По их словам, выращивать кофе проще, чем говядину.

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Фото Центра технических исследований Финляндии

Учёный Хайко Ришер из Центра технических исследований Финляндии сообщил, что его команде удалось вырастить кофе из растительных клеток в лаборатории. Об этом пишет журнал Fast Company.

Ришер рассказал, что традиционное производство кофе связано с несколькими проблемами: «неустойчивые методы ведения сельского хозяйства, эксплуатация и земельные права». Он считает, что «растущий спрос и изменение климата усугубляют эти проблемы». Например, во Вьетнаме производство кофе ведет к обезлесению, а в горах Колумбии становится всё жарче.

По мнению учёных, при таких проблемах нужно развивать альтернативные способы производства кофе. В лаборатории они культивировали растительные клетки, поместив их в питательный раствор. После этого полученную биомассу высушили и обжарили, она стала похожа на кофейную гущу. Учёные заявили, что по вкусу и запаху это не отличается от обычного кофе. Процесс могут менять для получения большего или меньшего количества определенных соединений: кофеина или ароматизаторов.

Учёные рассказали, что производство кофе легче масштабировать — клетки растений растут свободно, «а клетки животных нужно прикреплять к поверхностям».