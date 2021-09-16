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Наука
Никита Логинов

В США создали и испытали искусственную почку, которой не нужен насос и внешнее питание Статьи редакции

Биоимплант работает от кровяного давления и не требует приёма специальных препаратов.

36 36 комментариев
1256 просмотров
Искусственная почка от Kidney Project  Изображение Kidney Project

Группа учёных из нескольких американских вузов создала и успешно испытала имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнёрства Минздрава США и Американского общества нефрологов. В отличие от прежних разработок, новый имплант работает на естественном движении крови в организме, сообщает сайт Калифорнийского университета.

Искусственная почка от Kidney Project состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки — они выполняют множество других функций вроде регуляции баланса электролитов в крови. Оба компонента — оригинальные разработки Kidney Project, созданные в прошлом году.

Учёным потребовалось время, чтобы довести разрозненные компоненты до готового изделия. Они решили проблему иммунной реакции на чужеродные клетки в биореакторе — теперь пользователям импланта не придётся принимать иммунодепрессанты. Также им будут не нужны препараты для разжижения крови. Главное преимущество нового импланта в том, что он работает без насоса, на одном только кровяном давлении — то есть, он не нуждается в батарейках и других источниках питания. Всё это показали доклинические испытания искусственной почки.

Новый имплант может улучшить качество жизни людей с хронической почечной недостаточностью, от которой страдают более 750 миллионов человек по всему миру и умирают более миллиона ежегодно. Сейчас таким людям приходится трижды в неделю ходить в больницу на процедуру гемодиализа с помощью громоздких аппаратов. Учёные неоднократно пытались создать искусственную почку, но прототипы ещё не доходили до повседневного использования — всякий раз возникало множество проблем с иммунным ответом, надёжностью работы и удобством для пациентов.

#новости #биология #медицина #сша #изобретения

36 36 комментариев
2
49
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36 комментариев
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Игорь Рачук

22

Прекрасно, что существуют прекрасные люди, делающие такие удивительные вещи. 
Жаль только, что про свою страну я больше не могу сказать подобное. 

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Игорь

AttentiveMilk

13

Я недавно дверь смазал. Не скрепит

Ответить
AttentiveMilk

Замечательный

5

Не скрепит

Скрепами смазали? 
Без обид, но "скрипит". От слова "скрип".

Ответить
Замечат…

AttentiveMilk

2

В этом шуточка 🤡

Ответить
Attenti…

Замечательный

1

А, тогда другое дело 🤪

Ответить
Замечат…

Вася Пупкин

1

..сказал товарищ майор

Ответить
AttentiveMilk

Посторонний

0

А потёртое седло смазал?

Ответить
Игорь

Sergey Smirnov

4

Незнаю как у вас, но например в России тоже дохера всего изобретается, просто никто не освещает особо, ибо заходит только про говно-все-плохо.
кремлеботства пост -_-

Ответить
Sergey

johny64 XZ

0

Так освещай

Ответить
johny64

Sergey Smirnov

0

Освещаю два раза в квартал на дспшных семинарах, сорян.

Ответить
Игорь

Кредитный пёс_анон

2

да есть у нас такие же чуваки.
проблема в том что государству это не надо, и все разработки утекают в германию, израиль, штаты , куда угодно , но не в иркутские поликлиники ред.

Ответить
Кредитный

Sergey Smirnov

4

Проблема в том что это все в первую очередь не надо российскому бизнесу построенному по модели "купил в китае - продал в саратове". 
Государство любит спонсировать отечественные разработки. Но часто до ОКР не доходит.

Ответить
Игорь

Никита Логинов

3

В России туго с успехами в биомедицинской области, но прекрасные люди, делающие удивительные вещи, всё же есть. Не надо так перечёркивать их.

Ответить
Никита

Игорь Рачук

0

 но прекрасные люди, делающие удивительные вещи, всё же есть

Хочу одну такую вещь увидеть

Ответить
Игорь

Никита Логинов

0

https://hightech.fm/2020/10/16/neurochemical-computer

Российские ученые создали первый в мире…
В Центре нелинейной химии БФУ им. И. Канта ученым удалось создать первый в мире нейрохимический…
hightech.fm
Ответить
Никита

Посторонний

0

Какое-то абстрактное описание, мало конкретики. Если это "нейро"химический компьютер, где там инфа про нейроны? Увидел только про химию, с реакцией Белоусова — Жаботинского.

