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Наука
Артём Мазанов

В Японии начали продавать помидоры с отредактированным геномом для лечения гипертонии Статьи редакции

В них в них в пять раз больше ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты).

При редактировании томатов ученые взяли за основу популярный в стране вид Sicilian Rouge и применили технологию CRISPR/Cas. Сорт назвали Sicilian Rouge High GABA. Об этом пишет The Japan News.

По словам учёных, такие помидоры снижают артериальное давление и замедляет сердечный ритм. Три килограмма томатов стоят примерно 68 долларов.

Учёные не добавляли новых генов, поэтому отнесли помидоры не к не генно-модифицированным (genetically modified), а к продуктам c отредактированным геномом (genome-edited). Увеличение ГАМК добились благодаря удалению аутоингибиторного домена в геноме, который ограничивает выработку этого вещества.

Томаты с высоким содержанием ГАМК — первый в Японии продукт с отредактированным геномом, который можно купить. Пока законодательство большинства стран не разрешает продажу изменённых таким образом продуктов, но японский регулятор в 2020 году разрешил производство Sicilian Rouge High GABA.

#новости

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27 27 комментариев
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Доступный Кирилл

Смысл

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2
Король Вареник

Чтобы снизить артериальное давление. Вот ты на цену этих помидоров посмотрел, давление поднялось, помидорку съел и все нормально

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16
Доступный Кирилл

У меня аллергия на помидоры

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1
Анатолий Смолов

А гипертония есть?

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1
Bad Mother Fucker

тогда съешь два

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0
Кирилл Вселенский

Ом

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2
Svargr

Ном

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0
Посторонний

Да, пусть редактируют по самые помидоры, для пользы дела.

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7
Alex Nevi

👍 есть в PSD?

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1
russkiy rab

Что мешает потреблять кислоту отдельно?

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2
Плотный

Когда употребил кислоту отдельно...

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12
Coronadoden van Voronezj

Вообще нет никаких чётких доказательств, что она способна проходить гематоэнцефалический барьер что отдельно, что в помидорах. Все исследования по ГАМК, которые я видел, были сделаны либо на очень маленьких группах, либо с явным конфликтом интересов.

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1
Кирилл Вселенский

Россияни бы добровольно давили тракторами это ГМО

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5
Плотный

Врум-врум...

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3
Король Вареник

3кг за 5к...
Нам такие помидоры нахой не нужны

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3
Artem Kondratev

Три килограмма томатов стоят примерно 68 долларов.

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1
Максим Козаченко

Рецепт на томаты надо будет взять

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1
Дмитрий Кедов
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1
Ответный каякер

Я не знаю как у вас, а нас в Японии
Помидоры с гмо - что там нагеномили? 

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0
Информационный пришелец

как же я ржу с заголовка

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0
Посторонний

Это почему, вроде обычный заголовок?

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0
Информационный пришелец

я дурочка и иногда смеюсь от всякой фигни

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3
Василий Дробовский

Да, помидоры поправили в HEX редакторе.) Прошивка теперь другая ред.

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0
ouxen

Гмо топчик 💪🏿😎

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0
Coronadoden van Voronezj

В пять в пять раз больше больше

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0
Andre Macareno

Геном ред.

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0
Определенный кубок

Не ешь, русский, станешь аниме

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0
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