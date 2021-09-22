Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
{"id":814,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: \u0434\u043e 20 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 \u0432 Ozon \u0437\u0430 \u0444\u043e\u0442\u043e","url":"\/redirect?component=advertising&id=814&url=https:\/\/tjournal.ru\/promo\/434403-ozon-provodit-konkurs-mozhno-vyigrat-do-20-tysyach-rubley-na-shoping&placeBit=1&hash=6735fc658b491e5df07c585d0a49ce1c1c50c4922600cfea7c7ff274297c994d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Исследование: 3,5 тысячи лет назад взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке Статьи редакции

Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.

79 79 комментариев
5697 просмотров
Расположение города Телль-эль-Хаммам, уничтоженного метеоритом Изображение авторов исследования

Американские учёные доказали, что город Телль-эль-Хаммам, который находился на территории современной Иордании, в эпоху своего процветания стал жертвой катастрофы — в 1650 году до нашей эры над ним взорвался метеорит, сопоставимый по размерам с Тунгусским. Его ударная волна также уничтожила соседний город Иерихон. Об этом исследователи сообщили в журнале Nature.

Мощность взрыва составила примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это в тысячу раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш» в Хиросиме. Ледяной астероид (или комета) вошёл в атмосферу на скорости около 61000 километров в час и взорвался на высоте около четырёх километров. Воздух раскалился до 1500-2000 °C и превратил город в один сплошной пожар — дерево и ткани вспыхнули, глина и металл начали плавиться.

Завалы главного дворца Телль-эль-Хаммам с оплавленными пустотами от сгоревшего текстиля Изображение авторов исследования

Через несколько секунд пришла взрывная волна со скоростью более 1200 километров в час — она разнесла на мелкие куски верхние этажи построек, тела людей и животных. Погибло всё население города численностью более восьми тысяч человек. За минуту ударная волна достигла города Иерихон, который находился на 22 километра западнее, снесла его стены и вызвала большой пожар, который сжёг город дотла.

Раскопки главного дворца — виден ясно выраженный обугленный слой Изображение авторов исследования

Воссоздать картину гибели Телль-эль-Хаммам учёным позволила масса археологических свидетельств. Например, обломки верхних 12 метров главного дворца нашли в долине за несколько сотен метров от его фундамента и первых этажей. Всю площадь города покрывает полутораметровый слой, датируемый средним бронзовым веком, с явными признаками воздействия высоких температур и мощной ударной волны в виде оплавленных материалов, включая металлы.

Углерод из храмовой и дворцовой керамики, сплавившийся в алмазоподобное состояние Изображение авторов исследования

Археологи уже давно обращали внимание на необычные артефакты, найденные в районе Телль-эль-Хаммам. Американские учёные решили использовать комплексный подход к исследованию древнего города — например, они испытывали в лабораторных печах найденные фрагменты, исследовали их на микроуровне, сканировали различными микроскопами, используя эти данные для компьютерных моделей.

Оплавленная керамика, найденная в разных районах города Телль-эль-Хаммам Изображение авторов исследования

Также исследователи установили, как по городу распространялась взрывная волна и какие характеристики она имела. Для этого они изучили расположение обломков и их микроструктуру. Всё указало на кратковременное «шоковое» воздействие, которое привело к деформациям глиняных осколков и даже к трещинам в частицах кварца — одного из самых твёрдых минералов на Земле.

Направление ударной волны, воссозданное из картины рассеяния обломков Изображение авторов исследования

Исходя из накопленных данных, учёные пришли к выводу, что землетрясения, извержения вулканов, молнии, лесные пожары и войны не могут объяснить всей картины произошедшего. Единственное, что полностью укладывается в неё — взрыв крупного ледяного метеорита вроде Тунгусского. Компьютерное моделирование подтвердило, что Тунгусский метеорит мог вызвать примерно такие же разрушения, если бы он упал в районе Телль-эль-Хаммам и Иерихона 3600 лет назад.

