В Японии начали продавать помидоры с отредактированным геномом для лечения гипертонии Статьи редакции
В них в них в пять раз больше ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты).
При редактировании томатов ученые взяли за основу популярный в стране вид Sicilian Rouge и применили технологию CRISPR/Cas. Сорт назвали Sicilian Rouge High GABA. Об этом пишет The Japan News.
По словам учёных, такие помидоры снижают артериальное давление и замедляет сердечный ритм. Три килограмма томатов стоят примерно 68 долларов.
Учёные не добавляли новых генов, поэтому отнесли помидоры не к не генно-модифицированным (genetically modified), а к продуктам c отредактированным геномом (genome-edited). Увеличение ГАМК добились благодаря удалению аутоингибиторного домена в геноме, который ограничивает выработку этого вещества.
Томаты с высоким содержанием ГАМК — первый в Японии продукт с отредактированным геномом, который можно купить. Пока законодательство большинства стран не разрешает продажу изменённых таким образом продуктов, но японский регулятор в 2020 году разрешил производство Sicilian Rouge High GABA.