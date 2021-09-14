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Наука
Никита Логинов

NASA врежет космический аппарат в астероид для репетиции спасения Земли — учёные посчитали это плохой идеей Статьи редакции

Расчёты физиков показали, что такие «учения» могут привести к непредсказуемым последствиям.

39 39 комментариев
2498 просмотров
Космический зонд DART и астероид Диморфос Иллюстрация NASA

Специалисты Мэрилендского университета смоделировали будущее столкновение зонда DART с астероидом Диморфос и пришли к выводу, что это может «породить хаос» в движении небесных тел — астероид начнёт раскачиваться и кувыркаться, что приведёт к проблемам впоследствии. Об этом сообщает журнал Массачусетского технологического института со ссылкой на издание Icarus.

Миссия DART — это первая попытка «толкнуть» астероид, чтобы увести его с траектории, которая может быть опасна для Земли. В качестве цели специалисты NASA выбрали маленький астероид Диморфос, который вращается вокруг большого астероида Дидимос. Зонд DART запустят 24 ноября, а в октябре 2022 года он достигнет астероида и врежется в него на скорости 6,6 километров в секунду (23760 километров в час).

Схема столкновения DART с Диморфосом Изображение Aerospace America

Согласно последним расчётам, аппарат массой в 500 килограммов замедлит вращение астероида, увеличив его орбитальный период на несколько минут. Через несколько дней Диморфос начнёт раскачиваться на орбите, сначала едва заметно, но со временем всё сильнее и сильнее. Спустя неделю-другую раскачка станет насколько сильной, что заставит астероид кувыркаться.

Это не означает, что Диморфос или Дидимос изменят траекторию и упадут на Землю — вероятность такого развития событий пренебрежимо мала. Но удар, эквивалентный трём тоннам тротила, выбросит в космос тысячи обломков, движение которых невозможно предугадать. Также столкновение осложнит последующие исследования. Чтобы оценить итоги миссии, в 2027 году к астероиду прибудет аппарат Hera, но хаотичное движение Диморфоса может поставить миссию под угрозу, затруднив спуск зондов на астероид.

Однако специалисты NASA уверены, что программа DART принесёт больше пользы, чем вреда. Её результаты покажут, сможет ли в будущем человечество защищаться от опасных астероидов, сталкивая их с орбиты высокоэнергетическими ударами массивных зондов. Вполне может оказаться, что это нереалистичный способ, который лучше отбросить в пользу других методов.

#новости #космос #nasa

39 39 комментариев
21
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39 комментариев
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aliftin

24

NASA врежет

учёные посчитали

Почему ученые мешают людям развлекаться и кто тогда сидит в наса и принимает решения?

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aliftin

Rabbit 99

10

В НАСА сидят инженеры.

И они, в отличии от ученых, умеют развлекаться

Ответить

Rabbit 99

15
Ответить

Генеральный дым

12

Когда тебя не взяли в наса кидаться астероидами - остается только составлять тревожные прогнозы.

Ответить
Генеральный

Никита Логинов

5

Мне тоже кажется, что они просто завидуют!

Ответить

Хороший жар

8

NASA врежет космический аппарат в астероид

А что Рогозин?
Врежет 0.7 за ужином наверно.

Ответить
Хороший

Сплошной завод

4

"Дайте мне бюджет как у НАСА, и я переверну Землю"- сказал классик.

Ответить
Хороший

Посторонний

0

777 выпил, бутылку, с одним подрядчиком. А потом бюджетораспилилися.

Ответить

Люц Шнайдер

6

Ха, будет прикол, если они сейчас врежутся в астероид, а он, изменив траекторию движения, уничтожит новую Землю для колонизации, куда отправятся последние представители человечества из-за того, что Землю уничтожит другой астероид, также изменивший траекторию из-за эксперимента. ред.

Ответить
Люц

Kir Kirsky

4

"Во будет прикол, если запустят адронный коллайдер, а там образуется черная дыра, которая аннигилирует Землю"
И другие истории гумманитариев

Ответить
Kir

Люц Шнайдер

0

Душнила

Ответить
Люц

Kir Kirsky

0

будем знакомы

Ответить
Люц

Точный украинец

1

Преврати этот коммент в сценарий

Ответить
Точный

Влюбленный

3

не хватает еще чего-то, чтобы НОЛОН взялся за это..

Ответить
Влюблен…

Точный украинец

2

Плачущего Метью Макконахи?

Ответить
Влюблен…

Люц Шнайдер

1

Можно новеллу небольшую минут на 30 в рамках какого-нибудь сериала.

Ответить
Люц

Влюбленный

1

для черного зеркала тогда

Ответить
Влюблен…

Никита Логинов

1

Чёрной дыры и путешествий во времени.

Ответить
Люц

Классический лолипоп

1

Потом они решат взорвать астероид изнутри.

Позовут топового бурильщика, полетят на МКС, облетят Луну... дальше все в курсе. 

Ответить

ggg123

3

NASA врежет космический аппарат в астероид для репетиции спасения Земли

А само спасение будет представлять собой врезание Луны в Землю. Спасать ее будут от человеков прост 

Ответить
ggg123

Хороший жар

9
Ответить
Хороший

alexferman

5

Суууукааааа, это один из моих ночных кошмаров

Ответить
alexfer…

Люц Шнайдер

0

Ожидай 

Ответить
Люц

alexferman

0

Пиздец какой-то

Ответить

Сергей Звезда

6

Понятно, что переживают, что-то из космоса в любом случае упадёт на Нью-Йорк

Ответить

Ranae Est

3

дельфины на месте, значит опасности нет.

Ответить

Фирменный спрей

2

Понятно америкосы опять хотят уничтожить землю

Ответить

Чувствительный хичхакер

2

МОЖНО НЕ НАДО
опять новую планету искать, я только тут устроился 

Ответить

solawind

2

Надеюсь видео трансляция на юиубчик будет и мы тоже насладимся за деньги американских налогоплательщиков ред.

Ответить

Super 72

1

По космическим меркам это же ничтожное событие. Да и астероид больше километра не остановишь и не расчленишь даже ядерными бомбами

Ответить
Super

solawind

2

По космическим меркам и уничтожение земли ничтожное событие.

Ответить

Степан Анейчик

1

 Но удар, эквивалентный трём тоннам тротила, выбросит в космос тысячи обломков

В космос? Не знал что пояс астериодов на Земле находится

Ответить
Степан

Никита Логинов

1

Не понел.

Ответить
Никита

Степан Анейчик

2

Выбросит в космос откуда? Астериод и так в космосе же находится

Ответить
Степан

Никита Логинов

3

А Земля разве не в космосе....

Ответить
Никита

Степан Анейчик

2

Ах ты сука

Ответить
Степан

Neketa Fo

1

Это ж надо конечно суметь так доебаться.

Ответить
Neketa

Степан Анейчик

1

Учись, щенок

Ответить

van der Pusch

0

Мммм а как же команда бурильщиков?

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