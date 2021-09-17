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Наука
Никита Логинов

В США испытают на людях генный препарат для лечения ВИЧ-инфекции — он находит и вырезает вирус из ДНК клеток Статьи редакции

В опытах на обезьянах технология показала эффективность до 95%.

71 71 комментарий
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Вирусы иммунодефицита человека (жёлтые) атакуют иммунную Т-клетку (синяя) Фото Национальных институтов здоровья

Минздрав США допустил к первой фазе клинических испытаний внутривенное лекарство против ВИЧ-инфекции, которое использует технологию редактирования генов CRISPR/Cas. Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые встроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК. Теоретически таким способом можно полностью очистить организм от вируса иммунодефицита, сообщает компания-разработчик препарата.

Испытания EBT-101 с участием добровольцев начнутся в конце 2021 года. Разработка американских фармацевтов опирается на предыдущие исследования: в 2019 году учёным удалось полностью вылечить от ВИЧ-инфекции двух мышей из семи и значительно снизить вирусную нагрузку у остальных, а в 2020 году группа исследователей смогла на 38-95% очистить от вируса лимфоузлы макак-резусов. Испытания на клеточных культурах человека «в пробирке» также показали высокую эффективность препарата.

Схема действия генного препарата против ВИЧ «в пробирке» Изображение авторов исследования

Создатели препарата считают, что EBT-101 имеет большой потенциал в лечении ВИЧ-инфекции. Прежде всего потому, что внутривенные генные препараты уже зарекомендовали себя на других заболеваниях — например, с их помощью удалось на 50-90% улучшить состояние больных амилоидозом, причём без серьёзных побочных эффектов.

Проверенных и одобренных методов лечения ВИЧ-инфекции пока нет. Вся терапия сводится к постоянному приёму антиретровирусных препаратов, которые подавляют размножение вируса и поддерживают иммунитет человека — то есть, речь идёт о контроле над болезнью, а не о её лечении. Медицине надёжно известны только три случая полного излечения от ВИЧ-инфекции.

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При постоянном приёме поддерживающих препаратов люди с ВИЧ могут вести полноценную жизнь и доживать до 70-80 лет, но без этих лекарств ВИЧ-инфекция через 9-11 лет переходит в СПИД. На этой стадии вирус практически полностью уничтожает иммунитет человека, из-за чего организм не может сопротивляться даже самым слабым вирусным, бактериальным, грибковым и паразитическим инфекциям — любая из них приводит к смерти.

#новости #медицина #сша

71 71 комментарий
45
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71 комментарий
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IO

Ценник будет от миллиона долларов за инъекцию ред.

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6
Никита Логинов

Главное, чтобы было и работало, а ценник со временем снизится — ВИЧ это не редкая болезнь, к сожалению.

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40
IO

Лол нет, не снизится. Просто ты будешь умирая знать, что лекарство есть. 

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–20
Радикальный каякер

главное найти выход, далее дело техники, удешевить и ускорить - нужно только время 

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16
IO

Вы не понимаете. Это очень дешевая технология. Цена включает в себя R&D, который можно бесконечно окупать.

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–19
Кирилл Вселенский

Эксперт в рыночной экономике родом из кпрф в треде

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28
IO

Блять ты хоть почитай про современные уже действующие препараты на основе генной терапии и из чего их стоимость формируется.

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–4
Кирилл Вселенский

Слабая попытка оправдаться

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0
IO

Ой бля, комментаторам на ТЖ что-то доказывать всё равно что в лужу пернуть, даже если перед ними будет стоять разработчик этого препарата и скажет что цену они ставят с нихуя, комментатор с ТЖ всё равно пизданет что он умнее.

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4
Кирилл Вселенский

Дада, мой маленький коммунист, цены все вокруг ставят нисхуя чтобы угнетать народ…

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3
Дмитрий Брагин

Ну да, цена с ничего, в разработку ведь не инвестировали сотни миллионов долларов, не привлекли сотни специалистов и не потратили на это все 40 лет, а просто препарат случайно на дороге нашли. Смешно читать комментарии злых на мир маленьких мальчиков, которые считают, что им все должно даваться по их первому пердежу. Да, цена будет высокая, но так и работает капитализм. Потом появится аналог, цену скинут и т.д. до массового потребления. Не будь такой системы как сейчас, не было бы стимула разрабатывать вообще это лекарство кроме альтруизма и иных гуманистических направлений, что примерно прибавляет +0,01% появления такого лекарства.

