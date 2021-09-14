Американский стартап планирует «воскресить» мамонтов — на эту задачу компания собрала 15 миллионов долларов Статьи редакции
Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет.
Американская компания Colossal планирует воссоздать популяцию вымерших шерстистых мамонтов с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9. Работающие в компании генетики Гарварда, МТИ и других вузов предполагают, что первые детёныши мамонтов появятся уже к 2025-2027 году, сообщает CNN.
Формально это будут не «чистокровные» мамонты, а гибриды — учёные смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов. Но фактически это не имеет значения: ДНК мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%, причём учёные возьмут от мамонтов именно те характерные для них 0,4% генов. Таким образом, с генетической точки зрения полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.
Необходимые участки генетического кода мамонтов учёные планируют получить из хорошо сохранившихся останков. Созданные эмбрионы будут вынашивать либо живые азиатские слоны, либо искусственные матки — второй способ может оказаться быстрее, потому что у слонов беременность длится 22 месяца. Со временем компания может даже воссоздать часть популяции шерстистых мамонтов в арктических и субарктических регионах, но на это уйдёт очень много времени.
Стартап уже собрал 15 миллионов долларов на первый этап работы, хотя некоторые учёные сомневаются в её реалистичности — они считают, что идея слишком масштабна, ненадёжна и может привести к непредсказуемым изменениям в экосистеме тундры.
Это будет охренненый научный эксперимент и куча защищённых диссертаций
Шерсть. Можно продавать, как целебную. Бивни, мясо и вообще.
Это не молоко!!
так вот почему оно так популярно...
да, слоновье молоко, из хобота ред.
Представляю как китайцы оживились. Порошок из бивней, чтобы х*й стоял и бульон из мамонтячьего хобота, чтобы х*й опять стоял. ред.
Все хуйня, давай сразу динозавров
Китайский стартап хочет воскресить Ленина.
Круто! Надеюсь рано или поздно воссоздадут многих вымерших не по естественным причинам животных
Для этого суррогатная мать должна быть генетически очень похожа на детёныша. Не все вымершие виды имеют современных представителей, а искусственно вырастить может оказаться невозможно.
А зачем кого-то воссоздовать? Эволюция выводит одни виды и вводит другие, это нормальный процесс. Если вид вымер, значит он просто уступил место другим, более приспособленным.
Звучит, конечно, круто. Но что ждет этих животных в будущем? 5-10 экземпляров в зоопарках?
Скорее всего в заповедниках под чутким наблюдением зоологов. Ну и восстановление популяции
Этот вид вымер же. А значит он оказался неконкурентен и неприспособлен. Толку от восстановления популяции, если за ними нужно будет постоянно следить чтобы они опять не вымерли?
хочу увидеть мамонтов. это же капец как круто!
Интересен лишь вопрос, ученые планируют интеграцию нового вида в современную экосистему, или же просто содержание ограниченного количества особей в неволе? В первом случае, это может быть самой настоящей экологической катастрофой.
Пустая от людей, но не от животных. Когда Мамонты вымерли экосистема была другой. Как новый вид встроится в новую систему - непонятен. Они могут как нанести вред окружающим видам, так и просто сами не выжить самостоятельно в новой среде.
Нет, экологической катастрофы не будет. Это местный вид.
Местный? его отделяет от "местного", 10 тысяч лет. Много чего изменилось, от доминирующих видов в регионе, с кормовой базой для мамонтов, до климата.
Идея шикарная. Я давно удивлялся, что никто этим не занимается всерьёз. Мамонты дадут такой турпоток, что не успеешь деньги считать.
Блин, жаль, что динозавров воскресить невозможно.
Ну вдруг когда нибудь где нибудь в Антарктиде откопают хороший замёрзший экземпляр, тогда вполне
лучше востановит популяцию всяких австралопитеков, для выполеннияя черной работы) ну и для развратных утех на крайняк ред.
ну да, её ему как раз и не хватало
В стародавние времена (ещё при живой овечке Долли) учителя говорили, что когда-то такое станет возможным. Штош, увидим
У меня вопрос? А зачем? Им предопределено было умереть из-за климатических изменений. Воскрешать их зачем? Для чего? Чтобы просто смотреть на них в зоопарке аля Парк Ледового периода?
15 миллионов долларов
Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет.
Лох не мамонт, лох не вымрет.
Но на самом деле, очень круто! В интересное время живём, друзья! :)