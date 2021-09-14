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Наука
Никита Логинов

Американский стартап планирует «воскресить» мамонтов — на эту задачу компания собрала 15 миллионов долларов Статьи редакции

Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет.

119 119 комментариев
1737 просмотров
Шерстистый мамонт, вымерший около 4000 лет назад Иллюстрация The Telegraph

Американская компания Colossal планирует воссоздать популяцию вымерших шерстистых мамонтов с помощью технологии редактирования генов CRISPR/Cas9. Работающие в компании генетики Гарварда, МТИ и других вузов предполагают, что первые детёныши мамонтов появятся уже к 2025-2027 году, сообщает CNN.

Формально это будут не «чистокровные» мамонты, а гибриды — учёные смешают гены шерстистых мамонтов с генами азиатских слонов. Но фактически это не имеет значения: ДНК мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6%, причём учёные возьмут от мамонтов именно те характерные для них 0,4% генов. Таким образом, с генетической точки зрения полученные гибриды будут стопроцентными шерстистыми мамонтами.

Останки мамонта по имени Люба Фото AFP

Необходимые участки генетического кода мамонтов учёные планируют получить из хорошо сохранившихся останков. Созданные эмбрионы будут вынашивать либо живые азиатские слоны, либо искусственные матки — второй способ может оказаться быстрее, потому что у слонов беременность длится 22 месяца. Со временем компания может даже воссоздать часть популяции шерстистых мамонтов в арктических и субарктических регионах, но на это уйдёт очень много времени.

Стартап уже собрал 15 миллионов долларов на первый этап работы, хотя некоторые учёные сомневаются в её реалистичности — они считают, что идея слишком масштабна, ненадёжна и может привести к непредсказуемым изменениям в экосистеме тундры.

#новости #биология

119 119 комментариев
33
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119 комментариев
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Свойственный супер_стар

9

нахуя

Ответить
Свойственный

Жилищный самолет

37
Ответить
Свойственный

Никита Логинов

9

Чтобы были. Тебе разве не нужен мамонт?

Ответить
Никита

Свойственный

6

еще динозавров воскресите 

Ответить
4 комментария
Свойственный

Бип Боп

4

так прикольно же

Ответить
Свойственный

Благополучный калькулятор

2

Это будет охренненый научный эксперимент и куча защищённых диссертаций

Ответить
Свойственный

theLastLetters

1

Шерсть. Можно продавать, как целебную. Бивни, мясо и вообще.

Ответить
theLastLetters

Сергей

1

ЯЙЦА мамонта сибирского, деликатес для западных господ ред.

Ответить

Шумный велосипед

8

Они дают молоко?

Ответить
Шумный

Чувствительный хичхакер

18

Это не молоко!! 

Ответить
Чувствительный

Шумный велосипед

13
Ответить
1 комментарий
Чувствительный

Some Dude

7

так вот почему оно так популярно...

Ответить
1 комментарий
Чувствительный

Argumenta

4

это сливки

Ответить
Шумный

Argumenta Ambigua

3

да, слоновье молоко, из хобота ред.

Ответить
Argumenta

Валютный браслет

3

из нижнего хобота 

Ответить
4 комментария
Шумный

Ничтожный ящик

1

Синее молоко

Ответить

Yaroslaff Chekunov

8

Представляю как китайцы оживились. Порошок из бивней, чтобы х*й стоял и бульон из мамонтячьего хобота, чтобы х*й опять стоял. ред.

Ответить

Woody Johnson

6

Все хуйня, давай сразу динозавров

Ответить
Woody

Бип Боп

4

пожалейте вараних, их же разорвет выдавать динозавровы яйца

Ответить
Бип

Жилищный самолет

3

Страусам норм будет

Ответить
Woody

Свободный Мика

2

как насчёт Иисуса? его днк есть на плащанице, по нему даже анализы проводили

Ответить
Свободный

Сергей

4

Патриарх сразу первый будет кричать что бы  его распяли

Ответить

Аня Ко

5

кинематограф ничему людей так и не научил

Ответить
Аня

Никита Логинов

7

Или как раз научил ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

theLastLetters

6

Китайский стартап хочет воскресить Ленина.

Ответить
theLastLetters

Арбитражный велосипед

0

К делу подключились ведущие микологи

Ответить

Дизайнер Павленко

3

Круто! Надеюсь рано или поздно воссоздадут многих вымерших не по естественным причинам животных

Ответить
Дизайнер

Сплошной завод

9

Не надо так про героев ДНР

Ответить
Дизайнер

Владимир Филатов

1

Для этого суррогатная мать должна быть генетически очень похожа на детёныша. Не все вымершие виды имеют современных представителей, а искусственно вырастить может оказаться невозможно.

Ответить
Владимир

Дизайнер

1

Я понимаю. Но сейчас есть возможность вынашивания в искусственной матке. Суррогатная мать уже не требуется

Ответить
2 комментария
Дизайнер

Алексей Куликов

1

А зачем кого-то воссоздовать? Эволюция выводит одни виды и вводит другие, это нормальный процесс. Если вид вымер, значит он просто уступил место другим, более приспособленным.