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4
Дмитрий Григорьев

Так ты примеры препаратов приведи. Чтоб и болезнь такая же распространённая и опасная, и ценник миллион. 

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0
Madegghead

тогда объясни нам, как такая же сложная вещь как прививка Pfizer(генная как раз) стоит по 20 баксов за дозу?
Чего не 10 000?
Отвечу сразу, а то ты не догадаешься: потому что производят по 2 млд.доз в год  и все затраты при таких объемах уже отбились.

Ответить
1
Никита Логинов

 Лол нет, не снизится

Почему ты так уверен? Все инновации сначала были очень дорогими, а потом ушли в народ.

Ответить
12
Aleksandr Bajev

Как, собственно и сам криспер, который он же выше называет «дешевой технологией», лол 

Ответить
3
IO

Я имел ввиду что это не дорого в производстве, но дорого в исследовании, поэтому цена никогда не снизится до приемлимого уровня.

Ответить
1
Евгений Трифонов

Это не дорого в производстве, но дорого в исследовании, поэтому цена никогда не снизится. 

Наоборот, это означает ровно то, что цена может очень сильно снизиться. Отбить R&D нужно, но дальше хоть до себестоимости снижай.

Вот если бы это было дорого не в исследовании, а в производстве, тогда цена бы и правда никогда не могла снизиться: производство просто стало бы убыточным. 

А так, когда в мире миллионы людей среднего достатка готовы будут заплатить посильную для них сумму, зачем ограничиваться миллионерами (которые готовы заплатить гораздо больше, но количественно их гораздо меньше)? И даже если производитель решит сосредоточиться на узкой группке миллионеров, что остановит конкурентов от аналогичной разработки для масс-маркета? ред.

Ответить
3
IO

Developing a gene therapy can cost an estimated $5 billion. This is more than five times the average cost of developing traditional drugs. In addition to the costs of research, manufacturing and distribution, these biological therapeutics are subjected to multiple regulatory structures, which result in a long and expensive route to approval. When you factor in the limited number of eligible patients (customers), the motivation behind pricing becomes clear.

According to a base-case analysis conducted by the Institute for Clinical and Economic Review (ICER), Zolgensma’s subjective value to their patients has been estimated to be around $900,000 per treatment. Still, nothing is stopping Novartis from inflating the price. Zolgensma’s only other competition is Spinraza, which, in comparison, requires a procedure every few months and can cost a total of $30 million over a lifetime. 

Ответить
0
Madegghead

в твоей цитате есть ответ на твой вопрос.
Лекарство от суперредкой болезни которое нужно тысяче человек на всей планете и затраты на разработку в размере 5 млд.долл.

Ответить
2
Матвей Коновалов

С ВИЧ сейчас вполне себе живут с приемом поддерживающей терапии. Она не так дорога. Гугл говорит 380-250к долларов на всю жизнь.

Если производитель не повязан с производителями данной терапии, то им нет смысла ставить невъебенно-недоступную высокую цену — в мире аж клиентов 38 млн потенциальных клиентов прямо сейчас (в США 1.2 млн). При цене в 200к уже на 500 000 клиентов будет 100 лярдов.

Ответить
3
Ethan Hunt

Во всех странах мира терапия, фактически, бесплатна.

Ответить
1
Матвей Коновалов

Про это особо не знаю. В каком-нбидуь США наверняка можно проебаться на страховке. В России часто слышно вой о том, что дают с перебоями/либо устаревшие препараты (не комбинированные/плохо переносимые — что-то в таком духе, но опять же в теме особо не разбирался)

Ну и с другой стороны — не так важно бесплатное оно для пациента или нет. Если платит не сам пациент, то тогда можно продать государству/страховой.

Ответить
1
Ethan Hunt

О чем вообще говорить, если в штатах уязвимым группам (геи, проститутки, наркоманы и иже) выдают бесплатно доконтактную профилактику, чтоб не заболели.

