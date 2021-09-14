Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».

Стив Возняк рассказал в твитере, что Privateer Space «будет отличаться от других» и опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании.

В видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета».

В описании к видео указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Вместе со Стивом Возняком сооснователем компании стал Алекс Филдинг, учредитель Ripcord.

Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдёт 14-17 сентября 2021 года.