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Наука
Никита Логинов

Исследование: Люди толстеют не из-за переедания — к набору веса приводят быстрые углеводы Статьи редакции

Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.

49 49 комментариев
1551 просмотров
Фастфуд изобилует продуктами с высоким гликемическим индексом Фото CNN

Группа исследователей в области биологии и медицины из США, Канады и Дании посчитала, что текущая модель ожирения плохо объясняет его причины. Согласно их данным, люди толстеют не потому что много едят и мало двигаются, а из-за нарушения обмена веществ, которое вызывают продукты с высоким гликемическим индексом. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Сейчас в медицине господствует модель энергетического баланса — она утверждает, что человек набирает вес, когда организм получает больше энергии (калорий), чем тратит. То есть, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Но учёные указывают, что эта стратегия неэффективна — несмотря на рост популярности фитнеса и спорта, а также различия в образе жизни, количество людей с лишним весом быстро растёт по всему миру.

Динамическая фаза развития ожирения в углеводно-инсулиновой модели Изображение авторов исследования

Авторы работы считают, что углеводно-инсулиновая модель, впервые выдвинутая ещё в начале прошлого века, точнее отражает биологические причины ожирения.

Как углеводно-инсулиновая модель объясняет ожирение

  • люди по всему миру потребляют всё больше продуктов с высоким гликемическим индексом — это белый хлеб, выпечка, сладости, картофель, еда быстрого приготовления, фаст-фуд, сахар;
  • такие продукты вызывают быстрый выброс большого количества сахара в кровь, что приводит к усиленной выработке инсулина и сокращению выработки глюкагона — гормона, ответственного за усвоение глюкозы мышцами;
  • избыток энергии переходит в жировые клетки, тогда как мышцы и мозг страдают от «недоедания» — в ответ эти органы активируют чувство голода, заставляя человека есть ещё больше «неправильной» еды;
  • неадекватные сигналы о «недостаче» калорий вынуждают организм замедлять обмен веществ, чтобы попытаться сэкономить энергию — при фактическом избытке калорий это ещё больше ускоряет накопление жира.

Учёные в своей работе изучили доказательства в пользу углеводно-инсулиновой модели и призвали медицинские организации пересмотреть стратегию борьбы с ожирением. Они утверждают, что ограничивать людей с избыточным весом в количестве еды — провальный подход. Худеть можно, питаясь в привычных количествах, только нужно избегать продуктов с быстрыми углеводами.

Однако у нового подхода есть свои проблемы — например, до сих пор нет надёжного научного соглашения, какие продукты считать низкоуглеводными, из-за чего многие диетические программы включают в себя сомнительные продукты. Также есть научные свидетельства, что углеводно-инсулиновая модель либо не работает, либо даёт слабый эффект сама по себе.

Как бы то ни было, любую диету необходимо подбирать с учётом индивидуальных особенностей организма — в некоторых случаях большое количество углеводов в пище может быть оправданным.

#новости #биология #медицина #здоровье

49 49 комментариев
12
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49 комментариев
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Anton NS

6

Как показывают наблюдения, самый эффективный способ похудеть - болезнь органов ЖКТ.

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Anton

alexferman

1

А также амфетамины.

Ответить
alexferman

Порядочный клуб

1

Зубы после такой диеты спасибо не скажут

Ответить
Порядоч…

Alexey Kochetkov

1

скажут фпафибо

Ответить
alexferman

ggg123

0

После дня с 0 ккал вам ОЧЕНЬ захочется сожрать 3000-4000 на следующий.

Ответить
Anton

Дмитрий Григорьев

0

самый эффективный способ похудеть - болезнь органов ЖКТ

Ага, желательно рак. 

Ответить

Порядочный клуб

5

Ел на кето мясо и сыр в огромных количествах и худел, так что согласен 

Ответить
Порядочный

Турецкий чайник

0

Ацетончиком пах?

Ответить
Турецкий

Порядочный клуб

0

Да, жвачки постоянно приходилось жевать

Ответить
Порядоч…

Инвестиционный

0

Из-за чего это?

Ответить
Инвести…

Порядочный клуб

0

из-за кетоза возникает такой вот запах изо рта

Ответить
Порядоч…

Инвестиционный

0

Ну так из-за чего? Это опасно?

Ответить

Турецкий чайник

4

Никита, ты что творишь?? Зачем такие фотки на превью ставить! Я же не завтракал!

