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Наука
Никита Логинов

Учёные предложили строить здания на Марсе из смеси инопланетного грунта с кровью космонавтов Статьи редакции

Кровяной белок в сочетании с мочевиной и реголитом создал стройматериал прочнее бетона.

52 52 комментария
2138 просмотров
Общий вид материала AstroCrete и его испытания на прочность Изображение авторов исследования

Специалисты Манчестерского университета и Университета Осло разработали строительный материал AstroCrete, который можно делать из марсианского или лунного грунта и физиологических жидкостей человека — крови, мочи, слёз и пота. По расчётам учёных, это позволит строить на Марсе или Луне прочные сооружения без необходимости везти материалы с Земли. Исследователи опубликовали свою работу в рецензируемом журнале Materials Today Bio.

Схема производства AstroCrete из сывороточного альбумина Изображение авторов исследования

За основу учёные взяли реголит — рассыпчатый грунт, который покрывает Луну, Марс, другие каменные планеты и астероиды. К реголиту добавили воду и сывороточный альбумин — белок, извлечённый из плазмы человеческой крови. Получился вязкий материал, прочность на сжатие которого составила 25 мегапаскалей — это уровень бетона М350, который используют в строительстве больших и сложных сооружений. После добавления мочевины прочность AstroCrete выросла ещё в три раза, опередив лучшие марки бетона. Мочевину можно извлекать из мочи, пота и слёз космонавтов.

Схема производства AstroCrete из физиологических жидкостей космонавта Изображение авторов исследования

По расчётам учёных, шесть космонавтов могут произвести более 500 килограммов AstroCrete в течение двух лет. Для строительства первоначальной базы эта технология плохо подходит, зато новый материал может оказаться очень эффективным при расширении уже существующей базы. Производство AstroCrete не предъявляет никаких особых требований к космонавтам, а сооружения из него можно печатать на больших 3D-принтерах.

Исследователи отмечают, что люди издавна использовали кровь как связующую жидкость для строительных растворов. «Забавно, что одну из главных проблем космической эры можно решить средневековой технологией, хотя от этой концепции стынет кровь в жилах», — сказал один из авторов работы из Манчестерского университета.

#новости #биология #космос

52 52 комментария
31
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52 комментария
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Майка Ника

30

Почти что из говна и палок

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Майка

Должный дебаркадер

5

действительно интересно, экспериментировали ли они с этими материалами
            ред.

Ответить
Должный

Посторонний

8

Экскрементировали. ред.

Ответить
Посторо…

Должный

20

фото из лаборатории:

Ответить
Должный

Посторонний

5

— Как п… как поспал, братишка? Жилплощади больше хочешь, наверное! Братишка…
— Ёб твою мать, блядь, иди отсюда нахуй, блядь!
— Что, что случилося-то?
— Ты чё, обосрался в реголит что ль, мудак, блядь?!
— Не, я не какал. Я тебе кирпичи принёс принес!
— Сука, блядь, пидорас, блядь! Хули ты сделал, ты чё, мудак что ль совсем, блядь?!
...
— Какое доброе дело? Ты понимаешь, что ты вылил, бля, фекалии последние, последнее говно наше. Единственная, блядь, система рециркуляции, мы из неё жрём. Жрём суп из неё, ты оттуда сраньё убрал. Чё… где мы теперь жрать будем, из чего, а?! ред.

Ответить

Yaroslaff Chekunov

10

Может и кровь демонов сгодится

Ответить

Николай

9

Человеческие жертвоприношения обретают практический смысл! "Нам нужно построить новый храм по программе 200 храмов на Марсе!"

Ответить

Korelin

5

>с кровью космонавтов

Ты знаешь. Ты всегда знал...

Ответить
Korelin

Korelin

11

Навеяно этим:

Ответить

Evgeny Kovalyov

8

Кровь и бетон? 

Ответить

Plan 🇧&🇨

7

Космодесантские практики какие-то

Ответить
Plan

Трансгендолёт

0

По-тихоньку готовятся к экскровлению.

Ответить

Индийский огонь

3

2124 год. К власти одной из космических держав приходит кровожадный коммунистический тиран с твердой целью построить коммунизм на Марсе. На Марс переселяют ученых и несколько дивизий солдат. Спустя короткий промежуток времени, специальными рейсами на Марс отправляют заключенных на пожизненный срок. Спустя еще пару лет - на Марс отправляют всех заключенных. Пишутся доносы на соседей. Черный воронок уже не приезжает ночью, а подлетает к нужному окну и вытягивает подозреваемого. Совершить побег невозможно.

Марс застроен хрущевками. Красная планета колонизирована коммунистами.
Сотни тысяч заключенных буквально за бетонированы в стены домов. 

Авторы исследования AstroCrete боятся выходить из дома. Некоторые свели счеты с жизнью.

Ответить
Индийский

Михаил Желтухин

11

2125 год. Марс переименован в Маркс

Ответить
Индийский

Yufers

1

А вы случайно не сценарист новой Red Faction?