Взрыв Тунгусского метеорита, наложенный на место катастрофы 1650 года до нашей эры Изображение авторов исследования

Катастрофа не только уничтожила два крупных древних города, но и опустошила эту область примерно на 600 лет — люди избегали в ней селиться. Учёные предполагают, что взрыв метеорита рассеял по всей долине воду Мёртвого моря, фактически засыпав почву солью. Из-за этого на ней ничего не могло вырасти, пока редкие осадки не смыли соль с полей обратно в море.

По мнению исследователей, это событие могло лечь в основу библейских легенд о Содоме и Иерихоне. Первый город, согласно Библии, был богатым и процветающим, но за грехи его жителей бог якобы пролил на него «дождём серу и огонь с неба», уничтожив город, окрестности и «все произрастания земли». Иерихон же описан как неприступный город, который евреи не могли взять штурмом, и только после звука священных труб его стены пали. В итоге завоеватели полностью разрушили Иерихон и сожгли его.

#новости #история #катастрофы

79 79 комментариев
1
90
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0442\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0444\u044b","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f"], "comments": 79, "likes": 90, "favorites": 34, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 442883, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 13:41:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
79 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Добрый Петя

это событие могло лечь в основу библейских

Ответить
43
Добрый Петя

легенд

Ответить
35
Виталя Вентилятор

не понял 

Ответить
4
Добрый Петя

И хорошо

Ответить
4
Коровка говорит мууу

Что

Ответить
2
Добрый Петя

Где

Ответить
2
Alexey

Когда

Ответить
3
Рифат Болдырев

А не богохульство это часом?

Ответить
0
ฺ ฺ

библейских сказок 

Ответить
0
Андрей Охапкин

Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке

Я сначала подумал это сейчас произошло ред.

Ответить
22
Smaug The Terrible

А потом расстроился, когда дошло?

Ответить
24
Андрей Галицкий

сейчас или вообще?

Ответить
2
Ray Roy

Тогда

Ответить
1
Коровка говорит мууу

Библия: это кара божья за ваши грехи! Теперь вы должны отринуть садомию, жить так, как написано в этих свитках, вести праведный образ жизни иначе вас тоже покарает Бог.
Метеорит: я просто камень, лол, вжууу - здоровый горячий летящий камень, мне вообще пахую че там у вас в свитках и в башке ред.

Ответить
27
Big Dick Energy

Метеорит: людишки сосатб

Ответить
1
Рифат Болдырев

Камни не разговаривают ок да? 

Ответить
0
Абсолютный диод

Теперь мы знаем кто убил Мертвое море

Ответить
13
Коровка говорит мууу

Соль

Ответить
3
Абсолютный диод
Ответить
20
Сергей Лукин

- Да, так делают только мудаки
- Блядь, как же я ненавижу, когда люди путают последовательность фраз в мемах

Ответить
3
Василий Зимин
Ответить
7
Marat Khamadeev

Нолан, ты?

Ответить
5
Предварительный Влад

воооо

Ответить
0
Ш

поправил

Ответить
0
Nikon Mockey

Да ладно, через пару недель на Рен-ТВ расскажут, что на самом деле произошло.

Ответить
13
Big Dick Energy

На самом деле в том месте порвался один из олдов

Ответить
7
Dobrosvet

Уже рассказали.
Это был удар русских б-гов.
Древние русичи, предками которых были атланты-арийцы с Гималаев, на тот момент являли собой самую сильную расу в Солнечной системе. Практиковали православную телепортацию и антигравитацию.
От них потом пошла вся медицина, науки, культура, наши песни и произошли все языки ред.

Ответить
0
Рифат Болдырев

Славяно-арии*

Ответить
0
Dobrosvet

Древнейшие, самые коловратнейшие. ред.

Ответить
0
Foma Kiniyaev

Какие пару недель, еще 10 лет назад все рассказали

Ответить
0
Предметный микроскоп

Теперь нужно узнать, что стало с Содомом и Гоморрой 

Ответить
5
Никита Логинов

Атомную бомбу сбросили.

Ответить
8
Предметный микроскоп

Фанаты новой хронологии:

Ответить
17
Artyom Sidorov

протоворонеж

Ответить
8
Kir Kirsky

лично Советский Союз сбросил

Ответить
1
Рифат Болдырев

То есть была атомная война 3,5 тысячи лет назад?