Ответить
1
Ethan Hunt

Не-не, в штатах есть некоторое извращение со страховками, но терапия есть у всех. Даже мигрантам/нелегалам и прочим фонды, коих там жопой жуй, бесплатно выдают самую топовую.

Ответить
0
Роман Величкин

Она бесплатна для больных, но ее оплачивают государства и фонды.

В смысле, это лечение также будет оплачиваться за счёт страховок и прочего. ред.

Ответить
0
Ethan Hunt

Ну естественно для больных, фармкомпании ж производят лекарства не в благотворительных целях.

Ответить
1
Ethan Hunt

Практически никто от ВИЧ, если находится в здравом уме, не умирает. Две таблетки в день или один укол в месяц-два не особо мешают жить

Ответить
2
Madegghead

нет конечно.
Препарат не сложнее чем прививка Пфайзер и себестоимость изготовления скорее всего копейки.
Но понятно что разработка стоила миллиарды долларов. Но и больных миллионы в мире.
Первое время думаю ценник будет примерно как и за курс лекарств от гепатита С когда оно появилось - 100к.
Потом китайцы и индусы скопируют и будут продавать по 10к. А потом постепенно ценник уйдет в район 1000 баксов лет за 10.
Но селяви. Или вот такая жесткая коммерция, или просто не будет лекарства. По сути весь мир очень сильно выигрывает от дорогой американской медицины, которая может себе позволить разработки такой ценой и оплачивать лекарства по 100 штук. Когда разработка отбивается то цена начинает снижаться... 

Ответить
7
Ethan Hunt

Первое время думаю ценник будет примерно как и за курс лекарств от гепатита С когда оно появилось - 100к.

ГепС не встраивается в ДНК, сложность вирей различается ого-го.

Потом китайцы и индусы скопируют и будут продавать по 10к. А потом постепенно ценник уйдет в район 1000 баксов лет за 10.

Упаси господь колоть себе препарат, редактирующий днк, который сделали в Китае или Индии. Лучше уж таблетки жрать, сделанные там, вред от них потенциальный минимален

Ответить
2
Madegghead

какая разница какой вирус? Мы то об экономике говорим.
Прививка Файзер примерно такого же уровня сложности препарат и вон по 20 баксов продают. Потому что делают его по 2 млд.доз в год. Все затраты уже отбили и прибыль уже наверняка есть...

Ответить
0
Ethan Hunt

Прививка Файзер примерно такого же уровня сложности препарат

Эээ, чо? Сложность Криспра не в том, чтоб вырезать, это уже осуществимо. Сложность его в том, что хуй его знает, что он еще вырезает. И в отличии от Золгенсмы, там не один ген надо чикнуть. ред.

Ответить
0
Madegghead

а мРНК-прививка конечно элементарная банальная технология, каждый школьник в подвале сварит. Да еще так чтобы она в ДНК не встроилась.

Ответить
0
Ethan Hunt

В сравнении с редактированием генома - да, сильно понятнее и проще

Ответить
0
IO

Боже мой, снимите розовые очки

https://www.swissinfo.ch/eng/explainer_how-can-a-drug-cost--2.1-million-/44996728

How can a drug cost $2.1 million?
US authorities have approved a $2.1 million gene therapy, making it the most expensive drug ever…
www.swissinfo.ch
Ответить
–3
Madegghead

какие розовые очки?
Лекарство которое нужно тысяче человек на планете.
Разработка любого лекарства как правило стоит от нескольких сотен миллионов долларов, тем более такого инновационного.
Все.
Тупая математика. Чем более распространенная болячка, тем проще отбить затраты на разработку.

Ответить
3
Leopold Malkovich

Да этот отбитый под каждым комментом будет высирать посты про золгенсму, потому что в пример кроме группы этих препаратов он привести не может.

Ответить
2
Роман Величкин

Там как раз обоснованный ценник. Производитель посчитал, сколько будет стоить лечение другим препаратом (полный курс). И установил своему лекарству цену в несколько раз меньше.

Разрыв шаблона происходит от того, что никто не смотрит сколько стоит курс в общем.

Ответить
0
Поридж из Порижа

Детям полицейских не страшно

Ответить
0
Трансгендолёт

Препарат под названием EBT-101 отыскивает вирусы, которые встроились в геном клеток, вырезает их оттуда и склеивает концы разрезанной спирали ДНК

Это же вообще какая-то магия и фантастика. А нет, вот оно уже даже к испытаниям допущено, круто-круто!

