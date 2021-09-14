Исследование: Люди толстеют не из-за переедания — к набору веса приводят быстрые углеводы Статьи редакции
Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.
Группа исследователей в области биологии и медицины из США, Канады и Дании посчитала, что текущая модель ожирения плохо объясняет его причины. Согласно их данным, люди толстеют не потому что много едят и мало двигаются, а из-за нарушения обмена веществ, которое вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании The American Journal of Clinical Nutrition.
Сейчас в медицине господствует модель энергетического баланса — она утверждает, что человек набирает вес, когда организм получает больше энергии (калорий), чем тратит. То есть, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но учёные указывают, что эта стратегия неэффективна — несмотря на рост популярности фитнеса и спорта, а также различия в образе жизни, количество людей с лишним весом быстро растёт по всему миру.
Авторы работы считают, что углеводно-инсулиновая модель, впервые выдвинутая ещё в начале прошлого века, точнее отражает биологические причины ожирения.
Как углеводно-инсулиновая модель объясняет ожирение
- люди по всему миру потребляют всё больше продуктов с высоким гликемическим индексом — это белый хлеб, выпечка, сладости, картофель, еда быстрого приготовления, фаст-фуд, сахар;
- такие продукты вызывают быстрый выброс большого количества сахара в кровь, что приводит к усиленной выработке инсулина и сокращению выработки глюкагона — гормона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами;
- избыток энергии переходит в жировые клетки, тогда как мышцы и мозг страдают от «недоедания» — в ответ эти органы активируют чувство голода, заставляя человека есть ещё больше «неправильной» еды;
- неадекватные сигналы о «недостаче» калорий вынуждают организм замедлять обмен веществ, чтобы попытаться сэкономить энергию — при фактическом избытке калорий это ещё больше ускоряет накопление жира.
Учёные в своей работе изучили доказательства в пользу углеводно-инсулиновой модели и призвали медицинские организации пересмотреть стратегию борьбы с ожирением. Они утверждают, что ограничивать людей с избыточным весом в количестве еды — провальный подход. Худеть можно, питаясь в привычных количествах, только нужно избегать продуктов с быстрыми углеводами.
Однако у нового подхода есть свои проблемы — например, до сих пор нет надёжного научного соглашения, какие продукты считать низкоуглеводными, из-за чего многие диетические программы включают в себя сомнительные продукты. Также есть научные свидетельства, что углеводно-инсулиновая модель либо не работает, либо даёт слабый эффект сама по себе.
Как бы то ни было, любую диету необходимо подбирать с учётом индивидуальных особенностей организма — в некоторых случаях большое количество углеводов в пище может быть оправданным.
Как показывают наблюдения, самый эффективный способ похудеть - болезнь органов ЖКТ.
А также амфетамины.
Зубы после такой диеты спасибо не скажут
самый эффективный способ похудеть - болезнь органов ЖКТ
Ага, желательно рак.
Ацетончиком пах?
Есть по утрам маккомбо с бигтейсти это ок или не оч если вкратце?
Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.
Звучит, как вызов.
Через пять лет выяснится, что и эта теория хуйня
Теории уже лет 10.
Чичас бы двойной тейсти, картошечку с кисло-сладким и 0.7 колы, а потом шлифануть карамельным макфлурри с вишневым пирожком
Я вполне себе худел и на картошке с макарохами. Это на самом деле далеко не самые калорийные продукты, если не кидать в них дохрена сливочного масла и не разжаривать. 250 гр. отварных макарон в/с это примерно 250 ккал, ну с маслом 280, примерно как 1/3 большого бургера по калориям или 50 гр торта.
Черный хлеб тоже ок.
Во сколько лет худел и со скольки до скольки?
Очередное натягивание совы на глобус.
Высокий/Низкий гликемический индекс продукта означает только одно - как быстро данный продукт поднимет уровень глюкозы в крови. Всё.
С точки зрения функционального питания, под разные нагрузки и цели нужен разный уровень глюкозы в крови.
Соответственно нужны продукты с разным ГИ и составом нутриентов.
Причем тут быстрые углеводы, можно не толстеть и на сникерсах, вопрос сколько ты проживешь с таким питанием.