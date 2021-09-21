Эксперимент подтвердил, что в ночной охоте на птиц нет ничего сложного.

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Примеры мест обитания клушиц и их отлов вручную Изображение авторов исследования

Группа учёных из вузов Мадрида, Барселоны и Севильи в течение пяти лет ловила голыми руками клушиц и альпийских галок, чтобы экспериментально доказать свою гипотезу о рационе и образе жизни неандертальцев, живших 30-500 тысяч лет назад. На это обратил внимание Vice, оригинальная работа доступна в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Согласно принятым научным моделям, неандертальцы питались растениями, рыбой и млекопитающими вроде оленей, на которых охотились днём, а ночью только спали. При этом археологи находили кости клушиц и альпийских галок со следами зубов, огня и режущих инструментов неандертальцев. Это натолкнуло испанских учёных на мысль, что неандертальцы охотились на птиц семейства врановых. Их древние гоминиды могли готовить на огне и есть.

Неандертальцы научились управлять огнём около 400 тысяч лет назад Иллюстрация NASA

Однако было непонятно, как неандертальцам удавалось это делать без луков и прочих охотничьих приспособлений. Решение предложил профессор Бланко из Севильи: он более 30 лет изучал птиц семейства врановых и знал, как легко их поймать ночью голыми руками. Значит, неандертальцы могли по ночам не спать, а охотиться на птиц в пещерах. Косвенно это подтверждали исследования ДНК неандертальцев — в нём нашли гены, связанные с ночным образом жизни и дневным сном.

Учёные приступили к эксперименту: несколько лет они группами по 4-5 человек ходили по ночам в пещеры и различные постройки, чтобы ловить альпийских галок и клушиц. Оказалось, сделать это гораздо легче, чем можно было ожидать. При тусклом свете фонарика птицы теряли ориентацию, забивались в ниши и позволяли взять себя голыми руками без малейшего сопротивления. Один из учёных сравнил это со сбором яблок. Всего исследователям удалось поймать более 5,5 тысяч птиц в 70 различных местах.

Археологи исследует стоянку неандертальцев в пещере Эль-Сидрон Фото Музея естественных наук в Мадриде

Конечно, у неандертальцев не было фонариков, но они могли использовать факелы, которые ещё сильнее бы дезориентировали птиц своим дымом. Охоту древним гоминидам облегчали короткие ноги и большая выносливость, а также способность хорошо видеть в темноте. Таким образом, исследователи привели достаточно обоснований для пересмотра научных представлений о быте неандертальцев. Всех пойманных птиц учёные, конечно, отпустили.

Неандертальцы — одни из самых спорных и плохо изученных древних гоминидов. Наука регулярно опровергает связанные с ними представления: например, их относили к падальщикам, но потом «переквалифицировали» в высших хищников. Считалось, что неандертальцы ели только сырую плоть, но оказалось, что они могли жарить и тушить мясо, варить бульоны и супы.