Ответить
0
Страстной супер_стар

Они утонули. В разврате

Ответить
7
Жирный звук

Да небось какие-нибудь там шумеры напали и пожгли

Ответить
1
Andrew Kook

Не шумеры, а зумеры

Ответить
5
Evgeny Kovalyov

Соевые вавилоняне на гиролошадях

Ответить
0
Дефицитный Сервелат

Печенеги и половцы.

Ответить
1
Bad Mother Fucker
Ответить
5
Adam Fenix Hasker

Они утонули. В Мёртвом море.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Погодите а может это те самые города геев содом и гомора???

Ответить
3
taraskiy lotots

По мнению исследователей, это событие могло лечь в основу библейских легенд о Содоме и Иерихоне.

Здраствуйте, исследователь

Ответить
11
Кирилл Вселенский

Догадался об этом по первой карте в посте 😤

Ответить
2
Andrey Bukhteev

Инопланетяне лазером ебанули

Ответить
5
Кирилл Вселенский

Это пирамида хеопса в атмосферу входила

Ответить
3
Дамир Камалетдинов

Редакция TJ получила оперативную съёмку с места событий:

Ответить
1
Ilya.A—Petya.A's bro

Если что, эта гипотеза была высказана археологом Стивеном Коллинзом, профессором неаккредитованного креационистского университета в Альбукерке, изучающим это место с нулевых годов, ещё в 2013 году в Tall el-Hammam Excavation Project Field Manual (сс. 216—226) и кочевала по разным помоечным журналам и самоиздаваемым работам до 2018 года, когда она вышла в сборнике вполне приличной востоковедческой конференции (The 3.7kaBP Middle Ghor Event: Catastrophic Termination of a Bronze Age Civilization // Annual Meeting of the American Schools of Oriental Research). Всё это стоило бы отразить в статье!
Конечно, Nature — совершенно другой уровень признания, но из английской Википедии пока что упоминания этой гипотезы выпиливают, и я бы в принципе не удивился, если в итоге журнал статью по каким-то причинам отзовёт ред.

Ответить
5
Никита Логинов

 Всё это стоило бы отразить в статье!

Я упомянул об этом и дал ссылку на pdf.

 Конечно, Nature — совершенно другой уровень признания, но из английской Википедии пока что упоминания этой гипотезы выпиливают

Довольно забавная фраза — ты будто ставишь википедию выше Nature :) ред.

Ответить
1
Ilya.A—Petya.A's bro

Я упомянул об этом и дал ссылку на pdf.

Вы никак не описали историографию вопроса до нынешней статьи и тот важнейший факт, что эту тему продвигают евангельские христиане и креационисты, которые считают важным доказать историчность Библии.
Довольно забавная фраза — ты будто ставишь википедию выше Nature :)

Nature в целом и их журнал Scientific Report в частности — это издания по естественным наукам прежде всего (точнее, natural sciences, medicine and engineering), а не по археологии и не по истории ред.

Ответить
0
Marat Khamadeev

 Вы никак не описали историографию вопроса до нынешней статьи и тот важнейший факт, что эту тему продвигают евангельские христиане и креационисты, которые считают важным доказать историчность Библии.

У Никиты есть условные 8 часов в день на то, чтобы найти, понять и пересказать содержание хотя бы двух интересных для массового читателя научных новостей в день из разных областей. Ну какая историография от новостника, ну камон

 Nature в целом и их журнал Scientific Report в частности — это издания по естественным наукам прежде всего (точнее, natural sciences, medicine and engineering)

Фишка конкретно этой работы в сопоставлении матмоделирования гипотезы с фактами, поэтому это вполне себе natural science. По факту же в SciRep тащат всё подряд. Недавно, например, писал там новость про то, как моделировали динозавров и выяснили, что хвост его явно недооценен.

Ответить
3
Ilya.A—Petya.A's bro

Знаете, сколько времени у меня ушло на изучении историографии вопроса вчера и сегодня? В общей сложности полчаса)

Ответить
1
Marat Khamadeev

Ох, как мне хочется написать новость по статье из Scientific Report, авторы которой будут использовать выпечку и прочие хлебобулочные изделия в качестве столярных инструментов))

Ответить
0
Никита Логинов

Ну соре, это новость, а не разбор.

