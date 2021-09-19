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Наука
Сергей Звезда

Корабль SpaceX с миссией Inspiration4 успешно вернулся на Землю — это первый экипаж без профессиональных астронавтов Статьи редакции

Участники миссии провели на околоземной орбите трое суток.

29 29 комментариев
1585 просмотров
Экипаж после приземления @inspiration4x

В ночь на 19 сентября первый в истории полностью гражданский экипаж космического корабля Crew Dragon благополучно вернулся на Землю. Он приводнился в Атлантическом океане. Полная запись доступна на ютуб-канале SpaceX.

SpaceX @SpaceX
Splashdown! Welcome back to planet Earth, @Inspiration4x!

Миссия стартовала 16 сентября, так что в общей сложности экипаж провёл на орбите три дня. Полёт проходил на низкой околоземной орбите высотой до 575 километров. Кораблём Crew Dragon Resilience управляли с Земли.

Экипаж Inspiration4 состоял из четырёх космических туристов: двух предпринимателей, врача и работника аэрокосмической промышленности. Участниками миссии стали миллиардер Джаред Исаакман (он же и оплатил полёт), профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски.

Миссия несла благотворительные задачи: целью Исаакмана стала поддержка больницы Сэйнт Джуд. Также экипаж проводил на орбите научные исследования, направленные на улучшение самочувствия людей на Земле и будущих астронавтов во время полётов.

#космос #spacex #новости

29 29 комментариев
28
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Кот в сапогах

Боженька накажет их за такую дерзость - по небесной тверди шляться от нефиг делать. Слишком много себе начали позволять! ред.

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6
Photuum

А кто сказал, что вернулись те же люди, что улетали? Может их там подменили клонами. 

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3
Кот в сапогах

К сожалению, без наркотиков это не выяснить. Но если накинуть грибов и сравнить фотки Гагарина до и после полёта, станет очевидным то, что это два разных человека. Как и клоны Путина, их минимум штук 5.

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6
Photuum

Вот так сам платишь деньги за то, что тебя убьют и заменят клоном

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3
Кот в сапогах

Воистину безумцы.

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2
Neketa Fo

Круто! Хочется почитать впечатления этих туристов. Три дня это всё-таки не шутка. Как им там спалось, как сралось, не блевал ли никто.

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3
Роман Александров

И самый главный вопрос, была ли оргия МЖМЖ?!!!

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6
Neketa Fo

Уверен, что эти события будут подробно реконструированы на порнохабе

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3
Sasha Dulkin

Интересно, доживём ли до момента, когда местные миллиардеры будут спонсировать космические полеты в поддержку Центра имени Димы Рогачёва (или аналогичных)?

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–4
alexferman

У российских миллиардеров - куча благотворительных проектов

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2
Sasha Dulkin

Знаю, только вот привлечение массового внимания + благотворительности к поддержке научной работы (в области детской онкологии) в этой куче есть?

Ответить
0
alexferman

В образование и науку они точно вкидывают бабло. Всякие программы поддержки талантов, донаты вузам, и тд ред.

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0
Nick Rosenberg

Еще строят домики для бездомных уточек.

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2
Sasha Dulkin

Да я и не спорю, вопрос был задан именно про действия, аналогичные тем, что сделал Исаакман : публично и существенно поддержал один из важных центров изучения и лечения рака в своей стране ред.

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1
alexferman

Есть уральский предприниматель, который на свои деньги новую больницу построил

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0
Sasha Dulkin

Честь ему и хвала! Есть фонд, который поддерживает работу этой больницы?

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0
Алексей Алексей

Могу ошибаться, но вроде там отжимают этот мед.центр уже. 

Ответить
0
alexferman

У кого отжимают и каким образом? Сам миллиардер умер 2 года назад.

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0
Artur Abizgeldin

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Breakthrough_Prize

Breakthrough Prize
The Breakthrough Prizes are a set of international awards bestowed in three categories by the…
en.m.wikipedia.org
Ответить
0
Sasha Dulkin

И про Мильнера в курсе. Вопрос был не про "помогают ли россияне-миллиардеры", а про вполне конкретную ситуацию: привлекают ли внимание (и вкладывают ли сами) россияне-миллиардеры к благотворительным проектам, направленным на поддержку крупных научных медицинских центров в России? Больница - отлично, премия за научные открытия - прекрасно. Но это на какие-то другие вопросы ответы. Может, я просто не в курсе, и условные Усманов/Абрамович/Галицкий поддерживают и развивают благотворительные фонды, помогающие не только на финальной стадии (когда надо собрать на лечение уже заболевших), но и на этапе, когда надо повысить квалификацию врача, оснастить лабораторию при крупном медцентре или спонсировать работу исследователя новых лекарств или методов лечения?

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0
Artur Abizgeldin

Сорри, но изначально какой-то тупой доеб. 
Иди в гугол и ищи любой пример из тех, что тебе нужны. Там будет в 99% случаев благотворительный фонд, который это делал. Идёшь на сайт фонда и смотришь фандрайзеров. Наверное потому, что каждый должен заниматься своим делом: миллиардер - зарабатывать деньги, фонды - использовать их на благо. 
Или тебе прям нужен нужен российский миллиардер, который купил полёт на союзе себе, узбеку и многодетной матери? Ну ок, таких нет. 

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0
Sasha Dulkin

Отвечать надо на заданный вопрос, а не на тот, который удобно. Тогда и доебов не будет :)

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0
Душевный Орзэмэс

Но не в России

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0
Смертельный бас

Исаакман

Ясн. 

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1
Пенсионный пистолет

так и не понял, что в этом такого особенного

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0
Ertha

Ничего. Тупо маркетинг. Даже на нетфликс документалку сняли.
В РФ тоже самое будет, но в космосе снимать кино будут на станции. Летят как я понял Пересильд и Шипенко. Клим Шипенко как я понял будет снимать кинцо и режиссировать, а актриса будет че-то делать...

короче тупо маркетинг или на местном уровне пропаганда что мол "космос доступен будет для всех в будущем". Хотя что на SpaceX полет оплатил миллиардер, а в РФ полет оплатило государство. ред.

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0
Aleksandr Dolgikh

Пендосы снова первые в космосе!

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–2
Себастиан Перейра

Призываю вату в коменты
Где вы, когда так нужны?

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–3
Эльдар Усеинов

Заняты вопросами механических часов

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0
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