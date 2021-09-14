NASA врежет космический аппарат в астероид для репетиции спасения Земли — учёные посчитали это плохой идеей Статьи редакции
Расчёты физиков показали, что такие «учения» могут привести к непредсказуемым последствиям.
Специалисты Мэрилендского университета смоделировали будущее столкновение зонда DART с астероидом Диморфос и пришли к выводу, что это может «породить хаос» в движении небесных тел — астероид начнёт раскачиваться и кувыркаться, что приведёт к проблемам впоследствии. Об этом сообщает журнал Массачусетского технологического института со ссылкой на издание Icarus.
Миссия DART — это первая попытка «толкнуть» астероид, чтобы увести его с траектории, которая может быть опасна для Земли. В качестве цели специалисты NASA выбрали маленький астероид Диморфос, который вращается вокруг большого астероида Дидимос. Зонд DART запустят 24 ноября, а в октябре 2022 года он достигнет астероида и врежется в него на скорости 6,6 километров в секунду (23760 километров в час).
Согласно последним расчётам, аппарат массой в 500 килограммов замедлит вращение астероида, увеличив его орбитальный период на несколько минут. Через несколько дней Диморфос начнёт раскачиваться на орбите, сначала едва заметно, но со временем всё сильнее и сильнее. Спустя неделю-другую раскачка станет насколько сильной, что заставит астероид кувыркаться.
Это не означает, что Диморфос или Дидимос изменят траекторию и упадут на Землю — вероятность такого развития событий пренебрежимо мала. Но удар, эквивалентный трём тоннам тротила, выбросит в космос тысячи обломков, движение которых невозможно предугадать. Также столкновение осложнит последующие исследования. Чтобы оценить итоги миссии, в 2027 году к астероиду прибудет аппарат Hera, но хаотичное движение Диморфоса может поставить миссию под угрозу, затруднив спуск зондов на астероид.
Однако специалисты NASA уверены, что программа DART принесёт больше пользы, чем вреда. Её результаты покажут, сможет ли в будущем человечество защищаться от опасных астероидов, сталкивая их с орбиты высокоэнергетическими ударами массивных зондов. Вполне может оказаться, что это нереалистичный способ, который лучше отбросить в пользу других методов.
NASA врежет
учёные посчитали
Почему ученые мешают людям развлекаться и кто тогда сидит в наса и принимает решения?
Ха, будет прикол, если они сейчас врежутся в астероид, а он, изменив траекторию движения, уничтожит новую Землю для колонизации, куда отправятся последние представители человечества из-за того, что Землю уничтожит другой астероид, также изменивший траекторию из-за эксперимента. ред.
"Во будет прикол, если запустят адронный коллайдер, а там образуется черная дыра, которая аннигилирует Землю"
И другие истории гумманитариев
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не хватает еще чего-то, чтобы НОЛОН взялся за это..
Можно новеллу небольшую минут на 30 в рамках какого-нибудь сериала.
Потом они решат взорвать астероид изнутри.
Позовут топового бурильщика, полетят на МКС, облетят Луну... дальше все в курсе.
NASA врежет космический аппарат в астероид для репетиции спасения Земли
А само спасение будет представлять собой врезание Луны в Землю. Спасать ее будут от человеков прост
Суууукааааа, это один из моих ночных кошмаров
Надеюсь видео трансляция на юиубчик будет и мы тоже насладимся за деньги американских налогоплательщиков ред.
По космическим меркам это же ничтожное событие. Да и астероид больше километра не остановишь и не расчленишь даже ядерными бомбами
Но удар, эквивалентный трём тоннам тротила, выбросит в космос тысячи обломков
В космос? Не знал что пояс астериодов на Земле находится
Выбросит в космос откуда? Астериод и так в космосе же находится