Ответить
13
Ethan Hunt

После Золгенсмы это был всегда вопрос только времени. 1 фаза пока не значит ничего вообще. Круто - когда хотя бы до третьей доберется. Даже если сейчас всё хорошо, вдруг, что не прям очень вероятно, то вопрос появления лекарства - лет 10+.

Ответить
0
Neketa Fo

Показалось

Ответить
10
Кирилл Вселенский

У кого что болит

Ответить
8
Радикальный каякер

охуеть, круто 

Ответить
12
Кирилл Вселенский

В России пообещали решить вопрос с ВИЧем к 2025 году путем помещения больных в специальные оздоровительные лагеря вдоль строительства БАМа-2

Ответить
8
Структурный микроскоп

прекрасная новость ред.

Ответить
6
Виктор Омай

Надеюсь настанет день, когда эта болезнь будет излечиваться полностью

Ответить
3
Радикальный каякер

настанет неизбежно 

Ответить
4
Людской пистолет

Все, можно ибатца с неграми?

Ответить
–4
Радикальный каякер

пока можешь только сосать член, потерпи 

Ответить
11
Людской пистолет

так это и без лекарства можно вроде

Ответить
0
Радикальный каякер

ну вот, я же это и имел ввиду

Ответить
1
Ethan Hunt

Доконтактная профилактика на что? Можно уже лет 10+

Ответить
0
Ударный турник

находит и вырезает

Назвать "рамзанидин" 

Ответить
4
Подозрительный Кот

тем временом природа: вот вам новый вирус.

Ответить
3
Милый холод

А нефиг людям с конгийскими обезьянками или уханьскими мышами летучими шпили-вили крутить.

Ответить
0
Алексей Иванов

Криспр, в общем-то, может решить любые проблемы, которые связаны с генами - ну то есть вообще все

Ответить
2
Никита Логинов

Или породить их ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
3
Милый холод

Если препарат выйдет, и вдобавок, будет доступен (в финансовом плане) - это очень здорово, полагаю.

Ответить
2
Ethan Hunt

будет доступен (в финансовом плане)

Не в ближайшие лет 30 точно. Выйдет лет через 10, по самым оптимистичным оценкам, будет стоить от миллиона баксов, на старте еще больше.

Ответить
2
Роман Величкин

Если исходить из ценообразования золгенсмы, то цена будет 50-100 тыс $.

Ответить
1
Ethan Hunt

Ну сколько это будет стоить через 10+ лет - одному создателю известно, сейчас Золгенсма стоит полтора ляма и дешеветь пока не собирается.

Ответить
1
Милый холод

Жаль, если всё именно так и произойдёт.

Ответить
1
Международный кот

 Вирусы иммунодефицита человека (жёлтые) атакуют иммунную Т-клетку (синяя)

Хлопці, ви ж жовто-сині, припиніть битися.

Ответить
2
Милый холод

Правильнее: жовто-блакитнi буде

Ответить
0
Международный кот

Я после публикации коментария это понял, но решил не исправлять, чтобы не было богомерзкого "ред." в конце сообщения.

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

Интересная штука, находит и вырезает тех, кого скажешь, а концы бросает в воду. Пока работает с вирусами

Ответить
2
Константин Г.

Что по побочкам?

Ответить
1
Дмитрий Федоров

Уверен, за Криспром будущее. Последние годы технологию тестируют много в каких опытах, везде очень хорошие результаты, от Альцгеймера до рака. Кстати, опять же, в последние годы технология очень подешевела

Сам если что не спец, слежу за актуальной наукой на Архэ, Элементах и т.д.

Ответить
1
Dean Winchester

Ви все фрете, сэшэа загнивает 

Ответить
–1
Анатолий Камов

В РФ тем временем прогресс тоже не стоит на месте, с полит. площадки вырезаны все конкуренты правящей верхушки с точностью до 99%. Сразу видно у кого, какие приоритеты.

Ответить
0
Fenrir784

На такие хорошие новости сейчас смотрю как на вбросы перед выборами, кек

Ответить
0
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