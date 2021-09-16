Биоимплант работает от кровяного давления и не требует приёма специальных препаратов.

1256 просмотров Слушать

Искусственная почка от Kidney Project Изображение Kidney Project

Группа учёных из нескольких американских вузов создала и успешно испытала имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнёрства Минздрава США и Американского общества нефрологов. В отличие от прежних разработок, новый имплант работает на естественном движении крови в организме, сообщает сайт Калифорнийского университета.

Искусственная почка от Kidney Project состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки — они выполняют множество других функций вроде регуляции баланса электролитов в крови. Оба компонента — оригинальные разработки Kidney Project, созданные в прошлом году.

Учёным потребовалось время, чтобы довести разрозненные компоненты до готового изделия. Они решили проблему иммунной реакции на чужеродные клетки в биореакторе — теперь пользователям импланта не придётся принимать иммунодепрессанты. Также им будут не нужны препараты для разжижения крови. Главное преимущество нового импланта в том, что он работает без насоса, на одном только кровяном давлении — то есть, он не нуждается в батарейках и других источниках питания. Всё это показали доклинические испытания искусственной почки.