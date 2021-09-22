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Наука
Никита Логинов

Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке 3,5 тысячи лет назад Статьи редакции

Воздух при взрыве так раскалился, что расплавил глину и металл, а взрывная волна разнесла город и его жителей на мелкие кусочки.

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Расположение города Телль-эль-Хаммам, уничтоженного метеоритом Изображение авторов исследования

Американские учёные доказали, что город Телль-эль-Хаммам, который находился на территории современной Иордании, в эпоху своего процветания стал жертвой катастрофы — в 1650 году до нашей эры над ним взорвался метеорит, сопоставимый по размерам с Тунгусским. Его ударная волна также уничтожила соседний город Иерихон. Об этом исследователи сообщили в журнале Nature.

Мощность взрыва составила примерно 15 мегатонн в тротиловом эквиваленте — это в тысячу раз мощнее взрыва атомной бомбы «Малыш» в Хиросиме. Ледяной астероид (или комета) вошёл в атмосферу на скорости около 61000 километров в час и взорвался на высоте около четырёх километров. Воздух раскалился до 1500-2000 °C и превратил город в один сплошной пожар — дерево и ткани вспыхнули, глина и металл начали плавиться.

Завалы главного дворца Телль-эль-Хаммам с оплавленными пустотами от сгоревшего текстиля Изображение авторов исследования

Через несколько секунд пришла взрывная волна со скоростью более 1200 километров в час — она разнесла на мелкие куски верхние этажи построек, тела людей и животных. Погибло всё население города численностью более восьми тысяч человек. За минуту ударная волна достигла города Иерихон, который находился на 22 километра западнее, снесла его стены и вызвала большой пожар, который сжёг город дотла.

Раскопки главного дворца — виден ясно выраженный обугленный слой Изображение авторов исследования

Воссоздать картину гибели Телль-эль-Хаммам учёным позволила масса археологических свидетельств. Например, обломки верхних 12 метров главного дворца нашли в долине за несколько сотен метров от его фундамента и первых этажей. Всю площадь города покрывает полутораметровый слой, датируемый средним бронзовым веком, с явными признаками воздействия высоких температур и мощной ударной волны в виде оплавленных материалов, включая металлы.

Углерод из храмовой и дворцовой керамики, сплавившийся в алмазоподобное состояние Изображение авторов исследования

Археологи уже давно обращали внимание на необычные артефакты, найденные в районе Телль-эль-Хаммам. Американские учёные решили использовать комплексный подход к исследованию древнего города — например, они испытывали в лабораторных печах найденные фрагменты, исследовали их на микроуровне, сканировали различными микроскопами, используя эти данные для компьютерных моделей.

Оплавленная керамика, найденная в разных районах города Телль-эль-Хаммам Изображение авторов исследования

Также исследователи установили, как по городу распространялась взрывная волна и какие характеристики она имела. Для этого они изучили расположение обломков и их микроструктуру. Всё указало на кратковременное «шоковое» воздействие, которое привело к деформациям глиняных осколков и даже к трещинам в частицах кварца — одного из самых твёрдых минералов на Земле.

Направление ударной волны, воссозданное из картины рассеяния обломков Изображение авторов исследования

Исходя из накопленных данных, учёные пришли к выводу, что землетрясения, извержения вулканов, молнии, лесные пожары и войны не могут объяснить всей картины произошедшего. Единственное, что полностью укладывается в неё — взрыв крупного ледяного метеорита вроде Тунгусского. Компьютерное моделирование подтвердило, что Тунгусский метеорит мог вызвать примерно такие же разрушения, если бы он упал в районе Телль-эль-Хаммам и Иерихона 3600 лет назад.

Взрыв Тунгусского метеорита, наложенный на место катастрофы 1650 года до нашей эры Изображение авторов исследования

Катастрофа не только уничтожила два крупных древних города, но и опустошила эту область примерно на 600 лет — люди избегали в ней селиться. Учёные предполагают, что взрыв метеорита рассеял по всей долине воду Мёртвого моря, фактически засыпав почву солью. Из-за этого на ней ничего не могло вырасти, пока редкие осадки не смыли соль с полей обратно в море.

По мнению исследователей, это событие могло лечь в основу библейских легенд о Содоме и Иерихоне. Первый город, согласно Библии, был богатым и процветающим, но за грехи его жителей бог якобы пролил на него «дождём серу и огонь с неба», уничтожив город, окрестности и «все произрастания земли». Иерихон же описан как неприступный город, который евреи не могли взять штурмом, и только после звука священных труб его стены пали. В итоге завоеватели полностью разрушили Иерихон и сожгли его.

#новости #история #катастрофы

9 9 комментариев
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Добрый Петя

это событие могло лечь в основу библейских

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2
Добрый Петя

легенд

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1
Предметный микроскоп

Теперь нужно узнать, что стало с Содомом и Гоморрой 

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1
Никита Логинов

Атомную бомбу сбросили.

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2
Предметный микроскоп

Фанаты новой хронологии:

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3
Artyom Sidorov

протоворонеж

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1
Андрей Охапкин

Взрыв метеорита уничтожил два крупных города на Ближнем Востоке

Я подумал это прям щас произошло

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1
Страстной супер_стар

обломки верхних 12 метров главного дворца

Интересно, где найдут обломки нашего 

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0
Eugene

На рынке у Махмуда 

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1
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