Учёные вырастили кофе в пробирке, назвав это альтернативным способом на фоне уменьшения площади тропических лесов Статьи редакции
По их словам, выращивать кофе проще, чем говядину.
Учёный Хайко Ришер из Центра технических исследований Финляндии сообщил, что его команде удалось вырастить кофе из растительных клеток в лаборатории. Об этом пишет журнал Fast Company.
Ришер рассказал, что традиционное производство кофе связано с несколькими проблемами: «неустойчивые методы ведения сельского хозяйства, эксплуатация и земельные права». Он считает, что «растущий спрос и изменение климата усугубляют эти проблемы». Например, во Вьетнаме производство кофе ведет к обезлесению, а в горах Колумбии становится всё жарче.
По мнению учёных, при таких проблемах нужно развивать альтернативные способы производства кофе. В лаборатории они культивировали растительные клетки, поместив их в питательный раствор. После этого полученную биомассу высушили и обжарили, она стала похожа на кофейную гущу. Учёные заявили, что по вкусу и запаху это не отличается от обычного кофе. Процесс могут менять для получения большего или меньшего количества определенных соединений: кофеина или ароматизаторов.
Учёные рассказали, что производство кофе легче масштабировать — клетки растений растут свободно, «а клетки животных нужно прикреплять к поверхностям».
Лаборатория планирует сотрудничать с компаниями, которые могут коммерциализировать новый продукт.