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Наука
Артём Мазанов

Учёные вырастили кофе в пробирке, назвав это альтернативным способом на фоне уменьшения площади тропических лесов Статьи редакции

По их словам, выращивать кофе проще, чем говядину.

13 13 комментариев
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Фото Центра технических исследований Финляндии

Учёный Хайко Ришер из Центра технических исследований Финляндии сообщил, что его команде удалось вырастить кофе из растительных клеток в лаборатории. Об этом пишет журнал Fast Company.

Ришер рассказал, что традиционное производство кофе связано с несколькими проблемами: «неустойчивые методы ведения сельского хозяйства, эксплуатация и земельные права». Он считает, что «растущий спрос и изменение климата усугубляют эти проблемы». Например, во Вьетнаме производство кофе ведет к обезлесению, а в горах Колумбии становится всё жарче.

По мнению учёных, при таких проблемах нужно развивать альтернативные способы производства кофе. В лаборатории они культивировали растительные клетки, поместив их в питательный раствор. После этого полученную биомассу высушили и обжарили, она стала похожа на кофейную гущу. Учёные заявили, что по вкусу и запаху это не отличается от обычного кофе. Процесс могут менять для получения большего или меньшего количества определенных соединений: кофеина или ароматизаторов.

Учёные рассказали, что производство кофе легче масштабировать — клетки растений растут свободно, «а клетки животных нужно прикреплять к поверхностям».

Лаборатория планирует сотрудничать с компаниями, которые могут коммерциализировать новый продукт.

#новости

13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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Зенитный шар

по их словам, выращивать кофе проще чем говядину

Короче я однажды оставил косточку авокадо в тарелке и не мыл посуду и кость путила корни
А ещё чаще я оставлял куриные кости в тарелке, но там даже намёка на появление маленькой курицы не было

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8
Ivan Boldyrev

А мозги ты где оставил? 

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0
Зенитный шар

За щекой у тебя

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6
Second Name

Надо было использовать стероиды в виде протухшей сметаны, может чего-нибудь и появилось бы

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2
Ирина Китаева

кайф, леса можно допиливать окончательно 

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2
solawind

Готов поспорить, на вкус как говно

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1
Александр Лукашенко

Ничем не отличается от оригинала, так сказать.

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0
Широкий Филипп
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1
Александр Лукашенко

Нахуй он вообще нужен.

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0
Сергей Дворниченко

дешевле будет бадяжить кофеин с ароматизатором и красителем)

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0
Лига порвах

Это уже есть, но это не кофе, а кока-кола

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0
gast_

В чем отличие от быстрорастворимого, который уже продается в любом магазине?

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0
Виноватый Денис

А смысл? Он прекрасно растёт и так: кормит крестьян, всасывает СО² ред.

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0
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