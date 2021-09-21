NASA выбрало место для посадки ровера в рамках первой части программы возвращения человека на Луну. Он будет искать воду Статьи редакции
Аппарат VIPER отправят с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX, а к поверхности спутника Земли его доставит посадочный модуль компании Astrobotic.
Луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) приземлится недалеко от западной окраины кратера Нобиле на Луне. Ровер отправят туда в конце 2023 года в рамках программы Artemis, сказано на сайте NASA.
Этот регион выбрали из-за того, что кратер удобен для поддержания связи с Землёй, доступа к солнечному свету для подзарядки аккумуляторов и безопасному перемещению по поверхности Луны.
Луноход изучит шесть разных регионов кратера. Там он проведёт спектрометрические исследования и соберёт с помощью бура пробы грунта и льда с большой глубины. Длительность миссии лунохода составит 100 суток. За это время он проедет несколько километров по поверхности спутника.
Полученная с помощью ровера информация поможет выбрать место будущей посадки астронавтов на поверхность Луны и в дальнейшем обеспечивать жизнедеятельность лунной базы. Эти сведения также могут быть использованы для получения кислорода и водорода для ракетного топлива.
В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу Artemis. Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхности Луны в 2024 году.
В мае 2020 года NASA представило международные правила по освоению Луны, в котором оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Свод правил подписали восемь государств.
В октябре 2020 года космическое агентство впервые обнаружило молекулы воды на освещённой Солнцем стороне Луны. Открытие служит доказательством, что вода может быть распределена не только в затенённых местах Луны, но и по всей её поверхности.