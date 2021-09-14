Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет.

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Шерстистый мамонт, вымерший около 4000 лет назад Иллюстрация The Telegraph

Американская компания Colossal планирует воссоздать популяцию вымерших шерстистых мамонтов с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9. Работающие в компании генетики Гарварда, МТИ и других вузов предполагают, что первые детёныши мамонтов появятся уже к 2025-2027 году, сообщает CNN.

Формально это будут не «чистокровные» мамонты, а гибриды — учёные смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов. Но фактически это не имеет значения: ДНК мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%, причём учёные возьмут от мамонтов именно те характерные для них 0,4% генов. Таким образом, с генетической точки зрения полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.

Останки мамонта по имени Люба Фото AFP

Необходимые участки генетического кода мамонтов учёные планируют получить из хорошо сохранившихся останков. Созданные эмбрионы будут вынашивать либо живые азиатские слоны, либо искусственные матки — второй способ может оказаться быстрее, потому что у слонов беременность длится 22 месяца. Со временем компания может даже воссоздать часть популяции шерстистых мамонтов в арктических и субарктических регионах, но на это уйдёт очень много времени.