Корабль SpaceX с миссией Inspiration4 успешно вернулся на Землю — это первый экипаж без профессиональных астронавтов Статьи редакции
Участники миссии провели на околоземной орбите трое суток.
В ночь на 19 сентября первый в истории полностью гражданский экипаж космического корабля Crew Dragon благополучно вернулся на Землю. Он приводнился в Атлантическом океане. Полная запись доступна на ютуб-канале SpaceX.
Миссия стартовала 16 сентября, так что в общей сложности экипаж провёл на орбите три дня. Полёт проходил на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров. Кораблём Crew Dragon Resilience управляли с Земли.
Экипаж Inspiration4 состоял из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. Участниками миссии стали миллиардер Джаред Исаакман (он же и оплатил полёт), профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски.
Миссия несла благотворительные задачи: целью Исаакмана стала поддержка больницы Сэйнт Джуд. Также экипаж проводил на орбите научные исследования, направленные на улучшение самочувствия людей на Земле и будущих астронавтов во время полётов.
И про Мильнера в курсе. Вопрос был не про "помогают ли россияне-миллиардеры", а про вполне конкретную ситуацию: привлекают ли внимание (и вкладывают ли сами) россияне-миллиардеры к благотворительным проектам, направленным на поддержку крупных научных медицинских центров в России? Больница - отлично, премия за научные открытия - прекрасно. Но это на какие-то другие вопросы ответы. Может, я просто не в курсе, и условные Усманов/Абрамович/Галицкий поддерживают и развивают благотворительные фонды, помогающие не только на финальной стадии (когда надо собрать на лечение уже заболевших), но и на этапе, когда надо повысить квалификацию врача, оснастить лабораторию при крупном медцентре или спонсировать работу исследователя новых лекарств или методов лечения?
Сорри, но изначально какой-то тупой доеб.
Иди в гугол и ищи любой пример из тех, что тебе нужны. Там будет в 99% случаев благотворительный фонд, который это делал. Идёшь на сайт фонда и смотришь фандрайзеров. Наверное потому, что каждый должен заниматься своим делом: миллиардер - зарабатывать деньги, фонды - использовать их на благо.
Или тебе прям нужен нужен российский миллиардер, который купил полёт на союзе себе, узбеку и многодетной матери? Ну ок, таких нет.
Ничего. Тупо маркетинг. Даже на нетфликс документалку сняли.
В РФ тоже самое будет, но в космосе снимать кино будут на станции. Летят как я понял Пересильд и Шипенко. Клим Шипенко как я понял будет снимать кинцо и режиссировать, а актриса будет че-то делать...
короче тупо маркетинг или на местном уровне пропаганда что мол "космос доступен будет для всех в будущем". Хотя что на SpaceX полет оплатил миллиардер, а в РФ полет оплатило государство. ред.