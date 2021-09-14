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Наука
Новости vc.ru

Сооснователь Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space Статьи редакции

Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».

Стив Возняк рассказал в твитере, что Privateer Space «будет отличаться от других» и опубликовал ссылку на ролик с презентацией компании.

В видео закадровый голос говорит, что «космос — не гонка, не соревнование и не игра» и «мы — не один человек, одна компания, одна нация, мы — одна планета».

В описании к видео указано, что Privateer Space создана, чтобы «космос был безопасным и доступным для всего человечества». Вместе со Стивом Возняком сооснователем компании стал Алекс Филдинг, учредитель Ripcord.

Компания подробно расскажет о планах на конференции Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies (AMOS Tech), которая пройдёт 14-17 сентября 2021 года.

#новости

1275 просмотров
29 29 комментариев
11
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29 комментариев
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Le Petit Train Jaune

10

Шутка про то, что Возняк пересоберет ракету Маска, использовав при этом на 40% меньше плат

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Le

Вася Пражкин

1

А пока шутка про то, что Воз и ныне там.

Ответить

Пустой колос

2

Когда российские IT-компании начнут создавать частные космические компании?  Mail.ru, Яндекс, Wildberries, 1С, ау!

Ответить
Пустой

Михаил Зинчук

14

на вайлдбериз если не картой мир платишь, то полёт дороже будет

Ответить
Михаил

Чувствительный

0

За полет на станцию мир логично платить картой мир

Ответить
Чувстви…

Чувствительный

1

И похуй, что она утонула 

Ответить
Пустой

new_comment

7

Они жить хотят.
https://lenta.ru/news/2018/04/16/ilonmask/

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Пустой

Виталий Чухнов

0

А у нас это вообще законно? 

Ответить
Пустой

Scronullik

0
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Пустой

Муниципальный Петя

0

Когда российская экономика будет не в сраной заднице, и компаниям можно будет делать что-то новое, не опасаясь что все их начинания разобьются о коррупцию, бюрократию, а главное - об интересы мафии силовиков? ред.

Ответить

Единственный бинокль

4

iSpace*
*первая ступень в комплект не входит, необходимо покупать отдельно ред.

Ответить
Единственный

5ый член Комитета

2

стекло в скафандре треснуло, проблемы со шлейфом дисплеев навигационных приборов?
вы наклеили плёнку в неавторизованном сервис центре и поэтому ебитесь на орбите теперь сами

Ответить
Единственный

Владимир Филатов

0

я видел 

Ответить
Владимир

Единственный

8

вещи, которые вы, люди, не можете себе даже представить. Атакующие корабли в огне на поясе Ориона. Я видел, как лучи Си пронизывают мрак близ ворот Тангаузера. Все эти моменты затеряются во времени, как слезы в дожде... Время умирать.

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Единственный

Муниципальный Петя

0

первая ступень в комплект не входит, необходимо покупать отдельно

Это всё ради заботы об экологии! Вы что, ска, против экологии? Ну-ка, быстро докупили первую ступень!

Ответить
Единственный

Дмитрий Алексеенков

0

Это, кстати, не Возняк way. Он бы шпиговал технику всем, что только может понадобится

Ответить
Единственный

Пп Пп

0

Уже две компании с таким названием есть.

Ответить

Forrest_Dumb

2

Если за космос берутся яблочники, то скоро на Луну можно будет смотреть только по платной подписке.

Ответить
Forrest_Dumb

Vladislav Donets

1

Какое дело Воз имел дело к продажникам?

Ответить

Электронный Данила

2

Компания будет работать над тем, чтобы «космос стал безопасным и доступным для всего человечества».

Доступным как и продукция Apple?

Ответить
Электронный

rustyrazor

0

Ну если можно будет за стоимость даже самого топового Mac Pro слетать в космос - это будет прорыв))

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Ну штош, пора бы и ТЖ уже космическую компанию создать

Ответить
Коровка

Владимир Филатов

1

Благо, у главреда фамилия космическая

Ответить
Владимир

Чувствительный

1

Через тернии токсичных коментов к Звездам

Ответить

Кривой крюк

0

смотрел интервью Возняка у Познера - хороший он мужик, конечно.

Ответить
Кривой

Единственный бинокль

0

Возник у Позника

Ответить
Кривой

Муниципальный Петя

0

Плохой мужик брал интервью у хорошего?

Ответить

Чувствительный хичхакер

0

Ракета никуда не полетит, пока в ней будут искать ЦП

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Shenmue

0

Добрый чувак, у него все должно получится

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