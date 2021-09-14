Фото: Первый гражданский экипаж SpaceX для полёта на орбиту в скафандрах Статьи редакции
Команда проведёт на орбите трое суток.
Запуск первого полностью гражданского экипажа SpaceX запланирован на 15 сентября в 20:02 (13:02 по Москве). Четыре человека проведут в космосе трое суток, находясь на орбите Земли в корабле Crew Dragon. Взлетать планируют со стартового комплекса в Космическим центре Кеннеди NASA во Флориде, сообщается в пресс-релизе SpaceX.
В первой гражданской миссии на орбиту полетят основатель и глава компании Shift4 Payments Джаред Исаакман, ассистентка врача больницы Сэйнт Джуд Хэйли Арсено с протезом вместо тазобедренной кости, ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор. Онлайн-трансляцию запуска начнут вести за четыре часа до пуска.
О запуске первого гражданского экипажа стало известно в феврале 2021 года. Миссия Inspiration4 изначально была направлена на благотворительность — Исаакман выкупил все четыре билета, один из которых отдал сотруднице госпиталя. Два других разыграли через аукцион, для участия в нём нужно было оформить пожертвование больнице.
Семброски выбрали по открытому конкурсу из примерно 72 тысяч заявок, Проктор — из двухсот заявок. Благодаря конкурсу больница привлекла 15 миллионов долларов помимо 100 миллионов долларов, которые получила в качестве пожертвования от Исаакмана.
Им там с такими веселыми лицами ситком надо снимать. Как я встретил ваш астероид
Вот они слева направо негр-транс, гей, фемка и хуемразь
Азиата нет....
голова ты, он камеру все это время держит
Кстати, выше них летали только экипажи Аполлонов и экипаж, который ремонтировал Hubble.
Ну и купол конечно топ. ред.
в корабле "союз труда и капитала"
первый гражданский экипаж
ветеран ВВС США Крис Семброски и педагог и обученный пилот Сиан Проктор
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Гэмбла забыли?
Ветеран ВВС уже с таким пузом, а обученный пилот не прошла по медицинским показателям в астронавты НАСА, так что нет никакого противоречия)
28 миллионов долларов. И еще троих можете взять, например с TJ, кого не жалко.
А в Рашке такое будет?
Надеюсь, нет. Превратили космос в парк аттракционов. Космос - это наука! Там не место дилетантам. Кто из них отличит квазар от фотона? Советские космонавты искали внеземную жизнь, исследовали, понимаешь. А эти туда поссать летают. Тьху...
плот твист: полетят на теслах с крайней фотки
Ассоциативно:
но фотография может буквально находиться с краю...
впрочем не в этом случае канеш
А какое мнение Рогозина по этому поводу?
Это фото выглядит как из научно-фантастического фильма про будущее)) точно так его себе представляли в прошлом веке. Только машины не летают, но зато на электрических батареях
А мы живем в это время... ред.