Ответить
Турецкий

Турецкий чайник

3

И уже не обедал, выходит. 

Ответить
Турецкий

Никита Логинов

2

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Сергей Сергеич

3

Ого, правда? Странно, что не британские учёные это "выяснили". 

Ответить

Совместный Данила

3

Дело не в калориях, а в скорости их поступления. Печень тупо превращает избыток энергии в жир. Давно известный факт.

Ответить
Совместный

Строительный калькулятор

0

Статью не читал, да?

Ответить

Взрослый космос

3

Главное не забыть написать в конце

Как бы то ни было, любую диету необходимо подбирать с учётом индивидуальных особенностей организма

Ответить

Кирилл Вселенский

2

Есть по утрам маккомбо с бигтейсти это ок или не оч если вкратце?

Ответить
Кирилл

Никита Логинов

2

Не оч

Ответить
Никита

Намерен волк

5

В нагрузочку двойной чиз ещё надо брать, прост

Ответить
Никита

Кирилл

0

ред.

Ответить
Кирилл

Славный татарин

1

абсолютно нормально

Ответить
Кирилл

ggg123

0

Это примерно 80-90% от того, что нужно жрать в день чтобы похудеть.

Ответить
Кирилл

Авторский череп

0

если после этого бегать весь день, то думаю ок

Ответить
Авторский

Кирилл

0

Хожу по 20км

Ответить

Александр Сибирцев

2

Кол-во съеденного < Кол-ва сожжённого, че придумывать

Ответить

aliftin

2

Кто бы мог подумать, оказывается нужно смотреть что ты ешь что бы быстро не умереть.

Ответить

Трансгендолёт

2

Похудеть можно, не ограничивая себя в количестве еды, нужно только правильно подобрать её состав.

Звучит, как вызов.

Ответить

Влюбленный теркин30см

2

Как быстро поправиться?

Ответить

Чувствительный хичхакер

1

Ну да, ну да

Ответить
Чувствительный

Федя Прозоров

3

Через пять лет выяснится, что и эта теория хуйня

Ответить
Федя

Совместный

1

Теории уже лет 10.

Ответить
Совмест…

Никита Логинов

1

Точнее, лет 100 :)

Ответить
Никита

Федя Прозоров

1

Еще первобытные люди это знали 

Ответить
Федя

Строительный

1

Про инсулин?

Ответить
Федя

Никита Логинов

0

Мамонты. 

Ответить
Совмест…

Трансгендолёт

1

И она вроде даже работает

Ответить

norm

1

Заплакал с фотки.

Ответить

Михаил Зинчук

1

минус одна отмазка

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

1

Чичас бы двойной тейсти, картошечку с кисло-сладким и 0.7 колы, а потом шлифануть карамельным макфлурри с вишневым пирожком

Ответить

ggg123

0

Я вполне себе худел и на картошке с макарохами.  Это на самом деле далеко не самые калорийные продукты, если не кидать в них дохрена сливочного масла и не разжаривать. 250 гр. отварных макарон в/с это примерно 250 ккал, ну с маслом 280, примерно как 1/3 большого бургера по калориям или 50 гр торта. 
Черный хлеб тоже ок.

Ответить
ggg123

Дмитрий Григорьев

0

Во сколько лет худел и со скольки до скольки?

Ответить
Дмитрий

ggg123

1

Ближе к 30 годам. С 80+ до 69 скинул за пол года, но я срывался.

Ответить
ggg123

Дмитрий

0

Вопрос не праздный, давно интересуюсь и эта статья подкинула вопросов. Буду пересматривать диету.

До этого худел с 90 до 70 месяца за 3, но там я нормально питался. Теперь вроде ем немного, но часто фастфуд и вес медленно, но верно растёт. 

И всё это в районе 40 лет.

Ответить

Славный татарин

0

Очередное натягивание совы на глобус.

Высокий/Низкий гликемический индекс продукта означает только одно - как быстро данный продукт поднимет уровень глюкозы в крови. Всё.

С точки зрения функционального питания, под разные нагрузки и цели нужен разный уровень глюкозы в крови.
Соответственно нужны продукты с разным ГИ и составом нутриентов.

Ответить

Maksim Derkach

0

Причем тут быстрые углеводы, можно не толстеть и на сникерсах, вопрос сколько ты проживешь с таким питанием.

Ответить

Сергей Сергеич

0

У меня другой вопрос: как набрать качественный вес?

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