Ответить

Kir Kirsky

6

В бетономешалке кровавый раствор

Ответить

Ivan Boldyrev

5

За два года можно просто вырастить дохера картошки. А из картошки вообще что угодно можно сделать, хоть драники, хоть батарейки. Я в каком-то кино видел.  ред.

Ответить

Бип Боп

4

бетон по-кхорнитски, ниплоха

Ответить
Бип

Посторонний

1

И по нурглитски.

Ответить
Посторонний

Бип Боп

4

осталось только подрочить в бетон и сделать с ним подляну соседям, чтобы вся четверка в сборе

Ответить
Бип

Посторонний

0

Вспомнил, я как-то карту на тему 4и богов хаоса сделал, в WFTO (крутой духовный наследник серии Dungeon Keeper). В этой игре, кстати, импы тоже в грунте местном ковыряются, хз, реголит или нет.

Steam Workshop::13th Black Crusade
Steam Workshop::13th Black Crusade
steamcommunity.com
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Eugene

3

Пиздец

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Федя Прозоров

2

Оккультные обряды на МКС

Ответить
Федя

Ваша Закладко

0

жк пересильд

Ответить

Михаил Басараб

2

кровь и почва

Ответить

Temp Temper

2
Ответить

Влюбленный яд

2

Из говна и палок буквально 

Ответить

Посторонний

2

 По расчётам учёных, шесть космонавтов могут произвести более 500 килограммов AstroCrete в течение двух лет.

А где они столько питания возьмут? Я думал, будет безотходная жизнедеятельность, сраньё/ссаньё и CO2 перерабатывать будут снова в еду, воду и кислород, не? А с такими тратами, им с собой нужно много жрачки/питья  привозить.

Ответить

Иван Иванов

2

Ну, кто хотел записаться в миссию на Марс?

Ответить

Sector

2

Наконец-то магия крови!

Ответить

Сергей Павлов

2

https://youtu.be/8U8JYrjxUlA

Ответить

Дефицитный Сервелат

1

Надеюсь, технологию не будут сперва обкатывать на Земле.

Ответить
Дефицитный

Посторонний

2

Надеюсь, будут. На Марсе цена ошибки выше.

Ответить
Посторонний

Дефицитный

1

Я к тому, что в строительном бизнесе у кого-то может возникнуть отличный бизнес-план.

Ответить
Дефицит…

Посторонний

2

Да нормально, если без жести, до 19-20 века  в Европе порой кстати крестьяне говно своё продавали, из сортиров, на удобрение скупали.

Ответить
Посторо…

Дефицитный

1

Ну, говно-то ладно. Его не так жалко.

Ответить
Дефицит…

Посторонний

1

Кстати появиться повод сдавать кровь больным хоть спидораком, не важно здоровье, как я понял. Но скорей всего все компоненты в итоге будут искусственно производить (в т.ч. через бактерии). Вон титин из ~ 500 к атомов состоит - наловчились производить из бактерий; не то, что мочевина (8) или или альбумины (~65 к). ред.

Учёные с помощью бактерий вырастили…
Жёсткость и прочность таких волокон выше, чем у кевлара, который используют для защиты от пуль.
tjournal.ru
Ответить

Dmitry Ryleev

1

Интересно правда каким образом они пришли к таким решениям
А идея крутая

Ответить
Dmitry

Целый корабль

1

Думаю таким:
 Исследователи отмечают, что люди издавна использовали кровь как связующую жидкость для строительных растворов. «Забавно, что одну из главных проблем космической эры можно решить средневековой технологией, хотя от этой концепции стынет кровь в жилах», — сказал один из авторов работы из Манчестерского университета.

Ответить

aliftin

1

Первыми колонизаторами будут некроманты и прочие маги? 

Ответить

Деловой яд

1

Ждëм дерьмодемонов

Ответить

Yaroslaff Chekunov

1

"Мочевину можно извлекать из мочи, пота и слёз космонавтов." - вот это вот прекрасно прям. Ну и кровь, да. Чую добычу крови и слез можно совместить, да и мочи тоже, попотеть правда придется... бинго! ред.

Ответить
Yaroslaff

Ganna Olenyeva

0

Прекрасный способ дать работу тем, чей неквалифицированный труд заменят роботы. Также большое преимущество для стран с высокой рождаемостью - нигерийские мочекровяные надои сделают страну вторым Китаем.

Ответить

супрематизм 2.0

1

Из говна и палок

Ответить

Дмитрий Тимофеев

1

скоро на всех стройках РФ - дома из блоков, намешанных на стройплощадке из мочи, кала, ушной серы, перхоти, пота и крови мигрантов

Ответить

Блаженный томагавк_два

1

Чисто death stranding

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Are you yebanulis?

Ответить
Дизайнер

Никита Логинов

0

Da

Ответить

Yaroslaff Chekunov

1

Из выделений только про сперму ничего не говорили. Она что, бесполезна?

Ответить

Маленький бокал

1

Жду фьючерсов на женские выделения при месячных.

Ответить

Маленький бокал

1

Идея для стартапа: сбор женских выделений при месячных. Всё во имя освоения космоса.

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Славой Жижек

0

учёные предложили по ржать...
как вам идея?

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