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Наука
Сергей Исенеков

NASA выбрало место для посадки ровера в рамках первой части программы возвращения человека на Луну. Он будет искать воду Статьи редакции

Аппарат VIPER отправят с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX, а к поверхности спутника Земли его доставит посадочный модуль компании Astrobotic.

18 18 комментариев
705 просмотров
Луноход VIPER NASA

Луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) приземлится недалеко от западной окраины кратера Нобиле на Луне. Ровер отправят туда в конце 2023 года в рамках программы Artemis, сказано на сайте NASA.

Этот регион выбрали из-за того, что кратер удобен для поддержания связи с Землёй, доступа к солнечному свету для подзарядки аккумуляторов и безопасному перемещению по поверхности Луны.

В качестве вариантов для посадки лунохода мы рассматривали четыре разных точки в окрестностях южного полюса Луны. Наиболее интересной из них оказалась западная часть кратера Нобиле. Ровер поможет нам понять, присутствует ли вода в постоянно затенённых кратерах на поверхности Луны.

Лори Глейз
глава планетологического подразделения NASA

Луноход изучит шесть разных регионов кратера. Там он проведёт спектрометрические исследования и соберёт с помощью бура пробы грунта и льда с большой глубины. Длительность миссии лунохода составит 100 суток. За это время он проедет несколько километров по поверхности спутника.

Видео о том, как космическое агенство выбирало место приземления лунохода на поверхность Луны

Полученная с помощью ровера информация поможет выбрать место будущей посадки астронавтов на поверхность Луны и в дальнейшем обеспечивать жизнедеятельность лунной базы. Эти сведения также могут быть использованы для получения кислорода и водорода для ракетного топлива.

В 2019 году NASA анонсировало трёхэтапную лунную программу Artemis. Первый этап состоит из беспилотного полёта корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй предполагает облёт вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхности Луны в 2024 году.

В мае 2020 года NASA представило международные правила по освоению Луны, в котором оговаривается добыча ресурсов, создание баз и защита мест высадки миссий «Аполлон». Свод правил подписали восемь государств.

В октябре 2020 года космическое агентство впервые обнаружило молекулы воды на освещённой Солнцем стороне Луны. Открытие служит доказательством, что вода может быть распределена не только в затенённых местах Луны, но и по всей её поверхности.

#новость #nasa #космос

18 18 комментариев
9
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18 комментариев
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Твоего деда дед

Будет искать воду, а найдёт:

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11
Forrest_Dumb

Это еще один дворец Путина?

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14
Oleg Savrikov

Tj-это диагноз

Ответить
1
FaroucheMn

И они

Ответить
0
Человеческий колос
Ответить
8
Зарегистрировался только что

кто нибудь скажите им что воду можно купить в магазине и не надо для этого миллиарды тратить

Ответить
4
Георгий Турманидзе

Человечество, вперед!!! 

Ответить
2
Грубый Данила

сначала добейтесь шоб окружающие причислили китайцев и негров к человечеству

Ответить
0
Habepho SuCo

Может все таки стоить дать ему воду с собой?
Вдруг не найдет!

Ответить
2
Человеческий колос

Если дать, то точно не найдёт. А так дополнительный стимул

Ответить
0
Dmitry Loginov

решили закосплеить 

Ответить
1
Ответный каякер

NASA выбрало место для посадки ровера в рамках первой части программы возвращения человека на Луну. Он будет искать воду

Неужто в крыму? 

Ответить
1
Василий Дробовский

Как-то совсем просто выглядит Viper
Известный материал (фото)

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0
Дмитрий Тимофеев

надеюсь ему рогатину дадут, будет идти, идти, идти и ждать когда ее дернет

Ответить
0
Владимир Филатов

Зачем искать на Луне, когда на Марсе уже нашли?

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0
Кот Васька

возвращения

Кубрик снял в павильоне «высадку на Луне» и дал жирный намёк в «Сиянии», одев ребёнка в свитер с названием «лунной программы»

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0
Миржан Досымбаев

Смысл человечеству от воды на Луне, если мы до сих пор не можем найти разум на своей планете.

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0
likesimulator
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0
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