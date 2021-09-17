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Наука
Артём Мазанов

Экипаж первой гражданской космической миссии SpaceX опубликовал фотографии с орбиты Статьи редакции

Отдых за пределами Земли.

21 21 комментарий
1778 просмотров

В твиттере миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии гражданского экипажа, который сейчас находится на околоземной орбите: миллиардер Джаред Исаакман, профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Арсено и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.

«Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — говорится в сообщении команды.

Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите ещё два дня.

SpaceX впервые запустила в космос гражданский…
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите три дня.
tjournal.ru

#новости #spacex #фото

21 21 комментарий
20
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21 комментарий
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Международный кот

Дети олигархов, которые могут позволить себе фоточки только со всяких Мальдив:

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40
Целевой рубин

Россияне, которые могут себе позволить фоточки только с огорода, кухни и железнодорожного вокзала:

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28
Руководящий микроскоп

=(

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0
Широкий Филипп

Люблю принуждённо "случайные" команды в 21 году: азиат, чернокожая женщина с короткими волосами, типо вдруг она лезби, просто человек женского сорта и белый человек, но с лишним весом. Никто не доебатся что где-то там в космосе есть неравенство ред.

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14
Мутёнок

на сименс чтоли снимали

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2
Целевой рубин
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18
Александр Воронин

Вот это реально космические туристы, а не то что было, пукнули к околокосмической орбите дедушку и упали обратно

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5
Александр Воронин

Лет через 40 будут кричать, что американцев в космосе не было, всё дикфейк и графика

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1
PG

уже - вчера в вечерних новости на первомк анале, где параллельно рассказывали про запуск артистки перисильд для съёмок очередного треша про космос

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0
Александр Воронин

Нахуято нашел выпуск, чуть не блевакнул оказывается:

https://static.1tv.ru/eump/embeds/public_vod.html?v=413139:11

Слабонервным не смотреть!

Кошмар, американцы у нас идею и обложку спиздили, ах проклятые пиндосы!

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2
Anton Gostev

Так они не за пределами Земли

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0
Александр Воронин

Я на диване лежу, я за пределами земли

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1
Marhal_New _Arleana

А вот и блогеры в космосе. Круто

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0
Vladimir Zhelyabovskiy

Какова стоимость данного вояжа?

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0
Владислав Косинов

200 млн $ за 4 места. 3 дня, 3 ночи. Билеты туда и обратно. Все включено.
Шведского стола, увы нет. ред.

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0
Ударный турник

более 15 оборотов вокруг Земли

Ничоси акробаты 

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0
Magisteryode

На какую высоту слетали!?

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0
Beer Fan

575 км приблизительно.

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0
Порядочный

спейсх заявили, что вышли на 590

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0
Beer Fan

Так и есть. Полители немного выше. Планировали 575.

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0
Зарегистрировался только что

смотрите внимательней как веселятся богатые люди

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0
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