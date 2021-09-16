В США создали и испытали искусственную почку, которой не нужен насос и внешнее питание Статьи редакции
Биоимплант работает от кровяного давления и не требует приёма специальных препаратов.
Группа учёных из нескольких американских вузов создала и успешно испытала имплантируемую искусственную почку в рамках Kidney Project — партнёрства Минздрава США и Американского общества нефрологов. В отличие от прежних разработок, новый имплант работает на естественном движении крови в организме, сообщает сайт Калифорнийского университета.
Искусственная почка от Kidney Project состоит из кремниевого гемофильтра, который удаляет токсины из крови, и биореактора с настоящими клетками человеческой почки — они выполняют множество других функций вроде регуляции баланса электролитов в крови. Оба компонента — оригинальные разработки Kidney Project, созданные в прошлом году.
Учёным потребовалось время, чтобы довести разрозненные компоненты до готового изделия. Они решили проблему иммунной реакции на чужеродные клетки в биореакторе — теперь пользователям импланта не придётся принимать иммунодепрессанты. Также им будут не нужны препараты для разжижения крови. Главное преимущество нового импланта в том, что он работает без насоса, на одном только кровяном давлении — то есть, он не нуждается в батарейках и других источниках питания. Всё это показали доклинические испытания искусственной почки.
Новый имплант может улучшить качество жизни людей с хронической почечной недостаточностью, от которой страдают более 750 миллионов человек по всему миру и умирают более миллиона ежегодно. Сейчас таким людям приходится трижды в неделю ходить в больницу на процедуру гемодиализа с помощью громоздких аппаратов. Учёные неоднократно пытались создать искусственную почку, но прототипы ещё не доходили до повседневного использования — всякий раз возникало множество проблем с иммунным ответом, надёжностью работы и удобством для пациентов.
Прекрасно, что существуют прекрасные люди, делающие такие удивительные вещи.
Жаль только, что про свою страну я больше не могу сказать подобное.
Я недавно дверь смазал. Не скрепит
Не скрепит
Скрепами смазали?
Без обид, но "скрипит". От слова "скрип".
В этом шуточка 🤡
Незнаю как у вас, но например в России тоже дохера всего изобретается, просто никто не освещает особо, ибо заходит только про говно-все-плохо.
кремлеботства пост -_-
Так освещай
да есть у нас такие же чуваки.
проблема в том что государству это не надо, и все разработки утекают в германию, израиль, штаты , куда угодно , но не в иркутские поликлиники ред.
Проблема в том что это все в первую очередь не надо российскому бизнесу построенному по модели "купил в китае - продал в саратове".
Государство любит спонсировать отечественные разработки. Но часто до ОКР не доходит.
но прекрасные люди, делающие удивительные вещи, всё же есть
Хочу одну такую вещь увидеть
Какое-то абстрактное описание, мало конкретики. Если это "нейро"химический компьютер, где там инфа про нейроны? Увидел только про химию, с реакцией Белоусова — Жаботинского.
Нашёл диссер Смелова, научрук Ванаг, на ту же тему, 2021:
Там не задействованы нейроны, горе-журналист (или сами исследователи хайпанули?) лишнее слово всунул, это химия без клеток, они лишь претендуют на некое сходство с межнейронными процессами:
Как и где можно применять нейроподобные сети (логические элементы, элементы электрической цепи, поиск кратчайшего пути…)?
Наиболее изученным химическим осциллятором является реакция Белоусова-Жаботинского (БЖ), динамика которой близка к динамике нейронов: БЖ-осциллятор способен давать спайковые (релаксационные) колебания и быть в возбудимом состоянии.
При чём, даже если там возможны вычисления, это слишком громоздкое железо, техпроцессы в компах исчисляются несколькими нанометрами, а тут порядка миллиметра только диаметр трубочек:
Изготовленные нами реакторы R1, R2, R3 и R4 объёмом 𝑉0 = 0.75 мл постоянно подпитываются с помощью шприцевых помп (75900-55, Cole-Parmer) растворами из шприцов A1 и A2 с одинаковой постоянной скоростью. Шприцы A1 и A2 имеют объём 5 мл и соединяются с реакторами Тефлоновыми трубочками с внутренним диаметром 0.8 мм (PTFE Tubing, Dolomite).
ред.
@робик У уже давно такая
Два айфона за почку!
Прикинь ирония получится!
Отдал почку за айфон, потом пришлось отдавать два айфона за почку)
Еще бы печень научились делать - цены бы не было
Ну сердце уже есть. Теперь - почки.
Может, и печень сделают.
Сердце есть только временное насколько я знаю, типо на полгода-год и коробка или пересадка настоящего
Ну круто, серьезно
А про срок службы есть информация?