Ответить
Посторо…

Никита Логинов

0

Тут больше, но конкретики тоже мало. Нужно читать оригинальную статью, но она за пейволлом.

https://klops.ru/articles/2019-05-06/192635-pohozh-na-mozg-cheloveka-uchyonye-bfu-imeni-i-kanta-rabotayut-nad-sozdaniem-neyrohimicheskogo-kompyutera ред.

Похож на мозг человека: учёные БФУ имени И…
Такие машины будут иметь ряд преимуществ
klops.ru
Ответить
Никита

Посторонний

0

Где "тут", ты хотел ссылку приложить?

Ответить
Никита

Посторонний

0

Нашёл диссер Смелова, научрук Ванаг, на ту же тему, 2021: 

Там не задействованы нейроны, горе-журналист (или сами исследователи хайпанули?) лишнее слово всунул, это химия без клеток, они лишь претендуют на некое сходство с межнейронными процессами:
Как и где можно применять нейроподобные сети (логические элементы, элементы электрической цепи, поиск кратчайшего пути…)?

Наиболее изученным химическим осциллятором является реакция Белоусова-Жаботинского (БЖ), динамика которой близка к динамике нейронов: БЖ-осциллятор способен давать спайковые (релаксационные) колебания и быть в возбудимом состоянии.

При чём, даже если там возможны вычисления, это слишком громоздкое железо, техпроцессы в компах исчисляются несколькими нанометрами, а тут порядка миллиметра только диаметр трубочек:
Изготовленные нами реакторы R1, R2, R3 и R4 объёмом 𝑉0 = 0.75 мл постоянно подпитываются с помощью шприцевых помп (75900-55, Cole-Parmer) растворами из шприцов A1 и A2 с одинаковой постоянной скоростью. Шприцы A1 и A2 имеют объём 5 мл и соединяются с реакторами Тефлоновыми трубочками с внутренним диаметром 0.8 мм (PTFE Tubing, Dolomite).
ред.

https://diss.unn.ru/files/2021/1105/diss-Smelov-1…
https://diss.unn.ru/files/2021/1105/diss-Smelov-1105.pdf
diss.unn.ru
В производстве процессоров нанореволюция. TSMC…
TSMC добилась невероятных успехов в усовершенствовании технологий производства чипов. Она сделала…
www.cnews.ru
Ответить
Игорь

Загадочный ГОСТ

0

Современная IT-корпорация Роскомнадзор. 

Ответить
Игорь

IO

1

Блять вы можете хоть под одной новостью завалить ебало про страну

Ответить
IO

Игорь Рачук

1

Нет. Подсыпь себе песочку под сраку, чтобы на подливе не скользить. 

Ответить
Игорь

IO

0

Ты бы за свою сраку лучше переживал

Ответить

Кирилл Вселенский

3

@робик У уже давно такая

Ответить
Кирилл

Блаженный космос

2

Робатские технологии 

Ответить

Замечательный месяц

1

Не указывают пока, сколько будет стоить?

Ответить
Замечательный

Игорь Рачук

3

Два айфона за почку! 

Прикинь ирония получится! 
Отдал почку за айфон, потом пришлось отдавать два айфона за почку) 

Ответить
Игорь

Замечательный

2

Да тут не ирония, сарказмище 🤪

Ответить

Блаженный космос

2

Без препаратов и веществ скучно 

Ответить

Павел Морозов

2

Еще бы печень научились делать - цены бы не было

Ответить
Павел

Замечательный месяц

0

Ну сердце уже есть. Теперь - почки.
Может, и печень сделают.

Ответить
Замечательный

johny64 XZ

0

Сердце есть только временное насколько я знаю, типо на полгода-год и коробка или пересадка настоящего

Ответить

Владимир Филатов

1

Ну всё, любители айфончиков выстроятся в очередь.

Ответить

Алексей Иванов

1

Ну круто, серьезно
А про срок службы есть информация? 

Ответить
Алексей

Никита Логинов

0

Пока нет. Но мы будем следить за их успехами. ред.

Ответить
Алексей

Блаженный космос

0

До ближайшей обновы 

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