. Превратили космос в парк аттракционов. Космос - это наука! Там не место дилетантам. Кто из них отличит квазар от фотона? Советские космонавты искали внеземную жизнь, исследовали, понимаешь. А эти туда поссать летают. Тьху...

Ответить
theLastLetters

ouxen

0

ну пора уже давно сворачивать эту лавочку

Ответить
theLastLetters

Sergey Klimenko

0

Пускай летают. Места в космосе всем хватит

Ответить

Андрей Галицкий

0

плот твист: полетят на теслах с крайней фотки

Ответить
Андрей

Evgeny Kovalyov

2

Ассоциативно:

Ответить
Evgeny

Инвестиционный

0

но фотография может буквально находиться с краю...
впрочем не в этом случае канеш

Ответить
Андрей

theLastLetters

1

Загружены карты в планшеты. Погружены чресла в кресла в Теслах...

Ответить

Михаил Зинчук

0

А какое мнение Рогозина по этому поводу?

Ответить
Михаил

Дмитрий Григорьев

0

Мемы с Рогозиным уже отливают в доменных печах.

Ответить
Михаил

theLastLetters

0

- Рядовой Исаакман, дрель не забыли?

Ответить

Гражданский кран

0

Исаакман — двойное бинго

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Это фото выглядит как из научно-фантастического фильма про будущее)) точно так его себе представляли в прошлом веке. Только машины не летают, но зато на электрических батареях

А мы живем в это время... ред.

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Dmitry Ryleev

0

Круто

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