Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.

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Фастфуд изобилует продуктами с высоким гликемическим индексом Фото CNN

Группа исследователей в области биологии и медицины из США, Канады и Дании посчитала, что текущая модель ожирения плохо объясняет его причины. Согласно их данным, люди толстеют не потому что много едят и мало двигаются, а из-за нарушения обмена веществ, которое вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Сейчас в медицине господствует модель энергетического баланса — она утверждает, что человек набирает вес, когда организм получает больше энергии (калорий), чем тратит. То есть, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но учёные указывают, что эта стратегия неэффективна — несмотря на рост популярности фитнеса и спорта, а также различия в образе жизни, количество людей с лишним весом быстро растёт по всему миру.

Динамическая фаза развития ожирения в углеводно-инсулиновой модели Изображение авторов исследования

Авторы работы считают, что углеводно-инсулиновая модель, впервые выдвинутая ещё в начале прошлого века, точнее отражает биологические причины ожирения.

Как углеводно-инсулиновая модель объясняет ожирение

люди по всему миру потребляют всё больше продуктов с высоким гликемическим индексом — это белый хлеб, выпечка, сладости, картофель, еда быстрого приготовления, фаст-фуд, сахар;

такие продукты вызывают быстрый выброс большого количества сахара в кровь, что приводит к усиленной выработке инсулина и сокращению выработки глюкагона — гормона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами;

избыток энергии переходит в жировые клетки, тогда как мышцы и мозг страдают от «недоедания» — в ответ эти органы активируют чувство голода, заставляя человека есть ещё больше «неправильной» еды;

неадекватные сигналы о «недостаче» калорий вынуждают организм замедлять обмен веществ, чтобы попытаться сэкономить энергию — при фактическом избытке калорий это ещё больше ускоряет накопление жира.

Учёные в своей работе изучили доказательства в пользу углеводно-инсулиновой модели и призвали медицинские организации пересмотреть стратегию борьбы с ожирением. Они утверждают, что ограничивать людей с избыточным весом в количестве еды — провальный подход. Худеть можно, питаясь в привычных количествах, только нужно избегать продуктов с быстрыми углеводами.

Однако у нового подхода есть свои проблемы — например, до сих пор нет надёжного научного соглашения, какие продукты считать низкоуглеводными, из-за чего многие диетические программы включают в себя сомнительные продукты. Также есть научные свидетельства, что углеводно-инсулиновая модель либо не работает, либо даёт слабый эффект сама по себе.