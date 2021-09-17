В США испытают на людях генный препарат для лечения ВИЧ-инфекции — он находит и вырезает вирус из ДНК клеток Статьи редакции
В опытах на обезьянах технология показала эффективность до 95%.
Минздрав США допустил к первой фазе клинических испытаний внутривенное лекарство против ВИЧ-инфекции, которое использует технологию редактирования генов CRISPR/Cas. Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые встроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК. Теоретически таким способом можно полностью очистить организм от вируса иммунодефицита, сообщает компания-разработчик препарата.
Испытания EBT-101 с участием добровольцев начнутся в конце 2021 года. Разработка американских фармацевтов опирается на предыдущие исследования: в 2019 году учёным удалось полностью вылечить от ВИЧ-инфекции двух мышей из семи и значительно снизить вирусную нагрузку у остальных, а в 2020 году группа исследователей смогла на 38-95% очистить от вируса лимфоузлы макак-резусов. Испытания на клеточных культурах человека «в пробирке» также показали высокую эффективность препарата.
Создатели препарата считают, что EBT-101 имеет большой потенциал в лечении ВИЧ-инфекции. Прежде всего потому, что внутривенные генные препараты уже зарекомендовали себя на других заболеваниях — например, с их помощью удалось на 50-90% улучшить состояние больных амилоидозом, причём без серьёзных побочных эффектов.
Проверенных и одобренных методов лечения ВИЧ-инфекции пока нет. Вся терапия сводится к постоянному приёму антиретровирусных препаратов, которые подавляют размножение вируса и поддерживают иммунитет человека — то есть, речь идёт о контроле над болезнью, а не о её лечении. Медицине надёжно известны только три случая полного излечения от ВИЧ-инфекции.
При постоянном приёме поддерживающих препаратов люди с ВИЧ могут вести полноценную жизнь и доживать до 70-80 лет, но без этих лекарств ВИЧ-инфекция через 9-11 лет переходит в СПИД. На этой стадии вирус практически полностью уничтожает иммунитет человека, из-за чего организм не может сопротивляться даже самым слабым вирусным, бактериальным, грибковым и паразитическим инфекциям — любая из них приводит к смерти.
Ну да, цена с ничего, в разработку ведь не инвестировали сотни миллионов долларов, не привлекли сотни специалистов и не потратили на это все 40 лет, а просто препарат случайно на дороге нашли. Смешно читать комментарии злых на мир маленьких мальчиков, которые считают, что им все должно даваться по их первому пердежу. Да, цена будет высокая, но так и работает капитализм. Потом появится аналог, цену скинут и т.д. до массового потребления. Не будь такой системы как сейчас, не было бы стимула разрабатывать вообще это лекарство кроме альтруизма и иных гуманистических направлений, что примерно прибавляет +0,01% появления такого лекарства.
Это не дорого в производстве, но дорого в исследовании, поэтому цена никогда не снизится.
Наоборот, это означает ровно то, что цена может очень сильно снизиться. Отбить R&D нужно, но дальше хоть до себестоимости снижай.
Вот если бы это было дорого не в исследовании, а в производстве, тогда цена бы и правда никогда не могла снизиться: производство просто стало бы убыточным.
А так, когда в мире миллионы людей среднего достатка готовы будут заплатить посильную для них сумму, зачем ограничиваться миллионерами (которые готовы заплатить гораздо больше, но количественно их гораздо меньше)? И даже если производитель решит сосредоточиться на узкой группке миллионеров, что остановит конкурентов от аналогичной разработки для масс-маркета? ред.
Developing a gene therapy can cost an estimated $5 billion. This is more than five times the average cost of developing traditional drugs. In addition to the costs of research, manufacturing and distribution, these biological therapeutics are subjected to multiple regulatory structures, which result in a long and expensive route to approval. When you factor in the limited number of eligible patients (customers), the motivation behind pricing becomes clear.
According to a base-case analysis conducted by the Institute for Clinical and Economic Review (ICER), Zolgensma’s subjective value to their patients has been estimated to be around $900,000 per treatment. Still, nothing is stopping Novartis from inflating the price. Zolgensma’s only other competition is Spinraza, which, in comparison, requires a procedure every few months and can cost a total of $30 million over a lifetime.
С ВИЧ сейчас вполне себе живут с приемом поддерживающей терапии. Она не так дорога. Гугл говорит 380-250к долларов на всю жизнь.
Если производитель не повязан с производителями данной терапии, то им нет смысла ставить невъебенно-недоступную высокую цену — в мире аж клиентов 38 млн потенциальных клиентов прямо сейчас (в США 1.2 млн). При цене в 200к уже на 500 000 клиентов будет 100 лярдов.
Про это особо не знаю. В каком-нбидуь США наверняка можно проебаться на страховке. В России часто слышно вой о том, что дают с перебоями/либо устаревшие препараты (не комбинированные/плохо переносимые — что-то в таком духе, но опять же в теме особо не разбирался)
Ну и с другой стороны — не так важно бесплатное оно для пациента или нет. Если платит не сам пациент, то тогда можно продать государству/страховой.
нет конечно.
Препарат не сложнее чем прививка Пфайзер и себестоимость изготовления скорее всего копейки.
Но понятно что разработка стоила миллиарды долларов. Но и больных миллионы в мире.
Первое время думаю ценник будет примерно как и за курс лекарств от гепатита С когда оно появилось - 100к.
Потом китайцы и индусы скопируют и будут продавать по 10к. А потом постепенно ценник уйдет в район 1000 баксов лет за 10.
Но селяви. Или вот такая жесткая коммерция, или просто не будет лекарства. По сути весь мир очень сильно выигрывает от дорогой американской медицины, которая может себе позволить разработки такой ценой и оплачивать лекарства по 100 штук. Когда разработка отбивается то цена начинает снижаться...
Первое время думаю ценник будет примерно как и за курс лекарств от гепатита С когда оно появилось - 100к.
ГепС не встраивается в ДНК, сложность вирей различается ого-го.
Потом китайцы и индусы скопируют и будут продавать по 10к. А потом постепенно ценник уйдет в район 1000 баксов лет за 10.
Упаси господь колоть себе препарат, редактирующий днк, который сделали в Китае или Индии. Лучше уж таблетки жрать, сделанные там, вред от них потенциальный минимален