 Nature в целом и их журнал Scientific Report в частности — это издания по естественным наукам прежде всего (точнее, natural sciences, medicine and engineering), а не по археологии и не по истории

А википедия это... википедия. ред.

Ответить
1
Marat Khamadeev

 Nature в целом и их журнал Scientific Report

Ну, кстати, негоже писать "Об этом исследователи сообщили в журнале Nature", если он нем сообщили в Scientific Report. Это разные журналы, объединенные общей группой

Ответить
1
Ilya.A—Petya.A's bro

PS
Ну вот пример того, что историки могут выставить против этой гипотезы: разрушение Телль-Хаммама археологически датируется серединой XVII в. до н. э., а Йерихона — серединой XVI, между ними целый век разницы!

Ответить
0
Ден

Да ладно. Там просто автоботы с десептиконами схлестнулись. 

Ответить
5
ggg123

Классная история так то

Ответить
5
Кирилл Вселенский

16 тыщ человек погибло, так-то 

Ответить
0
Рыжий

Это столько же, сколько сейчас погибает от ковида за 2 дня...

Ответить
0
Bad Mother Fucker

господь - мстительный мудак

Ответить
0
Marat Khamadeev

Вы не понимаете, это атомная война 1812 года. До нашей эры, правда

Ответить
3
Cерьёзный Валера

Не пали, заебал!

Ответить
2
alexferman

Братва, не палите друг друга!

Ответить
1
Marat Khamadeev

https://www.youtube.com/watch?v=Sd2rjuTWRgM

Ответить
0
Майка Ника

"Первый город, согласно Библии, был богатым и процветающим, [...] Иерихон же описан как неприступный город,"

But everything changed when the fire attacked 💥

Ответить
3
Cерьёзный Валера

 жителей на мелкие кусочки

Пишите уж сразу распидорасило.

Ответить
3
taraskiy lotots

Удалите промазал ред.

Ответить
1
Андрей Галицкий

(c) Метеорит

Ответить
3
alexferman

Метеорит сам что хочешь удалит

Ответить
0
Предварительный Влад

Alt+0169

Ответить
0
Никита Логинов

Привет.

Ответить
1
Страстной супер_стар

обломки верхних 12 метров главного дворца

Интересно, где найдут обломки нашего 

Ответить
1
Eugene

На рынке у Махмуда 

Ответить
2
Кот в сапогах

Братья-учёные, вы сейчас ходите по охуительно тонкому льду. За такие речи за вами придут если не сами церковные, то воцерквлённые. И запросто скормят свиньям.

Ответить
0
Рифат Болдырев

Тааак, а кто метеорит то вызвал, А А А А??

Ответить
0
Частный украинец

Иерихон

То есть город разрушил не резонанс с Иерихонскими трубами, а метеорит? Как так РенТВ обманул меня? ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 79 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Правительство России запланировало увеличить долю отказов от абортов до 50%
Власти собираются повысить доступность медико-социальной помощи и продвигать «традиционные семейные ценности».
281
Новости
В Москве пересчитают результаты электронного голосования на выборах в Госдуму. Но это не будет иметь юридической силы
Все данные по дистанционному электронному голосованию в общественном штабе предлагают выложить в открытый доступ.
213
Новости
ЦИК подсчитала 100% голосов на выборах в Госдуму: «Единая Россия» получила конституционное большинство
Партия сможет принимать федеральные законы без поддержки других фракций.
238
Популярное за три дня
Интернет
Иллюстрация к «синдрому вахтёра», рождённая на выборах в Петербурге
Спор между членом комиссии и главой УИК о съёмке происходящего на участке.
26
Новости
Кандидаты из списка «Умного голосования» проиграли в Москве после подсчёта онлайн-голосов, хотя до этого лидировали
Результаты электронного голосования были известны ещё ночью, но власти задерживают их публикацию.
167
Новости
ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием
Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро.
86
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null