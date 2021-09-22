Исследование: Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке 3,5 тысячи лет назад Статьи редакции
Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а ударная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.
Американские учёные доказали, что город Телль-эль-Хаммам, который находился на территории современной Иордании, в эпоху своего процветания стал жертвой катастрофы — в 1650 году до нашей эры над ним взорвался метеорит, сопоставимый по размерам с Тунгусским. Его ударная волна также уничтожила соседний город Иерихон. Об этом исследователи сообщили в Scientific Reports.
Мощность взрыва составила примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это в тысячу раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш» в Хиросиме. Ледяной астероид (или комета) вошёл в атмосферу на скорости около 61000 километров в час и взорвался на высоте около четырёх километров. Воздух раскалился до 1500-2000 °C и превратил город в один сплошной пожар — дерево и ткани вспыхнули, глина и металл начали плавиться.
Через несколько секунд пришла взрывная волна со скоростью более 1200 километров в час — она разнесла на мелкие куски верхние этажи построек, тела людей и животных. Погибло всё население города численностью более восьми тысяч человек. За минуту ударная волна достигла города Иерихон, который находился на 22 километра западнее, снесла его стены и вызвала большой пожар, который сжёг город дотла.
Воссоздать картину гибели Телль-эль-Хаммам учёным позволила масса археологических свидетельств. Например, обломки верхних 12 метров главного дворца нашли в долине за несколько сотен метров от его фундамента и первых этажей. Всю площадь города покрывает полутораметровый слой, датируемый средним бронзовым веком, с явными признаками воздействия высоких температур и мощной ударной волны в виде оплавленных материалов, включая металлы.
Археологи уже давно обращали внимание на необычные артефакты, найденные в районе Телль-эль-Хаммам. Американские учёные решили использовать комплексный подход к исследованию древнего города — например, они испытывали в лабораторных печах найденные фрагменты, исследовали их на микроуровне, сканировали различными микроскопами, используя эти данные для компьютерных моделей.
Также исследователи установили, как по городу распространялась взрывная волна и какие характеристики она имела. Для этого они изучили расположение обломков и их микроструктуру. Всё указало на кратковременное «шоковое» воздействие, которое привело к деформациям глиняных осколков и даже к трещинам в частицах кварца — одного из самых твёрдых минералов на Земле.
Исходя из накопленных данных, учёные пришли к выводу, что землетрясения, извержения вулканов, молнии, лесные пожары и войны не могут объяснить всей картины произошедшего. Единственное, что полностью укладывается в неё — взрыв крупного ледяного метеорита вроде Тунгусского. Компьютерное моделирование подтвердило, что Тунгусский метеорит мог вызвать примерно такие же разрушения, если бы он упал в районе Телль-эль-Хаммам и Иерихона 3600 лет назад.
Катастрофа не только уничтожила два крупных древних города, но и опустошила эту область примерно на 600 лет — люди избегали в ней селиться. Учёные предполагают, что взрыв метеорита рассеял по всей долине воду Мёртвого моря, фактически засыпав почву солью. Из-за этого на ней ничего не могло вырасти, пока редкие осадки не смыли соль с полей обратно в море.
По мнению исследователей, это событие могло лечь в основу библейских легенд о Содоме и Иерихоне. Первый город, согласно Библии, был богатым и процветающим, но за грехи его жителей бог якобы пролил на него «дождём серу и огонь с неба», уничтожив город, окрестности и «все произрастания земли». Иерихон же описан как неприступный город, который евреи не могли взять штурмом, и только после звука священных труб его стены пали. В итоге завоеватели полностью разрушили Иерихон и сожгли его.
Впервые метеоритную гипотезу гибели Телль-эль-Хаммам высказал в 2013 году профессор археологии из неаккредитованного американского вуза с религиозной идеологией. Гипотеза пять лет не выходила за рамки маргинальных и неавторитетных изданий, пока в 2018 году не стала предметом обсуждения на конференции учёных-востоковедов.
Уже рассказали.
Это был удар русских б-гов.
Древние русичи, предками которых были атланты-арийцы с Гималаев, на тот момент являли собой самую сильную расу в Солнечной системе. Практиковали православную телепортацию и антигравитацию.
От них потом пошла вся медицина, науки, культура, наши песни и произошли все языки ред.
Ты немного напутал. СЛАВные АРии никогда бы не пошли на такое стРАшное пресТУПление. Это была попытка рептилоидов с Нибиуру нанести удар по городу и уничтожисть семью СЛАВного Лота, но, к счастью, сила телепатии позволила предвидеть это и вывести всех РУСичей из города, как и повествуется в СВЯЩенных книгах АРиев, из которых все переВРАли и переДРАли иудеи.
Если что, эта гипотеза была высказана археологом Стивеном Коллинзом, профессором неаккредитованного креационистского университета в Альбукерке, изучающим это место с нулевых годов, ещё в 2013 году в Tall el-Hammam Excavation Project Field Manual (сс. 216—226) и кочевала по разным помоечным журналам и самоиздаваемым работам до 2018 года, когда она вышла в сборнике вполне приличной востоковедческой конференции (The 3.7kaBP Middle Ghor Event: Catastrophic Termination of a Bronze Age Civilization // Annual Meeting of the American Schools of Oriental Research). Всё это стоило бы отразить в статье!
Конечно, Nature — совершенно другой уровень признания, но из английской Википедии пока что упоминания этой гипотезы выпиливают, и я бы в принципе не удивился, если в итоге журнал статью по каким-то причинам отзовёт ред.
Я упомянул об этом и дал ссылку на pdf.
Вы никак не описали историографию вопроса до нынешней статьи и тот важнейший факт, что эту тему продвигают евангельские христиане и креационисты, которые считают важным доказать историчность Библии.
Довольно забавная фраза — ты будто ставишь википедию выше Nature :)
Nature в целом и их журнал Scientific Report в частности — это издания по естественным наукам прежде всего (точнее, natural sciences, medicine and engineering), а не по археологии и не по истории ред.
Библия гениальна в этом. Постмодерн за 2000+к лет до того, как глюпые человечки до него докумекали. Пелевин в углу курит, грибы свои. Собрать все арабские сказки и истории в одну книжку и подвести их под Бога с Иисусом. Рука жму авторскому коллективу. Нам бы таких режиссеров и сценаристов для фильмов.
довольно средненький
находится в первой квартили по мультидисциплинарным исследованиям уже почти 10 лет
Не дайте квадратно-гнездовому мышлению себя обмануть. Импакт-фактор - это далеко не самая точная характеристика "крутости" журнала. Конкретно Sci Rep - это очень крутой журнал (правда, с довольно говнистой Editional Board, но я вам этого не говорил)