Ответить

Трансгендолёт

3

Звучит, конечно, круто. Но что ждет этих животных в будущем? 5-10 экземпляров в зоопарках?

Ответить
Трансгендолёт

Дизайнер Павленко

5

Скорее всего в заповедниках под чутким наблюдением зоологов. Ну и восстановление популяции

Ответить
Дизайнер

Трансгендолёт

4

Этот вид вымер же. А значит он оказался неконкурентен и неприспособлен. Толку от восстановления популяции, если за ними нужно будет постоянно следить чтобы они опять не вымерли?

Ответить
34 комментария
Трансгендолёт

Взрослый космос

0

И отстрел, если случайно наступит на туриста ред.

Ответить

Специфический химик

2

Россия как раз к этому моменту откатится назад до уровня времён, когда были мамонты. ред.

Ответить
Специфический

Дизайнер Павленко

3

Даже тут ты смог приписать политику

Ответить

Чувствительный хичхакер

3

Лох не мамонт... 

Ответить

Argumenta Ambigua

2

удачи

Ответить

Специфический химик

2

Орлова бы как-то воскресить 

Ответить

Some Dude

1

хочу увидеть мамонтов. это же капец как круто!

Ответить
Some

Some Dude

2

хм, а котлеты из мамонтов будут, интересно?)

Ответить
Some

Yaroslaff

2

да, будут

Ответить
Some

Свободный Мика

1

сибирские хинкали

Ответить

Alex Kostin

1

Интересен лишь вопрос, ученые планируют интеграцию нового вида в современную экосистему, или же просто содержание ограниченного количества особей в неволе? В первом случае, это может быть самой настоящей экологической катастрофой. 

Ответить
Alex

Some Dude

1

у нас сибирь пустая, там пара стад мамонтов точно смогут жить

Ответить
Some

Alex Kostin

1

Пустая от людей, но не от животных. Когда Мамонты вымерли экосистема была другой. Как новый вид встроится в новую систему - непонятен. Они могут как нанести вред окружающим видам, так и просто сами не выжить самостоятельно в новой среде.

Ответить
2 комментария
Alex

Дмитрий Бачинин

0

Нет, экологической катастрофы не будет. Это местный вид.

Ответить
Дмитрий

Alex Kostin

0

Местный? его отделяет от "местного", 10 тысяч лет. Много чего изменилось, от доминирующих видов в регионе, с кормовой базой для мамонтов, до климата.

Ответить
1 комментарий

Photuum

1

Идея шикарная. Я давно удивлялся, что никто этим не занимается всерьёз. Мамонты дадут такой турпоток, что не успеешь деньги считать. 

Ответить
Photuum

Eugen T

1

Не первый год в мамонтов пытаются. Но пока ничего, кроме освоения средств, не выходит(

Ответить

rustyrazor

1

Блин, жаль, что динозавров воскресить невозможно.

Ответить
rustyrazor

Woody Johnson

0

Ну вдруг когда нибудь где нибудь в Антарктиде откопают хороший замёрзший экземпляр, тогда вполне

Ответить
Woody

Близкий

0

Разве реалистично, учитывая сколько времени прошло? Тут-то всего 4000 лет.

Ответить

Сергей Дворниченко

1

лучше востановит популяцию всяких австралопитеков, для выполеннияя черной работы) ну и для развратных утех на крайняк ред.

Ответить

Yaroslaff Chekunov

1

Пора

Ответить

Свободный Мика

0

давайте воскресим гитлера и дадим ему пизды

Ответить
Свободный

Yaroslaff Chekunov

1

ну да, её ему как раз и не хватало

Ответить
Yaroslaff

Свободный Мика

0

ну а хуле он в отпуск с министром обороны ездит?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

они же срут

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

В стародавние времена (ещё при живой овечке Долли) учителя говорили, что когда-то такое станет возможным. Штош, увидим 

Ответить

криво-косо

0

У меня вопрос? А зачем? Им предопределено было умереть из-за климатических изменений. Воскрешать их зачем? Для чего? Чтобы просто смотреть на них в зоопарке аля Парк Ледового периода?  

Ответить
криво-косо

Сергей Дворниченко

0

да

Ответить
Сергей

криво-косо

0

Ну то есть из-за чисто потребительского желания? 

Ответить
2 комментария

Подозрительный Кот

0

время пошло вспять

Ответить

Андрей Галицкий

0

лучше б Ельцина воскресили и вместо деда обратно
отдохнул как раз уже

Ответить

Близкий единорожек88

0

Люба, посмотри что с тобой стало!

Ответить

Дмитрий Пашнин

0

15 миллионов долларов

Первых живых мамонтов могут получить примерно через пять лет.

Лох не мамонт, лох не вымрет.

Но на самом деле, очень круто! В интересное время живём, друзья! :)

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