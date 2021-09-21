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Наука
Никита Логинов

Испанские учёные по ночам ловили птиц в пещерах голыми руками — они хотели доказать, что неандертальцы тоже так могли Статьи редакции

Эксперимент подтвердил, что в ночной охоте на птиц нет ничего сложного.

28 28 комментариев
2722 просмотров
Примеры мест обитания клушиц и их отлов вручную Изображение авторов исследования

Группа учёных из вузов Мадрида, Барселоны и Севильи в течение пяти лет ловила голыми руками клушиц и альпийских галок, чтобы экспериментально доказать свою гипотезу о рационе и образе жизни неандертальцев, живших 30-500 тысяч лет назад. На это обратил внимание Vice, оригинальная работа доступна в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Согласно принятым научным моделям, неандертальцы питались растениями, рыбой и млекопитающими вроде оленей, на которых охотились днём, а ночью только спали. При этом археологи находили кости клушиц и альпийских галок со следами зубов, огня и режущих инструментов неандертальцев. Это натолкнуло испанских учёных на мысль, что неандертальцы охотились на птиц семейства врановых. Их древние гоминиды могли готовить на огне и есть.

Неандертальцы научились управлять огнём около 400 тысяч лет назад Иллюстрация NASA

Однако было непонятно, как неандертальцам удавалось это делать без луков и прочих охотничьих приспособлений. Решение предложил профессор Бланко из Севильи: он более 30 лет изучал птиц семейства врановых и знал, как легко их поймать ночью голыми руками. Значит, неандертальцы могли по ночам не спать, а охотиться на птиц в пещерах. Косвенно это подтверждали исследования ДНК неандертальцев — в нём нашли гены, связанные с ночным образом жизни и дневным сном.

Учёные приступили к эксперименту: несколько лет они группами по 4-5 человек ходили по ночам в пещеры и различные постройки, чтобы ловить альпийских галок и клушиц. Оказалось, сделать это гораздо легче, чем можно было ожидать. При тусклом свете фонарика птицы теряли ориентацию, забивались в ниши и позволяли взять себя голыми руками без малейшего сопротивления. Один из учёных сравнил это со сбором яблок. Всего исследователям удалось поймать более 5,5 тысяч птиц в 70 различных местах.

Археологи исследует стоянку неандертальцев в пещере Эль-Сидрон Фото Музея естественных наук в Мадриде

Конечно, у неандертальцев не было фонариков, но они могли использовать факелы, которые ещё сильнее бы дезориентировали птиц своим дымом. Охоту древним гоминидам облегчали короткие ноги и большая выносливость, а также способность хорошо видеть в темноте. Таким образом, исследователи привели достаточно обоснований для пересмотра научных представлений о быте неандертальцев. Всех пойманных птиц учёные, конечно, отпустили.

Неандертальцы — одни из самых спорных и плохо изученных древних гоминидов. Наука регулярно опровергает связанные с ними представления: например, их относили к падальщикам, но потом «переквалифицировали» в высших хищников. Считалось, что неандертальцы ели только сырую плоть, но оказалось, что они могли жарить и тушить мясо, варить бульоны и супы.

В последние годы появляется всё больше сведений, что неандертальцы использовали украшения, делали гравюры и создавали технологии в области изготовления инструментов, строительства, производства одежды, мореходства и медицины. Существуют гипотезы, что у неандертальцев был примитивный язык общения и зачатки религиозных культов.

#новости #биология #история

28 28 комментариев
41
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28 комментариев
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Стильная самочка орангутана

А теперь представьте на что были способны половцы с печенегами

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39
Коровка говорит мууу

Что они ночами своими руками вытворяли

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1
Коровка говорит мууу

половцо-печенегский штурвал

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5
Eugen T

5,5 тысяч птиц

Зачем так много? Обколются своей наукой и давай ночами по пещерам лазить

Ответить
14
Никита Логинов

Наука — она такая. Очень трудно остановиться.

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17
Eugen T
Ответить
9
Timur Muratshin

Сначала это работа, потом это хобби

Ответить
5
Eugen T

И еда

Ответить
4
Le Petit Train Jaune

Смех смехом, а исследование глубокое и многое объясняющее. Пацаны ваще ребята  ред.

Ответить
13
Eugen T

Дробышевского на них нет

Ответить
1
Посторонний

Откуда знаешь что нет, может вместе с ними ловил бы птиц.

Ответить
0
Владимир Красильников

Хороший кандидат на Шнобеля!

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9
Владимир Филатов

тоже подумал, а вот один из победителей https://www.youtube.com/watch?v=ULVQJSxZ0pI

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2
Роман Александров

Почему ловили с фонариками, а не с факелами? Это не учёные, а ролевики какие-то ред.

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6
Мощный фитиль

Российские ученые по ночам ловили голубей голыми руками — они хотели доказать, что могут прожить на зарплату 15 тысяч рублей

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6
Ответный каякер

ловили голых птиц в пещерах  руками 

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2
Роман Александров

Ловили голые птиц в пещерах ругали

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1
Посторонний

Я поймал в детстве голубя, не в пещере, на улице, где они тусовались рядом с углом здания (вогнутым углом из стен, туда загнал и поймал).

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2
Ari Ari

рядом с гуглом здания)

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Чем это отличается от забоя китов??? ред.

Ответить
1
Никита Логинов

В этом эксперименте никто не умер.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Точно, зря быканул, по превью подумал что это трупы лежат

Ответить
0
Грубый Данила

свинопитеки ловят кайф

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1
Стильная самочка орангутана

@Вахтёр тут опять!

Ответить
1
ouxen

Умеют отрываться

Ответить
1
Посторонний

 Однако было непонятно, как неандертальцам удавалось это делать без луков и прочих охотничьих приспособлений.

Кстати, лук помог хомо сапиенс перебить неандертальцев.

Лук и стрелы: как передовые технологии позволили…
Темнокожие Homo sapiens начали вытеснять светлокожих неандертальцев, коренных европейцев, только…
naked-science.ru
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1
Смертельный теркин30см

Голых птиц голыми руками?

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0
Прочий бас

В эпизоде «голого землекопа» была любопытная история про генетику в контексте неандертальцев.

Понятно, что когда наши сапиенс предки перебили всех других гоминидов, то в процессе перетрахались. И в геноме современного человека более чем достаточно хвостов от неандертальца.

Так вот, измерили влияние на устойчивость и переносимость ковида, и в целом неандертальские гены очень даже вредят, на треть, кажется, ухудшая ситуацию. И если пересчитать это влияние на все человечество, то получится ориетировочно 200 тысяч добавочных смертей от ковида.

Что, вероятно, значительно больше, чем было перебито неандертальцев в древности в принципе. Такая вот месть через тысячелетия.

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0
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