Экипаж первой гражданской космической миссии SpaceX опубликовал фотографии с орбиты Статьи редакции
Отдых за пределами Земли.
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В твиттере миссии Inspiration4 опубликовали первые фотографии гражданского экипажа, который сейчас находится на околоземной орбите: миллиардер Джаред Исаакман, профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Арсено и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.
«Экипаж провёл невероятный первый день в космосе! С момента старта они совершили более 15 оборотов вокруг Земли», — говорится в сообщении команды.
Участники миссии Inspiration4 проведут на околоземной орбите ещё два дня.
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21 комментарий
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Нахуято нашел выпуск, чуть не блевакнул оказывается:
https://static.1tv.ru/eump/embeds/public_vod.html?v=413139:11
Слабонервным не смотреть!
Кошмар, американцы у нас идею и обложку спиздили, ах проклятые пиндосы!
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