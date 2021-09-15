Учёные предложили строить здания на Марсе из смеси инопланетного грунта с кровью космонавтов Статьи редакции
Кровяной белок в сочетании с мочевиной и реголитом создал стройматериал прочнее бетона.
Специалисты Манчестерского университета и Университета Осло разработали строительный материал AstroCrete, который можно делать из марсианского или лунного грунта и физиологических жидкостей человека — крови, мочи, слёз и пота. По расчётам учёных, это позволит строить на Марсе или Луне прочные сооружения без необходимости везти материалы с Земли. Исследователи опубликовали свою работу в рецензируемом журнале Materials Today Bio.
За основу учёные взяли реголит — рассыпчатый грунт, который покрывает Луну, Марс, другие каменные планеты и астероиды. К реголиту добавили воду и сывороточный альбумин — белок, извлечённый из плазмы человеческой крови. Получился вязкий материал, прочность на сжатие которого составила 25 мегапаскалей — это уровень бетона М350, который используют в строительстве больших и сложных сооружений. После добавления мочевины прочность AstroCrete выросла ещё в три раза, опередив лучшие марки бетона. Мочевину можно извлекать из мочи, пота и слёз космонавтов.
По расчётам учёных, шесть космонавтов могут произвести более 500 килограммов AstroCrete в течение двух лет. Для строительства первоначальной базы эта технология плохо подходит, зато новый материал может оказаться очень эффективным при расширении уже существующей базы. Производство AstroCrete не предъявляет никаких особых требований к космонавтам, а сооружения из него можно печатать на больших 3D-принтерах.
Исследователи отмечают, что люди издавна использовали кровь как связующую жидкость для строительных растворов. «Забавно, что одну из главных проблем космической эры можно решить средневековой технологией, хотя от этой концепции стынет кровь в жилах», — сказал один из авторов работы из Манчестерского университета.
Почти что из говна и палок
действительно интересно, экспериментировали ли они с этими материалами
ред.
Экскрементировали. ред.
фото из лаборатории:
— Как п… как поспал, братишка? Жилплощади больше хочешь, наверное! Братишка…
— Ёб твою мать, блядь, иди отсюда нахуй, блядь!
— Что, что случилося-то?
— Ты чё, обосрался в реголит что ль, мудак, блядь?!
— Не, я не какал. Я тебе кирпичи принёс принес!
— Сука, блядь, пидорас, блядь! Хули ты сделал, ты чё, мудак что ль совсем, блядь?!
...
— Какое доброе дело? Ты понимаешь, что ты вылил, бля, фекалии последние, последнее говно наше. Единственная, блядь, система рециркуляции, мы из неё жрём. Жрём суп из неё, ты оттуда сраньё убрал. Чё… где мы теперь жрать будем, из чего, а?! ред.
Человеческие жертвоприношения обретают практический смысл! "Нам нужно построить новый храм по программе 200 храмов на Марсе!"
Космодесантские практики какие-то
2124 год. К власти одной из космических держав приходит кровожадный коммунистический тиран с твердой целью построить коммунизм на Марсе. На Марс переселяют ученых и несколько дивизий солдат. Спустя короткий промежуток времени, специальными рейсами на Марс отправляют заключенных на пожизненный срок. Спустя еще пару лет - на Марс отправляют всех заключенных. Пишутся доносы на соседей. Черный воронок уже не приезжает ночью, а подлетает к нужному окну и вытягивает подозреваемого. Совершить побег невозможно.
Марс застроен хрущевками. Красная планета колонизирована коммунистами.
Сотни тысяч заключенных буквально за бетонированы в стены домов.
Авторы исследования AstroCrete боятся выходить из дома. Некоторые свели счеты с жизнью.
За два года можно просто вырастить дохера картошки. А из картошки вообще что угодно можно сделать, хоть драники, хоть батарейки. Я в каком-то кино видел. ред.
бетон по-кхорнитски, ниплоха
И по нурглитски.
осталось только подрочить в бетон и сделать с ним подляну соседям, чтобы вся четверка в сборе
Вспомнил, я как-то карту на тему 4и богов хаоса сделал, в WFTO (крутой духовный наследник серии Dungeon Keeper). В этой игре, кстати, импы тоже в грунте местном ковыряются, хз, реголит или нет.
Оккультные обряды на МКС
По расчётам учёных, шесть космонавтов могут произвести более 500 килограммов AstroCrete в течение двух лет.
А где они столько питания возьмут? Я думал, будет безотходная жизнедеятельность, сраньё/ссаньё и CO2 перерабатывать будут снова в еду, воду и кислород, не? А с такими тратами, им с собой нужно много жрачки/питья привозить.
Надеюсь, технологию не будут сперва обкатывать на Земле.
Надеюсь, будут. На Марсе цена ошибки выше.
Я к тому, что в строительном бизнесе у кого-то может возникнуть отличный бизнес-план.
Да нормально, если без жести, до 19-20 века в Европе порой кстати крестьяне говно своё продавали, из сортиров, на удобрение скупали.
Ну, говно-то ладно. Его не так жалко.
Кстати появиться повод сдавать кровь больным хоть спидораком, не важно здоровье, как я понял. Но скорей всего все компоненты в итоге будут искусственно производить (в т.ч. через бактерии). Вон титин из ~ 500 к атомов состоит - наловчились производить из бактерий; не то, что мочевина (8) или или альбумины (~65 к). ред.
Интересно правда каким образом они пришли к таким решениям
А идея крутая
Думаю таким:
Исследователи отмечают, что люди издавна использовали кровь как связующую жидкость для строительных растворов. «Забавно, что одну из главных проблем космической эры можно решить средневековой технологией, хотя от этой концепции стынет кровь в жилах», — сказал один из авторов работы из Манчестерского университета.
"Мочевину можно извлекать из мочи, пота и слёз космонавтов." - вот это вот прекрасно прям. Ну и кровь, да. Чую добычу крови и слез можно совместить, да и мочи тоже, попотеть правда придется... бинго! ред.
Прекрасный способ дать работу тем, чей неквалифицированный труд заменят роботы. Также большое преимущество для стран с высокой рождаемостью - нигерийские мочекровяные надои сделают страну вторым Китаем.
скоро на всех стройках РФ - дома из блоков, намешанных на стройплощадке из мочи, кала, ушной серы, перхоти, пота и крови мигрантов