В опытах на обезьянах технология показала эффективность до 95%.

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Вирусы иммунодефицита человека (жёлтые) атакуют иммунную Т-клетку (синяя) Фото Национальных институтов здоровья

Минздрав США допустил к первой фазе клинических испытаний внутривенное лекарство против ВИЧ-инфекции, которое использует технологию редактирования генов CRISPR/Cas. Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые встроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК. Теоретически таким способом можно полностью очистить организм от вируса иммунодефицита, сообщает компания-разработчик препарата.

Испытания EBT-101 с участием добровольцев начнутся в конце 2021 года. Разработка американских фармацевтов опирается на предыдущие исследования: в 2019 году учёным удалось полностью вылечить от ВИЧ-инфекции двух мышей из семи и значительно снизить вирусную нагрузку у остальных, а в 2020 году группа исследователей смогла на 38-95% очистить от вируса лимфоузлы макак-резусов. Испытания на клеточных культурах человека «в пробирке» также показали высокую эффективность препарата.

Схема действия генного препарата против ВИЧ «в пробирке» Изображение авторов исследования

Создатели препарата считают, что EBT-101 имеет большой потенциал в лечении ВИЧ-инфекции. Прежде всего потому, что внутривенные генные препараты уже зарекомендовали себя на других заболеваниях — например, с их помощью удалось на 50-90% улучшить состояние больных амилоидозом, причём без серьёзных побочных эффектов.

Проверенных и одобренных методов лечения ВИЧ-инфекции пока нет. Вся терапия сводится к постоянному приёму антиретровирусных препаратов, которые подавляют размножение вируса и поддерживают иммунитет человека — то есть, речь идёт о контроле над болезнью, а не о её лечении. Медицине надёжно известны только три случая полного излечения от ВИЧ-инфекции.