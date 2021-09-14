Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space Статьи редакции
Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».
Стив Возняк рассказал в твитере, что Privateer Space «будет отличаться от других» и опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании.
В видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета».
В описании к видео указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Вместе со Стивом Возняком сооснователем компании стал Алекс Филдинг, учредитель Ripcord.
Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдёт 14-17 сентября 2021 года.
Шутка про то, что Возняк пересоберет ракету Маска, использовав при этом на 40% меньше плат
на вайлдбериз если не картой мир платишь, то полёт дороже будет
Когда российская экономика будет не в сраной заднице, и компаниям можно будет делать что-то новое, не опасаясь что все их начинания разобьются о коррупцию, бюрократию, а главное - об интересы мафии силовиков? ред.
стекло в скафандре треснуло, проблемы со шлейфом дисплеев навигационных приборов?
вы наклеили плёнку в неавторизованном сервис центре и поэтому ебитесь на орбите теперь сами
я видел
вещи, которые вы, люди, не можете себе даже представить. Атакующие корабли в огне на поясе Ориона. Я видел, как лучи Си пронизывают мрак близ ворот Тангаузера. Все эти моменты затеряются во времени, как слезы в дожде... Время умирать.
первая ступень в комплект не входит, необходимо покупать отдельно
Это всё ради заботы об экологии! Вы что, ска, против экологии? Ну-ка, быстро докупили первую ступень!
Это, кстати, не Возняк way. Он бы шпиговал технику всем, что только может понадобится
Если за космос берутся яблочники, то скоро на Луну можно будет смотреть только по платной подписке.
Ну если можно будет за стоимость даже самого топового Mac Pro слетать в космос - это будет прорыв))
Ну штош, пора бы и ТЖ уже космическую компанию создать
Благо, у главреда фамилия космическая